The Athletic разбирает, как один из самых титулованных английских игроков оказался вне состава, почему его отказ от переезда в Германию все усложнил — и какие выходы остаются у сторон к январю.

Фото в соцсетях становится вирусным. В дело вмешивается Ассоциация профессиональных футболистов (PFA). Энцо Мареска вспоминает о том, как его отец работал рыбаком.

История Рахима Стерлинга в «Челси» в последние недели вызывает все больше обсуждений.

Когда в Англии 1 сентября закрылось трансферное окно, Стерлинг все еще оставался игроком лондонского клуба. Так было и после дедлайнов в Нидерландах (2 сентября), Турции и Мексике (12 сентября), а также в Португалии (15 сентября). Последняя возможная опция — переход в чемпионат Саудовской Аравии — отпала вчера, когда там также завершился трансферный период. Для обеих сторон это не стало сюрпризом.

Ни клуб, ни сам Стерлинг не планировали, что все закончится таким образом. Но теперь 30-летнему футболисту предстоят более трех месяцев тренировок вдали от основной команды на базе в Кобхэме. В такой же ситуации оказался и центральный защитник Аксель Дисаси.

Еще одно подтверждение того, насколько Стерлинг (и Дисаси) выпал из планов «Челси», появилось в среду, когда клуб опубликовал на своем официальном сайте и в приложении командное фото на сезон-2025/26 — и Стерлинга на нем не оказалось.

Неудивительно, что внимание приковано именно к нему. Стерлинг считался главным трансфером «Челси» летом 2022 года: его купили у «Манчестер Сити» за £47,5 млн (около $57 млн) и сделали самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой более £300 000 в неделю.

Еще недавно он был одной из самых заметных фигур в английском футболе: выиграл 10 трофеев с «Сити», был, возможно, лучшим игроком сборной Англии на Евро-2020 (турнир проходил в 2021-м из-за пандемии) и получил приз лучшему футболисту года по версии Ассоциации футбольных журналистов в 2019 году.

Его влияние на спорт отмечалось и за пределами поля: четыре года назад Стерлинг был удостоен ордена Британской империи (MBE) за вклад в продвижение расового равенства в спорте.

Так что же происходит на самом деле? Началось все с того, что Стерлинг опубликовал в социальной сети фотографию тренировочной базы и подписал ее «20.21» (по 24-часовому формату), намекая на время, в которое он там находился. Уже через несколько дней появились сообщения о том, что профсоюз футболистов (PFA) связался с «Челси», чтобы обсудить, как клуб обращается со Стерлингом и Дисаси.

Для PFA это шаг вполне привычный: организация регулярно вмешивается в ситуации, когда игроки оказываются на периферии клубной жизни. Она представляет футболистов Премьер-лиги, Чемпионшипа и Женской суперлиги, и подобные обращения — часть ее повседневной работы. Но когда речь идет о футболисте уровня Стерлинга и о таком большом клубе, как «Челси», внимание к ситуации закономерно оказывается куда более пристальным.

При этом взаимодействие PFA с клубами редко носит конфликтный характер. Обычно это корректные консультации: ассоциация напоминает о правилах и проверяет, соблюдаются ли стандарты в отношении игроков. Так как «Челси» предоставлял обоим футболистам тренировки и доступ к инфраструктуре базы, серьезных претензий в этой сфере не возникло.

Наиболее заметным событием последних недель стало то, что Стерлинг и Дисаси несколько раз тренировались с командой до 21 года. По данным источников The Athletic, пожелавших сохранить анонимность, это часть плана: поддерживать игроков в форме до зимнего трансферного окна, когда клуб попытается найти им новые варианты продолжения карьеры.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска впервые публично прокомментировал ситуацию в пятницу. Он заявил, что «настоящая тяжелая работа» — это то, чем занимался его отец, который проводил долгие часы в море, работая рыбаком.

Его слова можно понять — действительно, многие болельщики вряд ли будут сильно сочувствовать Стерлингу и Дисаси, учитывая их колоссальные заработки. Однако подобные высказывания вряд ли помогли разрядить обстановку.

Стерлинг уже оказывался в подобной ситуации. Год назад он также оказался в «группе изгоев» после того, как Энцо Мареска по итогам предсезонного тура в США‑2024 решил, что вингер не входит в его планы.

И тогда, и сейчас Стерлинг тренировался отдельно от основной команды вместе с теми, кого клуб выставил на трансфер или собирался отдать в аренду. Этим летом за группу отвечал тренер по работе с арендованными игроками Карло Кудичини, а непосредственные занятия проводил бывший наставник юношеской команды до 18 лет Эд Бранд.

