ESPN составил список самых неудачных трансферов в истории английской Премьер-лиги. Во второй части нашлось место сразу двум украинцам и экс-игроку «Ростова».

25. Кепа Аррисабалага, вратарь, «Челси»

Перешел из «Атлетика» за 80 млн евро, сезон 2018/19

Чуть больше 50 игроков в истории были приобретены за сумму 75 млн евро и больше. И только один из них — вратарь.

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Покупая Кепу, «Челси» побил рекорд, который незадолго до этого установил «Ливерпуль», подписав Алиссона. Поначалу баск выглядел довольно уверенно, хотя его дебютный сезон запомнился, прежде всего, отказом покидать поле перед серией пенальти, которую команда в итоге проиграла.

Во втором сезоне Кепа заметно сдал, а в третьем и четвертом суммарно провел в АПЛ лишь 11 матчей.

После двух лет аренды прошлым летом его продали в «Арсенал» за 5,8 млн евро.

24. Танги Ндомбеле, полузащитник, «Тоттенхэм»

Перешел из «Лиона» за 62 млн евро, сезон 2019/20

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Это тот случай, когда трансфер казался полностью логичным. «Тоттенхэм» только что сыграл в финале Лиги чемпионов, и клубу нужно было инвестировать в амбициозного и перспективного игрока. Ндомбеле как раз провел лучший сезон в карьере — его семь результативных передач помогли «Лиону» занять третье место в Лиге 1. В то время им интересовались практически все топ-клубы Европы.

«Шпоры» заплатили рекордную для себя сумму, а Ндомбеле в итоге так и не заиграл.

Ни один из многочисленных тренеров «Тоттенхэма» не был достаточно впечатлен, чтобы стабильно доверять ему серьезное игровое время. Когда Ндомбеле выходил на поле, ему редко удавалось проявить себя.

За три сезона Ндомбеле отдал всего девять результативных передач. После ухода из клуба он превратился в кочующего резервиста.

23. Эльяким Мангаля, центральный защитник, «Манчестер Сити»

Перешел из «Порту» за 45 млн евро, сезон 2014/15

Эльяким Мангаля globallookpress.com

На тот момент Мангаля был самым дорогим трансфером амбициозного проекта City Group, хотя по игре этого точно не скажешь. Его взяли после отличных выступлений в составе «Порту», но Эльяким так и не нашел себя в Англии. При Мануэле Пеллегрини он два сезона был игроком ротации, а с приходом Пепа Гвардиолы в 2016-м стало ясно: это вообще не тот защитник, который нужен каталонцу. Две аренды, всего четыре матча в старте при Пепе — и до свидания.

22. Расмус Хёйлунн, нападающий, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Аталанты» за 77,8 млн евро, сезон 2023/24

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Если «Манчестер Юнайтед» эпохи Фергюсона делегировал кучу игроков в список «Лучших трансферов», то нынешний «МЮ» оккупировал анти-рейтинг. И кейс Хёйлунна — идеальная иллюстрация всех проблем клуба.

«Манчестер Юнайтед» конкретно переплатил за 20-летнего парня, который забил всего девять голов в Серии А в составе очень результативной тогда «Аталанты».

Уже через два года, при среднем показателе один гол каждые 246,4 минуты, он оказался в категории «похоже, его не спасти — пора отправлять в аренду».

Переплатить, а затем быстро разочароваться и отказаться от игрока — далеко не лучший способ инвестировать.

21. Марио Балотелли, нападающий, «Ливерпуль»

Перешел из «Милана» за 20 млн евро, сезон 2014/15

Марио Балотелли globallookpress.com

Цитата из книги Иэна Грэма «Как выиграть Премьер-лигу» о его работе в «Ливерпуле»: «Поведение Балотелли вызывало массу опасений, но, возможно, мы могли бы минимизировать риски. В то время "Ливерпуль" пользовался услугами психолога Стива Питерса. Если бы мы могли получить экспертное мнение о Балотелли от психолога, нам было бы спокойнее подписывать его или мы бы просто отказались. Но Стив не захотел прерывать свой отпуск ради разговора с Балотелли. Вместо этого Брендан [Роджерс] встретился с ним в Мелвуде, и встреча прошла очень хорошо. Мы подумали: может, все выгорит... »

Спойлер: не выгорело. Балотелли было всего 24 года, и он три сезона подряд забивал двузначное количество голов (один раз в «Сити» и дважды в «Милане»). Из-за его скандальной репутации ценник был немного снижен. Но уже к декабрю он схлопотал дисквалификацию за спорные посты в соцсетях, а свой первый гол в АПЛ родил только в феврале. В следующем сезоне его спихнули обратно в аренду в «Милан», а через два года он ушел бесплатно.

