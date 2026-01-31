По информации турецких СМИ, «Зенит» заинтересован в подписании нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири. Биография и игровые качества марокканца, а также его перспективы в петербургском клубе — в материале LiveSport.Ru.

«Зенит» и «Фенербахче» помогут друг другу?

«Зенит» загнал себя в затруднительное положение: одновременно расстался и с Матео Кассьеррой, и с Лусиано Гонду. И если продажу колумбийского нападающего в «Атлетико Минейро» за 7 млн евро после 3,5 лет пребывания в петербургском клубе еще можно понять, то расставание с аргентинским форвардом, которого всего полтора года назад купили за 12 млн евро, выглядит странно.

Но факт остается фактом: в «Зените» остался один центрфорвард — Александр Соболев. Так что скауты сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно заняты поиском нового нападающего.

Как сообщил турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу, в сферу интересов «Зенита» попал нападающий «Фенербахче» и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири. Стамбульский клуб готов к переговорам с питерцами — запрос на замену игрока в линии атаки исходит от главного тренера Доменико Тедеско.

Наша необходимость в форварде — это не секрет, не сюрприз. Пока Эн-Несири здесь, он игрок «Фенербахче», мой и наш. Но это правда, что мы ищем форварда. Доменико Тедеско главный тренер «Фенербахче»

Немецкий специалист в начале сентября на тренерском мостике сменил Жозе Моуринью и стал прививать «канарейкам» другой тактический подход: вместо многочисленных кроссов и скоростных атак ставка делается на владение мячом и комбинационное нападение. Поэтому Тедеско хочет нападающего, который бы лучше соответствовал этому футболу, чем Эн-Несири.

Доменико Тедеско globallookpress.com

Клуб, в свою очередь, чтобы получить средства на трансфер нового футболиста, собирается продать 28-летнего марокканца за 25-30 млн евро. Более того, несколько дней назад «Фенербахче» был близок к тому, чтобы отдать форварда до конца сезона «Ювентусу» в аренду за 5 млн евро с необязательной опцией его дальнейшего выкупа итальянцами за 19+3 млн евро.

Однако от перехода отказался сам Эн-Несири. По отдельным данным, марокканца не удовлетворила зарплата, которую «Ювентус» собирался платить игроку в случае выкупа. Он не хотел терять в деньгах, поскольку по действующему до лета 2029 года контракту с «Фенербахче» его годовая зарплата — 7 млн евро. Также нападающего не устроило отсутствие как гарантий по попаданию в состав туринцев, так и определенности с местом продолжения карьеры после окончания текущего сезона.

В отличие от итальянцев, «Зенит» располагает еще большими шансами договориться с «Фенербахче». Дело в том, что стамбульский клуб заинтересован в подписании бывшего форварда «Зенита» Юри Альберто, который последние годы выступает за «Коринтианс».Transfermarkt оценивает бразильца в 22 млн евро, а «Зенит» до сих пор сохраняет за собой 50% прав на нападающего.

К тому же между клубами давно налажены тесные связи. Проблем с тем, чтобы достичь консенсуса, на этом уровне быть не должно. Остается только получить согласие от стороны игрока.

К рекордному трансферу Турции через 8 лет в Ла Лиге

Юссеф Эн-Несири родился 1 июня 1997 года в Фесе — втором по величине городе Марокко. Свою юношескую карьеру он начал в 2010 г. в школе местного клуба «МАС», а через год перебрался в футбольную академию Мохаммеда VI. По ходу сезона-2015/16 молодой нападающий перешел в испанскую «Малагу» за 125 000 евро.

Юссеф Эн-Несири globallookpress.com

Первоначально «анчоусы» отправили форварда в резервную команду «Атлетико Малагеньо», в составе которой он сыграл 10 матчей и забил 9 голов. В межсезонье 2016 г. тренерский штаб Хуанде Рамоса взял Юссефа с основой на предсезонку, где он проявил себя успешно (забил 6 голов). Этим нападающий заслужил не только дебюта на взрослом уровне (23 августа), но и продления контракта до 2020 года, а также первого вызова в сборную Марокко.

До увольнения тренера в конце декабря Эн-Несири стабильно получал игровую практику, выходя на замену. Но за 375 минут, проведенных в 15 матчах, ему удалось отличиться лишь 1 голом и 1 ассистом. Два следующих наставника «Малаги» — Марсело Ромеро и Мичел — «зачехлили» форварда, посадив его на скамейку запасных почти на год. Лишь после назначения Хосе Гонсалеса, когда «анчоусы» занимали последнее место в Ла Лиге, марокканец стал основным нападающим команды. За 26 матчей 20-летний футболист отличился 4 точными ударами, но спасти «Малагу» от вылета в Сегунду это не помогло.

Тем не менее, эти выступления вызвали интерес у «Леганеса», который летом 2018 г. выкупил Эн-Несири за 6 млн евро. Следующие полтора года он отыграл за «пепинерос», которые, в основном, боролись за выживание, и за 53 матча оформил 15+4. Далее марокканец перешёл в «Севилью».

Мы были очень агрессивной командой без мяча, очень высоко прессинговали, и он [Эн-Несири] казался идеальным вариантом, потому что обладал невероятной скоростью и интенсивностью. Мы не ошиблись и обнаружили другие его качества: он агрессивный нападающий, который очень много работает на команду. Хулен Лопетеги главный тренер «Севильи» (в 2019-2022 гг.)

