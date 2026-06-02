3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Египет (U23). Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Россия (U21) — Египет (U23) с коэффициентом для ставки за 2.48.

Россия (U21)

Турнирное положение: Молодые россияне проводят лишь товарищеские поединки.  Команда имеет довольно приличный по именам состав.

При этом Россия (U21) испытывает проблемы с сыгранностью.  Собирается команда не так часто, да и оппоненты далеко не всегда являются лакмусовой бумажкой класса.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Молодые россияне уступили Иордании (U23) (1:2).

До того команда переиграла Узбекистан (U23) (2:1).  А вот поединок с Кыргызстаном (U23) завершился яркой викторией (8:0).

В пяти своих последних матчах Россия (U21) добыла 4 победы.  В этих поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Молодые россияне нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Плюс лидеры провели продуктивный сезон в РПЛ.

Причем Россия (U21) до последней коллизии победила 4 раза кряду.  Да и забивать в составе россиян есть кому.

Египет (U23)

Турнирное положение: Египтяне в таком сочетании собираются редко.  Команда изредка проводит товарищеские матчи.

Причем Египет (U23) в кадровом плане выглядит довольно симпатично.  Вот только команде явно недостаёт банальной сыгранности.

Последние матчи: команда является одной из сильнейших в Африке в этой возрастной категории.  Египтяне заняли 4 место на последней Олимпиаде.

Молодые «фараоны» регулярно отбираются на Олимпийские игры.  Вот только два года назад в матче за третье место команда уступила марокканцам (0:6).

При этом Египет (U23) свои последние матчи провёл как раз два года назад.  Так что в нынешнем сочетании команда будет тёмной лошадкой.

Состояние команды: Египтяне выглядят довольно монолитно.  Команда весьма результативно атакует.

При этом Египет (U23) имеет не столь надёжные тылы.  Команда активно использует фланги, да и опорная зона выглядит довольно монолитно.

Команде достаточно натужно даются поединки с крепкими оппонентами.  Да и в плане стабильности «фараоны» не преуспевают.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Россия (U21) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50.  Ничья оценена в 4.39, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.

Прогноз: Россия (U21) явно способна поднатореть в плане реализации, да и египтяне крайне нестабильны.

Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.14.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Египет (U23) давненько не проводил официальных поединков
  • Молодые россияне имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
  • Россияне до последней коллизии победили 4 раза подряд
  • Молодые россияне неизменно забивали в 6 последних поединках
  • Молодым «фараонам» натужно даются поединки с крепкими оппонентами