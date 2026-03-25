23 марта Ассоциацию лыжных видов спорта России возглавил Дмитрий Свищев. Он же выдвинут в кандидаты на пост председателя объединенной федерации лыжных видов спорта России. О грядущих крупных изменениях и их причинах — в материале LiveSport.Ru.

Вместе сильнее

Олимпийский цикл завершается, поэтому сейчас наступил хороший момент для принятия масштабных решений. И вот одно из них: Дмитрий Свищев избран председателем Ассоциации лыжных видов спорта России.

Последние 6 лет главой Ассоциации, которая включает в свой состав российские федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах, лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла, горнолыжного спорта и представляет их интересы в международных инстанциях, была Елена Вяльбе. Но если бы дело ограничилось одним исполнительным органом, наделенным малочисленными полномочиями. В действительности всё глобальнее.

Михаил Дегтярев vk.com/minsportrf

Ещё в октябре 2024 г. министр спорта РФ Михаил Дегтярёв впервые подтвердил возможное объединение лыжных федераций. «Веяние времени» — так он описал данный вопрос, потому что в те же дни объединялись гимнастические федерации и федерации по водным видам спорта. Тем не менее, лыжники, видимо, отложили его на период после зимней Олимпиады 2026 в Милане. Теперь же процесс объединения запущен и, по информации «РИА Новости», завершится в 20-х числах мая.

Главный аргумент за создание одной объединенной федерации — на международном уровне (как и во многих странах мира) куратором всех видов лыжного спорта и сноуборда является одна организация. В связи с этим объединение позволит российским официальным лицам синхронизировать процессы и улучшить координацию с иностранными коллегами.

Не менее важен фактор финансирования и лоббирования интересов. Помимо пресловутой оптимизации, создание одной крупной федерации облегчит поиски спонсоров, которых тяжелее привлечь отдельным не самым популярным видам спорта в одиночку. Соответственно, и вес такой организации в общественно-спортивном поле будет больше. Особенно, если у нее во главе встанет известный и влиятельный человек.

Получил повышение

Объединенной федерации лыжных видов спорта официально ещё нет, но в ее председатели уже единогласно выдвинули Дмитрия Свищева, который успел получить поддержку от министра спорта. 56-летний функционер с 2007 года трудится в Государственной Думе (фракция ЛДПР), а сейчас занимает пост зампреда комитета по физической культуре и спорту.

Дмитрий Свищев vk.com/rcfofficial

Параллельно с государственной работой Свищев сначала (в 2007-2010 гг.) был первым вице-президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, а в 2010 г. возглавил Федерацию кёрлинга России. Кроме того, в декабре 2024 г. Дмитрий Александрович вошёл в состав исполкома Олимпийского комитета России.

Должен быть человек с ресурсами, в том числе финансовыми, и любящий зимние виды. Главное — это не должен быть спортсмен без опыта руководства. Это должен быть менеджер. Спортсменов, если они не получили дополнительного образования и управленческого опыта, во главе федераций быть не должно. Михаил Дегтярев министр спорта РФ

«Человек с ресурсами» — это как раз про Свищева, который еще до прихода в политику основал ряд прибыльных металлургических компаний. А с учетом вышеприведенного заявления Дегтярева и того факта, что объединение планируют выполнить на базе ныне существующей Федерации лыжных гонок России, будущее ее президента Елены Вяльбе после 16 лет работы на этой должности вызывало вопросы.

Валерий Фёдоров и Елена Вяльбе vk.com/russianskiteam

Однако принципиальных изменений в судьбе трехкратной олимпийской чемпионки, как и у глав других смежных федераций (Леонида Мельникова из горнолыжного спорта, Алексея Курашова из фристайла, Дениса Тихомирова из сноуборда и Дмитрия Дубровского из прыжков с трамплина и двоеборья), не произойдет. По сути, они получат одного нового начальника, станут его заместителями и кураторами своих направлений с примерно тем же кругом прав и обязанностей.

Я буду выступать в какой-то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела. Дмитрий Свищев депутат Государственной Думы РФ

Таким образом, Свищев в ближайшей перспективе будет отвечать, прежде всего, за работу по возвращению российских спортсменов на международную арену. А оно пока даётся с трудом. Вообще, вести диалог с зимними федерациями, где велико влияние европейцев (в частности, скандинавов), проблематично.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) долгое время отказывала в допуске россиян на соревнования под своей эгидой даже в нейтральном статусе. С мертвой точки дело сдвинулось в декабре, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS обеспечить для лыжников из России возможность соревноваться. Пока — по одному спортсмену на старт и без эстафет, но это уже что-то.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева t.me/SaveliyKorostelev

Свищеву добиваться возвращения российских керлингистов на международные турниры изначально было сложнее, потому что керлинг — это командный вид спорта, а рекомендация МОК отказывать россиянам в допуске в командных дисциплинах продолжает действовать. Но после успеха лыжников Федерация кёрлинга России тоже подала иск в CAS, а уже после Нового года керлинг стал одним из первых видов спорта, где юниоров из России полностью вернули на соревнования с гимном и флагом.

Работать на международном треке Дмитрию Александровичу, наверно, будет сложно, потому что он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Однако в таком же положении находился Михаил Дегтярев, которому ограничения к сегодняшнему дню отменили.

Есть, с кого брать пример

Как показало время, объединение федераций — это эффективное решение. По крайней мере, именно в водных видах спорта и в гимнастике за минувшие полтора года произошли сильнейшие подвижки в плане отмены бана для спортсменов из России.

Причем положительные новости схожего содержания приходили примерно в одно и то же время. Все началось с получения россиянами нейтральных статусов. Затем появлялась информация, что в результате переговоров международные федерации смягчали условия допуска в части пребывания спортсменов в клубах ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии. А еще одним значимым достижением стал допуск на соревнования от не самых дружественных европейских организаций (European Gymnastics и European Aquatics).

Более того, World Aquatics стала первой международной федерацией, которая позволила атлетам из России соревноваться в нейтральном статусе в командном виде спорта. Речь про водное поло.

Президентом Федерации водных видов спорта России, которая взяла под свое крыло плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду, стал миллиардер Дмитрий Мазепин. А объединенную Федерацию гимнастики России, к которой в ведение перешли художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика, возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

Олег Белозеров vk.com/fgymrussia

Кажется, Дмитрий Свищев — не настолько влиятельный и известный, как Мазепин и Белозеров. Но 16 лет во главе российского керлинга говорят о наличии у него большого опыта и сформированной команды соратников, что должно помочь действовать не менее эффективно.