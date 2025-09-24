Возвращение Суареса: шанс на реабилитацию или начало конца в «Интер Майами»?

В одном из телевизионных эфировразбирал игру. Бывший защитникуказал на слабые стороны бразильца и завершил анализ фразой, которая уже стала частью футбольного канона: «Уйди из футбола, прежде чем футбол уйдет от тебя. На этом уровне футбол уже ушел от него».

Каррагер не ошибся в оценке Каземиро. И его фраза оказалась пророческой и для других — в АПЛ и по всему миру немало игроков уходили вовремя, сохранив репутацию и оставив правильное впечатление.

Сегодня в подобной зоне риска находится Луис Суарес. Форвард «Интер Майами» в этом сезоне заметно сдал: к возрасту добавились хронические проблемы с коленями и скандальные эпизоды, и некогда великий южноамериканец все отчетливее демонстрирует признаки ухода с вершины.

Еще год назад в его игре сохранялось особое очарование — казалось, что Суарес выжимает из своих ног последние капли футбольного сока, и в них все еще оставалась искра магии.

Но теперь, возвращаясь после дисквалификации, полученной за нелепый инцидент после финала Leagues Cup, он сталкивается с неопределенностью. Похоже, футбол начинает уходить от Суареса. И по мере того как сезон подходит к концу, вопрос о его будущем в «Интер Майами» — как минимум в долгосрочной перспективе — остается открытым.

Ситуация

Эта история началась еще в прошлом году. «Интер Майами» столкнулся с проблемой на позиции нападающего в концовке сезона‑2024. Леонардо Кампана неоднократно доказывал, что способен быть отличной заменой — настолько хорошей, что его голы скамейки запасных выглядели расточительством. Было основание полагать: если бы Суарес решил уйти по окончании контракта, Кампана мог бы занять его место.

Луис Суарес globallookpress.com

Но возникли два препятствия. Первое — Суарес продолжал забивать. Он завершил сезон всего в шаге от Кристиана Бентеке в гонке за «Золотую бутсу» MLS и при этом отметился солидным числом результативных передач. Все указывало на то, что уругваец еще способен приносить пользу в футболке «Интер Майами».

А затем сработал куда более притягательный фактор — эффект Месси. Аргентинец собрал в Майами своих лучших друзей: Суареса, Серхио Бускетса, Жорди Альбу. Судя по всему, они получали настоящее удовольствие от совместной игры. Суарес все еще был полезен, у клуба имелись средства, чтобы платить. Уходить не было необходимости.

И он не ушел. Кампана был продан в «Нью‑Инглэнд» за солидную сумму. Суарес остался. «Интер Майами» начал новый сезон без признанного запасного форварда под №9 — за исключением сырого и неопытного Альена Обандо.

Пара удачных месяцев

У многих были сомнения. Сможет ли Суарес выдержать полный сезон? И даже если он будет на поле, способен ли он приносить результат? Какова будет его реальная ценность? Но уже через месяц скептики выглядели смешно: Суарес входил в число лучших игроков лиги.

Тадео Альенде globallookpress.com

Да, его голевая статистика пошла на спад, но он щедро раздавал передачи и постоянно участвовал в созидании атак в финальной трети поля. С новым партнером Тадео Альенде у него быстро сложилось взаимопонимание. Появились даже слишком ранние разговоры о возможном титуле MVP. Казалось, что время отступило. Суарес никуда не собирался уходить.

«Для многих он, наверное, MVP на данный момент. Если судить после семи недель, — говорил в апреле аналитик Apple TV Кевин Иган в интервью GOAL. — "Майами" провел всего шесть матчей, но именно Суарес оказал наибольшее влияние на команду. Его передачи, его вклад в общую игру. Может, он играет на одном колене и проводит последний сезон — я не знаю, но прямо сейчас он выдает результат».

Цифры выглядели убедительно. Но еще важнее были энергия, движение, самоотдача. Суарес уже не мог угнаться за каждым защитником, но прессинговал как одержимый. Он перекрывал зоны, отрезал углы, изматывал соперников.

Это был уже не тот Суарес, что в лучшие годы, но он старел красиво. И в своем «новом жанре» уругваец выглядел максимально эффективным за последние годы.

