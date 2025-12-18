ESPN рассказывает о тонкой грани между искусством и китчем в футболе. Поводом для этого стал визит Лионеля Месси в Индию и открытие его новой статуи. Но в этом списке нашлось место всем — и величественным героям прошлого, и жертвам скульпторов-неудачников вроде Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха.

Лионеля Месси встретили в Индии как настоящего героя. В рамках так называемого «GOAT-тура» 38-летний аргентинец посетил Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели. Компанию ему составили Луис Суарес и Родриго де Пауль, с которым Месси выиграл чемпионат мира.

Первой остановкой стала Калькутта. Месси, только что приведший «Интер Майами» к исторической победе в Кубке МЛС, отправился в спортивный клуб Sree Bhumi в районе Лейк-Таун. Там он провел встречу с фанатами, после чего торжественно открыл установленную в этом районе новую гигантскую статую.

В последний раз Месси был в Калькутте в 2010 году, когда сборная Аргентины обыграла Венесуэлу (1:0) в первом в истории международном товарищеском матче на территории Индии. И хотя решающий гол тогда забил не он, гениальный аргентинец произвел достаточно сильное впечатление, чтобы вдохновить город на создание монумента в свою честь.

Эта статуя, изображающая Месси с кубком мира в руках, считается самым высоким в истории памятником футболисту. Ее высота составляет около 70 футов (почти 21,5 метр). Сообщается, что на ее монтаж ушло около 27 дней.

Как мы уже не раз убеждались, для футболиста памятник в свою честь — это палка о двух концах. В зависимости от видения и мастерства художника, скульптура может стать как вдохновляющим признанием заслуг, так и ужасающим проклятием.

Шансы тут, по сути, 50 на 50 — ровно до того момента, пока с монумента не сдернут бархатное покрывало.

И примеры ниже — лишнее тому подтверждение.

ЛУЧШИЕ

«Святая Троица» «Манчестер Юнайтед»

«Святая Троица» «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Если говорить просто, то дань уважения «Манчестер Юнайтед» трем своим величайшим игрокам — сэру Бобби Чарльтону, Джорджу Бесту и Денису Лоу — это идеальный пример того, как нужно делать футбольные памятники. Эта скульптурная группа настолько культовая, что даже включена в официальный набор Lego «Олд Траффорд».

Билл Шенкли

Билл Шенкли globallookpress.com

Фигура Шенкли с распростертыми руками — тренера, который выиграл три чемпионских титула на «Энфилде» и заложил фундамент славной современной истории клуба — это привычное зрелище, встречающее всех болельщиков «Ливерпуля» по пути на трибуну «Коп».

Лионель Месси (Буэнос-Айрес)

Лионель Месси globallookpress.com

Капитан сборной Аргентины и «Барселоны» был увековечен на престижной «Аллее Славы» (Paseo de la Gloria) в Буэнос-Айресе: скульпторы отлично изобразили, как он спокойно убегает от защитников. Статуя занимала почетное место ровно до тех пор, пока вандалы не умудрились украсть всю верхнюю половину туловища всего через полгода после установки.

Лионель Месси (снова он)

Лионель Месси globallookpress.com

Исполинская статуя Месси была установлена в центре индийской Калькутты — там, где аргентинец впервые сыграл за сборную в товарищеском матче против Венесуэлы в 2010 году. Огромная скульптура с золотым отливом возвышается на 70 футов (она примерно на 19,5 метров выше самого Лео).

Хотя портретное сходство здесь не идеальное, стоит начислить авторам бонусные баллы за наличие фирменной бородки Месси, а внимание к деталям кубка мира (включая зеленые малахитовые полоски у основания) действительно впечатляет.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм globallookpress.com

«Лос-Анджелес Гэлакси» удалось отлично передать знаменитую красоту своей бывшей звезды, когда бронзового Бекса установили на «Площади Легенд» у стадиона Dignity Health Sports Park.

Деннис Бергкамп

Деннис Бергкамп globallookpress.com

У лондонского «Арсенала» вокруг стадиона расставлено множество статуй: здесь и Тьерри Анри, и Тони Адамс, и Герберт Чепмен.

Однако мы питаем особую слабость к бронзовому Бергкампу. Хотя бы потому, что изображение известного аэрофоба (Бергкамп панически боялся летать на самолетах), парящего в воздухе — это забавно и иронично.

Эйсебио

Эйсебио globallookpress.com

У лиссабонской «Бенфики» возле «Эштадиу да Луш» стоит прекрасная, элегантная бронзовая статуя легендарного нападающего Эйсебио — скромная дань уважения одному из вечных героев Португалии.

Давид Сильва, Венсан Компани, Серхио Агуэро

Давид Сильва globallookpress.com

«Манчестер Сити» решил добавить блеска и почтил трех легенд клуба статуями, сваренными из тысяч кусков оцинкованной стали.

