В воскресенье, 22 февраля, пройдет заключительный день Олимпиады-2026, где разыграют 4 комплекта медалей — в лыжных гонках, керлинге, бобслее и хоккее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Одной строкой
20 сек.

Воскресенье, 22-е февраля, станет заключительным днем олимпийских игр в Италии.  Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу выяснят, кто из сих достоит золотых медалей Олимпиады в 13:05 (мск), а мужские сборные Канады и США по хоккею сразятся за золото в 16:10 по мск.

LiveSport.Ru в течении заключительного олимпийского дня будет публиковать не только результаты и ход соревнований, но и то, что происходит вокруг Олимпиады в Милане.  Комментарии спортсменов и аналитику экспертов можете найти тут.

08:12 Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался накануне финального матча с США на ОИ-2026. Игра начнется 22 февраля в 16:10 мск.

«Мы знаем, что поставлено на карту, и мы знаем, что 40 миллионов человек у себя дома с замиранием сердца ждут, что же будет дальше.  Я просто хочу, чтобы все понимали: ни одной из команд было нелегко добраться до этого этапа», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

08:31 Российский фигурист Пётр Гуменник после выступления на Олимпиаде-2026 в Италии прокомментировал планы на будущее.

«Непонятно, получится ли в следующем сезоне выступать на международных соревнованиях.  От этого будет много чего зависеть.  Вот.  И нужно будет с тренерами обсудить этот вопрос.  Но планов много.  С хореографами я всегда люблю с новыми работать.  Всегда мне хочется что-то попробовать новое, чтоб потом всё совместить и для себя выявить что-то лучшее», — сказал Гуменник в интервью Okko.

На Играх в Италии Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.

09:24 Российская фигуристка Аделия Петросян попросила сфотографироваться после гала-концерта Олимпиады-2026 только французов Гийома Сизерона и Лоуренс Фурнье-Бодри. Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026. Золото завоевала американка Алиса Лю.

09:47 В ИИХФ выразили надежду, что россияне выступят на следующей зимней Олимпиаде без ограничений. Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26. Олимпиада-2030 состоится во Французских Альпах.

10:35 Олимпийская чемпионка американка Алиса Лью стала самой популярной в мире фигуристкой по количеству подписчиков в соцсетях. На данный момент число людей, подписавшихся на спортсменку, составляет 3,3 млн. Накануне Олимпийских игр подписчиков было чуть больше 200 тысяч.

10:53 Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сказал, пришло ли к нему осознание своей сенсационной победы на ОИ-2026 в Италии. Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 291.58 балла.

«Пришло ли осознание, что я олимпийский чемпион?  На какую-то долю, да.  Я очень плохо спал.  Я двое суток не спал.  У меня уже было очень много интервью, но мне только в кайф.  Просто из-за того, что не сплю, энергия не восполняется.  На интервью мне всё равно хочется рассказать свои эмоции, всё такое», — сказал Шайдоров в интервью Okko.

11:10 Главным фаворитом по мнению букмекеров в женском марафоне на 50 км является норвежка Астри Эйре Шлинн (2.20). Дальше идет ее соотечественница Хайди Венг (4.40) и шведка Эбба Андерссон (3.20). Шансы россиянки Дарьи Непряевой оцениваются с коэффициентом 80,0 (14-й показатель в списке фаворитов). Марафон стартует в 12:00 (мск).

Астри Ойре Шлинн
Астри Ойре Шлинн globallookpress.com

11:15 Клуб НХЛ «Вашингтон» планирует сдвинуть время начала утренней тренировки, чтобы хоккеисты клуба могли посмотреть финальную игру Олимпиады Канада — США. «Да, мы, вероятно, изменим время в зависимости от того, когда все закончится. Возможно, нам придется отложить начало, чтобы все могли посмотреть игру до самого конца. Трансляция будет идти в четырех разных местах, в том числе в раздевалке, в тренерской и в комнате отдыха. Я буду ходить туда-сюда», — сказал тренер столичного клуба Спенсер Карбери. За Канаду в этом финале сыграют вратарь Логан Томпсон и форвард Том Уилсон. Хоккейный финал начнется в 16:10 (мск).

