Выберется ли «Алтай» из зоны вылета?

прогноз на матч за выживание в чемпионате Казахстана, ставка за 1.83

11 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Жетысу» и «Алтай». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и пребывает в середине таблицы.

Команда занимает девятое место с отрывом в пять баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Актобе» (1:2).

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Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах одержал победу как раз над «Актобе» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в 10-ти последних поединках, состоявшиеся в разных турнирах, «Жетысу» выиграл лишь раз при пяти поражениях и четырех ничьих.

Хозяева с такой формой могут и проиграть, пусть даже и на своем поле, однако если учесть, им противостоит один из аутсайдеров, то их шансы на выигрыш высоки.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

«Алтай»

Турнирное положение: «Алтай» после 16-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 13 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 15-ю позицию с отставанием лишь в одном балле от безопасной 14-й строчки, а также в пять пунктов от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле переиграл «Тобол» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от того же «Тобола» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Алтай» выиграл только раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такие выступления рискуют не позволить гостям увезти домой три очка, особенно на чужом поле против чуть более сильного соперника.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Жетысу» забивали больше двух голов

в трех из пяти последних матчей «Жетысу» забивали больше трех голов

в четырех из шести последних матчей «Алтая» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.10, выигрыш «Алтая» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.83.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в предыдущем поединке этих соперников 20 июня.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей сыграл такой же расклад.

1.83 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Жетысу» — «Алтай» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей «Жетысу».

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Жетысу» — «Алтай» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20