Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 22 февраля. Все главные события в семнадцатый день турнира

В воскресенье, 22 февраля, пройдет заключительный день Олимпиады-2026, где разыграют 4 комплекта медалей — в лыжных гонках, керлинге, бобслее и хоккее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Воскресенье, 22-е февраля, станет заключительным днем олимпийских игр в Италии. Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу выяснят, кто из сих достоит золотых медалей Олимпиады в 13:05 (мск), а мужские сборные Канады и США по хоккею сразятся за золото в 16:10 по мск.

LiveSport.Ru в течении заключительного олимпийского дня будет публиковать не только результаты и ход соревнований, но и то, что происходит вокруг Олимпиады в Милане. Комментарии спортсменов и аналитику экспертов можете найти тут.

08:12 Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался накануне финального матча с США на ОИ-2026. Игра начнется 22 февраля в 16:10 мск.

«Мы знаем, что поставлено на карту, и мы знаем, что 40 миллионов человек у себя дома с замиранием сердца ждут, что же будет дальше. Я просто хочу, чтобы все понимали: ни одной из команд было нелегко добраться до этого этапа», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

08:31 Российский фигурист Пётр Гуменник после выступления на Олимпиаде-2026 в Италии прокомментировал планы на будущее.

«Непонятно, получится ли в следующем сезоне выступать на международных соревнованиях. От этого будет много чего зависеть. Вот. И нужно будет с тренерами обсудить этот вопрос. Но планов много. С хореографами я всегда люблю с новыми работать. Всегда мне хочется что-то попробовать новое, чтоб потом всё совместить и для себя выявить что-то лучшее», — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Играх в Италии Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.

09:24 Российская фигуристка Аделия Петросян попросила сфотографироваться после гала-концерта Олимпиады-2026 только французов Гийома Сизерона и Лоуренс Фурнье-Бодри. Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Золото завоевала американка Алиса Лю.

09:47 В ИИХФ выразили надежду, что россияне выступят на следующей зимней Олимпиаде без ограничений. Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26. Олимпиада-2030 состоится во Французских Альпах.

10:35 Олимпийская чемпионка американка Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсетях. На данный момент число людей, подписавшихся на спортсменку, составляет 3,3 млн. Накануне Олимпийских игр подписчиков было чуть больше 200 тысяч.

10:53 Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сказал, пришло ли к нему осознание своей сенсационной победы на ОИ-2026 в Италии. Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 291.58 балла.

«Пришло ли осознание, что я олимпийский чемпион? На какую-то долю, да. Я очень плохо спал. Я двое суток не спал. У меня уже было очень много интервью, но мне только в кайф. Просто из-за того, что не сплю, энергия не восполняется. На интервью мне всё равно хочется рассказать свои эмоции, всё такое», — сказал Шайдоров в интервью Okko.

11:10 Главным фаворитом по мнению букмекеров в женском марафоне на 50 км является норвежка Астри Эйре Шлинн (2.20). Дальше идет ее соотечественница Хайди Венг (4.40) и шведка Эбба Андерссон (3.20). Шансы россиянки Дарьи Непряевой оцениваются с коэффициентом 80,0 (14-й показатель в списке фаворитов). Марафон стартует в 12:00 (мск).

Астри Ойре Шлинн globallookpress.com

11:15 Клуб НХЛ «Вашингтон» планирует сдвинуть время начала утренней тренировки, чтобы хоккеисты клуба могли посмотреть финальную игру Олимпиады Канада — США. «Да, мы, вероятно, изменим время в зависимости от того, когда все закончится. Возможно, нам придется отложить начало, чтобы все могли посмотреть игру до самого конца. Трансляция будет идти в четырех разных местах, в том числе в раздевалке, в тренерской и в комнате отдыха. Я буду ходить туда-сюда», — сказал тренер столичного клуба Спенсер Карбери. За Канаду в этом финале сыграют вратарь Логан Томпсон и форвард Том Уилсон. Хоккейный финал начнется в 16:10 (мск).

