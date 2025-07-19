Избавиться от Грилиши и найти правого защитника. Шесть задач, которые предстоит решить «Ман Сити» перед стартом сезона

Пока большинство клубов АПЛ изнуряют своих игроков предсезонными сборами, состав «Манчестер Сити» всё еще наслаждается отпуском. Эрлинг Холанн и компания стараются по максимуму использовать свободное время после участия в Клубном чемпионате мира, прежде чем вернуться к тренировкам, которые начнутся только 28 июля.

Тем временем Пепу Гвардиоле и новому спортивному директору Угу Виане некогда отдыхать. Им предстоит продолжить формирование максимально боеспособной команды к следующему сезону.

«Сити» бурно стартовал на трансферном рынке еще в июне, подписав сразу пятерых игроков до начала клубного ЧМ. Общая сумма сделок составила 111 миллионов фунтов. Клуб продолжил курс, взятый еще в январе, когда устроил беспрецедентную зимнюю закупку на сумму на 180 миллионов фунтов, приведя в команду четырех новичков.

Однако, несмотря на то, что в 2025 году «Сити» уже потратил свыше 290 миллионов, их унизительное поражение от «Аль-Хиляля» на Клубном чемпионате мира показало: в составе всё еще остаются проблемные зоны, которые необходимо закрыть, чтобы вернуть себе чемпионский титул АПЛ.

Ниже — шесть задач, которые Гвардиоле и Виане нужно решить до стартового матча сезона против «Вулверхэмптона» 16 августа.

1. Подписать правого защитника

Трансфер Райана Аит-Нури ознаменовал отказ Гвардиолы от эпохи инвертированных фулбэков и возвращение к классической схеме с четверкой защитников и двумя крайними, которые активно подключаются к атакам. Чтобы завершить этот переход, тренеру необходимо найти правого защитника высокого класса, который бы органично дополнил алжирца.

Тино Ливраменто globallookpress.com

Оптимальным вариантом может стать Тино Ливраменто, однако «Ньюкасл» не горит желанием расставаться с англичанином этим летом. «Ман Сити» также активно связывали с бразильцем Уэсли из «Фламенго», но тот, похоже, нацелен на переход в «Рому».

В прошлом сезоне в распоряжении Гвардиолы было сразу три правых защитника, но ни один из них так и не убедил на своей позиции. Уровень игры Кайла Уокера упал настолько, что он сам добивался скорейшего ухода в аренду в «Милан», а затем перешел в «Бёрнли».

Рико Льюис, которого рассматривали как преемника Уокера, испытывал трудности при постоянной игре на фланге. Свои лучшие матчи — например, в полуфинале Кубка Англии против «Ноттингем Форест» — он провел в полузащите.

Матеуш Нуньеш долго привыкал к новой роли после того, как Гвардиола счел его недостаточно умным для игры в центре поля. Да, он провел несколько ярких матчей и отдал 10 результативных передач, но против топ-соперников его слабые стороны быстро вскрывались.

2. Определиться с будущим Эдерсона

Ситуация с двумя вратарями «Ман Сити» — это «слон в комнате». И Эдерсон, и Штефан Ортега неудачно провели прошлый сезон, при этом их контракты истекают следующим летом. Многие болельщики считают, что пришло время искать преемника Эдерсона, особенно после неудачного выступления на Клубном чемпионате мира, где он подарил гол «Ювентусу» неудачным пасом и пропустил четыре мяча в матче 1/8 финала против «Аль-Хиляля».

Эдерсон globallookpress.com

Клуб действительно изучает возможные варианты на позицию вратаря, а также уже подписал Маркуса Беттинелли в качестве третьего голкипера — на замену Скотту Карсону. Однако отсутствие предложений по Эдерсону и Ортеге затрудняет поиск полноценной замены первому номеру. Хотя в СМИ сообщалось об интересе к Эдерсону со стороны клубов из Турции и «Наполи», по информации GOAL, «Сити» не получал официальных предложений. Сам Эдерсон назвал слухи о своем уходе «фейком» и заявил, что намерен остаться.

Если «Сити» действительно рассчитывает на Эдерсона как на основного вратаря еще на пару сезонов, клубу стоит предложить ему новый контракт. Неопределенность только усугубляет ситуацию.

3. Продать Макати по разумной цене

Ни для кого не секрет, что Джеймс Макати покинет клуб, в системе которого он находится с 11 лет. Сразу семь игроков в центре поля и атаке опережают его в иерархии, и он понимает, что ему нужно искать игровую практику в другом месте, чтобы перезапустить карьеру.

Джеймс Макати globallookpress.com

С точки зрения «Манчестер Сити», это подходящий момент для продажи: стоимость Макати выросла после того, как он в качестве капитана привел сборную Англии к победе на молодежном чемпионате Европы (U21). Его трансфер будет учтен как «чистая прибыль» в финансовом отчете, что поможет клубу соблюдать правила финансовой устойчивости и прибыльности Премьер-лиги.

