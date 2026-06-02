3 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Польши и Нигерии. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Польша — Нигерия с коэффициентом для ставки за 1.97.
Польша
Турнирное положение: Польша не выступит в финальной части чемпионата мира после того, как заняла второе место в отборочной группе и уступила в стыковых играх.
Команда разобралась в полуфинале плей-офф с Албанией на своем поле, однако не сумела переиграть в чужих стенах Швецию, которая и вышла на мундиаль.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своем поле потерпел поражение от Украины (0:2).
Перед этим в рамках финального стыкового поединка за выход на чемпионат мира 2026 года сборная в чужих стенах проиграла Швеции с результатом 2:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Польша выиграла пять раз, но в двух последних поединках лишь проигрывала.
Последнее говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.
Роберт Левандовский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Нигерия
Турнирное положение: Нигерия, как и соперник, не сыграет в финальной части мундиаля, хотя заняла второе место в своей группе африканской квалификации.
Команда тем самым получила возможность провести стыковые поединки континентального отбора, однако в финале плей-офф уступила дальнейший путь ДР Конго.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле разгромила Ямайку (3:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки на нейтральной арене одержал победу над Зимбабве (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Нигерия ни разу не проиграла при восьми победах и трех ничьих.
Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их соперника, а также чужое поле.
Виктор Осимхен — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Польши забивали больше 2,5 голов
- в шести из восьми последних матчей Нигерии хотя бы одна команда не забивала
- в восьми из 11-ти последних матчей Нигерия выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.50, успех Нигерии — в 3.15.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.78.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех последних выездных поединках.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Польши.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30