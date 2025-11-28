Football365 разбирает, как Джанни Инфантино превратил роль президента ФИФА в трибуну саморекламы и абсурдных заявлений.

Освободить Криштиану Роналду от наказания — настоящий позор. Но у Джанни Инфантино и раньше хватало поводов прослыть человеком неприятным, самовлюбленным и властолюбивым.

Почти десять лет у руля ФИФА показали его настоящую сущность: бесстыдный бюрократ, жаждущий влияния и готовый льстить кому угодно ради собственной выгоды.

Мы собрали семь эпизодов, в которых он показал свое истинное лицо. На самом деле подобных случаев куда больше — просто интернет не резиновый.

И начнем с самого свежего…

Помилование Роналду после визита в Белый дом

Инфантино, конечно, будет уверять, что не имел никакого отношения к тому, что Роналду «помиловали» и допустили к двум первым матчам Португалии на чемпионате мира. Но едва ли его влияние не коснулось дисциплинарного комитета ФИФА, который, почти беспрецедентно, сократил две трети дисквалификации португальца за грубое поведение.

Реакция Роналду на удаление в матче с Ирландией globallookpress.com

Напомним: удар локтем в ребра Дары О’Ши и последующая демонстративная реакция в Дублине были абсолютно очевидны. Ситуация ставила Инфантино и ФИФА в неудобное положение: ну как это — чемпионат мира без Роналду, который должен быть «лицом» турнира на каждом шагу?

Как же они выкрутились? Достали с полки пыльную статью 27 дисциплинарного кодекса, позволившую снять большую часть наказания, и параллельно обменяться с Роналду любезностями и взаимными услугами.

В итоге португалец получил лишь один матч дисквалификации — пропустил заключительный поединок отбора с Арменией. Португалия уверенно выиграла 9:1, что лишь подтвердило: команде порой даже легче играть без 40-летнего ветерана.

Зато Роналду освободился для куда более «важной миссии» — сопровождать Инфантино на, возможно, худшем ужине в истории: в Белом доме, рядом с Дональдом Трампом, Илоном Маском, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и прочими сомнительными персонажами.

И что же? Спустя менее недели после этого «приема» Роналду — чист перед законом. Пахнет это отвратительно. И особенно обидно для Роберто Мартинеса.

Придумал «Премию мира FIFA», чтобы выслужиться перед Трампом

В преддверии чемпионата мира Инфантино так усердно пытался угодить Дональду Трампу, что казалось — президент США уже чувствует на вкус его фирменный бальзам для лысины.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Лесть была абсолютно безудержной. Уже сам факт того, что в августе Инфантино притащил трофей чемпионата мира в Белый дом и, тоном, которым обычно говорят с избалованными детьми, протянул его Трампу, выглядел омерзительно.

«Прикасаться к кубку могут только президент FIFA, главы государств и победители. Это трофей для победителей. А раз вы победитель, конечно, можете его потрогать».

«А могу я его оставить себе»? — спросил Трамп. И это почти наверняка не была шутка.

Если эта сцена и так выглядела максимально неловкой, то в следующем месяце Инфантино пошел еще дальше.

Пока его новый «лучший друг» жаловался, что ему так и не дали Нобелевскую премию мира, Инфантино снова поступил так, как поступил бы с капризным ребенком: схватил первое блестящее, что попалось под руку, и вручил Трампу созданную прямо на месте, несуществующую ранее Премию мира FIFA.

«В мире, который становится все более нестабильным и разделенным, важно отмечать вклад тех, кто работает ради прекращения конфликтов и объединяет людей в духе мира, — заявил Инфантино. — Футбол символизирует мир, и от имени всей мировой футбольной семьи эта награда призвана признать огромные усилия тех, кто дарит надежду будущим поколениям».

Хорошо, что Инфантино не было в 1936 году.

Приглашение Месси и «Интер Майами» на клубный ЧМ

Инфантино уже не раз показывал, что готов раздувать турниры и гнуть правила, лишь бы его любимчики гарантированно оказались среди участников. Но даже если схемы не срабатывают — он все равно протащит нужных людей.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Поздравляю с прекрасной победой в Supporters’ Shield 2024»! — воскликнул Инфантино, обращаясь к «Интер Майами» после завершения регулярного сезона MLS-2024. — «Вы доказали, что в США вы стабильно лучший клуб на поле. Поэтому я горд объявить, что как один из сильнейших клубов мира вы заслуженно станете участником нового клубного чемпионата мира FIFA-2025 — как клуб-хозяин, представляющий Соединенные Штаты».

Тут, конечно, хочется взять паузу и внимательно перечитать все сказанное. Во-первых, «Сиэтл Саундерс» уже получили место на турнире по спортивному принципу. Во-вторых, «Интер Майами» не был лучшей командой США в прошлом сезоне.

