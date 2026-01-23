Football365 собрал пять потенциальных январских трансферов, которые выглядят настолько нелепо, что от этого становятся еще интереснее.

Январское трансферное окно — вещь сама по себе странная, но эти пять потенциальных сделок, которые еще могут быть оформлены до дедлайна, выглядят особенно необычно…

Одни клубы в этом месяце идут ва-банк, надеясь оформить трансферы, способные изменить сезон.

Другие же просто пытаются добавить глубины составу — элементарно закрыть кадровые дыры. И именно это, похоже, является основной мотивацией за рядом возможных сделок, которые все еще могут состояться до конца января…

Рубен Лофтус-Чик — в «Манчестер Юнайтед»

Довольно унылое январское окно немного оживилось на прошлой неделе, когда стало известно, что «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры об аренде некоего «секретного полузащитника» — игрока, который выступает за границей, но имеет опыт игры в Премьер-лиге.

Рубен Лофтус-Чик globallookpress.com

27-летний футболист принимал участие во всех матчах Серии А, в которых был доступен в этом сезоне, но чаще всего выходил на поле со скамейки запасных и использовался в разных ролях в центре поля. Что весьма удобно, учитывая, что, по словам Маурицио Сарри и спортивного директора «Милана» Игли Таре, Лофтус-Чик является «универсальным» полузащитником.

Бывший игрок «Челси» вернулся в сборную Англии в сентябре — правда, в октябрьскую и ноябрьскую заявки Томаса Тухеля он уже не попал — и его возвращение в Премьер-лигу выглядело бы весьма любопытным. Хотя Уилфред Ндиди, ныне выступающий за «Бешикташ», кажется куда лучше подходит под профиль, который ищет «Юнайтед».

Статистика Лофтуса-Чика в текущем сезоне gradientsports.com

Футбольные аналитики Gradient Sports подготовили столбчатую диаграмму, отражающую выступления Лофтус-Чика в текущем сезоне.

Тэмми Абрахам — в «Астон Виллу»

«Астон Вилле» отчаянно необходим нападающий. Особенно после того, как Дониелл Мален отправился в «Рому» — трансфер, который застал многих врасплох, учитывая, что замена под него явно не была подготовлена.

Дониелл Мален globallookpress.com

Унаи Эмери вряд ли позволит «Астон Вилле» закрыть это трансферное окно без усиления линии атаки, несмотря на крайне ограниченный выбор доступных вариантов. В результате «львы» вновь обратили внимание на хорошо знакомое имя.

Голы Абрахама, который выступал за «Виллу» в аренде из «Челси», помогли клубу выйти в Премьер-лигу в 2019 году. Теперь 28‑летний форвард может вернуться на «Вилла Парк», но уже из «Бешикташа».

Летом он перебрался в Турцию из «Ромы» сначала на правах аренды, однако нападающий уже выполнил все условия, необходимые для обязательного выкупа со стороны стамбульского клуба.

Тэмми Абрахам globallookpress.com

Некоторые представители «Виллы» даже отправились в Стамбул заранее, перед матчем Лиги Европы с «Фенербахче», чтобы посмотреть Абрахама в деле в понедельник вечером. Он не сумел пополнить свой счет, на котором уже значатся 13 голов и три результативные передачи в этом сезоне, но это бирмингемцев не смутило.

Правда, «Бешикташу» сначала придется найти замену своему нападающему — хотя, возможно, болельщики «Виллы» предпочли бы вариант с Жан-Филиппом Матета? Скорее всего, да.

Эванн Гессан — в «Кристал Пэлас»

Представьте себе настроение Оливера Гласнера, если «Кристал Пэлас» все-таки продаст Жана-Филиппа Матета. Хотя, если уж на то пошло, сам Матета будет еще более недоволен, если этого не случится.

Эванн Гессан globallookpress.com

«Ювентус» проявляет интерес к французу — и, судя по всему, симпатия взаимна, — а «Астон Вилла» тоже выглядит весьма привлекательным вариантом. Особенно если оба клуба смогут воспользоваться возможностью аккуратно улучшить свои показатели в рамках PSR.

Схема «обмена», которая для бухгалтерии формально обменом не является, может отправить Гессана в «Кристал Пэлас» вместе с некоторой суммой наличных. И выглядит это куда более выгодным вариантом для «Виллы», нежели для лондонцев.

Гессан способен сыграть в центре атаки и формально заменить Матета, однако в целом он куда эффективнее действует с флангов или из глубины. А это как раз не то, что нужно «Пэлас» — особенно в случае ухода основного форварда.

Хотя, если честно, почти хочется, чтобы так и случилось — хотя бы ради реакции Гласнера.

Бету — в «Комо»

Перед открытием трансферного окна Бету активно связывали с «Вест Хэмом». И это выглядело абсолютно логично. Бету — это максимально «вестхэмовский» нападающий.

Бету globallookpress.com

Однако «молотобойцы» в итоге сделали ход в сторону «Лацио», подписав Тати Кастельяноса, чтобы закрыть зияющую дыру в атаке. Если вдруг уйдет Каллум Уилсон — что теперь кажется маловероятным, — «Вест Хэм», возможно, вновь вернется к кандидатуре Бету.

Но услышав об интересе со стороны «Комо», бывший форвард «Удинезе», вероятно, уже заблокировал номер Нуну.

Борьба за выживание в бездушной чаше стадиона у торгового центра на востоке Лондона — или борьба за еврокубки в одном из самых живописных мест в мире, будь то футбол или что угодно еще?

Чао.

Рахим Стерлинг — в «Наполи»

Для Стерлинга выбор может оказаться предельно простым: остаться в Лондоне — или провести весну в Неаполе.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Сообщается, что «Вест Хэм» и «Фулхэм» готовы предложить вингеру шанс завершить его изгнание из «Челси», однако «Наполи» способен сразу включить его в чемпионскую гонку Серии А.

Антонио Конте мало что любит сильнее, чем отвергнутых Премьер-лигой игроков, и Стерлинг идеально подходит под этот образ. Неаполитанцы интересовались бывшим игроком сборной Англии еще летом, но тогда он остался, чтобы пополнить очередной состав «бомб-сквада» «Челси».

Ради перехода ему придется пойти на сокращение зарплаты — впрочем, это неизбежно в любом случае, учитывая, какие деньги он получал почти ни за что на «Стэмфорд Бридж».

В то же время источники расходятся во мнениях относительно предпочтений самого Стерлинга. Одни утверждают, что он открыт к новому вызову за границей, другие считают, что ему комфортнее остаться поближе к дому — в Лондоне.

Выбор в пользу «Вест Хэма» или «Фулхэма» вместо «Наполи» кажется нам странным, но все мы разные. Садись в самолет, дружище.