11:20 Знаменосцем сборной Японии на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года станет фигуристка Каори Сакамото. 25-летняя спортсменка на ОИ серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях. На прошлой Олимпиаде в Пекине-2022 у нее были бронза в индивидуальном турнире и в командном. Церемония закрытия начнется в 22:30 (мск) и пройдет в Вероне.

11:45 Заключительный день Олимпиады стартует третьей попыткой в мужском бобслее в четверках в 12:00 (мск), а затем финалами в женском лыжном марафоне в 12:00 (мск) и женском хафпайпе по фристайлу — 12:45 (мск). В 13:05 (мск) начнется финал в женском керлинге, а в 14:15 (мск) четвертая попытка в бобслее, после которой станут известны победители. Завершился программу ОИ мужской хоккей Канада — США — начало 16:15 (мск) и Церемония закрытия игр в 22:30 (мск).

12:00 Лыжные гонки. Женщины, 50 км масс-старт, классический стиль

В лыжных гонках среди женщин доминируют шведские спортсменки, которые завоевали довольно большое количество медале в Кубке Мира. Особо выделяется Фрида Карлссон, которая уже забрала 2 золотые медали на этой Олимпиаде. К тому же, шведка является действующей чемпионкой мира на дистанции 50 км.

Другая шведская лыжница Эбба Андерссон не отстает от своей соотечественницы, но в прошлых стартах у спортсменки случился провал, из-за которого она лишилась шансов бороться за медали. Андерссон упала во время эстафеты и пропустила других претендентов вперед. Если шведка покажет класс в предстоящем масс-старте, то вполне может составить конкуренцию лидерам.

Ну и куда же без норвежцев. Астрид Эйре Слинд и Хейди Венг являются главными действующими лицами у Норвегии в предстоящей гонке. Они уже взяли золото ОИ-2026 в эстафете, воспользовавшись ошибкой шведок, а теперь попытаются показать класс на масс-старте. Если шведские спортсменки покажут свой уровень, то у норвежек будет не так уж и много шансов на золото.

Дарья Непряева globallookpress.com

У российской лыжницы Дарьи Непряевой совсем мало шансов на медали. По мнению многих экспертов, потолок россиянки — это попадание в топ-10 по итогам масс-старта. К тому же, Непряева уже выступала на этой Олимпиаде, показав не самые лучшие результаты. Сенсации уже случались на ОИ в Италии, но на сей раз шансов на то, что россиянка завершит масс-старт в топ-3 крайне маловероятны...

10:13 Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит в масс-старте на 50 км. У спортсменки простуда, проинформировала пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Швеции. Судлинг на ОИ-2026 выиграла золото в командном спринте, а также серебро — в личном и в эстафете. До этого с гонки снялась шведка Фрида Карлссон.

Йонна Сундлинг globallookpress.com

10:27 Стало известно, когда российская лыжница Дарья Непряева вступит в борьбу в масс-старте на 50 км классическим стилем. 23-летняя спортсменка получила 14-й стартовый номер.

12:40 Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

Этот комплект медалей должны были разыграть в субботу, 21-го февраля, но было принято решение перенести финал на заключительный олимпийский день в воскресенье из-за непрекращающегося снегопада и невозможности подготовить трассу для хафпайпа в безопасном и подходящем состоянии.

Эйлин Гу globallookpress.com

Расклады перед финалом, естественно, не поменялись — Айлин Гу из Китая должна брать золотую медаль в коронной для себя дисциплине. Она является 2-кратная олимпийской чемпионкой 2022-го года и 2-кратной серебряной медалисткой этих Игр.

Среди других претенденток на золото фигурирует британка Зои Аткин — чемпионка мира 2025-го года, а также еще одна представительница Китая Ли Фанхуэй. Интрига в финале будет мощной.

13:05 Керлинг. Женщины. Финал

Наверняка, многие зрители Олимпиады уже привыкли к керлингу, матчи которого проводились буквально каждый день, но 22-го февраля состоится последняя встреча среди женских сборных Швейцарии и Швеции, где будут разыграны золото и серебро.

Швейцарки провели 9 матчей в рамках группового этапа ОИ-2026, в которых 6 раз одержали победы и трижды проиграли. Швейцария одолела Италию (7:4), Китай (7:5), Канаду (8:7), Великобританию (10:6), Южную Корею (7:5) и Данию (6:4). Уступила Японии (5:7), Швеции (4:6) и США (6:7).

