74 обвинения против «Челси»: чем грозит клубу дело эпохи Абрамовича

Новость о том, что клубу предъявлены 74 обвинения, связанные с предполагаемыми нарушениями правил о выплатах агентам, не стала сюрпризом для руководства «синих» — проблема тянется ещё с 2022 года. Однако среди болельщиков она вызвала серьезное беспокойство.

Почему «Челси» предъявили обвинения?

Все 74 эпизода касаются предполагаемых нарушений правил в области работы с посредниками и третьими сторонами, инвестирующими в игроков.

Если говорить конкретнее (и быть готовым разбираться в сложной терминологии регламента английской футбольной ассоциации), то в заявлении упоминаются «нарушения правил J1 и C2 регламента о футбольных агентах, правил A2 и A3 регламента о работе с посредниками, а также правил A1 и B3 регламента о сторонних инвестициях в игроков».

Предполагаемые нарушения происходили в период с 2009 по 2022 год, однако основной акцент сделан на сезоны с 2010/11 по 2015/16.

В «Челси» утверждают, что все эпизоды связаны исключительно с эпохой предыдущего владельца клуба — российского олигарха Романа Абрамовича.

Однако в ФА отказались подтверждать это в ответ на запрос The Athletic.

Также в клубе подчеркнули, что сообщили обо всех обнаруженных несоответствиях сразу во все инстанции — в ассоциацию, Премьер-лигу и УЕФА — в момент покупки «Челси» консорциумом Тодда Боэли и Clearlake в мае 2022 года.

Примечательно, что тогда консорциум удержал 100 миллионов фунтов от общей суммы сделки в 2,5 миллиарда. Это решение было связано с опасениями «непредвиденных обязательств», которые могли всплыть после анализа финансовой деятельности клуба.

С чем связаны обвинения?

По сути, «Челси» обвиняют в том, что клуб выплачивал миллионы фунтов в рамках сделок по трансферам игроков, но эти платежи не были отражены в отчетности, представленной в ассоциацию, Премьер-лигу и УЕФА.

Под подозрение попала, в частности, бухгалтерия, связанная с переходом Эдена Азара из «Лилля» в «Челси» в 2012 году за 32 млн фунтов, а также трансферы Виллиана и Самюэля Это’О из «Анжи» годом позже — за 32 млн фунтов и на правах свободного агента соответственно.

При этом нет никаких оснований утверждать, что сами футболисты участвовали в каких-либо нарушениях.

Одна из причин, почему обвинения воспринимаются так серьезно, заключается в том, что подобные действия можно расценить как попытку «Челси» обойти правила прибыльности и устойчивости ради спортивного преимущества.

Однако в клубе утверждают, что в процессе анализа своей отчетности они наняли независимую аудиторскую фирму, и ее выводы показали: даже если бы все выплаты были официально задекларированы, «Челси» всё равно уложился бы в установленные лимиты.

Анонимные источники клуба, общавшиеся с The Athletic, отмечают, что дело скорее касается налоговых вопросов, и с Налоговой службой Великобритании (HMRC) уже достигнуто финансовое урегулирование.

Почему «Челси» сам сообщил о нарушениях?

Несоответствия всплыли в 2022 году, когда консорциум Тодда Боэли и Clearlake проводил проверку (due diligence) во время сделки по покупке клуба.

Они касались выплат, связанных с трансферами, которые перечислялись офшорным компаниям, а также семьям и представителям игроков. Именно по этой причине при сделке из общей цены была вычтена сумма в 100 млн фунтов.

После завершения покупки клуба новые владельцы передали все выявленные данные соответствующим организациям. Их цель состояла в том, чтобы быть максимально открытыми и прозрачными, особенно учитывая высокую вероятность, что эти факты в любом случае стали бы достоянием общественности и могли бы вызвать еще более серьезные вопросы.

«Челси» хотел начать «с чистого листа» и отмежеваться от практик предыдущей эпохи.

