прогноз на матч подготовки к ЧМ-2026, ставка за 2.10

3 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Дании и ДР Конго. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Дания — ДР Конго с коэффициентом для ставки за 2.10.

Дания

Турнирное положение: Дания, в отличие от соперника, не сыграет в финальной части мундиаля, хотя выступала в стыковых поединках отбора.

Команда заняла второе место в своей группе европейской квалификации, после чего прошла в плей-офф Северную Македонию, но затем уступила путевку на ЧМ-2026 Чехии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала плей-офф отбора на чемпионат мира коллектив на чужой арене потерпел поражение от Чехии (2:3).

Перед этим в полуфинальном стыковом поединке квалификации коллектив само собой был на высоте, когда одержал победу над Северной Македонией со счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на отбор чемпионата мира, Дания выиграла лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно если учесть силу нынешнего соперника, который все же пробился на мундиаль.

Расмус Хёйлунн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго пробилась на мундиаль после того, как сперва выиграла африканский плей-офф, а затем — стыковой поединок против Ямайки.

Команда сыграет в одной группе финальной части североамериканского чемпионата мира 2026 года вместе с Португалией, Колумбией и Узбекистаном.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках межконтинентального плей-офф сборная на нейтральном поле переиграла Ямайку в дополнительное время (1:0).

Перед этим контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда на домашней арене одержал победу над Бермудскими островами (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, ДР Конго ни разу не проиграл в основное время при семи победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их соперника.

Седрик Бакамбу — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Дании забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Дании забивали больше 2,5 голов

в 11-ти последних матчах ДР Конго не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья — в 4.05, успех ДР Конго — в 6.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.70.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех последних домашних поединках.

Между тем, в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.10 Тотал больше 2,5 голов

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков хозяев.

2.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.90