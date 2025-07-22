Кэрролл в «Ливерпуле», Брейтуэйт в «Барселоне». Топ-10 самых незаслуженных трансферов в истории футбола

Маркус Рашфорд, которого списали в «Манчестер Юнайтед», находится в шаге от перехода в «Барселону». Но он — далеко не первый, кому так повезло.

«Если говорить о том, где сейчас находится Маркус Рашфорд как профессиональный футболист, то, начиная карьеру, ты стремишься попасть на самый верх — в такие клубы, как "Манчестер Юнайтед". И когда ты там, ты должен это ценить. Нельзя просто взять и выкинуть это, заявив, что хочешь уйти. Для меня вся эта история — настоящая душевная катастрофа», — сказал легенда «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем, комментируя возможный переход Рашфорда в «Барселону».

«С моей точки зрения, переход из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону" — это шаг вверх, которого он не заслужил», — добавил Шерингем.

И с этим сложно не согласиться, если взглянуть на то, как Рашфорд провел последние два сезона в составе «красных дьяволов». В 48 матчах Премьер-лиги он забил всего 11 мячей, нарушал дисциплину и в итоге потерял место в стартовом составе после назначения Рубена Аморима, вслед за чем зимой отправился в аренду в «Астон Виллу».

В «Астон Вилле» Рашфорд вновь начал играть с улыбкой, помог команде Унаи Эмери дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов и финишировать шестой в АПЛ. Но при этом он забил всего четыре мяча, и неудивительно, что бирмингемцы не стали выкупать его контракт за 40 миллионов фунтов. Из игрока, в котором раньше видели будущую звезду, Рашфорд превратился в «испорченный товар»: переоцененный, перекормленный контрактами форвард, которому не хватало правильного менталитета, чтобы выйти на самый высокий уровень.

Но в «Барселоне» считают иначе. Там уверены, что Рашфорд — последний недостающий элемент в их пазле на пути к победе в Лиге чемпионов. Теперь он станет частью звездной атакующей линии наряду с Ламином Ямалем, Робертом Левандовским и Рафиньей.

Всё это выглядит так, будто Рашфорд — самый везучий человек в футбольном мире. Но станет ли его переход самым «незаслуженным» трансфером в истории? GOAL составил рейтинг из 10 главных претендентов на это сомнительное звание.

10. Маруан Феллайни (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 32 миллиона фунтов)

Дэвид Мойес, лично выбранный Алексом Фергюсоном в качестве преемника на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, мечтал подписать Гарета Бейла и Сеска Фабрегаса, но в итоге был вынужден довольствоваться Марауаном Феллайни — бельгийским полузащитником ростом 193 см, который был известен больше своей пышной прической, чем игрой на поле.

Маруан Феллайни globallookpress.com

В «Эвертоне» при Мойесе он показывал стабильный уровень, но переход в стан действующих чемпионов Премьер-лиги казался слишком серьезным шагом для столь ограниченного в игровых качествах футболиста.

Худшие опасения подтвердились. В дебютном сезоне, когда «Юнайтед» вылетел из топ-6, болельщики регулярно освистывали Феллайни, а Мойеса уволили всего через восемь месяцев. Тем не менее Феллайни умудрился задержаться в клубе еще на пять лет, выиграл Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок лиги, став любимцем Жозе Моуринью за счет своей игры на «втором этаже». Но основным игроком он так и не стал, и в январе 2019 года клуб отпустил его в китайский «Шаньдун Тайшань» за 10,5 миллиона фунтов.

9. Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», 43 миллиона фунтов)

Болельщики «Ливерпуля» были в шоке, когда узнали, что именно Энди Кэрролл должен заменить Фернандо Торреса, который в январе 2011 года со скандалом перешел в «Челси». «Красные» установили новый трансферный рекорд, подписав Кэрролла. Это был шаг, который выглядел поспешным, учитывая, что он провел в роли основного нападающего «Ньюкасла» всего полсезона.

Энди Кэрролл globallookpress.com

Сомнения по поводу его кандидатуры подтвердились очень быстро: в 44 матчах Премьер-лиги за «Ливерпуль» Кэрролл забил всего шесть голов. Английский форвард-гигант действовал крайне нестабильно, а постоянные травмы не позволяли ему набрать форму и войти в ритм.

Когда летом 2012 года Брендан Роджерс сменил Кенни Далглиша на посту главного тренера «Ливерпуля», он сразу понял: Кэрролл не вписывается в его философию игры. Спустя всего 18 месяцев после громкого перехода Энди покинул «Энфилд» и отправился в «Вест Хэм», оставив после себя только разочарование.

