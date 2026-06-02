3 июня в товарищеском матче по футболу сыграют Люксембург и Италия. Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Люксембург — Италия с коэффициентом для ставки за 1.76.
Люксембург
Турнирное положение: сборная Люксембурга не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв 4‑е место в группе А с 0 очков.
Последние матчи: в стыковых матчах за право остаться в Лиге наций С Люксембург по сумме двух матчей переиграл Мальту (2:0, 3:0).
Ранее в отборе на ЧМ‑2026 были поражения в гостях от Северной Ирландии (0:1) и на своём поле от Германии (0:2).
Не сыграют: все основные игроки в строю.
Состояние команды: несмотря на неудачную игру в отборочном цикле к ЧМ‑2026, должность главного тренера сохранил Люк Хольц, работающий с Люксембургом с 2010 года. При нём сборная превратилась из аутсайдера европейского футбола в довольно крепкую команду.
Италия
Турнирное положение: Италия финишировала в отборе на ЧМ‑2026 второй в группе I с 18 очками и заслужила право играть в стыковых матчах.
Последние матчи: там Скуадра Адзурра не смогла пройти Боснию и Герцеговину, проиграв ей в серии пенальти со счётом 1:4 (основное время завершилось вничью 1:1). Единственный гол забил Мойзе Кен.
До этого была переиграна Северная Ирландия со счётом 2:0.
Не сыграют: особых потерь нет.
Состояние команды: после неудачи в стыковых матчах сборную Италии покинул главный тренер Дженнаро Гаттузо и президент футбольной федерации. Временно командой будет руководить Сильвио Бальдини, под руководством которого итальянцы проведут несколько игр.
Статистика для ставок
- В 2014 году в товарищеском матче сборные сыграли вничью (1:1).
- Люксембург выиграл две последних встречи, а до этого уступил 7 раз кряду.
- На счету Италии 7 побед в 9 играх во всех турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Люксембурга дают 4,80, а на Италию — 1,76, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,08.
Прогноз: Италии надо реабилитироваться за провал в стыках, а Бальдини — зарекомендовать себя в надежде стать главным тренером на постоянной основе. Сам он довольно неплохой тренер и позвал под знамёна сборной почти всех сильнейших. Люксембургу ничего не нужно, и игроки головой уже в отпуске.
Основная ставка: победа Италии за 1,76.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант через тотал.
Дополнительная ставка: Италия выиграет плюс тотал больше 2,5 за 3,0.