Женская сборная Швеции по керлингу globallookpress.com

Уже в полуфинале Олимпиады сборная Швейцарии взяла реванш у американок (7:4) и вышла в финал.

Шведки чуть лучше провели групповой этап, выиграв 7 матчей из 9-и. За этот отрезок сборная обыграла Японию (8:4), США (9:4), Данию (6:5), Италию (8:6), Великобританию (10:7), Швейцарию (6:4) и Китай (9:4).

В 1/2 финала сборная Швеции одолела Канада со счетом 6:3. Стоит отметить, что финал ожидается в равной борьбе, где до конца не будет ясно, кто все-таки заберет золотые медали. Интрига будет невероятной.

14:15 Бобслей. Мужчины, четверки. Финал

На Олимпиаде в Италии в бобслее среди мужчин полностью доминируют Германия. Бобслеисты из этой страны уже занимали весь пьедестал почета на ОИ-2026. Сейчас они также среди явных фаворитов.

По итогам 2-х заездов лучшие показатели у немецкой команды Йоханнеса Лохнера, которая уже брала золото Олимпиады в Италии. Сразу следом идет команда Франческо Фридриха также из Германии, которая пока отстает от лидера на 0,43 секунды. Они точно могут опередить своих соотечественников в борьбе за золото.

Немецкая команды Йоханнеса Лохнера по бобслею globallookpress.com

Также стоит выделить немецкую команду Адама Аммура, которая на данный момент занимает третье место по итогам 2-х заездов. Сам Аммур является призером олимпийских игр в бобслее и еще не брал золото. Сейчас его команда вряд-ли будет претендовать на золото, но остаться в тройке лидеров им точно по силам.

А кто, кроме немцев, еще может претендовать на топ-3 по итогам четвертого заезда? Швейцарская команда Михаэль Вогта дышит в спину тройке немецких команд, отставая от лидерства на 0,71 секунды. Если у швейцарцев получится запрыгнуть в топ-3 по итогам решающего заезда, то это будет очень хороший результат.

16:10 Хоккей. Мужчины, финал. Золото и серебро

Финальный хоккейный матч среди мужчин перед закрытием Олимпиады — это словно вишенка на торте. Миллионы любителей хоккея по всему миру будут наблюдать за мощным противостоянием Канады и США, в котором точно будут — сумасшедшая интрига, драма и крутые комбинации.

У обеих команд состав высочайшего уровня, который способен обыграть любого, но особо стоит отметить сборную Канады, где играют абсолютные гении хоккея — это Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Маклин Селебрини. Они уже показали на этой Олимпиаде настоящий класс, осталось только не провалиться в решающем матче.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

Стоит отметить, что в четвертьфинале сборная Канады едва не отлетела от чехов, одержав победу в овертайме. Сейчас канадцам будут противостоять США, которые также были в шаге от вылета, но смогли собраться в решающий момент.

Американцы и вовсе не проиграли ни одного матча на этой Олимпиаде. На групповой стадии сборная США одолела Латвию (5:1), Данию (6:1) и Германию (5:1). В четвертьфинале американцы ожесточенно боролись со Швецией и победили в овертайме со счетом 2:1, а в полуфинале США разгромили Словакию — 6:2. Получится ли одолеть и Канаду? Большой вопрос...

LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трасляцию решающего хоккейного матча на Олимпиаде. Не пропустите это захватывающее зрелище.

22:30 Церемония закрытия Олимпиады-2026

Закрытие олимпийских игр состоится на исторической Арене ди Верона, где соберутся тысячи зрителей для того, чтобы стать частью момента графиозного финала соревнований.

Олимпийские игры в Италии globallookpress.com

Во время церемонии закрытия итальянцы вновь погрузятся в культуру и историю своей страны с помощью музыки и искусства. Также, на Арене ди Верона состоится традиционная церемония передачи полномочий организаторов Олимпиады и отметят участников соревнований.

На сайте LiveSport.Ru состоится текстовая онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр, которая начнется в 22:30 по мск.