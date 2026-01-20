The Athletic рассказывает, почему финальный матч Кубка Африки между сборными Сенегала и Марокко стал самым скандальным в истории турнира.

У Валида Реграги не было сомнений. «Образ, который это создало для африканского футбола сегодня — абсооютно позорный», — заявил главный тренер сборной Марокко после одной из самых хаотичных, токсичных и скандальных развязок крупного турнира в современной истории.

В итоге Сенегал обыграл Марокко (1:0) в финале Кубка африканских наций, завоевав свой второй титул, но сразу после матча никто не обсуждал результат.

Вместо этого в центре внимания оказались спорные судейские решения (в какой-то момент игроки Сенегала угрожали отказаться доигрывать матч), а также стычки, вспыхнувшие на трибунах и между представителями сборных.

Здесь The Athletic по крупицам восстанавливает хронологию того, как главная витрина африканского футбола превратилась в полное безумие, включая:

16-минутную задержку после того, как рефери Жан-Жак Ндала Нгамбо назначил пенальти в пользу Марокко, что побудило игроков Сенегала уйти с поля;

фанатов Сенегала, бросавших стулья и другие предметы, прежде чем столкнуться с полицией;

волонтера, которого стюардам пришлось уносить с поля на руках после получения травмы в этой суматохе;

попытку Браима Диаса исполнить пенальти «паненкой», после которой мяч оказался в руках вратаря сборной Сенегала Эдуара Менди;

запасного игрока Сенегала, которого преследовали марокканские болбои, постоянно пытавшиеся украсть полотенце Менди;

тренеров Реграги и Папа Тьява, которые сцепились после финального свистка — их пришлось разнимать.

Неудачная «паненка» Браима Диаса globallookpress.com

Эти уродливые сцены наверняка вызовут вопросы к Конфедерации африканского футбола (CAF), организатору турнира, и к ФИФА. Сенегалу грозит наказание за уход с поля, а взаимные обвинения, вероятно, будут звучать еще очень долго. Но что именно произошло? И что стало причиной?

Спустя пару минут после начала овертайма барабанщики среди примерно 3000 сенегальских фанатов за воротами снова заиграли, и трибуны начали ритмично раскачиваться. Казалось, будто события, произошедшие всего несколько мгновений назад, остались в далеком прошлом.

Мы оказались в этой точке, потому что лучший игрок турнира, Браим Диас, не реализовал пенальти практически на последних секундах основного времени. Однако этому моменту предшествовала дикая череда событий, из-за которой тренер Сенегала Тьяв приказал своим игрокам вернуться в раздевалку. Не все хотели уходить, включая главную звезду Садио Мане. В какой-то момент казалось, что финал так и не будет доигран.

Пожалуй, лучше всего начать с самого начала, которое в данном случае совпадает с концовкой. На 98-й минуте финала Браим пожаловался конголезскому рефери Ндала, что левый защитник Сенегала Эль-Хаджи Малик Диуф прихватил его в штрафной.

Сборная Сенегала globallookpress.com

Поначалу претензии Браима казались неубедительными. Игра продолжилась, но вскоре остановилась, потому что форвард «Реала» запорол последующий навес, отправив мяч на трибуны. Тем не менее, Браим настаивал на своем, и после нескольких минут споров видеоассистент посоветовал главному судье подойти к монитору у поля и пересмотреть единоборство Диуфа.

Сенегальцы были в ярости. И не только из-за этого эпизода. Всего за несколько минут до падения Браима судья отменил гол Исмаилы Сарра в другие ворота, усмотрев фол Абдулая Сека на Ашрафе Хакими в начальной фазе атаки — решение столь же спорное. Поскольку Ндала дал свисток до того, как Сарр забил, VAR не мог вмешаться и пересмотреть этот эпизод.

Пока рефери оценивал фол Диуфа на экране (наблюдая, как защитник положил руки на корпус соперника и слегка прихватил его), скамейки запасных обеих сборных пошли стенка на стенку.