Это подтвердилось буквально сразу — команда вылетела в первом же раунде плей-офф MLS. А настоящим чемпионом стали «Лос-Анджелес Гэлакси», выигравшие MLS Cup в тот же уик-энд, когда состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.

Но, увы, Лионель Месси играет не за «Гэлакси». И, как в случае с Роналду на чемпионате мира, вне зависимости от заслуг, Месси просто обязан присутствовать на «празднике Инфантино-2025» — в роли главного украшения.

Та самая речь, когда он «чувствовал всё»

Прошло уже больше трех лет, но стоит напомнить, как выглядел этот человек накануне чемпионата мира в Катаре…

Джанни Инфантино globallookpress.com

Если нет возможности посмотреть видео, или вы просто опасаетесь разбить устройство после просмотра, перескажем его вступительные слова. После них большинство присутствующих уже едва держались, чтобы не поперхнуться собственным отвращением.

Сегодня я испытываю очень сильные чувства. Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя человеком с инвалидностью. Сегодня я чувствую себя трудовым мигрантом. Я чувствую себя ими, потому что знаю, каково это — когда тебя дискриминируют, когда над тобой издеваются как над иностранцем. В школе меня травили за рыжие волосы и веснушки. Меня травили, а еще я был итальянцем, можете представить. Джанни Инфантино президент ФИФА

Джанни Инфантино на ЧМ-2022 в Катаре globallookpress.com

Да, действительно… можно только представить, какой уровень самовлюбленности нужен, чтобы сравнивать свои детские жалобы на рыжие волосы с реальными страданиями людей, подвергавшихся жестоким преследованиям.

Дальше Инфантино обвинил критиков катарских проблем с правами человека в лицемерии, а СМИ — в расизме. В том числе за то, что журналисты раскрыли: часть «болельщиков» на трибунах оказалась оплаченной массовкой в рамках самого масштабного проекта по спортивной отмывке имиджа.

Это могло бы быть смешно, если бы не было таким трагичным. Буквально — для многих мигрантов, которые там работали и пострадали.

ЧМ раз в два года как способ предотвратить смерти мигрантов

Инфантино мало того, что хочет раздуть чемпионат мира до 427 команд — он еще и ратует за то, чтобы проводить его раз в два года. И, конечно же, причина вовсе не в том, что он жаждет власти и денег. Нет, по его словам, это… спасет мигрантов, которые гибнут в море.

Речь идет не о том, хотим ли мы чемпионат мира каждые два года, а о будущем футбола. Если мы думаем о мире за пределами Европы, то должны задуматься, что дает футбол. Футбол — это возможности, надежда, национальные сборные. Мы не можем говорить остальному миру: дайте нам ваши деньги, а вы смотрите нас по телевизору. Мы должны включать всех. Мы должны найти способ вовлечь весь мир, дать надежду африканцам, чтобы им не пришлось пересекать Средиземное море в поисках лучшей жизни, которая чаще всего оборачивается смертью. Мы должны давать возможности, давать достоинство. Не через благотворительность, а через участие. Возможно, чемпионат мира раз в два года — не идеальное решение. Джанни Инфантино президент ФИФА

Нет, действительно не идеальное. И по множеству веских причин. Но ни одна из них, похоже, не способна заставить самовлюбленного эгоиста хотя бы на секунду задуматься.

Сравнил свой приход к власти с восстановлением Руанды после геноцида

У Инфантино давно стало привычкой с размаху влетать своими идеально белыми ботинками в темы, которых любой человек с крупицей самосознания предпочел бы избегать. Особенно, когда речь заходит об Африке и смерти.

Джанни Инфантино globallookpress.com

В 2023 году, выступая перед почтительно слушающей аудиторией в Кигали после того, как его безальтернативно «переизбрали» на третий срок (неудивительно, что Трамп его понимает), Инфантино вновь наслаждался овациями, и затем сравнил собственный путь к вершине ФИФА с восстановлением Руанды после геноцида.

Он заявил, что его «личную миссию» вдохновило посещение мемориала жертвам трагедии 1994 года, когда за 100 дней было убито 800 тысяч человек.

«Я сказал себе: кто я такой, чтобы сдаваться? — вспоминал Инфантино. — То, через что прошла эта страна, и то, как она поднялась, вдохновляет весь мир. Так что я уж точно не мог сдаться только потому, что кто-то что-то мне говорил. Я остался, продолжил кампанию и был избран президентом ФИФА».

Самовлюбленность этого человека, похоже, действительно не имеет границ.

Скандал с Salt Bae

Помните, как Инфантино стал частью той самой странной истории 2022 года вместе с тем самым повелителем стейков?

Да, это было очень странно.