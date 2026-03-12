Тринадцать «Золотых мячей» на двоих. Больше 1 800 голов. 36 очных встреч за 20 лет. И ни одной минуты в одной футболке. Но были моменты, когда всё могло сложиться иначе. Вот они.

Почему это важно

Месси и Роналду в одной команде — это не фантазия из Football Manager. Это вопрос, который задавали себе президенты клубов, агенты, тренеры и, судя по их собственным словам, сами игроки.

Месси в 2015 году: «Да, конечно. Я всегда люблю играть с лучшими, а он — один из них. Думаю, будет сложно оказаться в одной команде, но я бы хотел».

Роналду в 2019 году, на церемонии УЕФА, предложил Месси «как-нибудь поужинать вместе». Месси ответил: «Если пригласит — почему бы и нет?».

Уважение было всегда. Возможности — тоже. Но каждый раз что-то не совпадало: один год, один звонок, одно решение. Вот пять моментов, когда история мирового футбола висела на волоске.

1. «Барселона», 2003: один год разницы

Это — самый ранний и, возможно, самый обидно сорвавшийся шанс.

Лето 2003 года. 18-летний Криштиану Роналду — восходящая звезда «Спортинга» из Лиссабона. Клубы со всей Европы выстраиваются в очередь. Среди них — «Барселона».

Роналду сам рассказал об этом в интервью El Chiringuito de Jugones:

Когда я был в «Спортинге», у меня были предложения от многих клубов, включая «Барселону». Я разговаривал с представителем «Барсы», они хотели меня подписать. Криштиану Роналду несостоявшийся игрок «Барселоны»

Но «Барселона» хотела подождать год. А «Манчестер Юнайтед» — не хотел. Алекс Фергюсон увидел Роналду в товарищеском матче, был потрясён — и подписал немедленно.

Лионель Месси дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2004 года. Ему было 17 лет.

Лионель Месси в «Барселоне», 2005 год FOXSPORTS

Один год. Если бы «Барселона» не стала ждать — Роналду пришёл бы в 2003-м, Месси поднялся бы из академии в 2004-м, и с 2004 года они играли бы в одной команде. Возможно — на протяжении пяти-шести лет, пока Роналду не уехал бы (как уехал из «МЮ» в «Реал» в 2009-м). Возможно — дольше.

«Барселона» с Месси и Роналду в атаке. Рядом — Роналдиньо, Это'О, Хави, Иньеста. Под руководством — сначала Райкаарда, потом Гвардиолы. Это не просто «что если». Это — параллельная вселенная, в которой история футбола выглядит совершенно иначе.

Но «Барса» решила подождать. «Юнайтед» — нет.

2. «Реал Мадрид», начало 2010-х: мечта Переса

С 2009 по 2018 год Месси и Роналду встречались как минимум дважды в сезон — в «Эль Класико». Это была эпоха, которая превратила их соперничество в главный коммерческий продукт мирового футбола: телеправа, спонсорские контракты, глобальная аудитория — всё строилось на противостоянии двух гениев.

Алекс Фергюсон с только что подписанной восходящей звездой BBC

Но Флорентино Перес, президент «Реала», — человек, который мыслит масштабнее коммерции. В начале 2010-х, по ряду свидетельств, он рассматривал возможность подписать Месси. «Реал» был единственным клубом в мире, который финансово мог потянуть обоих. У Переса была концепция Galácticos — собирать лучших игроков планеты в одну команду. Месси — вершина этой идеи.

Проблема: лояльность. Месси не просто играл за «Барселону» — он был «Барселоной». Приехал в 13 лет. Клуб оплатил лечение гормоном роста. Каталония стала домом. Уход в «Реал» — единственный клуб в мире, куда Месси не мог перейти по определению, — был немыслим.

Перес это понимал. Идея осталась идеей. Но сам факт, что она существовала, — показатель масштаба амбиций.

3. ПСЖ, 2018: самый реальный шанс

Это — момент, когда всё было ближе всего.

Лето 2018 года. Роналду только что выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в Киеве. Сразу после финального свистка намекнул, что уходит. Через несколько дней мир утонул в слухах. Три реальных варианта: «Челси», «Ювентус», ПСЖ.

Патрис Эвра, бывший партнёр Роналду по «Юнайтед», раскрыл детали в интервью RMC:

Хотел ли Криштиану перейти в ПСЖ? Да. Это было до подписания контракта с «Ювентусом». У него были варианты — «Челси», «Ювентус» и Париж, потому что он сказал, что никогда не перейдёт в «Арсенал». И он был заинтересован в парижском проекте. Патрис Эвра футболист

Эвра добавил: «Его можно критиковать, но он бы адаптировался. Он бы старался. Посмотрите, что он делает в Саудовской Аравии. Он стал саудовцем».

Криштиану Роналду в «Ювентусе» globallookpress.com

Роналду выбрал «Ювентус» — €117 миллионов, всё ещё топовая лига, новый вызов. Провёл три сезона, забил 101 гол в 134 матчах.

Но вот что могло произойти. Если бы Роналду выбрал Париж в 2018-м и остался на 3-4 года — в августе 2021-го в ПСЖ приехал бы Месси (когда «Барселона» не смогла зарегистрировать его новый контракт). И они оказались бы в одной команде: Роналду, Месси, Неймар, Мбаппе . Четыре лучших атакующих игрока планеты — в одном клубе.

Это не фантазия. Это — цепочка из одного решения, принятого летом 2018 года. Роналду выбрал Турин вместо Парижа. И ещё одна параллельная вселенная схлопнулась.