В дело вмешалась служба безопасности: некоторые охранники поскальзывались на мокром газоне и случайно сносили игроков, лишь усиливая хаос. Было трудно отличить агрессоров от миротворцев, так как в потасовку были вовлечены до 80 человек. Валид Реграги, отвернувшись от одной стычки, случайно спровоцировал другую, врезавшись в кого-то, кто бежал в его сторону.

Марокко — Сенегал globallookpress.com

Когда судья наконец принял решение и назначил пенальти, сенегальские фанаты начали прорываться к кромке поля, где их встретила охрана и стюарды. В ход как оружие пошли табуретки и штативы от камер, но с расстояния было трудно разобрать, кто на кого нападает. Одного волонтера стюардам пришлось уносить с поля на руках после того, как он получил травму в этой суматохе.

Сборная Марокко хотела продолжить матч и выиграть, но беспорядки на дальнем конце стадиона усиливались, и тренер Тьяв начал буквально затаскивать своих игроков в туннель.

Садио Мане globallookpress.com

Один из них, Садио Мане — лучший бомбардир в истории страны и фигура с огромным весом — отказывался уходить, явно желая доиграть матч. Это привело к жарким спорам с его более молодыми партнерами, которые были больше настроены подчиниться приказу тренера.

Африканский футбол заслуживает большего, чем завершение игры подобным образом. Африканский футбол невероятно развивается, весь мир смотрит на нас, поэтому было бы безумием и грустью видеть такую картинку. Вот почему я призывал свою команду играть; проигрывай как мужчина, выигрывай как единое целое. Садио Мане Нападающий сборной Сенегала

«Что мы сказали друг другу? Это останется между нами. Мы сделали это вместе и вернулись на поле вместе, это все, что имеет значение. Мы можем гордиться», — сказал Менди.

Пауза затянулась на 11 минут, но даже когда Браим готовился пробить пенальти после возобновления игры, сенегальские фанаты на другом конце поля все еще дрались со службой безопасности. В итоге пенальти был исполнен спустя 16 минут после назначения.

Марокко — Сенегал globallookpress.com

К тому времени Диуф успел расковырять 11-метровую отметку, вызвав очередную задержку, а Менди и Мане успели перекинуться парой слов с Браимом, пытаясь вывести его из равновесия. И как только форвард начал разбег, вратарь сошел с линии, чтобы что-то спросить у судьи, еще больше затягивая драму.

И все эти уловки сработали. Браим решил, что это идеальный момент для удара «паненкой» — он хотел поймать Менди на противоходе и элегантно подсечь мяч по центру, рассчитывая, что экс-вратарь «Челси» прыгнет в угол и не сможет перестроиться. Но, к ужасу Браима и всего Марокко, Менди хоть и дернулся вправо, успел среагировать, остался по центру и просто поймал этот вялый «парашют» прямо в руки.

Браим, готовый расплакаться после такого промаха, тут же был окружен партнерами, пока судья Ндала давал свисток об окончании основного времени.

Браим Диас globallookpress.com

Журналисты, пытаясь осмыслить произошедшее, тут же задались вопросом: а не промахнулся ли форвард «Реала» специально, чтобы избежать еще более крупного международного скандала (бунта на стадионе)? Эту теорию даже озвучили в эфире британского Channel 4, но подтверждений она, конечно, не нашла.

Напряжение начало нарастать и среди представителей СМИ: между репортерами двух соперничающих стран вспыхнули стычки прямо в пресс-ложе. В овертайме эта взаимная ненависть только усилилась.

Квинтэссенцией безумия стала картина у ворот Сенегала: Йеванн Диуф, запасной голкипер команды, занял позицию у ворот Менди, чтобы охранять его полотенце от местных болбоев, официальных лиц и даже игрока Марокко Исмаэля Сайбари (которого уже заменили, но он ходил вокруг поля в спортивном костюме, пытаясь вмешаться).

Стычки из-за полотенца случались на протяжении всех 90 минут: болбои пытались лишить Менди возможности вытирать перчатки от моросящего дождя. В какой-то момент Хакими лично поднял полотенце и швырнул его за рекламные щиты. В итоге запасной вратарь Диуф стоял у штанги, вцепившись в полотенце мертвой хваткой, готовый передать его Менди при необходимости, и уворачивался от болбоев, пытавшихся вырвать его из рук. В один момент его повалили на землю борцовским приемом прямо на поле, пока шла игра!

