прогноз на матч 1-го тура Первой лиги, ставка за 3.07

11 июля в 1-м туре первенства России по футболу сыграют «Волга» и «Енисей». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.07.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы в прошлом сезоне сохранили прописку в лучшей лиге мира. Команда причалила на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Волга» летом провела пять контрольных поединков. В них ульяновцы победили и уступили по два раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Волга» в спарринге переиграла столичный «Велес» (2:0).

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А вот поединок с костромским «Спартаком» принес ничейный результат (1:1). К тому же немного ранее команда вчистую уступила «Балтике» (0:3).

В пяти своих последних матчах «Волга» отличилась всего 5 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота. Так что проблемы с реализацией решить пока не удалось…

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Состояние команды: «Волга» явно не будет столь романтичной, как в прошлом сезоне. К тому же удалось сохранить Александра Саплинова, оформившего дубль в ворота «Велеса».

Притом что «Волга» традиционно неудачно противостоит «Енисею». В четырех очных поединках команда проиграла один раз при трех ничьих. Пора ломать традиции!

«Енисей»

Турнирное положение: Эта команда симпатично выглядела в весенней части сезона. «Енисей» в итоге финишировал на 6-м месте турнирной таблицы минувшего первенства.

При этом «Енисей» лишь на 7 очков отстал от зоны стыков. А вот в свои ворота команда пропустила 35 мячей в 34 матчах. Вот только забивали подопечные Сергея Ташуева в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась лишь ничьей. «Енисей» не сумел одолеть «Андижан» (1:1).

До того команда уверенно разделалась с «Зенитом-2» (4:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Гомелем» (0:0).

В межсезонных спаррингах «Енисей» не отличался стабильностью результатов. Команда победила два раза при трех ничьих.

Состояние команды: «Енисей» сохранил большинство своих ведущих игроков. К тому же опытнейший Ташуев явно планирует покуситься на стыки.

Вне родных стен «Енисей» в прошлом сезоне выглядел неплохо. В 17 выездных поединках красноярцы набрали 20 очков, что стало седьмым результатом в лиге. Недурно.

В любом случае, красноярцы едут в гости за пополнением очкового багажа. Команда еще ни разу не проигрывала «Волге», к тому же в спаррингах обошлась без поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волга» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья — в 3.07, успех соперника — в 3.04.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.13, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз: «Енисей» относительно успешно выступает на полях соперников, к тому же «Волга» пока не решила свои проблемы с реализацией.

3.07 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.07 на матч «Волга» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 2070₽, общая выплата — 3070₽

Ставка: Ничья за 3.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Волга» — «Енисей» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет