Плохие парни. Как и почему МЛС закрывает глаза на выходки Месси и остальных звезд «Интер Майами»

Лионель Месси и его бывшие партнеры по «Барселоне» решили слегка изменить свою репутацию. Они не просто ветераны, которые приехали в США поиграть в футбол в свое удовольствие.

Хотя Луис Суарес на этот раз проявил «великодушие» и ограничился всего лишь плевком.

Версия Суареса «старого образца» решала проблемы куда более прямолинейно, буквально вгрызаясь зубами в соперника. В его коллекции укушенных — Бранислав Иванович, Джорджо Кьеллини и (возможно) Жорди Альба.

А после того, как он довел это «искусство» до совершенства, уругваец продемонстрировал и другой «гастрономический навык» — плевок в лицо директору службы безопасности «Сиэтл Саундерс» Джину Рамиресу после разгромного поражения «Интера Майами» в финале Кубка лиг в минувшее воскресенье. Это был шокирующий момент, который невозможно оправдать. Было бы действительно неплохо, если бы футболисты все-таки выбирали вариант быть порядочными по отношению друг к другу на поле.

Но, в конце концов, футбол — это шоу. А Америка всё еще пытается для себя определить, чем именно является этот вид спорта — особенно на уровне клубного профессионального футбола.

МЛС постоянно прогрессирует и уже наполнена действительно хорошими игроками, у которых впереди отличная карьера. Но, похоже, то, чего этой лиге по-настоящему не хватало, — это галерея злодеев, тех самых парней, которых мир любит ненавидеть и за которыми смотрит с тайным удовольствием, лишь бы они проигрывали.

И в лице «Интер Майами» — с квартетом Суарес, Альба, Серхио Бускетс и Лионель Месси — лига как раз и получила такую команду.

Такой ли сценарий рисовала себе МЛС, когда лучшие игроки «Барселоны» перебрались в США? Возможно, нет. Но они выполняют важную роль. Если их «темная аура» привлечет к лиге больше внимания, МЛС может вполне спокойно считать это плюсом.

Поражение от «Сиэтла» (и всё, что было после)

«Сиэтл Саундерс» провели настоящий мастер-класс для «Интер Майами». Это было прекрасно выстроенное выступление отличного тренера и сбалансированной команды, которая просто была готова к битве.

Те, кто давно следит за МЛС, с удовольствием напомнят: «Интер Майами» вовсе не лучшая команда лиги. И, вероятно, будут правы. Здесь нет баланса, нет стабильности. Месси есть Месси, и он способен тащить «Интер» к победам. Но в остальном это команда с очень хрупким составом, уязвимая в обороне и управляемая тренером, который еще не доказал, что способен решать задачи на высшем уровне. Это был финал — и у «Майами» попросту отсутствовал внятный плана на игру.

«Интер Майами» перед матчем против «Сиэтл Саундерс» globallookpress.com

«Саундерс» же выглядели идеально настроенной машиной. Первая задача, разумеется, — остановить Месси. И они справились с этим. Он не исчез совсем, но выглядел сбитым с толку. На нем постоянно «висел» кто-то из соперников: фолы по очереди, толчки, мелкие зацепы. Не получается остановить честно? Включай «темное искусство».

Итоговые цифры всё сказали сами за себя. Месси совершил лишь одну успешную обводку из шести и ни разу не пробил в створ. Вся команда «Интер Майами» нанесла лишь один удар в створ за 90 минут. «Саундерс» же действовали безжалостно и хладнокровно. 3:0 — счет абсолютно по игре.

А вот безумие после финального свистка оказалось просто нелепым. В центре всего, конечно же, был Суарес. Он набросился на игрока «Сиэтла», после чего в заварушку втянулись остальные. Серджи Бускетс отвесил оплеуху. Суарес наступил на ногу. Жорди Альба полез в драку. «Саундерс» тоже втянулись в потасовку. Никто не вышел из этого в выигрышном свете.

Но главным злодеем стал Суарес, плюнувший в лицо Рамиресу. Именно этот момент останется в памяти — в матче, который на самом деле должен был войти в историю как день, когда «Саундерс» стали первым клубом, выигравшим все возможные крупные трофеи американского футбола.

Суарес и история мелочности

Стоит отметить, что удивляться тут особо нечему. В этом весь Суарес. Он, возможно, лучший нападающий своего поколения. И вполне справедливо утверждать, что именно такие вспышки злости и делают его одним из сильнейших. Суарес — прирожденный боец, часто до опасной степени.

Да, ему, конечно, не стоило кусать людей. И не стоит забывать, что в 2011 году он был замешан в скандале с расистскими оскорблениями.

Луис Суарес против директора службы безопасности «Сиэтл Саундерс» Джина Рамиреса globallookpress.com

Но в целом 90 минут с Суаресом на поле — это и есть футбольный ад. Он будет падать, толкаться, задевать соперника. Он будет провоцировать вас на штрафные, красные карточки и безумные поступки. А если у него не получится добиться своего — тогда он будет бесконечно жаловаться.

Разумеется, в этом есть опасность. Суарес превратил браваду и, казалось бы, аморальное поведение в собственный бренд. Всё это со временем начали воспринимать как часть его игры: кто-то посмеивается, кто-то не обращает внимания, а кто-то даже восхищается. Но к такому точно не стоит привыкать. Хотя и удивляться здесь нечему.

