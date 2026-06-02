3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Россия (U21) и Египет (U23). Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Россия (U21) — Египет (U23) с коэффициентом для ставки за 2.48.
Россия (U21)
Турнирное положение: Молодые россияне проводят лишь товарищеские поединки. Команда имеет довольно приличный по именам состав.
При этом Россия (U21) испытывает проблемы с сыгранностью. Собирается команда не так часто, да и оппоненты далеко не всегда являются лакмусовой бумажкой класса.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Молодые россияне уступили Иордании (U23) (1:2).
До того команда переиграла Узбекистан (U23) (2:1). А вот поединок с Кыргызстаном (U23) завершился яркой викторией (8:0).
В пяти своих последних матчах Россия (U21) добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Молодые россияне нынче относительно преуспевают в плане результатов. Плюс лидеры провели продуктивный сезон в РПЛ.
Причем Россия (U21) до последней коллизии победила 4 раза кряду. Да и забивать в составе россиян есть кому.
Египет (U23)
Турнирное положение: Египтяне в таком сочетании собираются редко. Команда изредка проводит товарищеские матчи.
Причем Египет (U23) в кадровом плане выглядит довольно симпатично. Вот только команде явно недостаёт банальной сыгранности.
Последние матчи: команда является одной из сильнейших в Африке в этой возрастной категории. Египтяне заняли 4 место на последней Олимпиаде.
Молодые «фараоны» регулярно отбираются на Олимпийские игры. Вот только два года назад в матче за третье место команда уступила марокканцам (0:6).
При этом Египет (U23) свои последние матчи провёл как раз два года назад. Так что в нынешнем сочетании команда будет тёмной лошадкой.
Состояние команды: Египтяне выглядят довольно монолитно. Команда весьма результативно атакует.
При этом Египет (U23) имеет не столь надёжные тылы. Команда активно использует фланги, да и опорная зона выглядит довольно монолитно.
Команде достаточно натужно даются поединки с крепкими оппонентами. Да и в плане стабильности «фараоны» не преуспевают.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Россия (U21) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.39, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.81.
Прогноз: Россия (U21) явно способна поднатореть в плане реализации, да и египтяне крайне нестабильны.
Ставка: Фора России (U21) -1.5 за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.14.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Египет (U23) давненько не проводил официальных поединков
- Молодые россияне имеют в своём составе качественных атакующих исполнителей
- Россияне до последней коллизии победили 4 раза подряд
- Молодые россияне неизменно забивали в 6 последних поединках
- Молодым «фараонам» натужно даются поединки с крепкими оппонентами