20. Энди Кэрролл, нападающий, «Ливерпуль»

Перешел из «Ньюкасл» за 41 млн евро, сезон 2010/11

В последний день трансферного окна в январе 2011 года «Ливерпуль» совершил два шага, которые должны были изменить будущее клуба.

Энди Кэрролл globallookpress.com

Первый — это покупка Луиса Суареса, который едва не привел команду Брендана Роджерса к чемпионству в сезоне 2013/14 и затем стал частью, возможно, лучшего состава «Барселоны» в истории.

Второй — Кэрролл, 190-сантиметровый «король игры головой», любимец аналитического сообщества, получивший девятый номер после ухода Фернандо Торреса.

Кэрролл стал самым дорогим британским футболистом в истории на тот момент и забил 11 голов в своем первом сезоне Премьер-лиги за «Ньюкасл». Но за два сезона на «Энфилде» он отличился всего шесть раз. Роджерс не видел его в составе и так и не нашел ему места в своей системе.

В итоге Кэрролла продали в «Вест Хэм», не сумев отбить даже половину суммы.

19. Бебе, полузащитник, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Витории Гимарайнш» за 8,8 млн евро, сезон 2010/11

Бебе globallookpress.com

Из автобиографии Алекса Фергюсона 2013 года: «Бебе — единственный игрок, которого я подписал, ни разу не увидев в деле. У нас был хороший скаут в Португалии, который обратил на него внимание. Этот парень играл в футбол среди бездомных и стал игроком после просмотра во второй лиге. Он проявил себя очень хорошо. Наш скаут сказал: Нужно его посмотреть. Затем за ним начал охотиться "Реал". Я знаю, что это правда, потому что Жозе Моуринью сказал мне, что "Реал" был готов подписать его, но "Юнайтед" их опередил. Мы немного рискнули».

Даже если ты, возможно, лучший тренер всех времен, риски не всегда оправдываются.

Конкуренция сегодня, конечно, еще выше, но десять лет назад Бебе с большим отрывом был признан самым большим трансферным провалом в истории «Манчестер Юнайтед».

Небольшую сумму трансфера он «компенсировал» почти полным отсутствием продуктивности: всего семь матчей, из них два — в Премьер-лиге.

18. Дэвид Бентли, вингер, «Тоттенхэм»

Перешёл из «Блэкберна» за 22 млн евро, сезон 2008/09

Дэвид Бентли globallookpress.com

Бентли утверждал, что трехлетний период в «Блэкберне», включая два сезона с 10 голами и 16 ассистами в чемпионате Англии, вновь разжег его любовь к футболу. Это принесло ему и вызов в сборную Англии.

Переход Бентли в «Тоттенхэм» был громким событием, но за неполные три сезона он сыграл эквивалент 32,4 полных матчей (90 минут), забил всего два гола и сделал три результативные передачи.

Его преследовали травмы колена, аренды тоже не принесли успеха, и в 29 лет Бентли (успел еще поиграть за «Ростов») завершил карьеру — любовь к игре вновь угасла.

17. Андрей Шевченко, нападающий, «Челси»

Перешел из «Милана» за 43,9 млн евро, сезон 2006/07

Еще один рекордный трансфер, который не смог оправдать заоблачные ожидания.

Андрей Шевченко и Жозе Моуринью globallookpress.com

Шевченко прибыл в Лондон уже в статусе обладателя «Золотого мяча», победителя Лиги чемпионов и автора 173 голов в составе «Милана». Чтобы заполучить украинца, Роману Абрамовичу пришлось заплатить рекордную для Британии сумму, и, как оказалось, есть причина, почему не стоит платить рекордные деньги за игрока, которому скоро исполнится 30 лет.

