23-летний Никита Филиппов выиграл серебряную медаль в дисциплине, о которой большинство болельщиков узнали сегодня утром. Ски-альпинизм дебютировал на Олимпиаде, и это точно один из самых зрелищных и безумных видов спорта, которые вы когда-либо видели. Рассказываем, что это, откуда взялось и почему через четыре года вы специально будете искать это в расписании Игр-2030.

Что произошло

19 февраля 2026 года на горнолыжном центре «Стельвио» в Бормио состоялись первые в истории олимпийские соревнования по ски-альпинизму — мужской и женский спринт. Это дебют дисциплины на Олимпийских играх и первый новый зимний олимпийский вид спорта за последние четверть века.

В мужском финале победил испанец Ориоль Кардона Коль (2:34.03), серебро взял россиянин Никита Филиппов — 2:35.55, отставание 1,52 секунды. Бронза — у француза Тибо Ансельме (2:36.34).

Никита Филиппов globallookpress.com

Филиппов стал первым (и, похоже, единственным) медалистом на Играх-2026 среди россиян, выступающих под нейтральным флагом. Из 13 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде, именно он — 23-летний парень из Петропавловска-Камчатского — первым поднялся на подиум. И сделал это в дисциплине, о существовании которой до сегодняшнего дня мало кто вообще знал.

Что такое ски-альпинизм

Ски-альпинизм (skimo, от ski mountaineering) — это гонка вверх и вниз по горе. Звучит просто. Выглядит — как управляемый хаос.

Как устроен спринт (именно эта дисциплина разыгрывалась сегодня):

1. Подъём на лыжах . Спортсмен стартует и бежит вверх по крутому склону на специальных лёгких лыжах. На подошву лыж наклеены «камусы» (skins) — полоски синтетического ворса, которые не дают скользить назад. Это как бежать по лестнице, только лестница — это горный склон с перепадом высот до 70 метров.

. Спортсмен стартует и бежит вверх по крутому склону на специальных лёгких лыжах. На подошву лыж наклеены «камусы» (skins) — полоски синтетического ворса, которые не дают скользить назад. Это как бежать по лестнице, только лестница — это горный склон с перепадом высот до 70 метров. 2. Пешком по ступеням . На определённом участке спортсмен снимает лыжи, крепит их к рюкзаку за спиной и бежит вверх по ступеням в одних ботинках. Это самый визуально безумный момент — люди в лыжных ботинках бегут по лестнице с лыжами за спиной.

. На определённом участке спортсмен снимает лыжи, крепит их к рюкзаку за спиной и бежит вверх по ступеням в одних ботинках. Это самый визуально безумный момент — люди в лыжных ботинках бегут по лестнице с лыжами за спиной. 3. Снова на лыжах вверх . На вершине лестницы лыжи снова надеваются.

. На вершине лестницы лыжи снова надеваются. 4. Спуск. На вершине горы спортсмен отрывает камусы, переключает крепления в режим спуска — и мчится вниз по извилистой трассе к финишу. Первый на финише — победитель.

Вся гонка занимает около 2,5-3,5 минут. Это не марафон — это спринт с перепадом высот, переключением оборудования на ходу и спуском на скорости.

Этап подъёма по ступеням globallookpress.com

Формат соревнований — олимпийский: квалификационные заезды, полуфиналы и финал из шести спортсменов. Между полуфиналом и финалом — меньше часа. Спортсмены проводят это время на велотренажёрах, выгоняя молочную кислоту из ног.

Ski mountaineering explained | The sport making its Winter Olympic debut

Помимо спринта, на Олимпиаде-2026 также пройдёт смешанная эстафета (состоится 21 февраля): команда из мужчины и женщины, каждый проходит дистанцию дважды — два подъёма и два спуска. Эстафета длится около получаса.

Оборудование: почему это не обычные лыжи

Всё оборудование в ски-альпинизме заточено на лёгкость и скорость переключения:

Лыжи — значительно короче и легче горных. Ориентир: на 5-10 см короче роста спортсмена. Ведущие бренды — Dynafit и La Sportiva.

— значительно короче и легче горных. Ориентир: на 5-10 см короче роста спортсмена. Ведущие бренды — Dynafit и La Sportiva. Крепления — гибридные: в режиме подъёма пятка свободна (как в беговых лыжах), в режиме спуска — фиксируется (как в горных). Переключение занимает секунды и выполняется на ходу.

