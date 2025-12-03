GOAL рассказывает, как бразильский форвард стал главным открытием сезона в АПЛ и реальным кандидатом на место в основе национальной команды.

«Брентфорд» уже давно заслужил репутацию клуба, умеющего безболезненно расставаться со своими звездами. За последние шесть лет «пчёлы» не просто удержались на плаву, но и стабильно прогрессировали, несмотря на уход Эзри Консы, Олли Уоткинса, Саида Бенрахма, Нила Мопе, Давида Райя и Айвана Тоуни.

Во многом — благодаря скрупулезной работе отдела скаутинга и селекции. Их новый успех — бразильский форвард-таран Игор Тиаго, который в первой половине сезона-2025/26 неожиданно превратился в реального конкурента Эрлинга Холанна в борьбе за «Золотую бутсу» АПЛ.

Многие предрекали «Брентфорду» тяжелую борьбу за выживание после летних потерь — клуб покинули ключевая атакующая пара Брайан Мбёмо и Йоан Висса, капитан Кристиан Нёргор и любимый болельщиками тренер Томас Франк. Его место занял Кит Эндрюс — тренер по стандартам, и считалось, что у него не хватит опыта и глубины состава, чтобы удержать команду на прежнем уровне.

Но Эндрюс опроверг все сомнения. Он сохранил фирменный прямолинейный стиль Франка и сделал ставку на Тиаго как на главную ударную силу. И 24-летний бразилец оправдывает доверие: 11 голов в 13 матчах АПЛ — всего на четыре меньше, чем у Холанна в составе «Манчестер Сити».

Его результативность фактически в одиночку компенсировала потери в атаке и вернула «Брентфорд» в верхнюю половину таблицы.

Игор Тиаго globallookpress.com

Неудивительно, что интерес к Тиаго проявляют «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Все громче звучат разговоры о его первом вызове в сборную Бразилии. Более того, он может выйти на передний план в борьбе за место основного нападающего «селесао» на ЧМ-2026, если сумеет нанести серьезный удар по чемпионским амбициям «Арсенала» в ближайшей встрече на «Эмирейтс».

От кирпичной кладки до Болгарии и Брюгге

Тиаго вырос в бразильском городе Гама, но любовь к футболу появилась у него не сразу.

Мне было восемь или девять, когда я начал играть. Постепенно я начал влюбляться в футбол. В основном брат брал меня по выходным на игры. А потом я увидел Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» — и это произвело на меня сильнейшее впечатление. Я увидел Роналду и сказал: «Я хочу быть как он». Игор Тиаго форвард «Брентфорда»

Свое мастерство Тиаго начал оттачивать в местном клубе «Вере», но путь к профессиональной карьере был прерван трагедией: в 13 лет он потерял отца. Чтобы помочь матери, ему пришлось работать грузчиком в супермаркете и подсобником на стройке, укладывая кирпичи.

Этот тяжелый период, по его словам, закалил его характер: «Это помогло мне как мужчине и как человеку. Это научило ценить и маленькое, и большое. Сегодня я смотрю на свою жизнь и понимаю, что мне повезло со всем, что я имею».

Игор Тиаго globallookpress.com

Первый серьезный шанс Тиаго получил в «Крузейро», куда попал в 18 лет. За клуб он провел 64 матча и забил 10 голов, привлекая внимание европейских скаутов. В марте 2022 года форварда подписал болгарский «Лудогорец», и Игор быстро освоился на новом континенте.

За два сезона в Разграде Тиаго сделал суммарно 32 результативных действия и помог команде выиграть два чемпионских титула подряд, а также Кубок и Суперкубок Болгарии. К лету 2023-го он перерос уровень местной лиги, и «Лудогорец» продал его в «Брюгге» за 8 миллионов евро — рекордную сумму для чемпионата Болгарии.

«Большой потенциал»

В Бельгии Тиаго сполна оправдал вложения «Брюгге» — и сделал это всего за один сезон. В кампании-2023/24 он забил 29 голов в 55 матчах во всех турнирах, причем сразу 18 — в невероятно результативном отрезке декабря и января. «Брюгге» выиграл чемпионат и дошел до полуфинала Лиги конференций, а бразилец стал одним из ключевых творцов этого успеха.