Лондонскую карьеру Шевченко испортили травмы. С другой стороны, 22 гола в 77 матчах — не самый плохой показатель, но это точно не соответствует уровню обладателя «Золотого мяча». Уже в сезоне 2008/09 «Шева» вернулся в «Милан».

16. Винстон Богард, центральный защитник, «Челси»

Перешел из «Барселоны» в статусе свободного агента, сезон 2000/01

Винстон Богард globallookpress.com

Шаг первый: 29-летний Богард подписывает контракт как любимец главного тренера Джанлуки Виалли, компенсируя отсутствие трансферной суммы гигантской по тем временам зарплатой.

Шаг второй: Виалли почти сразу увольняют, а его преемник Клаудио Раньери не заинтересован в неосторожном защитнике. «Челси», испытывающий финансовые трудности (это было до наступления эпохи Абрамовича), готов отпустить Богарда в аренду только если кто-то возьмет на себя обязательства по его зарплате.

Шаг третий: никто не готов платить такую зарплату. Несмотря на давление со стороны клуба с целью пересмотра условий, Богард остается непреклонен, получает свои выплаты в течение четырех лет и завершает карьеру, проведя всего девять матчей за «Челси».

Если очень постараться, можно назвать это личным успехом. Но для «Челси» — это чистый провал.

15. Дани Освальдо, нападающий, «Саутгемптон»

Перешёл из «Ромы» за 15,1 млн евро, сезон 2013/14

Дани Освальдо globallookpress.com

Честно говоря, «Саутгемптон» был довольно успешен в эпоху Премьер-лиги, несмотря на ряд сомнительных инвестиций.

Через год после неудачного трансфера Гастона Рамиреса клуб сделал Освальдо своим рекордным трансфером, хотя тревожные сигналы были очевидны.

Освальдо уже работал с тогдашним главным тренером «святых» Маурисио Почеттино и показывал результат, но совсем недавно он получил дисквалификацию за то, что ударил Эрика Ламелу (на тот момент Ламела был его партнёром по «Роме»).

В начале сезона 2013/14 Освальдо забил несколько мячей, что не стало сюрпризом. Но точно так же никого не удивило, когда в декабре он ввязался в драку с соперником, а в январе — с капитаном «Саутгемптона» Жозе Фонте. В том же месяце его сплавили в аренду, где он и оставался до окончательного ухода в 2015-м.

14. Стив Марле, нападающий, «Фулхэм»

Перешёл из «Лиона» за 17,6 млн евро, сезон 2001/02

Стив Марле globallookpress.com

Марле было 26 лет, и он только что провел отличный сезон в составе «Лиона», в течение которого забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Логично, что он стоил серьезных денег.

В тот сезон он стал третьим самым дорогим трансфером в АПЛ, обойдя Робби Фаулера (16,8 млн евро, «Лидс»), Фрэнка Лэмпарда (16 млн евро, «Челси») и Джованни ван Бронкхорста (13,5 млн евро, «Арсенал»).

Если вам это кажется странным, то владельцу «Фулхэма» Мохаммеду Аль-Файеду тоже так показалось. Он даже обвинил главного тренера команды Жана Тигана в том, что тот получил финансовую выгоду от сделки. Марле вымучил 11 голов за два сезона, прежде чем уехать в «Марсель». Формулировка «настолько сомнительная сделка, что владелец пошел в суд» гарантировала ему высокое место в этом списке.

13. Уэсли Фофана, защитник, «Челси»

Перешел из «Лестер Сити» за 80,4 млн евро, сезон 2022/23

Уэсли Фофана globallookpress.com

В сезоне, который должен был стать переломным после покупки «Челси» компанией BlueCo у Абрамовича, клуб подписал 15 новичков на общую сумму 616,3 млн евро. Можно спорить, оправдали ли свои огромные ценники такие игроки, как Энцо Фернандес (121 млн евро) или Марк Кукурелья (65,3 млн евро), но они хотя бы стали важными фигурами в составе. Другие позже были проданы за приличные деньги.

Фофана, возможно, не был худшим приобретением того трансферного окна (до одного такого мы еще доберемся), но выплата более 80 млн евро «Лестеру» за центрального защитника установила практически недостижимую планку. Особенно для игрока, который пропустил значительную часть предыдущего сезона из-за травмы и уже имел историю проблем с коленями.