— гибридные: в режиме подъёма пятка свободна (как в беговых лыжах), в режиме спуска — фиксируется (как в горных). Переключение занимает секунды и выполняется на ходу. Ботинки — тоже гибридные: достаточно гибкие для подъёма, достаточно жёсткие для спуска. Спортсмены бегают в них по ступеням.

— тоже гибридные: достаточно гибкие для подъёма, достаточно жёсткие для спуска. Спортсмены бегают в них по ступеням. Камусы (skins) — полоски синтетического ворса, приклеиваемые к скользящей поверхности лыжи для подъёма. Отрываются одним движением перед спуском. Если камус случайно отлетит или будет неправильно уложен — штраф до 30 секунд. На чемпионате мира в Швейцарии конкурент случайно оторвал камус Филиппову на старте — это стоило ему 45 секунд и потенциального подиума.

— полоски синтетического ворса, приклеиваемые к скользящей поверхности лыжи для подъёма. Отрываются одним движением перед спуском. Если камус случайно отлетит или будет неправильно уложен — штраф до 30 секунд. На чемпионате мира в Швейцарии конкурент случайно оторвал камус Филиппову на старте — это стоило ему 45 секунд и потенциального подиума. Рюкзак — для хранения лыж на пешеходных участках. В длинных гонках (не на Олимпиаде) рюкзак вмещает также кошки, верёвки и ледорубы.

Откуда это взялось

Предыстория

Ски-альпинизм — один из старейших способов передвижения по горам зимой. До изобретения подъёмников это был единственный способ кататься на лыжах: хочешь спуститься — сначала поднимись. В Альпах и Скандинавии так передвигались столетиями.

Фрагмент соревнований в Милане-2026 globallookpress.com

Военные корни

Спорт тесно связан с военной историей. Горные патрули во время Первой и Второй мировых войн регулярно поднимались на лыжах и спускались — это была часть боевой подготовки. В некоторых странах национальные команды по ски-альпинизму до сих пор спонсируются военными ведомствами.

Первые соревнования

Первая официальная гонка — итальянский Trofeo Mezzalama — прошла в 1933 году. Удивительная деталь: гонка была открыта только для мужчин, но первый старт выиграла Паула Визингер — она заменила травмированного спортсмена, надела его форму и кепку, и была раскрыта только на середине дистанции. Позже Визингер выступила на Олимпиаде 1936 года — в горнолыжном спорте.

Швейцарская Patrouille des Glaciers (Патруль ледников) — ещё одна легендарная гонка, существующая с 1943 года.

Современный период

Современный соревновательный ски-альпинизм оформился в 1980-х. Чемпионаты Европы проводятся с 1990-х. Первый чемпионат мира — 2002 год, Франция. Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) основана в 2007 году, объединяет 56 национальных ассоциаций на четырёх континентах.

Путь к Олимпиаде

2016 — МОК признал ски-альпинизм олимпийским видом спорта и ISMF — международной федерацией.

— МОК признал ски-альпинизм олимпийским видом спорта и ISMF — международной федерацией. 2020 — дебют на Юношеских зимних Олимпийских играх в Лозанне (именно там 17-летний Филиппов дошёл до финала спринта, но получил 5-минутный штраф и откатился на шестое место).

— дебют на Юношеских зимних Олимпийских играх в Лозанне (именно там 17-летний Филиппов дошёл до финала спринта, но получил 5-минутный штраф и откатился на шестое место). Июль 2021 — МОК официально включил ски-альпинизм в программу Олимпиады-2026 в Милане-Кортине.

— МОК официально включил ски-альпинизм в программу Олимпиады-2026 в Милане-Кортине. 19 февраля 2026 — олимпийский дебют на Олимпиаде в Милане. Три комплекта наград: мужской спринт, женский спринт, смешанная эстафета.

Кто доминирует

Ски-альпинизм — вид спорта, где география решает почти всё. Доминируют четыре страны — и все они в Альпах:

Франция — Аксель Гаше-Моллар выиграла 13 титулов чемпионки мира — одна из сильнейших ски-альпинисток в истории. Эмили Арроп выиграла все спринтерские этапы Кубка мира в сезоне 2024/25 и четыре Кубка мира подряд. Тибо Ансельме — бронзовый призёр первого олимпийского спринта.

— Аксель Гаше-Моллар выиграла 13 титулов чемпионки мира — одна из сильнейших ски-альпинисток в истории. Эмили Арроп выиграла все спринтерские этапы Кубка мира в сезоне 2024/25 и четыре Кубка мира подряд. Тибо Ансельме — бронзовый призёр первого олимпийского спринта. Италия — Роберт Антониоли выиграл 7 золотых медалей чемпионатов мира. Италия — страна с богатой историей в дисциплине, здесь прошла первая гонка в 1933 году, и логично, что олимпийский дебют состоялся именно на итальянской земле.

