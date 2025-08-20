Очевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным

Три с половиной года назад комиссар МЛСсказал следующее: «Нам не нужно приглашать известных игроков на закате их карьеры только потому, что они решили завершить ее в».

И вот только этим летом 33-летний Сон Хын Мин перебрался из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес», 31-летний Родриго Де Пауль ушел из «Атлетико» в «Интер Майами», а 35-летний Томас Мюллер перешел из «Баварии» в «Ванкувер Уайткэпс».

Разумеется, Лионель Месси сейчас — лучший игрок МЛС. Если что, ему уже 38 лет. В «Интер Майами», который, по мнению букмекеров, является главным претендентом на победу в Кубке лиги, рядом с аргентинцем играют 38-летний Луис Суарес, 36-летний Жорди Альба и 37-летний Серджи Бускетс.

Лионель Месси и Луис Суарес globallookpress.com

С тех пор как Гарбер сделал свое заявление, через МЛС уже успели пройти такие игроки, как Гарет Бейл, Джорджо Кьеллини и Оливье Жиру, выступавшие за «Лос-Анджелес», где основным вратарем сейчас является 38-летний Уго Льорис.

Двое самых высокооплачиваемых футболистов «Нью-Йорк Ред Буллз» — 36-летний Эрик Шупо-Мотинг и 33-летний Эмиль Форсберг. В прошлом сезоне 35-летний Марко Ройс выиграл Кубок МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси», а 35-летний Эшли Уэствуд провел больше минут за «Шарлотт» в этом сезоне, чем любой другой полузащитник в лиге.

Несмотря на то, что МЛС публично утверждает, что она не хочет быть последней остановкой для угасающих европейских звезд, на деле лига все равно охотно принимает этих самых звезд. Поэтому, учитывая очередную волну возрастных топ-игроков, переехавших в МЛС этим летом, есть смысл посмотреть на историю подобных трансферов.

Как часто они оказываются успешными? Как часто — провальными? Кто из возрастных звезд имеет наибольшие шансы проявить себя в МЛС?

Краткая история переезда возрастных звезд в МЛС

Вся эта история, по сути, началась с того, что в 2008 году 31-летний Дэвид Бекхэм ушел из «Реала» и присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси». Многие считали это чисто пиар-ходом, но на деле сделка оказалась успешной и в спортивном плане.

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

За шесть сезонов в клубе Бекхэм провел на поле лишь около 50% возможных минут. Для игрока, который теоретически был самым талантливым и уж точно самым известным в истории лиги, это далеко не идеальный показатель. Но, несмотря на то что он уже не был в расцвете сил, Бекхэм оставался отличным футболистом, когда приехал в МЛС. Другое дело, что в третьем и четвертом сезонах он мало играл именно в МЛС: в 2009 и 2010 годах уходил в аренду в «Милан» и выступал там на уровне Лиги чемпионов.

Зато в последних двух сезонах в МЛС он больше не ездил в Европу, отыграл около 70% возможных минут, а «Гэлакси» дважды подряд выигрывали Кубок МЛС.

Итог его американской карьеры: 0,55 гола+ассиста без учета пенальти в среднем за 90 минут. Это даже выше, чем его показатель в «Реале» (0,45), и лишь немного ниже, чем в лучшие годы в «Манчестер Юнайтед» (0,58), где он играл на куда более атакующей позиции.

Бекхэм стал первым «назначенным игроком» в МЛС: так называется особый статус, позволявший клубам подписывать футболистов за пределами потолка зарплат. Именно это нововведение открыло шлюзы для всё более запутанных и непрозрачных правил комплектования.

Любопытно, что когда мы писали о лучших и худших назначенных игроках в истории МЛС, все 10 лучших оказались атакующими футболистами. В то время как среди 10 худших были представители всех амплуа: пять нападающих, два вратаря, один защитник и два полузащитника.

Тьерри Анри globallookpress.com

Возможно, это логичный итог действующих правил, которые стимулируют клубы тратить непропорционально большие суммы именно на атакующих игроков. В МЛС и так больше нападающих с таким статусом, а те, кто «выстреливает», особенно заметны, ведь они играют против защитников, зарабатывающих гораздо меньше.