Вопрос уже не в том, уйдет ли Макати, а в том, куда именно он перейдет и за какую сумму. Хотя в СМИ называлась сумма в 25 миллионов фунтов, по данным GOAL, «Сити» рассчитывает выручить ближе к 40 миллионам — именно столько «Челси» заплатил за Коула Палмера в 2023 году.

К слову, Макати провел за «Ман Сити» больше матчей, чем Палмер на момент его продажи, а также получил дополнительный опыт в АПЛ, выступая за «Шеффилд Юнайтед».

Сообщается, что Макати уже посещал базы «Айнтрахта» и дортмундской «Боруссии». Кроме того, интерес к нему проявляет «Ноттингем Форест».

4. Расстаться с ненадежными защитниками

Под конец прошлого сезона Гвардиола дал ясно понять, с какими игроками он собирается попрощаться. Точнее, он не намекал, а прямо назвал имена: Натан Аке и Джон Стоунз. Он не ставил под сомнение их уровень игры, но отметил их постоянные проблемы со здоровьем. «Аке и Стоунз были травмированы весь сезон, — сказал Пеп в апреле. — Ты не можешь показывать высокий уровень, если не надежен и не способен играть каждые три дня. Нам нужно строить команду на следующий сезон».

Джон Стоунз globallookpress.com

Стоунз провел всего 11 матчей в Премьер-лиге, из них только шесть — в стартовом составе. Аке сыграл лишь в 10 матчах. Нидерландец в течение сезона получил пять травм и в сумме пропустил 166 дней. Хотя Гвардиола признателен обоим за вклад в сезон, когда «Ман Сити» взял требл, его терпение к их нестабильному физическому состоянию иссякло.

И теперь, когда Гвардиола стремится сократить состав, Аке и Стоунз, скорее всего, не попадут в окончательную заявку. Причем замена им не потребуется: у «Сити» есть три стабильных центральных защитника — Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Мануэль Аканджи, плюс два перспективных игрока на будущее — Абдукодир Хусанов и Витор Рейс.

5. Найти новое место для Грилиша

Вирусное видео с Джеком Грилишем, снятое на концерте Oasis в Хитон-парке, стало одновременно отражением того, за что его любят болельщики «Сити», и напоминанием о том, почему ему, вероятно, не место в нынешнем составе. Он явно отлично провел время на концерте, который, к слову, посетил и Гвардиола, и с энтузиазмом признался в любви к клубу и его фанатам в шутливом разговоре с другими поклонниками в синих футболках.

Пеп Гвардиола и Джек Грилиш globallookpress.com

Но если болельщики были в восторге от этого образа, то для Гвардиолы это был повод для беспокойства. Еще в «Барселоне» его первым решением было расстаться с Роналдиньо и Деку из-за их негативного влияния на молодого Месси — они водили его по вечеринкам. И хотя в «Сити» он порой закрывал глаза на веселье игроков после чемпионств (например, фраза о том, что после победы в 2023-м они «выпили весь алкоголь в Манчестере»), к Грилишу у него особое отношение. Несмотря на то, что полузащитник был относительно здоров, он вышел в старте всего в семи матчах Премьер-лиги, а в какой-то момент тренер прямо заявил, что Савиньо играет вместо него, потому что «в лучшей форме и во всем превосходит».

В июне Гвардиола по сути подтвердил уход Грилиша, не включив его в заявку на Клубный чемпионат мира. Однако на игрока, который в 2021 году стал первым в истории АПЛ футболистом, за которого заплатили 100 миллионов фунтов, до сих пор нет покупателей. «Сити» вряд ли получит даже близкую сумму за 30-летнего хавбека, но клубу крайне важно найти ему новый клуб до начала сезона, не в последнюю очередь из-за его зарплаты в размере 300 тысяч фунтов в неделю, что эквивалентно экономии в 15 миллионов фунтов в год.

6. Отправить Эчеверри в аренду

Болельщики «Сити» впервые по-настоящему увидели Клаудио Эчеверри в деле на Клубном чемпионате мира, и были восхищены его великолепным голом со штрафного в ворота «Аль-Айна». Однако радость быстро сменилась тревогой: спустя несколько дней он получил травму голеностопа на тренировке. Этот эпизод напомнил всем, насколько он еще молод и неопытен и почти не адаптирован ко взрослому футболу.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Именно поэтому «Сити» следует найти для него клуб, в котором он сможет провести следующий сезон в аренде и привыкнуть к европейскому стилю игры. Уровень готовности Эчеверри заметно ниже, чем был у Хулиана Альвареса, когда тот перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. На момент перехода Альварес имел в активе 122 матча и 54 гола за «Ривер Плейт», в то время как Эчеверри — всего 48 игр и четыре мяча.

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Конкуренция на его позиции в составе «Сити» чрезвычайно высока, и клуб не хочет рисковать, оставляя игрока без игровой практики, поскольку это может затормозить его развитие. Гораздо разумнее отдать аргентинца в команду, где он будет регулярно выходить на поле и получит необходимые условия для роста, чтобы в будущем вернуться в Манчестер и претендовать на место в составе команды Гвардиолы.