Болбои пытаются отобрать полотенце у запасного вратаря сборной Сенегала globallookpress.com

На фоне этого напряжения именно Сенегал сумел извлечь выгоду. Победный гол пришел откуда не ждали — после роскошного удара опорника «Вильярреала» Папе Гейе в первом экстра-тайме. Несмотря на суматоху у ворот в оставшиеся минуты, Сенегал удержал эту невероятную победу.

После финального свистка Реграги и Тьяв начали перепалку прямо на поле: тренер Марокко, похоже, не желал пожимать руку оппоненту. Их пришлось разнимать.

Футболисты сборной Марокко globallookpress.com

Браим, которого заменили на восьмой минуте овертайма, ушел в подтрибунное помещение в слезах. Он все еще был на эмоциях, когда получал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир турнира. Как заметил в эфире Channel 4 экс-форвард сборной Нигерии Эфан Экоку: «Это момент, который он никогда не сможет пережить».

У сборной Сенегала таких терзаний не было: игроки побежали к своим болельщикам, завернулись в национальные флаги и начали танцевать — их ярость, бушевавшая всего 45 минут назад, стала уже далеким воспоминанием.

Марокко — Сенегал globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции сразу несколько марокканских журналистов потребовали от Валида Реграги немедленной отставки. Тренер отреагировал гневно, пытаясь выяснить, на какие издания они работают. Один репортер затем обвинил его в том, что из-за него «плачут дети на трибунах».

Мы видели, что происходило в конце игры, но решили вернуться на поле и отдать все силы. Мы чувствовали несправедливость, потому что до этого был фол на нас, но судья его не увидел. По-человечески мы были разочарованы. Но, как вы упоминали, Садио Мане сказал нам вернуться, и мы нашли в себе силы сделать это. Папе Гейе Полузащитник сборной Сенегала

Затем в зал вошел тренер Сенегала Пап Тьяв, держа за руку маленькую девочку. Сенегальские репортеры встретили его аплодисментами, марокканские — гулом и освистыванием. Между представителями СМИ завязалась драка, из-за чего Тьяв развернулся и ушел.

Пап Тьяв globallookpress.com

Пресс-конференцию отменили. Это означало, что Тьяв не смог напрямую ответить на слова Реграги о том, что демарш сенегальцев сделал «образ африканского футбола позорным»: «Тренер попросил игроков уйти с поля. Но ты всегда должен оставаться на месте — и в поражении, и в победе».

Тьяв все же дал короткий комментарий телеканалу beIN Sports, извинившись за инициацию ухода с поля.

Я не хочу перебирать все инциденты. Я извиняюсь перед футболом. Поразмыслив, я заставил их вернуться. В пылу момента можно среагировать неправильно. Мы принимаем ошибки судьи. Мы не должны были этого делать, но это сделано, и теперь мы приносим свои извинения футболу. Пап Тьяв Главный тренер сборной Сенегала

Это не остановило поток обвинений. Экс-полузащитник Марокко Хассан Кашлул раскритиковал решение Сенегала: «Африка проигрывает, и футбол проигрывает».

Браим Диас и Джанни Инфантино globallookpress.com

Свое слово сказал и президент ФИФА Джанни Инфантино, присутствовавший на матче: «К сожалению, мы стали свидетелями неприемлемых сцен на поле и на трибунах — мы решительно осуждаем поведение некоторых "болельщиков", а также некоторых сенегальских игроков и членов штаба. Покидать поле таким образом — неприемлемо, так же как нельзя терпеть насилие в нашем спорте. Уродливые сцены, увиденные сегодня, должны быть осуждены и никогда не должны повториться. Я ожидаю, что дисциплинарные органы CAF примут соответствующие меры».

Большую часть турнира обозреватели сравнивали его не в лучшую пользу с прошлым розыгрышем в Кот-д’Ивуаре. Понадобились самые последние минуты финала, чтобы турнир «взорвался жизнью». И когда это случилось, он подарил финал, который будут обсуждать годами — но совсем не по тем причинам, по которым хотелось бы.