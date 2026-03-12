GOAL объясняет, как 20‑летний воспитанник «Интера» превратился в надежду сборной Италии и объект интереса «Арсенала».

Ранее на этой неделе La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Интера» Франческо Пио Эспозито. Однако генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта поспешил остудить разговоры о возможном трансфере, заявив, что между клубами не было никаких контактов.

Перед первым полуфинальным матчем Кубка Италии против «Комо» Маротта сказал следующее...

«Арсенал» не запрашивал информацию о Пио. Но и «Интер» не является клубом-продавцом. Мы не строим свою деятельность вокруг торговли игроками. Конечно, в будущем возможно все, но если и говорить о чем-то подобном, то только в очень далекой перспективе. К тому же Пио — воспитанник нашей академии, и мы бережем его как сокровище. Джузеппе Маротта генеральный директор «Интера»

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

И это неудивительно.

В современном итальянском футболе потенциальные нападающие мирового уровня стали настоящей редкостью, а 20-летнего Эспозито уже называют будущей «опорой "Интера" и сборной Италии» — и это слова не кого-нибудь, а Лаутаро Мартинеса.

Так насколько же хорош нападающий «Интера» под номером 94? И действительно ли он может однажды оказаться на «Эмирейтс»? GOAL рассказывает все, что нужно знать об игроке, который, по словам Кристиана Вьери, «обладает всеми качествами, чтобы стать великим форвардом».

Где все началось

Эспозито родился в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия — прибрежном городе в регионе Кампания, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Неаполя. Его отец, Агостино, в прошлом был центральным защитником: он выступал до третьего дивизиона итальянского футбола, после чего занялся тренерской работой.

Поэтому совсем неудивительно, что Франческо Пио и его два старших брата — Сальваторе и Себастьяно — с ранних лет увлеклись футболом.

Сальваторе Эспозито globallookpress.com

«Мы выросли в районе, где кроме футбольного поля почти ничего не было, — рассказывал старший из братьев, Сальваторе, в интервью Che Fatica La Vita Da Bomber. — Там было много талантливых ребят, но нам повезло: у нас была поддержка семьи и огромное желание добиться того, к чему мы стремились. Конкуренция была серьезная — даже между нами».

Самым одаренным считался Себастьяно. Когда «Брешиа» предложила подписать его, а ему тогда было всего девять лет, Агостино принял радикальное решение — бросил работу и перевез всю семью на север Италии.

«Я сразу сказал "да", — позже вспоминал отец Эспозито в интервью Brescia Oggi. — Жена думала, что я сошел с ума, но мы решили воспользоваться шансом. Дочь пошла там в старшую школу, а трое сыновей начали играть в молодежных командах "Брешии"».

Большой прорыв

После трех лет в системе «Брешии» все трое братьев Эспозито в 2014 году оказались в «Интере». Сальваторе в итоге ушел в СПАЛ, так и не сыграв ни одного матча за основную команду «нерадзурри».

Зато Себастьяно дебютировал на профессиональном уровне уже в 2019 году — в матче Лиги Европы против «Айнтрахта», когда ему было всего 16 лет. Сейчас он выступает на правах аренды за «Кальяри».

Себастьяно Эспозито globallookpress.com

Что касается Пио, то он уже в 17 лет играл за молодежную команду «Интера» (U-19). В 2023 году нападающий подписал новый контракт с клубом и отправился в аренду в «Специю».

В своем первом сезоне в Серии B Эспозито забил лишь три мяча, однако во втором совершил настоящий прорыв — 17 голов в 35 матчах. После этого «Интер» решил вернуть его на «Сан-Сиро» прошлым летом, а новый главный тренер Кристиан Киву сразу включил форварда в заявку на клубный чемпионат мира.

Это решение не стало неожиданностью: румынский специалист хорошо знал Эспозито по работе с молодежной командой в Примавере.

Из-за травмы Эспозито пропустил стартовый матч «Интера» на турнире против «Монтеррея», однако во второй игре группового этапа с «Уравой Ред Даймондс» вышел на замену в перерыве — вместо собственного брата, Себастьяно.

Франческо Пио Эспозито празднует гол в ворота «Ривер Плейт» globallookpress.com

В заключительном матче группы против «Ривер Плейт» роли поменялись: на 83-й минуте уже Себастьяно сменил Пио, но только после того, как тот отметил свой первый выход в стартовом составе за «Интер» дебютным голом.

Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Это было похоже на сон. Потом я оглянулся, увидел, как празднует Лаутаро, и подумал: «Значит, все это правда»! А затем заметил брата у боковой линии и сразу побежал его обнять. Это результат всей той работы, которую я проделал за эти годы, в том числе во время выступлений за «Специю». Первый гол после дебюта всего через несколько дней — это невероятно. Тренер сказал мне использовать свои сильные стороны по максимуму, и, думаю, у меня получилось — во многом благодаря качеству партнеров. Я благодарен тренеру за этот прекрасный второй шанс в «Интере» Франческо Пио Эспозито нападающий «Интера»

Как идут дела сейчас

Уже в третьем матче нынешнего сезона Эспозито открыл счет своим голам в Серии A, забив важнейший второй мяч в победной игре с «Кальяри» (2:0) 27 сентября.