11:20 Знаменосцем сборной Японии на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года станет фигуристка Каори Сакамото. 25-летняя спортсменка на ОИ серебро в одиночном катании и в командных соревнованиях. На прошлой Олимпиаде в Пекине-2022 у нее были бронза в индивидуальном турнире и в командном. Церемония закрытия начнется в 22:30 (мск) и пройдет в Вероне.

11:45 Заключительный день Олимпиады стартует третьей попыткой в мужском бобслее в четверках в 12:00 (мск), а затем финалами в женском лыжном марафоне в 12:00 (мск) и женском хафпайпе по фристайлу — 12:45 (мск). В 13:05 (мск) начнется финал в женском керлинге, а в 14:15 (мск) четвертая попытка в бобслее, после которой станут известны победители. Завершился программу ОИ мужской хоккей Канада — США — начало 16:15 (мск) и Церемония закрытия игр в 22:30 (мск).

12:00 Лыжные гонки. Женщины, 50 км масс-старт, классический стиль

В лыжных гонках среди женщин доминируют шведские спортсменки, которые завоевали довольно большое количество медале в Кубке Мира.  Особо выделяется Фрида Карлссон, которая уже забрала 2 золотые медали на этой Олимпиаде.  К тому же, шведка является действующей чемпионкой мира на дистанции 50 км.

Другая шведская лыжница Эбба Андерссон не отстает от своей соотечественницы, но в прошлых стартах у спортсменки случился провал, из-за которого она лишилась шансов бороться за медали.  Андерссон упала во время эстафеты и пропустила других претендентов вперед.  Если шведка покажет класс в предстоящем масс-старте, то вполне может составить конкуренцию лидерам.

Ну и куда же без норвежцев. Астрид Эйре Слинд и Хейди Венг являются главными действующими лицами у Норвегии в предстоящей гонке.  Они уже взяли золото ОИ-2026 в эстафете, воспользовавшись ошибкой шведок, а теперь попытаются показать класс на масс-старте.  Если шведские спортсменки покажут свой уровень, то у норвежек будет не так уж и много шансов на золото.

Дарья Непряева
Дарья Непряева globallookpress.com

У российской лыжницы Дарьи Непряевой совсем мало шансов на медали.  По мнению многих экспертов, потолок россиянки — это попадание в топ-10 по итогам масс-старта.  К тому же, Непряева уже выступала на этой Олимпиаде, показав не самые лучшие результаты.  Сенсации уже случались на ОИ в Италии, но на сей раз шансов на то, что россиянка завершит масс-старт в топ-3 крайне маловероятны...

10:13 Шведская лыжница Йонна Сундлинг не выступит в масс-старте на 50 км. У спортсменки простуда, проинформировала пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Швеции. Судлинг на ОИ-2026 выиграла золото в командном спринте, а также серебро — в личном и в эстафете. До этого с гонки снялась шведка Фрида Карлссон.

Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг globallookpress.com

10:27 Стало известно, когда российская лыжница Дарья Непряева вступит в борьбу в масс-старте на 50 км классическим стилем. 23-летняя спортсменка получила 14-й стартовый номер.

12:40 Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп. Финал

Этот комплект медалей должны были разыграть в субботу, 21-го февраля, но было принято решение перенести финал на заключительный олимпийский день в воскресенье из-за непрекращающегося снегопада и невозможности подготовить трассу для хафпайпа в безопасном и подходящем состоянии.

Эйлин Гу
Эйлин Гу globallookpress.com

Расклады перед финалом, естественно, не поменялись — Айлин Гу из Китая должна брать золотую медаль в коронной для себя дисциплине.  Она является 2-кратная олимпийской чемпионкой 2022-го года и 2-кратной серебряной медалисткой этих Игр.

Среди других претенденток на золото фигурирует британка Зои Аткин — чемпионка мира 2025-го года, а также еще одна представительница Китая Ли Фанхуэй.  Интрига в финале будет мощной.

13:05 Керлинг. Женщины. Финал

Наверняка, многие зрители Олимпиады уже привыкли к керлингу, матчи которого проводились буквально каждый день, но 22-го февраля состоится последняя встреча среди женских сборных Швейцарии и Швеции, где будут разыграны золото и серебро.

Швейцарки провели 9 матчей в рамках группового этапа ОИ-2026, в которых 6 раз одержали победы и трижды проиграли.  Швейцария одолела Италию (7:4), Китай (7:5), Канаду (8:7), Великобританию (10:6), Южную Корею (7:5) и Данию (6:4).  Уступила Японии (5:7), Швеции (4:6) и США (6:7).

