Football365 разбирает, как Джанни Инфантино превратил роль президента ФИФА в трибуну саморекламы и абсурдных заявлений.
Освободить Криштиану Роналду от наказания — настоящий позор. Но у Джанни Инфантино и раньше хватало поводов прослыть человеком неприятным, самовлюбленным и властолюбивым.
Почти десять лет у руля ФИФА показали его настоящую сущность: бесстыдный бюрократ, жаждущий влияния и готовый льстить кому угодно ради собственной выгоды.
Мы собрали семь эпизодов, в которых он показал свое истинное лицо. На самом деле подобных случаев куда больше — просто интернет не резиновый.
И начнем с самого свежего…
Помилование Роналду после визита в Белый дом
Инфантино, конечно, будет уверять, что не имел никакого отношения к тому, что Роналду «помиловали» и допустили к двум первым матчам Португалии на чемпионате мира. Но едва ли его влияние не коснулось дисциплинарного комитета ФИФА, который, почти беспрецедентно, сократил две трети дисквалификации португальца за грубое поведение.
Напомним: удар локтем в ребра Дары О’Ши и последующая демонстративная реакция в Дублине были абсолютно очевидны. Ситуация ставила Инфантино и ФИФА в неудобное положение: ну как это — чемпионат мира без Роналду, который должен быть «лицом» турнира на каждом шагу?
Как же они выкрутились? Достали с полки пыльную статью 27 дисциплинарного кодекса, позволившую снять большую часть наказания, и параллельно обменяться с Роналду любезностями и взаимными услугами.
В итоге португалец получил лишь один матч дисквалификации — пропустил заключительный поединок отбора с Арменией. Португалия уверенно выиграла 9:1, что лишь подтвердило: команде порой даже легче играть без 40-летнего ветерана.
Зато Роналду освободился для куда более «важной миссии» — сопровождать Инфантино на, возможно, худшем ужине в истории: в Белом доме, рядом с Дональдом Трампом, Илоном Маском, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и прочими сомнительными персонажами.
И что же? Спустя менее недели после этого «приема» Роналду — чист перед законом. Пахнет это отвратительно. И особенно обидно для Роберто Мартинеса.
Придумал «Премию мира FIFA», чтобы выслужиться перед Трампом
В преддверии чемпионата мира Инфантино так усердно пытался угодить Дональду Трампу, что казалось — президент США уже чувствует на вкус его фирменный бальзам для лысины.
Лесть была абсолютно безудержной. Уже сам факт того, что в августе Инфантино притащил трофей чемпионата мира в Белый дом и, тоном, которым обычно говорят с избалованными детьми, протянул его Трампу, выглядел омерзительно.
«Прикасаться к кубку могут только президент FIFA, главы государств и победители. Это трофей для победителей. А раз вы победитель, конечно, можете его потрогать».
«А могу я его оставить себе»? — спросил Трамп. И это почти наверняка не была шутка.
Если эта сцена и так выглядела максимально неловкой, то в следующем месяце Инфантино пошел еще дальше.
Пока его новый «лучший друг» жаловался, что ему так и не дали Нобелевскую премию мира, Инфантино снова поступил так, как поступил бы с капризным ребенком: схватил первое блестящее, что попалось под руку, и вручил Трампу созданную прямо на месте, несуществующую ранее Премию мира FIFA.
«В мире, который становится все более нестабильным и разделенным, важно отмечать вклад тех, кто работает ради прекращения конфликтов и объединяет людей в духе мира, — заявил Инфантино. — Футбол символизирует мир, и от имени всей мировой футбольной семьи эта награда призвана признать огромные усилия тех, кто дарит надежду будущим поколениям».
Хорошо, что Инфантино не было в 1936 году.
Приглашение Месси и «Интер Майами» на клубный ЧМ
Инфантино уже не раз показывал, что готов раздувать турниры и гнуть правила, лишь бы его любимчики гарантированно оказались среди участников. Но даже если схемы не срабатывают — он все равно протащит нужных людей.
«Поздравляю с прекрасной победой в Supporters’ Shield 2024»! — воскликнул Инфантино, обращаясь к «Интер Майами» после завершения регулярного сезона MLS-2024. — «Вы доказали, что в США вы стабильно лучший клуб на поле. Поэтому я горд объявить, что как один из сильнейших клубов мира вы заслуженно станете участником нового клубного чемпионата мира FIFA-2025 — как клуб-хозяин, представляющий Соединенные Штаты».
Тут, конечно, хочется взять паузу и внимательно перечитать все сказанное. Во-первых, «Сиэтл Саундерс» уже получили место на турнире по спортивному принципу. Во-вторых, «Интер Майами» не был лучшей командой США в прошлом сезоне.