Игор Тиаго globallookpress.com

В Лиге конференций Игор получил приз лучшему молодому игроку сезона, а бывший главный тренер «Брюгге» Ронни Дейла был в восторге от его влияния на команду.

Тиаго дает нам то, чего раньше не было. Защитники ненавидят играть против него. Он без остановки прессингует, все время бегает, буквально выбивает их из колеи. И помимо этого, он отличный парень — и на поле, и в раздевалке. Он вполне способен играть за топ-клуб. Ронни Дейла бывший главный тренер «Брюгге»

«Брентфорд» предоставил Тиаго шанс сделать следующий шаг, побив собственный трансферный рекорд ради его подписания летом — за 30 миллионов фунтов (около 40 млн долларов).

Томас Франк назвал переход «проактивным» шагом клуба на фоне неминуемого ухода Тоуни: «Тьяго — очень интересный нападающий, который идеально вписывается в нашу систему. Он трудолюбивый, отлично прессингует, мощен физически, хорош в штрафной и умеет связывать игру. Потенциал у него огромный».

К сожалению, тяжелая травма помешала Тиаго раскрыть этот потенциал и сделала его первые месяцы в Англии настоящим испытанием.

«Сезон обучения»

В самом первом матче за «Брентфорд» — товарищеской игре с «АФК Уимблдон» (5:2) — Тиаго получил травму мениска и сразу же перенес операцию. В итоге он пропустил первые 11 туров АПЛ сезона-2024/25 и дебютировал в официальном матче лишь 23 ноября, выйдя на замену в ничейной игре с «Эвертоном» (0:0).

Игор Тиаго globallookpress.com

Воспитанник академии «Крузейро» еще несколько раз выходил на замену — против «Лестера» и «Астон Виллы», а затем произвел впечатление в своем первом старте, когда «Брентфорд» обыграл «Ньюкасл» 4:2 дома. Однако вскоре он снова оказался вне игры — на этот раз из-за инфекции в колене, что вызвало заметное раздражение у Томаса Франка.

«Риск получить инфекцию в суставе — крайне, крайне низкий. Но, кажется, для игроков "Брентфорда" все наоборот: вместо двух процентов шанс — 98%», — пошутил главный тренер «пчёл».

Тиаго вернулся только в начале мая и в последних четырех турах чемпионата выходил лишь на короткие отрезки. Со стороны могло показаться, что его мечта о переходе в АПЛ обернулась кошмаром, но удивительным образом сам Игор сумел извлечь из случившегося пользу и стал даже увереннее смотреть в будущее.

«Это был большой сезон обучения — я познавал свое тело и понимал, как оно реагирует. Было тяжело из-за того, что почти не играл, но полезно в плане понимания, как все работает», — рассказал он. — «Честно говоря, я думал, что адаптация в Англии будет сложнее, но все прошло хорошо».

Неудержимая сила

Игор Тиаго забил первый гол эпохи Эндрюса в товарищеском матче против «Жил Висенте», а затем открыл счет своим официальным мячам в стартовой игре нового сезона Премьер-лиги, реализовав пенальти в поражении 1:3 от «Ноттингем Форест».

«Сандерленд» — «Брентфорд» globallookpress.com

Второй гол он оформил в матче против новичка элиты «Сандерленда» (1:2), мощно пробив головой под перекладину после навеса Франка Ониеки, но к концу сентября «Брентфорд» находился лишь на 17-й позиции, набрав всего четыре очка из возможных пятнадцати.

Перелом наступил, когда команда Эндрюса принимала «Манчестер Юнайтед» на домашнем поле. «Пчёлы» сотворили яркую сенсацию, выиграв 3:1, а Тьяго стал главным героем вечера.

Он открыл счет фантастическим ударом с лета в верхний угол, а затем удвоил преимущество реактивным добиванием с близкой дистанции — все это в первые 20 минут. На протяжении всего матча бразилец блистал в роли классического таранного форварда, буквально подавив оборону «Юнайтед».

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

С тех пор Тиаго превратился в неудержимую стихию. Он забил победный гол «Ливерпулю» в октябре, оформил дубли в матчах с «Ньюкаслом» и «Бернли». Даже оставаясь на периферии игры, высокий форвард всегда представляет серьезную угрозу, о чем «клареты» убедились на собственном опыте в минувшую субботу.