Женская сборная Швеции по керлингу
Женская сборная Швеции по керлингу globallookpress.com

Уже в полуфинале Олимпиады сборная Швейцарии взяла реванш у американок (7:4) и вышла в финал.

Шведки чуть лучше провели групповой этап, выиграв 7 матчей из 9-и.  За этот отрезок сборная обыграла Японию (8:4), США (9:4), Данию (6:5), Италию (8:6), Великобританию (10:7), Швейцарию (6:4) и Китай (9:4).

В 1/2 финала сборная Швеции одолела Канада со счетом 6:3.  Стоит отметить, что финал ожидается в равной борьбе, где до конца не будет ясно, кто все-таки заберет золотые медали.  Интрига будет невероятной.

14:15 Бобслей. Мужчины, четверки. Финал

На Олимпиаде в Италии в бобслее среди мужчин полностью доминируют Германия.  Бобслеисты из этой страны уже занимали весь пьедестал почета на ОИ-2026.  Сейчас они также среди явных фаворитов.

По итогам 2-х заездов лучшие показатели у немецкой команды Йоханнеса Лохнера, которая уже брала золото Олимпиады в Италии.  Сразу следом идет команда Франческо Фридриха также из Германии, которая пока отстает от лидера на 0,43 секунды.  Они точно могут опередить своих соотечественников в борьбе за золото.

Немецкая команды Йоханнеса Лохнера по бобслею
Немецкая команды Йоханнеса Лохнера по бобслею globallookpress.com

Также стоит выделить немецкую команду Адама Аммура, которая на данный момент занимает третье место по итогам 2-х заездов.  Сам Аммур является призером олимпийских игр в бобслее и еще не брал золото.  Сейчас его команда вряд-ли будет претендовать на золото, но остаться в тройке лидеров им точно по силам.

А кто, кроме немцев, еще может претендовать на топ-3 по итогам четвертого заезда?  Швейцарская команда Михаэль Вогта дышит в спину тройке немецких команд, отставая от лидерства на 0,71 секунды.  Если у швейцарцев получится запрыгнуть в топ-3 по итогам решающего заезда, то это будет очень хороший результат.

16:10 Хоккей. Мужчины, финал. Золото и серебро

Финальный хоккейный матч среди мужчин перед закрытием Олимпиады — это словно вишенка на торте.  Миллионы любителей хоккея по всему миру будут наблюдать за мощным противостоянием Канады и США, в котором точно будут — сумасшедшая интрига, драма и крутые комбинации.

У обеих команд состав высочайшего уровня, который способен обыграть любого, но особо стоит отметить сборную Канады, где играют абсолютные гении хоккея — это Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Маклин Селебрини.  Они уже показали на этой Олимпиаде настоящий класс, осталось только не провалиться в решающем матче.

Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид globallookpress.com

Стоит отметить, что в четвертьфинале сборная Канады едва не отлетела от чехов, одержав победу в овертайме.  Сейчас канадцам будут противостоять США, которые также были в шаге от вылета, но смогли собраться в решающий момент.

Американцы и вовсе не проиграли ни одного матча на этой Олимпиаде.  На групповой стадии сборная США одолела Латвию (5:1), Данию (6:1) и Германию (5:1).  В четвертьфинале американцы ожесточенно боролись со Швецией и победили в овертайме со счетом 2:1, а в полуфинале США разгромили Словакию — 6:2.  Получится ли одолеть и Канаду?  Большой вопрос...

LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трасляцию решающего хоккейного матча на Олимпиаде.  Не пропустите это захватывающее зрелище.

22:30 Церемония закрытия Олимпиады-2026

Закрытие олимпийских игр состоится на исторической Арене ди Верона, где соберутся тысячи зрителей для того, чтобы стать частью момента графиозного финала соревнований.

Олимпийские игры в Италии
Олимпийские игры в Италии globallookpress.com

Во время церемонии закрытия итальянцы вновь погрузятся в культуру и историю своей страны с помощью музыки и искусства.  Также, на Арене ди Верона состоится традиционная церемония передачи полномочий организаторов Олимпиады и отметят участников соревнований.

На сайте LiveSport.Ru состоится текстовая онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр, которая начнется в 22:30 по мск.