Франческо Пио Эспозито и Кристиан Киву globallookpress.com

Должен признать, он удивляет меня тем, насколько хорошо играет. Он работает на команду, понимает, что и когда нужно делать, ничего не боится и всегда сохраняет хладнокровие перед воротами. Кристиан Киву главный тренер «Интера»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо был не менее впечатлен, увидев, как Эспозито забил свой первый гол за национальную команду в октябрьском матче отбора к ЧМ против Эстонии.

«Больше всего меня поражает его техника — его очень трудно опекать, — сказал бывший полузащитник "Милана" журналистам. — Это настоящий талант».

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

С тех пор Эспозито довел свой бомбардирский счет в сборной Италии до трех голов всего в пяти матчах, отличившись также в играх против Молдовы и Норвегии. На клубном уровне в нынешнем сезоне он уже забил семь мячей за «Интер», включая два гола в Лиге чемпионов.

«Несмотря на возраст, он хорошо справляется с давлением, — отметил Киву в разговоре с DAZN. — Он не боится физической борьбы на поле и много работает на команду. Я очень доволен тем, как он прогрессирует».

Сильные стороны

Главное и самое очевидное качество Эспозито — его физическая мощь. В 20 лет он уже способен навязывать борьбу самым габаритным и опытным центральным защитникам Серии A.

Франческо Пио Эспозито и Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Он уже полностью готов физически, — сказал бывший нападающий "Интера" и сборной Италии Кристиан Вьери в интервью La Gazzetta dello Sport. — Он способен выдерживать нагрузки на международном уровне, где нужно быть настоящим зверем».

Показательно, что когда у Анжа-Йоана Бонни спросили, какие качества он хотел бы перенять у основных форвардов «Интера» — Лаутаро Мартинеса и Маркюса Тюрама, французский нападающий упомянул и Эспозито. Он признался, что завидует умению партнера играть корпусом и удерживать мяч.

«Не так много игроков умеют защищать мяч так, как он», — отметил Бонни.

Фабрицио Раванелли в свое время славился похожими качествами. Бывший нападающий сборной Италии говорит, что видит в Эспозито немного себя, однако считает, что по стилю молодой форвард еще больше напоминает Марио Манджукича — мощного, но при этом универсального нападающего.

Я видел добрые слова Раванелли и действительно стараюсь использовать свою физическую мощь, чтобы создавать проблемы защитникам. Думаю, у меня есть и тот самый бойцовский дух, как у Манджукича. Франческо Пио Эспозито нападающий «Интера»

Но, как справедливо отметил Гаттузо, Эспозито — это не просто силовой форвард. Он также обладает хорошей техникой, а Киву и вовсе считает, что «Пио умеет понемногу все».

Зоны для роста

Эспозито не скрывает, что хочет стать столь же хладнокровным у ворот, как Лаутаро Мартинес, и столь же умным в выборе позиций и движении без мяча, как Маркюс Тюрам. При этом нападающий признает, что ему еще нужно прибавить в игре один в один и в стартовой скорости.

Маркюс Тюрам и Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

Однако Киву не сомневается в универсальности своего форварда и говорит, что его главная задача — помочь игроку сохранить трезвую голову. Даже агент футболиста признавался, что его немного беспокоит масштаб шумихи вокруг молодого итальянца.

Честно говоря, мне не очень нравится говорить о Пио. Мне не по душе тот медийный ажиотаж, который создается вокруг очень молодого игрока. Мне не нравится, что о нем говорят с такой важностью и пафосом. Я бы был осторожнее с заявлениями о том, что он станет основным центрфорвардом сборной на ближайшие десять лет. Ему еще нужно доказать это — как и любому футболисту. Мы стараемся привить ему умение оставаться приземленным. Марио Джуффреди агент Франческо Пио Эспозито

Впрочем, похоже, что опасности «звездной болезни» у Эспозито практически нет — во многом благодаря тому, где он вырос и как его воспитывали в семье. Гаттузо недавно сказал об этом прямо.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

Главное качество Пио — скромность. Я даже рискну заявить, что человеку с таким характером трудно «зазвездиться» или вести себя неправильно. То, как он думает, как тренируется, как работает, — это уровень 30‑летнего футболиста. Как и у всех, у него будут сложные моменты, но он трудится, молчит, постоянно старается и хочет становиться лучше. Дженнаро Гаттузо главный тренер сборной Италии

Что дальше?

Впереди у Эспозито важное испытание — полуфинал стыкового раунда отбора на чемпионат мира против сборной Северной Ирландии, который состоится позже в этом месяце.

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

Если же смотреть дальше, то представить его скорый уход из «Интера» довольно сложно. И дело не только в том, что сам футболист признается: выступать за клуб, в который он пришел девятилетним мальчиком более десяти лет назад, — это осуществление мечты.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пытался подписать его в январе 2025 года, когда он еще выступал за «Специю». Также считается, что именно «Ньюкасл» был тем самым неназванным английским клубом, который прошлым летом предложил за нападающего 45 миллионов фунтов (58 млн долларов).

Но реакция Маротты на слухи об интересе «Арсенала» ясно дала понять: у каждого игрока «Интера» есть цена, но чтобы клуб хотя бы задумался о продаже Эспозито, предложение должно быть по‑настоящему гигантским.

Сегодня его рассматривают как будущее лицо «Интера», драгоценный актив, который вполне может стать и национальным достоянием, если поможет Италии впервые с 2014 года пробиться на чемпионат мира.