Это подтвердилось буквально сразу — команда вылетела в первом же раунде плей-офф MLS. А настоящим чемпионом стали «Лос-Анджелес Гэлакси», выигравшие MLS Cup в тот же уик-энд, когда состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.
Но, увы, Лионель Месси играет не за «Гэлакси». И, как в случае с Роналду на чемпионате мира, вне зависимости от заслуг, Месси просто обязан присутствовать на «празднике Инфантино-2025» — в роли главного украшения.
Та самая речь, когда он «чувствовал всё»
Прошло уже больше трех лет, но стоит напомнить, как выглядел этот человек накануне чемпионата мира в Катаре…
Если нет возможности посмотреть видео, или вы просто опасаетесь разбить устройство после просмотра, перескажем его вступительные слова. После них большинство присутствующих уже едва держались, чтобы не поперхнуться собственным отвращением.
Сегодня я испытываю очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя человеком с инвалидностью. Сегодня я чувствую себя трудовым мигрантом. Я чувствую себя ими, потому что знаю, каково это — когда тебя дискриминируют, когда над тобой издеваются как над иностранцем. В школе меня травили за рыжие волосы и веснушки. Меня травили, а еще я был итальянцем, можете представить.Джанни Инфантинопрезидент ФИФА
Да, действительно… можно только представить, какой уровень самовлюбленности нужен, чтобы сравнивать свои детские жалобы на рыжие волосы с реальными страданиями людей, подвергавшихся жестоким преследованиям.
Дальше Инфантино обвинил критиков катарских проблем с правами человека в лицемерии, а СМИ — в расизме. В том числе за то, что журналисты раскрыли: часть «болельщиков» на трибунах оказалась оплаченной массовкой в рамках самого масштабного проекта по спортивной отмывке имиджа.
Это могло бы быть смешно, если бы не было таким трагичным. Буквально — для многих мигрантов, которые там работали и пострадали.
ЧМ раз в два года как способ предотвратить смерти мигрантов
Инфантино мало того, что хочет раздуть чемпионат мира до 427 команд — он еще и ратует за то, чтобы проводить его раз в два года. И, конечно же, причина вовсе не в том, что он жаждет власти и денег. Нет, по его словам, это… спасет мигрантов, которые гибнут в море.
Речь идет не о том, хотим ли мы чемпионат мира каждые два года, а о будущем футбола. Если мы думаем о мире за пределами Европы, то должны задуматься, что дает футбол. Футбол — это возможности, надежда, национальные сборные. Мы не можем говорить остальному миру: дайте нам ваши деньги, а вы смотрите нас по телевизору. Мы должны включать всех. Мы должны найти способ вовлечь весь мир, дать надежду африканцам, чтобы им не пришлось пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни, которая чаще всего оборачивается смертью. Мы должны давать возможности, давать достоинство. Не через благотворительность, а через участие. Возможно, чемпионат мира раз в два года — не идеальное решение.Джанни Инфантинопрезидент ФИФА
Нет, действительно не идеальное. И по множеству веских причин. Но ни одна из них, похоже, не способна заставить самовлюбленного эгоиста хотя бы на секунду задуматься.
Сравнил свой приход к власти с восстановлением Руанды после геноцида
У Инфантино давно стало привычкой с размаху влетать своими идеально белыми ботинками в темы, которых любой человек с крупицей самосознания предпочел бы избегать. Особенно, когда речь заходит об Африке и смерти.
В 2023 году, выступая перед почтительно слушающей аудиторией в Кигали после того, как его безальтернативно «переизбрали» на третий срок (неудивительно, что Трамп его понимает), Инфантино вновь наслаждался овациями, и затем сравнил собственный путь к вершине ФИФА с восстановлением Руанды после геноцида.
Он заявил, что его «личную миссию» вдохновило посещение мемориала жертвам трагедии 1994 года, когда за 100 дней было убито 800 тысяч человек.
«Я сказал себе: кто я такой, чтобы сдаваться? — вспоминал Инфантино. — То, через что прошла эта страна, и то, как она поднялась, вдохновляет весь мир. Так что я уж точно не мог сдаться только потому, что кто-то что-то мне говорил. Я остался, продолжил кампанию и был избран президентом ФИФА».
Самовлюбленность этого человека, похоже, действительно не имеет границ.
Скандал с Salt Bae
Помните, как Инфантино стал частью той самой странной истории 2022 года вместе с тем самым повелителем стейков?
Да, это было очень странно.