Фофана почти постоянно находится в лазарете и пропустил целый год из-за разрыва передней крестообразной связки. За неполные четыре сезона он провел всего 57 матчей.

12. Бошко Балабан, центральный нападающий, «Астон Вилла»

Перешел из «Динамо» Загреб за 7,8 млн евро, сезон 2001/02

Бошко Балабан globallookpress.com

Иногда игроку просто нужно время, чтобы оказаться на своем уровне. Ближе к 25 годам Балабан стал результативным форвардом в Бельгии и Хорватии, забивая в среднем 16,2 гола за сезон во всех турнирах на протяжении шести лет.

Но переход из «Динамо» Загреб в «Астон Виллу» в 23 года оказался слишком резким шагом. Сумма трансфера по тем временам была эквивалентна примерно сегодняшним 30–40 млн евро. После 19 голов за «Динамо» в сезоне 2000/01 (плюс пять мячей за сборную Хорватии в 2001 году) в Бирмингеме он стал полным разочарованием: всего восемь матчей, ноль голов — и уже в следующем сезоне хорват поехал обратно в Загреб.

В начале 2000-х явно что-то пошло не так — сразу пять трансферов сезона 2001/02 попали в этот список (столько же, сколько и сезона 2022/23). Но переход Балабана выделяется по самым печальным причинам.

11. Алексис Санчес, нападающий, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Арсенала» за 34 млн евро (плюс обмен на Генриха Мхитаряна), сезон 2018/19

Алексис Санчес globallookpress.com

Казалось, что Санчес вот-вот перейдет в «Манчестер Сити», но «Манчестер Юнайтед» в какой-то момент вмешался и переманил чилийца астрономическим предложением по зарплате. Учитывая его показатели в «Арсенале» (в среднем 17,7 гола и 7,3 передачи за три последних полных сезона в Премьер-лиге), эта сделка казалась идеальной.

Но в период, когда практически любой игрок, приходивший на «Олд Траффорд», не оправдывал ожиданий, Санчес оказался еще дальше от них. В 32 матчах АПЛ он забил всего три гола.

Через полтора года «Юнайтед» уже оплачивал половину зарплаты Санчеса, отправив его в аренду в «Интер», куда он вскоре перешел на правах свободного агента.

10. Калвин Филлипс, опорный полузащитник, «Манчестер Сити»

Перешел из «Лидс Юнайтед» за 49 млн евро, сезон 2022/23

Калвин Филлипс globallookpress.com

На бумаге всё выглядело идеально. Филлипс был ключевой фигурой у Марсело Бьелсы в «Лидсе» сначала в Чемпионшипе, а потом и в АПЛ. Он умел разрушать атаки соперника и работать в переходных фазах — то, что временами действительно было проблемой для «Сити».

Но большую часть сезона 2021/22 его преследовали травмы, а почти сразу после переезда в Манчестер Филлипс повредил плечо. С того момента он так и не набрал форму.

За 3,5 сезона Филлипс сыграл за «Сити» всего 32 матча и большую часть времени проводил в арендах.

9. Томас Бролин, полузащитник, «Лидс»

Перешел из «Пармы» за 5,3 млн евро, сезон 1995/96

В середине 1990-х 5 млн евро были весьма серьезной суммой и клубным рекордом для амбициозного «Лидса». Но Бролин переходил после тяжелой травмы голеностопа и прибыл в команду в значительно худшей физической форме, чем ожидалось.

Когда главный тренер Ховард Уилкинсон попросил его сыграть на непривычной позиции, Бролин взбунтовался и, по сообщениям, намеренно сыграл плохо в матче против «Ливерпуля». На этом всё фактически и закончилось.

В следующие пару сезонов его отдавали в аренду, затем он недолго поиграл за «Кристал Пэлас» и завершил карьеру уже в 28 лет.

8. Джейдон Санчо, вингер, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Боруссии Дортмунд» за 85 млн евро, сезон 2021/22

Джейдон Санчо globallookpress.com

Обстановка все-таки имеет огромное значение.

