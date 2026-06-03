В среду, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Люксембурга и Италии. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Люксембург — Италия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Люксембург: Морис Антони, Жанс Лоран, Корач Сеид, Карлсон Дирк, Пинту Мика, Тиль Венсан, Мартинс Кристофер, Олесен Матиас, Морейра Томаш, Бонерт Флориан, Синани Данел.

Италия: Доннарумма Джанлуиджи, Фавазули Костантино, Комуццо Пьетро, Кьяродия Фабио, Бартезаги Давиде, Пизилли Никколо, Липани Лука, Ндур Шер, Керубини Луиджи, Эспозито Франческо, Колеошо Лука.

Люксембург

Люксембург занимает в рейтинге ФИФА 98 место, поэтому особых надеж выйти на Чемпионат мира у команды не было. В своей отборочной группе эта сборная заняла последнее место, не набрав ни одного очка с разницей забитых и пропущенных голов (-12) — 1:13. Естественно, что с такой статистикой рассчитывать на успех сложно.

После квалификации ЧМ-2026 сборная Люксембурга провела два матча с Мальтой в рамках Лиги наций УЕФА за место в группе С на следующий сезон. Обе встречи были уверенно выиграны: сначала на выезде (2:0), а затем на своем стадионе (3:0). Вот с такими результатами Люксембург подходит к игре с Италией.

Италия

Сборная Италии в очередной раз пролетела мимо Чемпионата мира и теперь несколько десятков талантливых и где-то даже звездных итальянских футболистов будут наблюдать за мундиалем по телевизору. Напомним, что в квалификации «Скуадра Аадзурра» заняла второе место в своей группе, а затем не сумела пройти сетку стыковых матчей.

Если на групповом этапе на пути итальянской сборной встала мощная команда Норвегии во главе с Эрлингом Холанном, то в стыках «трехцветных» остановил боснийцы. Напомним, что матч с Боснией и Герцеговиной в основное время завершился вничью (1:1), а в серии пенальти Италия проиграла. После этой встречи «Скуадра Аадзурра» больше не собиралась — это первая игра после той неудачи.

Личные встречи

В новейшей истории (за последние 45 лет) эти соперники встречались всего один раз в рамках товарищеского матча. Было это в 2014 году, в той встрече Люксембург и Италия разошлись миром (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.76