8. Никлас Бендтнер (из «Арсенала» в «Ювентус», аренда)

Будущее Никласа Бендтнера выглядело мрачно после провального сезона в аренде в «Сандерленде» (2011/12), где он забил всего восемь голов. В «Арсенале» давно устали от нестабильности датчанина и его скандалов вне поля. Но это не помешало чемпиону Серии А «Ювентусу» неожиданно взять его в аренду в рамках одного из самых удивительных трансферов лета 2012 года.

Никлас Бендтнер globallookpress.com

Но эта находка не стала гениальной. Антонио Конте впервые выпустил Бендтнера в стартовом составе только в октябре, а уже в следующем матче, спустя два месяца, он получил серьезную травму. В марте его арестовали за вождение в нетрезвом виде.

В последнем туре он вернулся на поле, выйдя со скамейки в матче против «Сампдории», но сломал запястье. В тот день «Юве» проиграл 2:3, омрачив собственную чемпионскую вечеринку. Бендтнер вернулся в «Арсенал», не забив ни одного гола в 11 матчах в футболке туринцев. Этот трансфер оказался бесполезным для всех сторон.

7. Одион Игало (из «Шанхай Шэньхуа» в «Манчестер Юнайтед», аренда)

Зимой 2020 года «Манчестер Юнайтед» отчаянно нуждался в нападающем после того, как Маркус Рашфорд выбыл из-за травмы. Клуб рассматривал несколько экстренных вариантов, включая возможное возвращение выпускника академии Джоша Кинга из «Борнмута». Однако трансфер Кинга оказался слишком дорогим, поэтому «МЮ» переключился на бывшего игрока «Уотфорда» Одиона Игало, взяв его в аренду из китайского «Шанхай Шэньхуа».

Одион Игало globallookpress.com

Нельзя не отметить, что у Игало были яркие моменты в АПЛ с «Уотфордом», а еще он забил пять голов за Нигерию на Кубке Африки 2019 года. Но всё равно этот трансфер стал вершиной паники со стороны «Юнайтед». У Игало не было опыта выступлений на элитном уровне, и с самого начала было понятно, что тогдашний тренер Уле Гуннар Сульшер не доверяет ему.

Нигериец провел всего восемь матчей с февраля по май, но при этом забил четыре гола, что необъяснимым образом побудило клуб продлить аренду еще на полгода. Это решение стало еще более абсурдным, когда в октябре был подписан Эдинсон Кавани. Игало получил лишь девять минут игрового времени в Премьер-лиге в первой половине сезона 2020/21, после чего был отправлен обратно в Китай.

6. Маркус Рашфорд (из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону», аренда)

В сезоне 2022/23 Рашфорд забил 30 мячей во всех турнирах — впервые в карьере. Он помог «Юнайтед» завоевать Кубок английской лиги и занять третье место в Премьер-лиге. Это убедило руководство клуба предложить ему новый пятилетний контракт с зарплатой около 325 тысяч фунтов в неделю.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Я с детства болельщик "Юнайтед" и прекрасно понимаю, какую ответственность несет эта эмблема. Я переживаю все взлеты и падения вместе с вами. Обещаю — сделаю всё возможное, чтобы команда достигла того уровня, на который способна», — сказал тогда Рашфорд.

Нарушить это обещание так демонстративно после такого акта доверия — непростительно. В унизительном сезоне 2023/24 под руководством Эрика тен Хага Рашфорд просто «выключился», и лишь победа в Кубке Англии спасла ситуацию от полного краха. А когда всё пошло еще хуже в следующем сезоне, Рашфорд предал клуб, который дал ему шанс в большом футболе, открыто начав добиваться ухода.

Неважно, что в аренде в «Астон Вилле» он временами выглядел достойно. История показывает, что в трудные моменты он склонен прятаться. И, возможно, Ханси Флик еще пожалеет, что пригласил англичанина в звездную «Барселоны».

5. Мартин Брейтуэйт (из «Эспаньола» в «Барселону», 18 миллионов евро)

В феврале 2020 года «Барселона» получила разрешение на экстренный трансфер после того, как Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы. Однако правила Ла Лиги требовали, чтобы подписанный игрок либо был свободным агентом, либо уже выступал в чемпионате Испании, что сильно ограничивало выбор.

Мартин Брейтуэйт globallookpress.com

Тем не менее, никто не ожидал, что «Барса» остановится на провалившемся в «Мидлсбро» Мартине Брейтуэйте, который к тому моменту забил лишь восемь голов в 27 матчах за «Леганес», сражавшийся за выживание. При этом каталонцам пришлось выложить за датчанина весьма приличную сумму.

Брейтуэйт стал обладателем Кубка Испании, играя бок о бок с Лионелем Месси и другими звездами, но забил за «Барсу» всего 10 мячей в 58 матчах, в основном выходя на замену. На «Камп Ноу» он выглядел чужаком, и неудивительно, что в 2022 году его контракт был расторгнут, чтобы освободить место для новых игроков.