— Роберт Антониоли выиграл 7 золотых медалей чемпионатов мира. Италия — страна с богатой историей в дисциплине, здесь прошла первая гонка в 1933 году, и логично, что олимпийский дебют состоялся именно на итальянской земле. Швейцария — Марианн Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в истории ски-альпинизма. 30-летняя действующая чемпионка мира обошла фаворита Арроп за счёт более быстрых переключений оборудования.

— Марианн Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в истории ски-альпинизма. 30-летняя действующая чемпионка мира обошла фаворита Арроп за счёт более быстрых переключений оборудования. Испания — Ориоль Кардона Коль стал первым олимпийским чемпионом у мужчин. Он же — действующий чемпион мира и победитель Кубка мира в спринте. Для Испании — страны, которая за всю историю завоевала лишь 7 зимних олимпийских медалей — это прорыв.

Никита Филиппов: Камчатка → Бормио

Биография серебряного призёра читается как приключенческий роман.

Никита Филиппов родился 22 ноября 2002 года в Петропавловске-Камчатском — месте, где долгие зимы, вулканы и горы формируют характер с детства. На лыжи встал в два года. В пять начал заниматься карате. В восемь — биатлоном, причём мотивацией было соперничество с другом, а не любовь к лыжам. С десяти лет совмещал биатлон, бег на лыжах и ски-альпинизм.

Никита Филиппов globallookpress.com

В 2017 году тренер Лариса Соболева (тренер) убедила его выступить на юношеском чемпионате мира. Тренировочные сборы на Эльбрусе стали поворотным моментом — Филиппов ушёл из биатлона и полностью посвятил себя ски-альпинизму.

Дальше — череда «почти»: четвёртое место на юношеском чемпионате Европы 2018 в Италии (10 секунд до бронзы), инцидент с оторванным камусом на чемпионате мира в Швейцарии, штраф на Юношеской Олимпиаде 2020 в Лозанне.

Смена этапа, 19 февраля на Олимпиаде-2026 globallookpress.com

После отстранения российских спортсменов в 2022 году Филиппов три года соревновался только внутри страны, став 23-кратным чемпионом России. Вернулся на международную арену в 2025-м — и тут же пошли результаты: четвёртое место в Азербайджане, пятое в Швейцарии, бронза Кубка мира в Куршевеле в январе 2026-го.

В декабре 2025-го МОК подтвердил его допуск как нейтрального атлета. 19 февраля 2026-го — олимпийское серебро.

Почему ски-альпинизм — это всерьёз и надолго

На фоне дискуссий о перегруженности олимпийской программы ски-альпинизм — редкий пример нового вида, который имеет полное право на Олимпиаде.

Во-первых, у него глубокая история — столетия практического использования в горах, десятилетия соревновательной традиции, развитая инфраструктура с чемпионатами мира и Кубком мира.

Фрагмент соревнований в Милане-2026 globallookpress.com

Во-вторых, это зрелищно. Три минуты — подъём, бег по ступеням, переключение снаряжения, спуск. Это понятнее и динамичнее, чем, скажем, 50-километровая лыжная гонка.

В-третьих, это быстро набирающий популярность вид спорта. По данным USA Skimo, именно рост популярности ски-альпинизма в США и мире стал решающим фактором для включения дисциплины в расписание Игр. Анна Гибсон — американская бегунья по пересечённой местности — начала заниматься ски-альпинизмом всего в июле 2025 года, а в январе 2026-го уже квалифицировалась на Олимпиаду. Это говорит о доступности входа в спорт для атлетов из смежных дисциплин.

В-четвёртых, у ски-альпинизма есть потенциал расширения олимпийской программы. Сейчас на Играх представлены только спринт и смешанная эстафета. Но в арсенале ISMF — индивидуальные гонки (до 2 часов), вертикальные забеги, командные гонки. Если спринт зайдёт зрителям — а судя по сегодняшнему дню, он зашёл — программа будет расширяться.

Что в итоге

Ски-альпинизм — это когда ты бежишь вверх по горе на лыжах, потом бежишь по ступеням с лыжами за спиной, потом снова надеваешь лыжи и летишь вниз. Всё это за три минуты. Первый в истории олимпийский чемпион — испанец, первая чемпионка — швейцарка, а серебро у мужчин — у 23-летнего парня с Камчатки, который три года не мог выезжать на международные старты.

Запомните слово «скимо» — через четыре года точно пригодится.