Его бывшие одноклубники по «Барселоне» тоже не без греха. Альба — отличный защитник, известный своими прострелами и умением читать игру. Но он также готов «поработать грязно», если понадобится. Бускетс перевернул представление о роли опорного полузащитника, но при этом, вероятно, стал главным спецом по тактическим нарушениям в истории футбола. Даже у Месси есть злая жилка.

И корни этого, конечно, в бывшем клубе. «Барса» всегда несла в себе чувство превосходства и особого статуса. Игроки постоянно окружали арбитров при каждом спорном свистке. А сам клуб оказался замешан в скандале, который расследуется до сих пор: речь о возможных выплатах судьям в то время, когда все четверо еще выступали в Каталонии.

К тому же эти футболисты просто привыкли, что решения арбитров будут в их пользу.

Мнение болельщиков других клубов МЛС

Но кипело всё не только на поле. После матча фанаты «Майами» и «Сиэтла» сцепились прямо на улице. Видео получилось зрелищным: кто-то бросает мусорный бак, в другой момент — дорожный конус летит в лицо, болельщика «Сиэтла» ударили стойкой от палатки. Подобные сцены, разумеется, нельзя оправдывать, но очевидно, что они были подогреты событиями на поле. Хотя и новыми их назвать сложно.

Лионель Месси в матче против «Сиэтла» globallookpress.com

Болельщики МЛС недолюбливают «Интер Майами» уже давно. Фанаты «Нью-Йорк Сити» в прошлом сезоне забрасывали автобус соперника файерами и встречали команду галереей из средних пальцев и оскорблений. Фанаты тоже ясно давали понять, насколько «искусственной» они считают эту команду.

Сам «Интер» не помогает себе в этом плане. И есть вполне реальные причины, по которым соперники относятся к клубу с ненавистью. Дело не только в том, что «Майами» сильная команда со звездами. Куда важнее то, что они тратят больше всех и находят лазейки на трансферном рынке, недоступные или неприемлемые для других.

Клуб получает от лиги особую поддержку, в частности, существенные выплаты на зарплату Месси, которых не получала ни одна другая команда. Неудивительно, что болельщики соперников испытывают раздражение.

Искусство «hate watch»

Конечно, МЛС вряд ли это нравится. Лиге было бы куда приятнее, если бы ее звезда и его знаменитые партнеры выглядели «хорошими парнями». В идеальном мире «Майами» показывал бы блестящий футбол, выигрывал всё подряд, улыбался и охотно давал веселые интервью после матчей.

Лионель Месси и Луис Суарес globallookpress.com

А на деле мы имеем команду в тени, которая сама провоцирует споры и скандалы. «Майами» действительно интересно смотреть, но по не самым правильным причинам. Это притягательное зрелище, настоящая драма. А порой именно такие сюжеты и двигают спорт вперед. Клубы получают фанатов благодаря звездным игрокам и зрелищной игре. Но еще чаще внимание привлекают те, кого все любят ненавидеть.

«Крутые» называют это «hate watch» — смотреть из ненависти. Но на самом деле это не ново. «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне в 90-х славился тем, что умел нарушать правила и постоянно «доигрывал» за счет затяжного компенсированного времени. «Реал» Мадрид с Роналду был интересен не только его голами, но и локтями Серхио Рамоса. В американском спорте есть «Детройт Пистонс» 1990-х, которых до сих пор уважают именно за то, что они были «плохими парнями».

Иногда болельщикам просто нужно что-то, против чего можно объединиться. И «Майами» как раз такая команда.

Сможет ли «Интер Майами» выиграть хоть что-нибудь?

И, пожалуй, самое любопытное во всей этой истории: «Майами» стабильно проигрывает большие матчи. Да, в прошлом году они пронеслись по регулярному чемпионату МЛС, установили рекорд по очкам за сезон и завоевали кубок Supporters’ Shield. Да, они выиграли Кубок лиг в дебютном сезоне Месси. Но в целом история «Интера» в плане трофеев — это в первую очередь заметные неудачи, недотягивание до цели и бесконечный поток контента, словно специально созданного для хейтеров.

Именно поэтому поражение в финале Кубка лиг выглядело даже символично. «Майами» дошел до решающего матча, но проиграл в бесславном стиле.

Лионель Месси, Родриго де Пауль и Луис Суарес globallookpress.com

Они растранжирили уйму моментов в первом тайме, а после финального свистка продолжили укреплять свой «бренд». Конечно, это только добавит нового материала для обсуждений.

Теперь всё внимание команды переключается на оставшуюся часть сезона МЛС. Приход Родриго де Пауля усилит состав, и, скорее всего, «цапли» займут одно из высоких мест в таблице Восточной конференции.

Плей-офф точно не станет легкой прогулкой, но у «Майами» хватит сил, чтобы пройти пару соперников и без особых проблем добраться до финала конференции. Там их, возможно, будут ждать «Цинциннати» или «Филадельфия», крайне непростые соперники. Поражение в финале Восточной конференции выглядело бы интригующе. А проигрыш в финале Кубка МЛС, возможно даже снова от «Сиэтла», стал бы еще более любопытным.

Прогнозы и ставки на футбол

В любом случае МЛС окажется в выигрыше. Если Месси и компания все-таки выиграют кубок, это позволит раскрутить их бренд и доказать, что Месси — это действительно причина следить за этой лигой.

А если они драматично рухнут, как это случилось в недавнем матче против «Сиэтла», — возможно, это будет даже лучше. «Майами» — не та милая история, какую лига изначально хотела. Но это совсем не значит, что это плохо.