За неполные четыре сезона в «Боруссии» (почти полностью до 21 года) Санчо в среднем делал одно результативное действие за 90 минут. Он был одним из самых ярких молодых игроков мира и успел провести 23 матча за сборную Англии до 22-летия.

Но в «Манчестер Юнайтед» он так и не приблизился к этому уровню, в среднем делая лишь 0,32 результативных действия за 90 минут. Санчо отправили обратно в «Дортмунд», вместе с которым он дошел до финала Лиги чемпионов. Затем он вернулся в Манчестер — и снова не оказал ни малейшего влияния на игру. Следующие два сезона он снова скитался по арендам.

7. Ромелу Лукаку, центральный нападающий, «Челси»

Перешел из «Интера» за 113 млн евро, сезон 202/22

Случай Лукаку тоже подтверждает, что некоторые игроки способны заиграть только в Италии. Несмотря на травмы, он продолжает регулярно забивать и после 30 лет. Просто не в «Челси».

Ромелу Лукаку globallookpress.com

После 64 голов в двух сезонах в составе «Интера» бельгиец вернулся в Лондон. Ранее он уже уезжал в Италию после неудачного периода в «Манчестер Юнайтед». Но в сезоне 2021/22 Лукаку забил всего 15 мячей в 44 матчах за «синих». Постоянное давление и нескончаемый поток критики сделали Ромелу настолько несчастным, что он практически умолял отправить его в аренду.

В 2022/23 он вернулся в «Интер» (14 голов), в 2023/24 играл за «Рому» (21 гол), а в 2024 году перешел в «Наполи».

6. Рики Альварес, полузащитник, «Сандерленд»

Перешел из «Интера» за 10,5 млн евро, сезон 2015/16

Рики Альварес globallookpress.com

Будучи вполне полезным игроком в составе «Интера» (четыре гола и восемь передач в чемпионате Италии в сезоне 2013/14), Альварес перешел в «Сандерленд» на правах аренды с обязательством выкупа за 10,5 млн евро — при условии, что клуб не вылетит и что его проблемное левое колено не даст новых осложнений.

Вот только почти весь сезон он пропустил из-за травмы правого колена. Когда «Сандерленд» едва избежал вылета, клуб попытался выйти из обязательства по выкупу.

Не получилось.

При этом новый контракт ему не предложили, и в итоге «Сандерленд» заплатил 10,5 млн за игрока, который сразу же ушел в «Сампдорию». Бывает.

5. Дэнни Дринкуотер, центральный полузащитник, «Челси»

Перешел из «Лестер Сити» за 37,9 млн евро, сезон 2017/18

Дэнни Дринкуотер globallookpress.com

После завоевания чемпионского титула Премьер-лиги с составом, где половина игроков была старше 28 лет, «Челси» летом 2017 года решил обновиться. Но вложения не оправдали себя.

Нападающий Альваро Мората (66 млн евро) забил всего 16 голов в чемпионате Англии за два сезона. Полузащитник Тьемуэ Бакайоко (40 млн евро) отыграл один сезон в основе и затем превратился в кочевника по арендам. Давиде Дзаппакоста (25 млн евро) провел лишь 13 матчей в чемпионате. Левый защитник Эмерсон (20 млн евро) — 23.

Но трансфер Дринкуотера стал главным провалом. За пять сезонов он сыграл 1182 минуты во всех турнирах, забил один гол, не отдал ни одной передачи, создал всего 12 моментов и четыре раза отправлялся в аренду. Его контракт был длинным и дорогим, а травмы и проблемы вне поля только усугубили ситуацию.

Это был провал по всем параметрам.

4. Али Диа, нападающий, «Саутгемптон»

Перешел в статусе свободного агента, сезон 1996/97

Али Диа globallookpress.com

Передаем слово Биллу Барнуэллу:

«История Диа воспринимается так, будто она из другой вселенной. Некий человек звонит главному тренеру "Саутгемптона" Грэму Сунессу, выдавая себя за обладателя "Золотого мяча" Джорджа Веа. Лже-Веа рекомендует Диа, якобы своего кузена, утверждая, что тот только что забил два гола за сборную Сенегала и ранее играл вместе с Веа в "Пари Сен-Жермен", а затем провел 1995 год во второй Бундеслиге. Это был бы крайне интересный вариант, если бы хоть что-то из этого оказалось правдой. На самом деле Диа был 31-летним студентом колледжа, который иногда играл на полупрофессиональном уровне.

