Дальние вбрасывания снова в моде: почему ауты «Брентфорда» пугают соперников в АПЛ

Главный тренернамекнул, что собирается активно использовать дальние вбрасывания из-за боковой линии. Судя по тенденции в, этот прием действительно возвращается в арсенал топ-клубов. Журналист Адам Бэйт пообщался с признанным специалистом по вбрасываниям, чтобы разобраться, в чем секрет.

«Дальние вбрасывания снова в игре», — заявил Тухель. И он прав. «Мы все чаще видим этот прием в нынешнем сезоне Премьер-лиги», — отметил Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football. Статистика подтверждает его слова.

Если считать дальним вбрасыванием подачу в штрафную с дистанции не менее 20 метров, то количество таких эпизодов в среднем за матч почти удвоилось по сравнению с прошлым сезоном. Причем рост наблюдался уже на протяжении последних пяти лет, но именно сейчас тренд приобрел особую динамику.

Показательный пример — самый свежий гол в Премьер-лиге: Исмаила Сарр забил головой в концовке матча против «Астон Виллы» после вбрасывания Джефферсона Лермы. Но «Кристал Пэлас» — далеко не единственная команда, которая пользуется этим оружием.

«Брентфорд» давно сделал дальний аут частью своей философии, а их бывший наставник Томас Франк продолжает развивать эту идею уже в «Тоттенхэме». В стартовом туре нынешнего сезона большинство клубов АПЛ хотя бы раз прибегли к дальнему вбрасыванию.

Это заметный скачок по сравнению всего с четырьмя попытками в первом туре прошлого сезона, отмечает Opta. Главный вопрос — почему именно сейчас тренд стал массовым? Летний период — время анализа, и многие аналитики не могли не заметить впечатляющих результатов «Брентфорда» в этой сфере.

По данным компании Twenty3, показатель ожидаемых голов после аутов резко вырос уже в прошлом сезоне: свыше 26 голов против примерно 10 в двух предыдущих розыгрышах. Дело не только в том, что дальние вбрасывания стали чаще использовать, — они оказались действительно эффективными.

Абсолютными мастерами этого приема стали футболисты из «Брентфорда». Пока «Кристал Пэлас» занимал второе место с показателем 2,63 ожидаемого гола после вбрасываний, команда Томаса Франка значительно опережала конкурентов — 8,75 xG. И это вовсе не случайность: клуб работал с признанным специалистом по вбрасываниям Томасом Гроннемарком.

— «Когда люди смотрят на эти цифры, на то, сколько моментов и голов команды создают именно после дальних аутов, многие клубы задумываются: Ничего себе, а ведь и нам стоит попробовать то же самое», — рассказал Гроннемарк в интервью Sky Sports. — «Можно сказать, что я тоже приложил руку к этим переменам».

Влияние Гроннемарка

Датчанин стал первым в мире тренером по дальним аутам, а его собственный рекорд дальнего вбрасывания занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Более 20 лет он работает с игроками, оттачивая этот специфический навык. В Премьер-лигу Гроннемарка пригласил Юрген Клопп, чтобы улучшить стандарты «Ливерпуля» при вбрасываниях.

Тогда акцент был иным — речь шла не о дальних подачах, а о сохранении владения после аута. Сам специалист называет это «быстрыми и умными» вбрасываниями. После его прихода «Ливерпуль» заметно преобразился в этом компоненте — еще один из факторов, позволивших Клоппу опередить конкурентов.

«В мой первый сезон, когда мы выиграли Лигу чемпионов, наш процент успешного владения после вбрасываний под давлением — когда соперники активно прессингуют — вырос с 45,4% до 68,4%. Мы поднялись с 18-го места в лиге — выше только "Суонси" и "Хаддерсфилд" — на первое», — вспоминает Гроннемарк.

Последние три сезона Премьер-лиги он сотрудничает с «Брентфордом», и клуб каждый раз возглавлял таблицу по ожидаемым голам после аутов. «Важен не только исполнитель мирового уровня, способный бросить мяч далеко, — объясняет датчанин. — Нужна еще и стратегия».

Дальность вбрасывания решает

Гроннемарк отмечает: «Главная причина изменений в том, что статистика ясно показывает — это работает. В футболе люди смотрят на данные и меняют поведение под их влиянием. Но при этом знаний о том, как действительно добиться успеха в этом компоненте, все еще крайне мало».

По словам датчанина, здесь действительно важна «дальность». «Огромная разница между вбрасыванием на линию вратарской или, скажем, на ближнюю штангу. А некоторые мои игроки способны забросить мяч даже на точку пенальти или дальше», — объясняет он. Это открывает совершенно иные возможности.

«Можно создать прямую угрозу воротам — это очевидно. Но есть и другой важный момент: появляется больше вариативности. Можно сделать скидку головой и тогда обороняться становится куда сложнее, если мяч летит далеко.

Появляется больше пространства и непонятно, где располагать лучшего игрока на "втором этаже". Даже если ты выиграл верховую борьбу, есть риск, что мяч все равно полетит дальше. Лучшие ауты идут низом и с большой скоростью — тогда даже скидка защитника может привести к голу».