К тому же, полузащитникам и защитникам в возрасте сложнее поддерживать высокий игровой уровень. Обычно им нужны партнеры, которые компенсируют слабые стороны. Например, бегунки рядом с опорником, позволяющие ему доминировать в контроле мяча, или более быстрый центрбек, страхующий опытного ветерана. Но игроков такого уровня в МЛС пока просто не хватает.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Поэтому для этого анализа мы ограничимся нападающими и атакующими полузащитниками. Сначала мы собрали список всех атакующих игроков, которые перешли из топ-5 европейских лиг в МЛС в возрасте 30 лет и старше и чья рыночная стоимость на момент перехода (по данным Transfermarkt) составляла не менее пяти миллионов евро. Затем добавили еще пару футболистов, которые хорошо вписываются в эту концепцию.

В итоге получилось 20 игроков:

Лионель Месси (36 лет на момент перехода, «ПСЖ» → «Интер Майами», €35 млн)

Лоренцо Инсинье (31, «Наполи» → «Торонто», €25 млн)

Дэвид Бекхэм (32, «Реал» → «ЛА Гэлакси», €19,8 млн)

Гонсало Игуаин (32, «Ювентус» → «Интер Майами», €15 млн)

Тьерри Анри (32, «Барселона» → «Нью-Йорк Ред Буллз», €12 млн)

Клинт Демпси (30, «Тоттенхэм» → «Сиэтл Саундерс», €10 млн)

Уэйн Руни (32, «Эвертон» → «Ди Си Юнайтед», €10 млн)

Чичарито (31, «Севилья» → «ЛА Гэлакси», €9 млн)

Джердан Шакири (30, «Лион» → «Чикаго Файр», €8 млн)

Хуан-Пабло Анхель (31, «Астон Вилла» → «Нью-Йорк Ред Буллз», €6,6 млн)

Джермейн Дефо (31, «Тоттенхэм» → «Торонто», €6 млн)

Эмиль Форсберг (32, «Лейпциг» → «Нью-Йорк Ред Буллз», €6 млн)

Кристиан Бентеке (31, «Кристал Пэлас» → «Ди Си Юнайтед», €6 млн)

Робби Кин (31, «Тоттенхэм» → «ЛА Гэлакси», €5,5 млн)

Златан Ибрагимович (36, «Манчестер Юнайтед» → «ЛА Гэлакси», €5 млн)

Марко Ройс (35, «Боруссия» Дортмунд → «ЛА Гэлакси», €5 млн)

Тим Кэхилл (32, «Эвертон» → «Нью-Йорк Ред Буллз», €5 млн)

Оливье Жиру (37, «Милан» → «Лос-Анджелес», €3 млн)

Гарет Бейл (32, «Реал» → «Лос-Анджелес», €3 млн)

Луис Муриэль (32, «Аталанта» → «Орландо Сити», €3,5 млн)

Чему же нас может научить этот список?

Что делает успешным переезд из Европы в МЛС?

Конечно, этот список из 20 человек субъективен. Тим Кэхилл — это не Лионель Месси, не Кристиан Бентеке и уж точно не Златан Ибрагимович. Но всех их объединяет одно: это достаточно известные атакующие игроки, перебравшиеся из одной из топ-5 европейских лиг уже после 30 лет. В ту же категорию попадают и Сон, и Де Пауль, и Мюллер.

Вот что можно сказать об этих 20 переходах:

средний возраст: 32 годаРыночная стоимость: €10,3 млн;

голы+ассисты без пенальти в среднем за 90 минут в последнем полном сезоне в Европе: 0,51;

голы+ассисты без пенальти в среднем за 90 минут в первом полном сезоне в МЛС: 0,66;

процент доступных минут в последнем сезоне в Европе: 42,8%;

процент доступных минут в первом полном сезоне в МЛС: 61,7%.

Мы исключили Златана Ибрагимовича для подсчета этих средних показателей, потому что он практически полностью пропустил свой последний сезон в «Манчестер Юнайтед» из-за разрыва крестообразных связок, а потом набирал 1,01 по системе «гол+ассист» без пенальти в среднем за 90 минут в первом сезоне за «Гэлакси» в 36 лет. Из-за маленькой выборки правильнее будет просто сказать: «Златан — он один такой» и не учитывать его в общей статистике.

Но в целом подобные трансферы для возрастных нападающих оказываются не такими провальными, как принято думать.

В среднем они проводят около 60% возможных минут и делают 0,66 гола+ассиста за 90 минут в дебютном полном сезоне МЛС — и это вполне достойный результат.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Сегодня в лиге всего около 15 игроков одновременно достигают обоих этих показателей. А пропуск почти 40% минут здесь не так критичен, как в АПЛ, где каждый матч влияет на итоговую турнирную таблицу, поскольку система плей-офф МЛС часто «прощает» неудачи в регулярке.

