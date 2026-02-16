Японский сноубордист Масаки Сиба только закончил свой первый скоростной заезд в параллельном гигантском слаломе — и тут же получил дисквалификацию. Нет, это не фальстарт. И не допинг, во всяком случае не у человека — это его сноуборд «сдал положительный тест» на следы PFAS — так называемых «вечных химикатов». На зимней Олимпиаде их запретили впервые в этом году из-за вреда для окружающей среды и здоровья. Неожиданная история от The New York Times.

Сиба и двое южнокорейских лыжников стали первыми нарушителями нового правила, запрещающего лыжную мазь с этими веществами. PFAS отталкивают влагу и заставляют лыжи и сноуборды скользить заметно быстрее — по сути, это такой «допинг для инвентаря».

Сноубордист был в шоке. Он знал про запрет — его уже ввели и на других крупных соревнованиях, но все ещё был уверен, что всё в порядке.

«Я выступал на той же доске и с той же мазью, — написал он в инстаграме, — и ни разу не получал положительного результата».

Что вообще такое PFAS?

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) — это целый класс химикатов с особой связкой атомов углерода и фтора, которая делает их прочными и устойчивыми к воде, грязи, жару и маслу. Именно поэтому они повсюду: в пакетах для попкорна из микроволновки, в водоотталкивающей одежде, в грязеустойчивых коврах, в косметике, в зубной нити, в антипригарных сковородках — ну и, конечно, в лыжной мази.

Проблема в том, что PFAS бьют по печени и иммунной системе. Их связывают с низким весом новорождённых, врождёнными дефектами, задержками развития и повышенным риском рака простаты, почек и яичек.

А попав в окружающую среду, они никуда не деваются — легко перемещаются с водой и воздухом, не разлагаются (отсюда и название «вечные»), загрязняют почву и питьевую воду, попадают в урожай и скот.

Исследователи уже находили повышенные концентрации PFAS в грунте на семейных горнолыжных курортах, на склонах и лыжных трассах после соревнований. В 2023 году Международная федерация лыжного спорта и сноуборда запретила мази с PFAS. С тех пор на крупных турнирах начали тестировать инвентарь. Олимпиада впервые подключилась к этому правилу как раз в этом году.

Последний старт

На второй день соревнований дисквалифицировали Сибу — и для 39-летнего спортсмена это, скорее всего, был последний олимпийский заезд в жизни. На четвёртый день та же участь постигла двух южнокорейских лыжниц: 24-летнюю Ли Ый Чжин и 31-летнюю Хан Да Сом — после квалификации женского спринта классическим стилем. Во всех трёх случаях результаты аннулировали за использование фторсодержащей мази.

Южнокорейские СМИ процитировали Олимпийский комитет страны: виноват поставщик. А японский производитель мази Hayashi Wax в своём заявлении сообщил, что тренер по ошибке обработал доску Сибы мазью другого бренда.

«Это просто неправда, что в нашей продукции обнаружили PFAS», — заявила глава компании Масако Хаяси.

Если смотреть на картину в целом, количество PFAS, которое лыжи и сноуборды оставляют в природе, — капля в море по сравнению с выбросами заводов, очистных сооружений и бесконечного списка бытовых товаров.

Но в последние годы PFAS в спортивном и туристическом снаряжении стали привлекать всё больше внимания — потому что именно они заносят эту химию в труднодоступные места. В 2021 году PFAS обнаружили на Эвересте — скорее всего, их оставило снаряжение альпинистов.

Ну и совет для обычных лыжников и сноубордистов от экологической группы Environmental Working Group: если сдаёте инвентарь в сервис — попросите, чтобы использовали мазь без PFAS. А если мажете сами — ищите на упаковке маркировку «PFAS-free».