Переломный момент

Но все изменилось. Трудно точно сказать, в какой момент Суарес начал испытывать трудности. Однако самым очевидным признаком стало то, что он перестал реализовывать моменты с привычной легкостью. Со 2 марта по 3 мая Суарес не забил ни разу, а потом ему понадобился еще почти месяц, чтобы снова отличиться.

Луис Суарес и Лионель Месси globallookpress.com

И дело было не в отсутствии возможностей. Уругваец регулярно получал мяч, в среднем наносил почти два удара за матч. Месси создавал ему моменты. Да, Суарес уже не был ключевой фигурой команды, но ведь еще в 2024-м он извлекал максимум пользы из тех же касаний и передач.

И вот тут скрывалась главная проблема. Годом ранее Суарес был невероятно эффективен, но при этом существенно превосходил свои ожидаемые показатели. Его xG — метрика, показывающая, сколько голов игрок должен забить исходя из качества созданных моментов, — составил 15,8.

Да, топ‑форварды нередко слегка превосходят свой xG, но перевыполнение этого показателя на восемь голов явно указывало на долю удачи. А это, в свою очередь, не является устойчивым результатом — особенно для футболиста в возрасте под сорок.

Инцидент с плевком

И, конечно, был эпизод 31 августа. Если пересмотреть хайлайты того матча, можно заметить, что нервозность Суареса читалась еще до финального свистка.

Уругваец занимался привычными для себя провокациями: ставил подножки защитникам, спорил с арбитром, жаловался на все подряд. В итоге его полностью выключили из игры — и этого было бы достаточно для разочарования. Но Суарес решил усугубить ситуацию.

Он оказался в центре послематчевой потасовки и завершил ее плевком в сторону представителя тренерского штаба «Сиэтла». Именно этот момент стал главным образом финала, который должен был запомниться как праздник великолепной победы «Саундерс». В итоге Суарес получил шестиматчевую дисквалификацию в Leagues Cup и еще три игры пропустил в MLS.

Хавьер Маскерано gettyimages.com

После инцидента главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано осудил действия своих игроков, но при этом намекнул, что они были спровоцированы: «Никому из нас не нравится видеть подобное поведение. Но если есть реакция, значит, была и провокация», — отметил он.

Позже Суарес принес публичные извинения, однако осадок остался:

— «Это был момент сильного напряжения и разочарования. Да, после финального свистка произошло то, чего не должно было быть, но это не оправдывает мою реакцию. Я был неправ и глубоко сожалею», — написал он в своей социальной сети.

Что дальше — для Суареса и «Интер Майами»

И вот Суарес вернулся. Он отбыл дисквалификацию и, по всей видимости, выйдет в стартовом составе в матче против «Чикаго» в среду вечером — и, вероятно, в следующих играх тоже. Без него «Интер Майами» выглядел вполне достойно, хотя и без особого блеска. Команда уступила «Шарлотт», но затем взяла важные победы над «Сиэтлом» и «Ди Си Юнайтед».

Месси исполнял роль «ложной девятки». В целом команда сумела подстроиться под ситуацию, хотя баланс в игре все равно был нарушен.

Серхио Бускетс и Луис Суарес globallookpress.com

Но главное — последние недели показали: Суарес уже не кажется столь незаменимым. У «Майами» хватает проблем по всему полю, и есть позиции, требующие усиления. Клубу явно не помешал бы центральный защитник. Возможно, потребуется и новый хавбек, если Серхио Бускетс действительно решит завершить карьеру, как поговаривают слухи.

Суарес не занимает слот «назначенного игрока», но его зарплата в $1,5 млн все же серьезно нагружает бюджет команды. Эти средства, вкупе с фирменной «магией Майами», вполне могли бы быть направлены на подписание нового форварда.

Для самого Суареса наступает момент выбора. «Интер Майами» нельзя полностью списывать со счетов в борьбе за Кубок MLS — в первую очередь потому, что в составе есть Месси. Но фаворитом она не выглядит. И красивое прощание на американской арене сейчас маловероятно.

Альтернативы для Суареса найти непросто. До уровня Европы он уже не дотягивает. Южноамериканский этап карьеры тоже позади. Либо принять, что его время на вершине подходит к концу, либо вновь заставить свое тело работать на пределе. Возможно, Суаресу придется уйти из футбола — прежде чем футбол уйдет от него.