«Андалусийцы» в январе 2020 г. выложили за Эн-Несири 20 млн евро. Первые полсезона, растянувшиеся из-за паузы на пандемию, были потрачены форвардом на завоевание места в основном составе: лишь 10 раз в 27 матчах он выходил в старте и всего забил 6 голов. Зато выиграл первый в карьере трофей — Лигу Европы.

Следующий сезон стал для Эн-Несири прорывным в плане результативности: 24 года в 46 матчах, в т.ч. 3 дубля в Лиге чемпионов и 2 хет-трика в Ла Лиге. Как результат, рыночная стоимость нападающего достигла пика — 40 млн евро. Однако сохранить этот уровень в сезоне-2021/22 у него не получилось: 5+3 в 29 играх. Конечно, в тот год часть клубного сезона форвард пропустил из-за надрыва мышц бедра и выступления за Марокко на Кубке африканских наций. Но это не сильное оправдание.

Сборная Марокко globallookpress.com

Последние 2 года в «Севильи», несмотря на череду тренерских перестановок и снижение результатов команды в чемпионате Испании, прошли для Юссефа успешно: 18+2 в 48 матчах сезона-2022/23 (а также ещё одна победа в Лиге Европы) и 20+3 в 41 матче сезона-2023/24. Кроме того, в конце 2022 г. футболист отправился на исторический для Марокко чемпионат мира, где двумя своими победными голами (в матчах против Канады на групповом этапе и Португалии в 1/4 финала) помог команде добраться до полуфинала.

Эн-Несири покинул «Севилью» летом 2024 г.: во-первых, у клуба возникли финансовые проблемы и нужно было продать ряд игроков, во-вторых, новым наставником «андалусийцев» стал Гарсия Пимьента, в чью концепцию нападающий не вписывался.

На рынке был устойчивый спрос на 27-летнего нападающего, например, из АПЛ, но он ответил отказом всем английским клубам. А согласие дал «Фенербахче», в который его звал Жозе Моуринью. «Канарейки» заплатили за Эн-Несири 19,5 млн евро, что на тот момент стало рекордной покупкой не только для клуба, но и для всего турецкого футбола.

Жозе Моуринью globallookpress.com

В свой первый же сезон марокканец показал, что турки потратились не зря: за 52 матча ему покорилась отметка в 30 голов за сезон. Однако неблагоприятным образом на эффективности форварда сказалась замена Моуринью на Доменико Тедеско, который придерживается другого стиля. Так что в 26 играх текущего сезона он смог только 8 раз поразить ворота соперников (в частности, ни разу в 7 матчах Лиги Европы). Возможно, из-за этого на прошедшем в январе Кубке африканских наций основным форвардом сборной Марокко был не Эн-Несири, а опытный форвард «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби.

Работящая версия Кассьерры

Эн-Несири идеально подходит командам, которые, в основном, строят свои атаки через навесы. Марокканец обладает, возможно, одним из лучших прыжков среди футболистов. Его атлетичность позволяет большинство единоборств на втором этаже оставлять за собой. Не даром почти треть своих голов в Ла Лиге (20 из 69) он забил головой.

Кроме того, нападающий грамотно играет перед подачей: постоянно переставляет ноги с целью резкого изменения направления движения и опережения защитников. Эти скиллы Юссеф также использует для игры в обороне для отражения опасности во время штрафных и угловых.

Нападающих оценивают по забитым голам. Если ты забиваешь, тебя считают отличным нападающим; если нет, то нет. Люди ожидают, что нападающий будет сосредоточен на забивании голов, но это не мой приоритет. Я знаю, что не могу забивать в каждой игре, но для меня важнее всего помогать команде. В конце концов, главное — это победа команды. Юссеф Эн-Несири нападающий сборной Марокко

Кроме того, Эн-Несири обладает необходимой скоростью, чтобы принимать от партнеров проникающие передачи, оттеснять защитников и убегать в контратаки. Проблем с реализацией голевых моментов у него не возникало, хотя слаборазвитая правая нога ограничивает его атакующий потенциал.

Всё же стоит признать, что нападающему не хватает определенных технических качеств, таких как дриблинг, игра в пас, выполнение функций плеймейкера. Так что для команд, которые предпочитают владение мячом и розыгрыш комбинаций на чужой половине поля, он будет полезен в меньшей степени.

Юссеф Эн-Несири globallookpress.com

Для «Зенита» это не проблема. Наоборот, Семак ставит футбол, в котором активно используются фланги, а мяч в штрафную площадь соперника, как правило, доходит через навесы. Сначала эта тактика работала благодаря Дзюбе, а в последние сезоны — Кассьерре. Немудрено, что петербуржцы обратили внимание на Эн-Несири — он является более работоспособной заменой колумбийца. Принципиально менять рисунок игры не придется. Не факт, что глобально это лучшее решение, но проводить серьёзные изменения посреди сезона, когда нужно выиграть золото, а отставание от первого места составляет одно очко, может привести к худшим последствиям.

Однако сине-бело-голубым придется уговорить нападающего приехать в Россию. На руку «Зениту» играет время: в Европе трансферное окно закроется 2 февраля. Когда круг возможностей для перехода сократится, сторона игрока должна стать более сговорчивой, особенно за полгода до чемпионата мира, куда Эн-Несири естественно хочет попасть. Представителям «Зенита» придется проявить мастерство ведения переговоров.