По словам источников The Athletic, пожелавших сохранить анонимность, в этот раз условия были лучше, чем в 2024‑м. В тренировочный процесс были вовлечены игроки высокого уровня — Жоау Феликс, Бен Чилуэлл, Ренату Вейга, Армандо Броя. Но вскоре все они покинули клуб, и для оставшихся футболистов ситуация стала куда сложнее.

При этом Стерлинг продолжает работать со своей личной командой специалистов, как делает это уже много лет. Среди них — бывший ведущий тренер сборной Англии по физподготовке Бен Розенблатт. Они сосредоточены на силовой подготовке, работе с мячом и поддержании общей формы.

У Стерлинга есть собственные тренировочные помещения в доме в Лондоне, где он выполняет индивидуальные упражнения. Дополнительное свободное время позволяет ему проводить больше времени с детьми, наблюдать за занятиями своего восьмилетнего сына Тиаго в академии «Арсенала» и участвовать в работе собственной академии RS7 в Толуэрте для детей 6–11 лет.

Но главный вопрос болельщиков остается прежним: почему клуб и сам игрок так и не нашли решение, чтобы избежать этой ситуации? Ответ не так прост. Одна из главных причин — деньги.

Даже если «Челси» согласится платить часть его зарплаты при аренде, как это было в прошлом сезоне с «Арсеналом», это все равно станет серьезным финансовым бременем для потенциального арендатора. Более того, именно случай со Стерлингом стал одной из причин, по которой консорциум Тодда Боули и Clearlake отказался от гарантированных контрактов в пользу стимулирующих.

Источники, близкие к Стерлингу, утверждают (анонимно, чтобы не навредить отношениям), что нападающий не хотел повторения прошлогоднего сценария, когда его аренда в «Арсенал» была согласована всего за 48 часов до закрытия трансферного окна. Тогда у него почти не было времени обсудить с главным тренером Микелем Артетой, как его будут использовать.

В итоге из 28 матчей за сезон (всего 1143 сыгранные минуты) лишь 13 он начал в стартовом составе. Один гол и пять результативных передач — статистика, которая отражает не столько уровень игрока, сколько отсутствие стабильной игровой практики.

Некоторые европейские клубы действительно проявляли интерес к Стерлингу на ранних этапах последнего трансферного окна, хотя в основном речь шла об аренде на сезон. Однако, по словам источников, близких к игроку, решающим фактором стало его желание остаться в Лондоне, где живет его семья.

«Бавария» предприняла позднюю попытку убедить Стерлинга присоединиться к команде. Это не выглядит неожиданным, учитывая, что главным тренером мюнхенцев является его бывший партнер по «Манчестер Сити» Венсан Компани. Вопрос о возможном переходе возник во время переговоров мюнхенцев с «Челси» по аренде Николаса Джексона.

Некоторые, конечно, будут недоумевать, как Стерлинг мог отказаться от перехода в клуб, который дает реальные шансы на борьбу за крупные трофеи. Но источники, близкие к игроку, подчеркивают: он не хотел перевозить семью в Германию или оставаться без них на девять месяцев, тем более без гарантий стабильного места в составе.

У него были хорошие отношения с Микелем Артетой, который работал помощником Пепа Гвардиолы в «Сити» в 2016–2019 годах, но даже это не помогло ему получить постоянную игровую практику в «Арсенале».

Что касается возможного перехода в другой лондонский клуб, интерес к аренде действительно возникал, но до серьезных переговоров дело так и не дошло.

Стерлинг считает, что не сделал ничего плохого: просто не нашлось клуба, который соответствовал бы его обстоятельствам. В свою очередь, «Челси» тоже не видит себя в роли «злодея»: игрок имел возможность перейти в серьезные команды, но сам отказался от этих вариантов.

Что дальше? В декабре Стерлингу исполнится 31 год, и к открытию зимнего трансферного окна он проведет уже семь месяцев без официальных матчей. Очевидно, что найти новый клуб в таких условиях будет еще сложнее.

Один из вариантов, конечно, — договориться о расторжении контракта, который рассчитан до 2027 года. Но проблема в том, что Стерлинг не собирается просто так отказаться примерно от £30 млн, которые ему положены по соглашению. И это вполне понятно: эти деньги могут обеспечить его семью на многие годы вперед.

«Челси» со своей стороны также не намерен полностью выплачивать оставшуюся сумму только ради того, чтобы освободить игрока и позволить ему подписать новое соглашение с другим клубом. Вряд ли какая-либо команда пошла бы на это. Очевидно, что достичь компромисса будет крайне непросто.

Это как раз тот случай, когда никто не является ни жертвой, ни злодеем. Но пока решение не найдено, победителей здесь тоже нет.