Автор The Athletic Ник Миллер рассказывает, как ФИФА переписала собственные правила ради того, чтобы Криштиану Роналду сыграл на своем шестом чемпионате мира.

Отличные новости для поклонников громких имен на больших событиях — вроде появления Тимоти Шаламе на Met Gala: Криштиану Роналду сыграет на чемпионате мира‑2026, несмотря на то, что формально должен был пропустить первые два матча из‑за дисквалификации.

Да, как человек, которому внезапно даруют президентское помилование за какой-нибудь «беловоротничковый» проступок, Роналду оказался «чист».

Напомним, в предпоследнем матче отбора к ЧМ сборной Португалии против Ирландии Роналду был удален за грубый удар локтем в корпус защитника Дары О’Ши. Судье потребовалась проверка VAR, чтобы изменить первоначальное решение — желтую карточку на красную. Нарушение капитана португальцев стало одним из самых очевидных примеров грубой игры.

В итоге Роналду получил три матча дисквалификации, что подтвердил дисциплинарный комитет ФИФА: первый он должен был отбыть в заключительной игре отбора против Армении, а второй и третий — уже на самом чемпионате мира. Как сказал бы сам Криштиану: «Буу-уу».

Однако во вторник ФИФА объявила, что от оставшихся двух матчей его фактически освобождают: наказание будет условным в течение года, если только Роналду «не совершит аналогичное по характеру и серьезности нарушение в течение испытательного срока».

Другими словами: да, это было очень плохо, но мы уверены, что это не повторится, верно? Отлично. А теперь… эм… сыграешь на нашем турнире, пожалуйста?

Ирландия — Португалия globallookpress.com

Вся эта история стала возможной благодаря статье 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, которая позволяет организации «приостанавливать» наказания, когда она сочтет нужным. Формулировки там предельно расплывчатые, что фактически дает ФИФА право решать, какие санкции можно смягчить.

Главный аргумент в пользу снисхождения к Роналду — то, что за всю международную карьеру он ни разу не получал красную карточку. Все мы ошибаемся, у него безупречная репутация, нельзя быть слишком суровыми — примерно так можно описать логику ФИФА.

В принципе, практика условного приостановления наказаний в футболе не редкость, если она применяется последовательно.

Но вот пример: капитан сборной Армении Тигран Барсегян, как и Роналду, был удален за грубое нарушение против Ирландии в отборе. Как и Роналду, он получил трехматчевую дисквалификацию. Как и Роналду, это было его первое удаление в международной карьере.

В отличие от Роналду, никакой поблажки он не получил: Барсегян уже отбывает наказание, два матча уже пропустил и пропустит еще один, когда Армения проведет следующую официальную игру.

Криштиану Роналду globallookpress.com

За всю историю подобных прецедентов практически не наблюдается — или, по крайней мере, не находится сколько-нибудь уместных.The Athletic приводит два случая, когда эти дискреционные полномочия использовались ранее для условного назначения наказаний.

Один касался трудового спора между клубом второй лиги Израиля «Кфар Касем» и ивуарийским полузащитником Альфа Мамаду Диане, другой был связан с кричалками болельщиков Мексики во время матча против Польши на ЧМ‑2022.

Но есть нюансы. Во‑первых, ни один из этих случаев не связан напрямую с игровым эпизодом на поле, поэтому они выглядят крайне натянутыми и мало соотносятся с очевидным примером грубой игры.

Во‑вторых, использование мексиканского кейса, когда часть наказания заключалась в проведении матча при пустых трибунах, но санкция была условно приостановлена при «хорошем поведении» — выглядит мрачно‑комично, поскольку лишь подчеркивает снисходительность ФИФА к этой ситуации.

Иными словами: если ФИФА попытается оправдать решение по Роналду ссылками на подобные прецеденты, это будет выглядеть откровенно нелепо.

И все же больше всего жалко Роберто Мартинеса. Главный тренер сборной Португалии оказался в сложном положении, пока Криштиану Роналду продолжает играть на клубном уровне и заявлять о готовности выступать за национальную команду.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

С одной стороны, перед ним — величайший игрок в истории Португалии и один из лучших футболистов всех времен, который по-прежнему является частью команды и продолжает забивать голы. Кто решится сознательно оставить его вне состава? За такое решение Мартинеса болельщики готовы «сделать начинкой для франсезиньи» — знаменитого португальского сэндвича.

С другой стороны, у Мартинеса есть немало примеров того, что команда выглядит лучше без Роналду. На прошлом чемпионате мира, после тяжелых матчей в группе, Роналду остался в запасе на первый матч плей‑офф, и Португалия разгромила Швейцарию 6:1. Совсем недавно, в заключительном отборочном матче к ЧМ‑2026, португальцы без Роналду уничтожили слабую Армению — 9:1.

Но дисквалификация на первые два матча давала Мартинесу удобный выход. Сценарий был идеальным: если два стартовых матча пройдут успешно, можно будет просто развести руками и заявить, что победителей не судят, а Роналду получает несколько минут, словно «печенье для ребенка в истерике», чтобы забить свой гол на шестом чемпионате мира (само по себе историческое достижение).

Но при этом сохраняется сбалансированный стартовый состав, который с Криштиану на поле невозможен.

Теперь этот гипотетический сценарий рухнул. Роналду выйдет в старте в первом же матче Португалии. Возможно, он забьет гол какой-нибудь слабой команде, но, скорее всего, большую часть времени он будет проводить, размахивая руками в адрес партнеров и отправляя штрафные удары в стратосферу.

Прогнозы и ставки на футбол

Криштиану Роналду остается самым известным футболистом планеты, и это имеет огромный вес. ФИФА этим летом нуждалась в Лионеле Месси и его звездной силе на Клубном чемпионате мира, и был найден сомнительный способ обеспечить квалификацию «Интер Майами». Точно так же и турнир без Роналду будущим летом просто немыслим.