Не случайно одним из первых шагов Томаса Франка в «Тоттенхэме» на предсезонных сборах стало упражнение, в котором игроки выстраивались в линию и проверяли, кто бросает дальше всех. В матче с «ПСЖ» обязанности выполнил Кевин Дансо, но позже их доверили и Лукасу Бергваллю.

«Они могут быть гораздо лучше, — уверен Гроннемарк. — Тренеры редко задумываются об этом компоненте. Если у них есть исполнитель — хорошо, нет — значит, забыли. Но они не думают об улучшении. Между тем многие мировые мастера дальних вбрасываний начинали с очень посредственных результатов».

Лучшим из учеников Гроннемарка остается Мадс Бек, ныне выступающий за «Мидтьюлланн». Его бросок достигает почти 41 метра — на семь больше, чем в начале совместной работы. «Большинство прибавляют в пределах 5–15 метров. Иногда достаточно всего одной тренировки», — говорит датчанин.

Вбрасывания недооценивают

Томас Гроннемарк уже много лет с досадой наблюдает, как в футболе недооценивают нюансы, связанные с, казалось бы, простым вбрасыванием из-за боковой. Для него это не просто работа — это страсть. Некоторые говорят: «Да это всего лишь аут». Он делает паузу и восклицает: «Нет! »

«Это такой же футбольный элемент, как любой другой. С его помощью можно сохранить мяч и забить гол. Честно говоря, меня поражают решения, которые я вижу в лиге, где играют за миллиарды фунтов. Все упирается в недостаток знаний», — отмечает Гроннемарк. — «Сколько раз вы видели матч, где команда теряет мяч после аута, а комментатор даже не обращает на это внимания? Разве что если из этого рождается гол. Но никто не говорит о движении, создании пространства. Все просто принимают как должное, что в этом компоненте вы слабы».

Любопытно, что несмотря на рост популярности дальних вбрасываний, Гроннемарк относится к этому тренду осторожно. Казалось бы, ему как специалисту это только на руку. Но вместо этого он сомневается, действительно ли команды, пытающиеся копировать «Брентфорд», понимают, что делают:

— «Если спросите меня, возможно, некоторым клубам и вовсе не стоит этим заниматься. Причина проста: у них не хватает качества при выполнении дальних аутов. Команды, которые добивались со мной настоящего успеха, имели исполнителей мирового уровня.

Если вы можете бросить только до линии вратарской, конечно, иногда вам повезет и возникнет момент. Но если говорить по-честному, чтобы быть реально опасным, нужны вбрасывания мирового класса — хотя бы на ближнюю штангу и дальше.

Многие клубы АПЛ сегодня практикуют дальние ауты, но делают это недостаточно хорошо. Просто всех завораживает сам прием. Да, он может создать хаос, может привести к моменту.

Но есть и другая сторона: допустим, вы один раз в какой-то момент забили после дальнего вбрасывания. Можно сказать: "Вау, это сработало". Но не факт. Ведь неизвестно, не принес бы другой вариант аута вблизи штрафной соперника тот же результат — или даже лучший».

Проблемы с созданием пространства

Даже говоря о других типах аутов, Гроннемарк не скрывает разочарования. «Честно, я в полном шоке. После работы с "Ливерпулем" я ожидал, что команды подтянутся. А если спросите меня — стало только хуже».

Он внимательно отслеживал матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»: процент успешных вбрасываний под давлением у команд составил всего 25% и 29% соответственно. В игре «Ньюкасла» с «Ливерпулем» показатели были еще слабее — 20% и 33%.

Характерный эпизод: неудачный аут Кирана Триппьера прямо в ноги сопернику привел к голу Райана Гравенберха. «Я поражен уровнем создания пространства в Премьер-лиге. "Ньюкасл" просто не знал, как его организовать», — признается Гроннемарк.

— «Не было настоящего взаимодействия между игроком, выполняющим аут, и партнерами. В целом качество работы со свободными зонами очень низкое. Команды бросают мяч в зоны с высоким давлением, где велик риск, что соперник перехватит его и либо сохранит, либо мгновенно убежит в контратаку».

По его словам, тренеры по стандартам часто подходят к аутам так же, как к угловым или штрафным: у них есть одна-две заготовки. Но если соперник с самого начала правильно выстраивает опеку, весь план рушится — и дальше идей уже нет.

Возможно, именно это стало одной из причин возвращения дальних вбрасываний. В последние сезоны схемы прессинга сильно усложнились, а персональная опека вновь вошла в моду. Если команды постоянно теряют мяч после коротких аутов, то лучше искать длинный вариант.

«Качество коротких вбрасываний сейчас ужасающе низкое. Поэтому даже если дальние ауты исполняются посредственно, они все равно принесут больше голов», — соглашается Гроннемарк. А раз тренд уже сложился, можно ждать, что результативных атак после дальних вбрасываний станет еще больше.