4. ПСЖ, 2022: последняя попытка

Лето 2022 года. Месси уже в ПСЖ — второй сезон, рядом Неймар и Мбаппе. Роналду — в «Манчестер Юнайтед», несчастен, конфликтует с Эриком тен Хагом, хочет уйти.

Агент Роналду Жорже Мендеш предложил его ПСЖ. Le Parisien подтвердил: предложение было. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил: «С тремя игроками, которые у нас есть [Месси, Неймар, Мбаппе], это очень сложно. Но я желаю ему всего наилучшего».

Мбаппе, Месси и Неймар в раздевалке ПСЖ Marca

«Очень сложно» — это дипломатический отказ. ПСЖ мог себе позволить Роналду финансово, но не тактически и не политически. Три суперзвезды уже создавали проблемы с балансом: Мбаппе хотел быть первым, Неймар — вторым, Месси — всем сразу. Четвёртое эго такого калибра превратило бы раздевалку в пороховую бочку.

Роналду ушёл из «МЮ» в ноябре 2022-го (после скандального интервью Пирсу Моргану) и уехал в «Аль-Наср». Месси доиграл сезон в ПСЖ и уехал в «Интер Майами». Парижское окно — закрылось навсегда.

5. Прощальный матч Тевеса: последний шанс?

Карлос Тевес — один из немногих людей на планете, который играл и с Месси, и с Роналду. С Роналду — в «Манчестер Юнайтед» (2007–2009). С Месси — в сборной Аргентины. Он знает обоих лично. У него есть их прямые номера телефонов.

В апреле 2025-го Тевес объявил, что планирует прощальный матч на «Бомбонере» (стадион «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе). И сказал фразу, от которой у миллионов фанатов перехватило дыхание: «Месси, Криштиану — мы их привезём. Я сам за ними поеду».

Карлос Тевес globallookpress.com

Дата пока не назначена. Логистика — кошмарная: Месси играет в MLS (сезон до ноября), Роналду — в Саудовской Аравии (сезон до мая, потом ЧМ). Обоим за 40. Перелёт из Эр-Рияда в Буэнос-Айрес — 16 часов.

Но если Тевес сдержит обещание — это будет первый раз в истории, когда Месси и Роналду окажутся в одной команде. Не в «Барселоне», не в «Реале», не в ПСЖ — а на прощальном матче аргентинского нападающего на стадионе «Бока». Но хотя бы так...

Почему этого так и не случилось

Пять моментов — и ни одной реализации. Почему?

Тайминг. Контракты Месси и Роналду никогда не заканчивались одновременно. Когда один был свободен — другой был связан. Когда оба были в теории доступны (2021–2022) — один уже выбрал Париж, а другой хотел уйти из «МЮ», но не туда.

Контракты Месси и Роналду никогда не заканчивались одновременно. Когда один был свободен — другой был связан. Когда оба были в теории доступны (2021–2022) — один уже выбрал Париж, а другой хотел уйти из «МЮ», но не туда. Деньги. На пике оба зарабатывали по 50–100 миллионов в год. Подписать обоих означало бы не просто удвоить зарплатную ведомость — а перестроить всю финансовую модель клуба. Даже ПСЖ с катарскими деньгами не решился.

На пике оба зарабатывали по 50–100 миллионов в год. Подписать обоих означало бы не просто удвоить зарплатную ведомость — а перестроить всю финансовую модель клуба. Даже ПСЖ с катарскими деньгами не решился. Эго. Оба — центральные фигуры любой команды. Оба бьют пенальти и штрафные. Оба ждут мяч на себя. Совместить это — значит заставить одного из двух величайших игроков в истории стать вторым номером. Ни один не согласился бы.

Оба — центральные фигуры любой команды. Оба бьют пенальти и штрафные. Оба ждут мяч на себя. Совместить это — значит заставить одного из двух величайших игроков в истории стать вторым номером. Ни один не согласился бы. Коммерция. Их соперничество было слишком прибыльным, чтобы его разрушить. «Эль Класико» с Месси против Роналду — это миллиарды просмотров, спонсорские контракты, продажа прав по всему миру. Объединить их — значит убить курицу, несущую золотые яйца.

Их соперничество было слишком прибыльным, чтобы его разрушить. «Эль Класико» с Месси против Роналду — это миллиарды просмотров, спонсорские контракты, продажа прав по всему миру. Объединить их — значит убить курицу, несущую золотые яйца. Личный выбор. Месси — человек привычки. Он просидел в «Барселоне» 21 год и ушёл только потому, что клуб не мог его зарегистрировать. Роналду — человек вызова: Англия, Испания, Италия, Саудовская Аравия. Их жизненные траектории — параллельные прямые: рядом, но не пересекаются.

Эпилог: параллельные прямые

В геометрии параллельные прямые не пересекаются никогда. В футболе — почти.

2003: один год. 2010-е: одна лояльность. 2018: одно решение. 2022: одно «сложно». Каждый раз — зазор в миллиметры. И каждый раз — мимо.

Криштиану Роналду против Лионеля Месси. Матч Ла Лиги. 26 октября 2013 года globallookpress.com

Может быть, так и должно быть. Может быть, Месси и Роналду в одной команде — это как Леннон и Маккартни после распада Beatles: мы хотим верить, что они снова могут, но их величие — в напряжении между ними, а не в слиянии.

А может быть, Тевес правда позвонит. И на «Бомбонере» в Буэнос-Айресе, перед 54 000 зрителей, два 40-летних мужчины наконец окажутся в одной футболке. Не в финале Лиги чемпионов. Не в «Эль Класико». В прощальном матче друга.

И это, честно говоря, было бы даже красивее любого трансфера.