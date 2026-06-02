прогноз на попытку Польши покончить с неудачами, ставка за 1.97

3 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Польши и Нигерии. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Польша — Нигерия с коэффициентом для ставки за 1.97.

Польша

Турнирное положение: Польша не выступит в финальной части чемпионата мира после того, как заняла второе место в отборочной группе и уступила в стыковых играх.

Команда разобралась в полуфинале плей-офф с Албанией на своем поле, однако не сумела переиграть в чужих стенах Швецию, которая и вышла на мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на своем поле потерпел поражение от Украины (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в рамках финального стыкового поединка за выход на чемпионат мира 2026 года сборная в чужих стенах проиграла Швеции с результатом 2:3.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Польша выиграла пять раз, но в двух последних поединках лишь проигрывала.

Последнее говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над нынешним соперником, а также фактор своего поля.

Роберт Левандовский — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерия, как и соперник, не сыграет в финальной части мундиаля, хотя заняла второе место в своей группе африканской квалификации.

Команда тем самым получила возможность провести стыковые поединки континентального отбора, однако в финале плей-офф уступила дальнейший путь ДР Конго.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле разгромила Ямайку (3:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки на нейтральной арене одержал победу над Зимбабве (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Нигерия ни разу не проиграла при восьми победах и трех ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их соперника, а также чужое поле.

Виктор Осимхен — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Польши забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей Нигерии хотя бы одна команда не забивала

в восьми из 11-ти последних матчей Нигерия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Польша — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.50, успех Нигерии — в 3.15.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.78.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так же было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.97 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Польша — Нигерия принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Польши.

2.30 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Польша — Нигерия принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30