Сунесс пригласил Диа на просмотр. Через несколько дней он включил его в заявку на матч Премьер-лиги против "Лидса". И невероятно, но после травмы Сунесс выпустил Диа на замену уже на 32-й минуте — вместо Мэтта Ле Тиссье. Его карьера в Премьер-лиге продлилась 53 минуты, после чего Сунесс признал ошибку и заменил его. Диа вернулся в полупрофессиональный футбол и больше никогда не появлялся на столь высоком уровне.

В том, чтобы позвонить на домашний телефон и убедить одного из самых титулованных игроков в истории "Ливерпуля", что твой друг — футболист уровня Премьер-лиги, есть некая романтика. А уж вывести его на поле — тем более. В Премьер-лиге всегда будут игроки с завышенными трансферными суммами или те, кого подведут травмы. Но второго Али Диа здесь не будет никогда».

3. Николя Пепе, правый вингер, «Арсенал»

Перешел из «Лилля» за 80 млн евро, сезон 2019/20

Николя Пепе globallookpress.com

После великолепного сезона 2018/19 в составе «Лилля» (22 гола и 11 результативных передач) было очевидно, что за Пепе выстроится очередь из топ-клубов. Однако со временем сложилось ощущение, что «Арсенал» ведет переговоры сам с собой.

Лето 2019 года вообще было богато на безумные сделки — Жоау Феликс в «Атлетико» за 127 млн евро, Антуан Гризманн в «Барселону» за 120 млн евро, Гарри Магуайр в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро. Но переход Пепе стал одним из самых громких.

Вот только за три сезона он вышел в стартовом составе всего в 43 матча АПЛ и забил 16 мячей. Завышенные ожидания, проблемы с дисциплиной и крайняя нестабильность — всё это сыграло свою роль. Через четыре года ивуариец ушел в турецкий «Трабзонспор» на правах свободного агента.

2. Антони, правый вингер, «Манчестер Юнайтед»

Перешел из «Аякса» за 95 млн евро, сезон 2022/23

Антони globallookpress.com

Сезону 2022/23 досталось сразу четыре места в топ-13 (точнее, анти-топ-13) этого списка. Переход Антони стал вторым худшим трансфером того лета — и, возможно, вторым худшим за всю историю Премьер-лиги.

Оценки Transfermarkt носят условный характер и формируются на основе мнений сообщества, но редко можно увидеть настолько очевидную переплату.

На момент перехода Антони оценивался примерно в 35 млн евро, однако «Манчестер Юнайтед», только что назначивший Эрика тен Хага, заплатил почти втрое больше за игрока, который провел два хороших, но не выдающихся сезона в чемпионате Нидерландов.

Что они в итоге получили от игрока за 95 млн евро? Пять голов в чемпионате и 38 матчей в старте за неполные три сезона (плюс серию обвинений в домашнем насилии), после чего последовали аренда и переход в «Бетис» за 22 млн евро.

1. Михаил Мудрик, вингер, «Челси»

Перешел из «Шахтера» за 70 млн евро, сезон 2022/23

Михаил Мудрик globallookpress.com

В первой половине сезона 2022/23 Мудрик забил 10 голов и сделал восемь результативных передач в составе «Шахтера» в Лиге чемпионов и чемпионате Украины. За более чем три года после этого он отметился лишь 10 голами и шестью передачами во всех турнирах.

Его игра разочаровывала с самого начала, а с ноября 2024 года он вовсе не выходит на поле из-за обвинений в употреблении допинга.

«Челси» опередил «Арсенал» в ожесточенной борьбе за 21-летнего вингера и подписал с ним контракт на 8,5 лет — типично раздутый срок для сделок первых лет эпохи BlueCo.

Нельзя сказать, что это была ситуация, когда клуб торговался сам с собой, как в некоторых других случаях из этого списка, но по любым критериям — стоимость за один забитый гол, потенциальная перепродажа или спортивная польза — «Челси» не получил от этого трансфера практически ничего.