23 марта Ассоциацию лыжных видов спорта России возглавил Дмитрий Свищев. Он же выдвинут в кандидаты на пост председателя объединенной федерации лыжных видов спорта России. О грядущих крупных изменениях и их причинах — в материале LiveSport.Ru.
Вместе сильнее
Олимпийский цикл завершается, поэтому сейчас наступил хороший момент для принятия масштабных решений. И вот одно из них: Дмитрий Свищев избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России.
Последние 6 лет главой Ассоциации, которая включает в свой состав российские федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах, лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла, горнолыжного спорта и представляет их интересы в международных инстанциях, была Елена Вяльбе. Но если бы дело ограничилось одним исполнительным органом, наделенным малочисленными полномочиями. В действительности всё глобальнее.
Ещё в октябре 2024 г. министр спорта РФ Михаил Дегтярёв впервые подтвердил возможное объединение лыжных федераций. «Веяние времени» — так он описал данный вопрос, потому что в те же дни объединялись гимнастические федерации и федерации по водным видам спорта. Тем не менее, лыжники, видимо, отложили его на период после зимней Олимпиады 2026 в Милане. Теперь же процесс объединения запущен и, по информации «РИА Новости», завершится в 20-х числах мая.
Главный аргумент за создание одной объединенной федерации — на международном уровне (как и во многих странах мира) куратором всех видов лыжного спорта и сноуборда является одна организация. В связи с этим объединение позволит российским официальным лицам синхронизировать процессы и улучшить координацию с иностранными коллегами.
Не менее важен фактор финансирования и лоббирования интересов. Помимо пресловутой оптимизации, создание одной крупной федерации облегчит поиски спонсоров, которых тяжелее привлечь отдельным не самым популярным видам спорта в одиночку. Соответственно, и вес такой организации в общественно-спортивном поле будет больше. Особенно, если у нее во главе встанет известный и влиятельный человек.
Получил повышение
Объединенной федерации лыжных видов спорта официально ещё нет, но в ее председатели уже единогласно выдвинули Дмитрия Свищева, который успел получить поддержку от министра спорта. 56-летний функционер с 2007 года трудится в Государственной Думе (фракция ЛДПР), а сейчас занимает пост зампреда комитета по физической культуре и спорту.
Параллельно с государственной работой Свищев сначала (в 2007-2010 гг.) был первым вице-президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, а в 2010 г. возглавил Федерацию кёрлинга России. Кроме того, в декабре 2024 г. Дмитрий Александрович вошёл в состав исполкома Олимпийского комитета России.
Должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды. Главное — это не должен быть спортсмен без опыта руководства. Это должен быть менеджер. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно.Михаил Дегтяревминистр спорта РФ
«Человек с ресурсами» — это как раз про Свищева, который еще до прихода в политику основал ряд прибыльных металлургических компаний. А с учетом вышеприведенного заявления Дегтярева и того факта, что объединение планируют выполнить на базе ныне существующей Федерации лыжных гонок России, будущее ее президента Елены Вяльбе после 16 лет работы на этой должности вызывало вопросы.
Однако принципиальных изменений в судьбе трехкратной олимпийской чемпионки, как и у глав других смежных федераций (Леонида Мельникова из горнолыжного спорта, Алексея Курашова из фристайла, Дениса Тихомирова из сноуборда и Дмитрия Дубровского из прыжков с трамплина и двоеборья), не произойдет. По сути, они получат одного нового начальника, станут его заместителями и кураторами своих направлений с примерно тем же кругом прав и обязанностей.
Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела.Дмитрий Свищевдепутат Государственной Думы РФ
Таким образом, Свищев в ближайшей перспективе будет отвечать, прежде всего, за работу по возвращению российских спортсменов на международную арену. А оно пока даётся с трудом. Вообще, вести диалог с зимними федерациями, где велико влияние европейцев (в частности, скандинавов), проблематично.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) долгое время отказывала в допуске россиян на соревнования под своей эгидой даже в нейтральном статусе. С мертвой точки дело сдвинулось в декабре, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS обеспечить для лыжников из России возможность соревноваться. Пока — по одному спортсмену на старт и без эстафет, но это уже что-то.
Свищеву добиваться возвращения российских керлингистов на международные турниры изначально было сложнее, потому что керлинг — это командный вид спорта, а рекомендация МОК отказывать россиянам в допуске в командных дисциплинах продолжает действовать. Но после успеха лыжников Федерация кёрлинга России тоже подала иск в CAS, а уже после Нового года керлинг стал одним из первых видов спорта, где юниоров из России полностью вернули на соревнования с гимном и флагом.
Работать на международном треке Дмитрию Александровичу, наверно, будет сложно, потому что он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Однако в таком же положении находился Михаил Дегтярев, которому ограничения к сегодняшнему дню отменили.
Есть, с кого брать пример
Как показало время, объединение федераций — это эффективное решение. По крайней мере, именно в водных видах спорта и в гимнастике за минувшие полтора года произошли сильнейшие подвижки в плане отмены бана для спортсменов из России.
Причем положительные новости схожего содержания приходили примерно в одно и то же время. Все началось с получения россиянами нейтральных статусов. Затем появлялась информация, что в результате переговоров международные федерации смягчали условия допуска в части пребывания спортсменов в клубах ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии. А еще одним значимым достижением стал допуск на соревнования от не самых дружественных европейских организаций (European Gymnastics и European Aquatics).
Более того, World Aquatics стала первой международной федерацией, которая позволила атлетам из России соревноваться в нейтральном статусе в командном виде спорта. Речь про водное поло.
Президентом Федерации водных видов спорта России, которая взяла под свое крыло плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду, стал миллиардер Дмитрий Мазепин. А объединенную Федерацию гимнастики России, к которой в ведение перешли художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика, возглавил глава РЖД Олег Белозеров.
Кажется, Дмитрий Свищев — не настолько влиятельный и известный, как Мазепин и Белозеров. Но 16 лет во главе российского керлинга говорят о наличии у него большого опыта и сформированной команды соратников, что должно помочь действовать не менее эффективно.