4. Ваут Вегхорст (из «Бернли» в «Манчестер Юнайтед», аренда)

Похоже, в «Юнайтед» ничему не научились после истории с Игало, иначе трудно объяснить, почему в январе 2023 года они арендовали Ваутa Вегхорста из «Бернли». Нидерландцу предстояло заменить самого Криштиану Роналду, несмотря на то, что в предыдущем сезоне он забил всего два гола в Премьер-лиге, а его клуб вылетел в Чемпионшип.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

Перед переходом на «Олд Траффорд» Вегхорст неплохо проявил себя в аренде в «Бешикташе», но это была турецкая лига, и практически все, кроме Эрика тен Хага, понимали, что он не соответствует уровню «Юнайтед». Тем не менее тренер упрямо ставил его в старт в 18 матчах подряд, и как итог — Ваут забил лишь два гола в знаменитой красной футболке.

Работоспособность Вегхорста никто не ставил под сомнение, но ему не хватало ни техники, ни хладнокровия. В результате клуб не предложил ему полноценный контракт.

3. Эрик-Максим Шупо-Мотинг (из «Сток Сити» в «Пари Сен-Жермен», свободный агент)

Единственный сезон Эрика-Максима Шупо-Мотинга в Премьер-лиге превратился в настоящую катастрофу. Камерунец перешел в «Сток Сити» из «Шальке» летом 2017 года и должен был заменить ушедших Марко Арнаутовича и Бояна Кркича. Но он забил всего пять голов, а команда впервые за 10 лет вылетела из элитного дивизиона.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг globallookpress.com

Контракт с Шупо-Мотингом был расторгнут по обоюдному согласию — игрок хотел уехать за границу, вместо того чтобы оставаться в Чемпионшипе. И тут судьба сделала невероятный поворот: на него вышел «ПСЖ», заключив с ним двухлетнее соглашение.

Настоящее чудо — Томас Тухель, его бывший наставник в «Майнце» буквально спас карьеру игрока, который мог бесследно исчезнуть из большого футбола.

Тем не менее в Париже Шупо-Мотинг ничем особым не запомнился: всего девять голов за два года и, возможно, один из худших промахов в истории Лиги 1 в матче с «Страсбургом». Как ни странно, после ухода из «ПСЖ» в 2020 году на правах свободного агента он оказался в мюнхенской «Баварии».

2. Фабио Борини (из «Сандерленда» в «Милан», аренда)

Летом 2017 года «Милан» потратил немало денег в надежде вернуться в Лигу чемпионов, подписав таких игроков, как Леонардо Бонуччи, Андре Силва, Хакан Чалханоглу и Франк Кессье. Но немало бровей взлетело вверх, когда клуб оформил и аренду Фабио Борини из «Сандерленда» с обязательством выкупа за пять миллионов фунтов.

Фабио Борини globallookpress.com

Борини, печально известный своими жалкими тремя голами за три года в «Ливерпуле», в сезоне 2016/17 отличился всего дважды в 26 матчах Премьер-лиги за «Сандерленд», который тогда вылетел в Чемпионшип. Итальянец считался одним из главных разочарований в истории английского футбола, и его появление на «Сан-Сиро» стало символом того, насколько велик клуб был в прошлом и насколько упал к тому моменту.

Неожиданно для всех, Борини большую часть дебютного сезона провел на позиции фулбэка и даже набрал 10 результативных действий в футболке «россонери». Однако при Дженнаро Гаттузо в сезоне 2018/19 его игровое время резко сократилось. Бывший игрок «Ливерпуля» превратился в того самого «лишнего человека», каким его изначально и считали, и в январе 2020 года «Милан» окончательно распрощался с ним, отправив в «Верону».

1. Жюльен Фобер (из «Вест Хэма» в «Реал», аренда)

Переход Жюльена Фобера в мадридский «Реал» — безусловно, №1 в этом списке. По степени абсурдности ему, возможно, не будет равных в истории футбола.

Жюльен Фобер globallookpress.com

Зимой 2009 года «Реал» внезапно арендовал у «Вест Хэма» флангового полузащитника, который не смог закрепиться закрепиться в основном составе лондонского клуба.

Фобер пропустил большую часть первого сезона в Англии из-за травмы ахилла, а ко второй половине следующего всё еще был не более чем игроком ротации — и вдруг получает шанс всей жизни. Но использовать его француз не сумел.

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За «Реал» Фобер сыграл всего два матча. Однажды, по слухам, заснул на скамейке во время игры. А еще пропустил тренировку, решив, что у него выходной. У клуба была возможность выкупить его контракт всего за полтора миллиона евро, но «Реал» даже не думал об этом, настолько было очевидно, что Фоберу не место в одном из величайших клубов мира.