За последние десять минут встречи Тиаго сначала реализовал пенальти, а затем забил решающий второй гол после передачи Джордана Хендерсона, пусть и с рикошетом.

У Тиаго уже выстроилась отличная химия с Хендерсоном, а также с Данго Уаттарой и Кевином Шаде — и это приносит «Брентфорду» огромные дивиденды. Он безжалостно реализует моменты, будь то верховые мячи или удары с земли, но при этом остается командным нападающим, который всегда ищет возможность подключить партнеров.

«В Тьяго с избытком есть все, за что мы стоим», — заявил Эндрюс после победы над «Бернли». — «Мне просто нравится, как он играет в футбол».

Рекорд на горизонте

В нынешнем сезоне Тиаго реализовал больше пенальти, чем любой другой игрок АПЛ (пять), но при этом занимает третье место по голам с игры — уступая только Холанну и Дэнни Уэлбеку из «Брайтона». И статистика намекает, что его феноменальная серия вряд ли прервется: по ударам в створ он идет вторым (19).

Игор Тиаго globallookpress.com

Поразительно, но новый лидер «Брентфорда», уже получивший собственную кричалку болельщиков на мотив легендарного хита Gold группы Spandau Ballet, всего в четырех голах от рекорда результативности бразильцев за один сезон АПЛ.

Сейчас планка в 15 мячей принадлежит Роберто Фирмино, Габриэлу Мартинелли и Матеусу Кунье. И будет настоящим сюрпризом, если Тиаго не превзойдет это достижение — впереди еще 25 туров.

Похоже, совсем скоро он может оказаться рядом с Мартинелли и Куньей и в составе национальной сборной. Эндрюс уже подтвердил, что главный тренер Бразилии Карло Анчелотти выходил на связь, чтобы обсудить прогресс форварда.

«С ним одно удовольствие работать и просто находиться рядом. Он ценит каждую секунду на поле, а в матчах — настоящий боец. Контакт со сборной уже был», — рассказал Эндрюс на прошлой неделе. — «Там прекрасно понимают его уровень, а для самого Игора это большая мечта. Надеюсь, мы сможем вместе сделать так, чтобы она однажды осуществилась».

Лучший вариант для Бразилии?

Карло Анчелотти располагает такой глубиной выбора в атаке, о которой большинство сборных могут только мечтать. Наряду с Куньей и Мартинелли за игровое время борются Винисиус Жуниор, Рафинья и Родриго, а также суперталант «Челси» Эстеван. Даже вечно травмирующийся Неймар сохраняет шансы попасть на чемпионат мира — если сумеет доказать свою готовность в «Сантосе» в ближайшие месяцы.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

Но это не означает, что мечта Тиаго недостижима. Борьба за место основного нападающего «селесао» остается открытой. Ришарлисон в «Тоттенхэме» и Жуан Педро в «Челси» никак не найдут стабильность, а бывший форвард «Ботафого» Игор Жезус пока только пытается освоиться в «Ноттингем Форест».

Анчелотти может выбрать схему с «ложной девяткой» следующим летом, но прямо сейчас Тиаго выглядит лучшим вариантом. Бразильцы способны включить режим «Жогу Бониту» и легко проходить слабые команды на расширенном мундиале, но в матчах против организованных соперников присутствие Тиаго может стать ключевым фактором. Когда мяч идет на него, он цепляется за него и редко принимает неверные решения.

Его умение открываться и находить свободные зоны в пространстве — недооцененная часть игры. Тиаго инстинктивно понимает, когда и куда совершать рывки. С таким количеством игроков мирового класса, готовых снабжать его передачами, он может навести шороху в Северной Америке.

Конечно, невозможно предсказать, как Тиаго справится с выходом на самую престижную футбольную арену и давлением, которое она приносит, но на протяжении всей карьеры он неизменно превосходил ожидания — его ведет вперед несокрушимая вера в себя.

Прогнозы и ставки на футбол

«Это моя главная цель», — признался Тьяго, когда его спросили о возможном вызове в сборную Бразилии. — «Когда я окажусь там, а я окажусь, это будет значить, что я состоялся». С таким элитным менталитетом возможно все.