Разумеется, это лишь средние значения. К тому же они слегка искажены тем, что Месси выдал в прошлом сезоне в МЛС какие-то невероятные цифры — 1,81 по системе «гол+ассист» без пенальти в среднем каждые 90 минут. Это выше, чем его лучший сезон в «Барселоне».

Но даже если исключить Месси из выборки, средний показатель результативности этих игроков в последнем европейском сезоне остается весьма неплохим — 0,60 гола+ассиста без пенальти за 90 минут.

Лионель Месси globallookpress.com

Чтобы понять, чем отличаются успешные переходы от провальных, нужно определить, какие из них были удачными, а какие нет. Мы сделали это с помощью сложной формулы, где просто посмотрели на выступления каждого игрока в МЛС и решили, выглядел ли трансфер успешным или провальным.

Успешные: Месси, Бекхэм, Игуаин, Анри, Демпси, Руни, Анхель, Кин, Форсберг, Бентеке, Ибрагимович, Ройс.

Провальные: Инсинье, Чичарито, Шакири, Кэхилл, Дефо, Жиру, Бэйл, Муриэль.

Конечно, с парой случаев можно поспорить. Честно говоря, по Муриэлю, Ройсу и Форсбергу пока еще рано делать выводы. Но в целом итог такой: примерно половина, или чуть больше половины этих трансферов оказались успешными. Это звучит не очень, но примерно совпадает с общей статистикой трансферного рынка: около 50% переходов в итоге оправдывают ожидания.

Если сравнить средние показатели удачных и неудачных сделок, то заметны различия. Успешные трансферы чаще касались более возрастных игроков: 32,4 года против 31,4 у неудачных.

Кроме того, успешные переходы выглядели лучше и по трем другим параметрам:

рыночная стоимость: €12,1 млн против €7,9 млн;

голы+ассисты без пенальти за 90 минут в Европе: 0,58 против 0,42;

процент сыгранных минут в Европе: 45,2% против 39,5%.

Важно понимать: неверный вывод звучит следующим образом — «МЛС должна подписывать как можно более возрастных игроков». На деле это просто показывает: если футболист способен держаться на высоком уровне в Европе после 30 лет, значит, он — исключительный талант вроде Златана или Месси.

В то же время многие игроки в возрасте от 30 до 33 лет всё еще получают игровое время, хотя их клубы пока не осознали, что они уже пошли на спад. Логично и то, что МЛС сложнее заполучить действительно классных игроков в возрасте 30–31 год, которые еще могут играть на уровне Лиги чемпионов, тогда как более возрастные звезды (36–37), уже доказавшие всё в Европе, готовы ехать в США.

Родриго Де Пауль globallookpress.com

Неудивительно, что самые результативные футболисты в Европе и те, кто чаще выходил на поле, как правило, лучше показывали себя и в МЛС. Но если снова исключить Месси, различия между успешными и неуспешными переходами почти исчезают.

У «провальных» в Европе показатель результативности был даже чуть выше — 0,5 против 0,48, тогда как «успешные» играли немного больше — 41,5% минут против 38,6%. Средний возраст у обеих групп практически совпал: 31,8 года против 31,9.

Единственное заметное различие оказалось в рыночной стоимости игроков: €9,6 млн у удачных переходов и €7,8 млн у неудачных. Эти цифры, конечно, условны (ведь зависят и от длительности контракта), но в целом они отражают то, как футбольный рынок оценивает возможную полезность игрока.

И именно это стало главным выводом анализа: успешными чаще оказывались переходы самых более звездных игроков. А сделки с сильными, но менее статусными игроками — вроде Лоренцо Инсинье или Оливье Жиру — чаще терпели неудачу.

Все футбольные трансферы

Если применить это к трем большим трансферам нынешнего лета, то выходит так: и Сон Хын Мин, и Родриго Де Пауль приехали в МЛС с рыночной стоимостью выше €20 млн и при этом сыграли более 60% доступных минут за свои клубы. Томас Мюллер, напротив, отправился в «Ванкувер» с ценником в €6 млн и всего лишь 40% игрового времени в «Баварии» в прошлом сезоне.

Получается, когда речь идет о футболистах, которых мы десятилетиями видели на топ-уровне, предугадать, кто из них «выстрелит» в МЛС, на самом деле не так уж сложно.