Клуб передал английской ассоциации все обнаруженные документы и архивные данные, касающиеся спорных выплат. С тех пор ведется регулярный диалог: всякий раз, когда ассоциация запрашивает дополнительные материалы или разъяснения, «Челси» их предоставляет.

Сколько времени это может занять?

У «Челси» есть время до 19 сентября, чтобы ответить на официальное заявление ассоциации, но, учитывая масштаб обвинений, клуб может получить отсрочку.

Любое наказание будет определено независимой комиссией, заседание которой состоится как можно скорее.

Если «Челси» признают себя виновными по всем 74 пунктам, комиссия будет решать только вопрос наказания. Если клуб, например, оспорит половину обвинений, комиссия должна будет вынести решение по каждой из них — оставить их в силе или отклонить.

Из-за разных сценариев нет фиксированной даты завершения процесса, но «Челси» надеется на быстрое урегулирование. Однако параллельно идет и расследование Премьер-лиги по тем же финансовым вопросам.

«Ассоциация и Премьер-лига, скорее всего, будут также разбираться, почему никто не заметил этих несоответствий и каким образом они были отражены во множестве отчетов и документов, составленных как внутри клуба, так и внешними аудиторами», — отметил Ясин Патель, ведущий спортивный юрист из Church Court Chambers.

Как могут наказать «Челси», если обвинения подтвердятся?

Возможные санкции — как спортивные, так и не связанные со спортом, — варьируются от штрафа до снятия очков в Премьер-лиге и/или запрета на трансферы. То, что «Челси» сами сообщили о нарушениях и не препятствовали расследованию, должно сыграть клубу на руку.

Прецедент уже был: в июле 2023 года УЕФА оштрафовал «Челси» на 8,6 млн фунтов за «неполное финансовое отчетность» в эпоху Абрамовича. В клубе надеются, что независимая комиссия придет к аналогичному выводу и ограничится штрафом, а не спортивным наказанием.

Ассоциация действительно иногда ограничивалась только штрафами в случаях нарушения правил работы с агентами, хотя стоит отметить: речь шла о разовых эпизодах, масштабы которых несопоставимы с нынешними обвинениями против «Челси».

Например, «Уиган» в 2014 году заплатил 40 тысяч фунтов штрафа за подписание Марка-Антуана Фортюне, «Брайтон» в 2015-м был оштрафован на 90 тысяч за трансфер Дейла Стивенса, а «Редингу» в прошлом году назначили штраф в 200 тысяч за нарушение правил работы с посредниками при подписании контракта с агентом Майкла Олисе в 2019 году.

Почему наказание грозит нынешним владельцам, а не режиму Абрамовича?

Несмотря на то, что с момента ухода Абрамовича в клубе поменялись почти все сотрудники и игроки, именно футбольный клуб «Челси» считается нарушившим правила.

Соответственно, именно он несет ответственность за всё то, что, как утверждается, происходило.

Что сказали «Челси» и ассоциация?

Ассоциация ограничилась лишь кратким заявлением о предъявлении обвинений в четверг утром.

«Челси» вскоре ответил собственной публикацией на сайте: «Клуб рад подтвердить, что его взаимодействие с футбольной ассоциацией по вопросам, которые были самими же выявлены и задекларированы, подходит к завершению.

Группа новых владельцев завершила покупку 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки перед сделкой они выявили потенциально неполное финансовое отражение некоторых сделок и возможные нарушения правил ассоциации. Сразу после завершения сделки клуб сообщил обо этом всем регулирующим органам, включая ассоциацию.

Клуб продемонстрировал беспрецедентную открытость в этом процессе, предоставив полный доступ к файлам и архивным данным. Мы продолжим тесное сотрудничество с ассоциацией, чтобы как можно скорее завершить этот процесс. Хотим выразить благодарность ассоциации за взаимодействие с клубом по этому сложному делу, которое касается событий более чем десятилетней давности».