Первыми свои монументы работы скульптора Энди Скотта получили Сильва и Компани, а позже к ним добавился и Агуэро.

Бобби Мур

Бобби Мур globallookpress.com

Мур — единственный капитан сборной Англии, поднимавший над головой кубок мира, поэтому вполне справедливо, что его статуя у стадиона «Уэмбли» выглядит воплощением достоинства и престижа.

Чемпионы мира из Эштона

Чемпионы мира из Эштона globallookpress.com

В английском городке Эштон-андер-Лайн статуи есть сразу у трех игроков: у героя финала 1966 года, автора хет-трика сэра Джеффа Херста, его партнера по сборной Джимми Армфилда и — как ни странно — победителя ЧМ-2006 в составе сборной Италии Симоне Перротты.

Дело в том, что Перротта родился и прожил первые пять лет своей жизни в Эштоне, прежде чем переехать в Италию и начать там футбольную карьеру. Этого оказалось достаточно, чтобы в 2010 году получить признание от совета местной администрации. Сам Перротта понятия не имел о своей статуе, пока семь лет спустя о ее существовании ему наконец не сообщил дядя, который до сих пор живет в этом городе.

«Всплеск» Тома Финни

Том Финни globallookpress.com

Чтобы воссоздать культовый снимок легенды английского футбола Тома Финни, идущего в подкат по огромной луже в матче 1956 года, Национальный музей футбола изобретательно встроил в статую фонтан. Что-то подсказывает нам, что нападающий, которого ласково называли «Престонский водопроводчик», оценил бы эту идею.

Висенте Апарасио

Висенте Апарасио globallookpress.com

Когда в 2017 году умер преданный болельщик «Валенсии» Висенте Апарасио, испанский клуб решил вознаградить его за годы верности. Они установили трогательный вечный памятник на его любимом месте обзора: место 164, ряд 15 на Центральной трибуне стадиона «Месталья».

ХУДШИЕ

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ладно, давайте сразу закроем этот вопрос, потому что мы все об этом думаем. Попросту говоря, это самая ошеломляюще неудачная попытка передать сходство с живым человеком за всю историю бронзового литья. Бюст, открытый у аэропорта Мадейры (который носит имя Роналду), с тех пор заменили на версию получше, но зато более пресную.

Диего Марадона

Диего Марадона globallookpress.com

Скульптор этой работы в индийской Калькутте, похоже, в качестве референса использовал фотографию Бобби Юинга из сериала «Даллас», а вовсе не Великого Диего.

Луис Суарес

Луис Суарес globallookpress.com

Эта приземистая статуя уроженца города Сальто стоит возле магазина канцтоваров на неприметном перекрестке в Уругвае. Ситуация становится еще комичнее от того, что скульптура выполнена в масштабе чуть меньше натуральной величины.

Мохаммед Салах

Как только вы разглядите в этом Тодда Фландерса (персонаж мультсериала «Симпсоны» — прим.), вы уже не сможете это развидеть.

Мохамед Салах globallookpress.com

Андрес Иньеста

Андрес Иньеста globallookpress.com

Жители Альбасете были вполне обоснованно обеспокоены новостью о том, что в городе скоро появится обнаженная статуя их самого знаменитого футболиста.

К счастью, они с облегчением узнали, что пугающие фотографии были всего лишь ранним макетом, и на финальную версию статуи все-таки «надели» крошечные шорты.

Роналдо («Зубастик»)

Роналдо globallookpress.com

Эта статуя находится в штаб-квартире Nike в Орегоне. И до сих пор никто не объяснил, почему художник, создававший этот крупный монумент великому бразильцу Роналдо, счел уместным приделать ему лицо совершенно постороннего человека.

Радамель Фалькао

Радамель Фалькао globallookpress.com

Еще в 2018 году Фалькао удостоился 19-футового (почти 6-метрового) «привета» от своего родного города в Колумбии. Однако вскоре стало очевидно: пока суперзвездного форварда не было дома, жители Санта-Марты напрочь забыли, как он выглядит.

Джордж Бест

Джордж Бест globallookpress.com

Пэт Дженнингс изо всех сил старался выглядеть воодушевленным во время открытия памятника своему бывшему партнеру по сборной Северной Ирландии возле «Виндзор Парк» в 2019 году. Увы, черты лица, сделавшие Беста первым глобальным секс-символом футбола в 60-х, воссоздать в статуе не удалось.

Майкл Эссьен

Майкл Эссьен globallookpress.com

В последние годы улицы Кумаси в Гане украсили по-настоящему причудливые статуи. Один и тот же художник создал пару странных, угловатых, похожих на киборгов монументов в честь экс-полузащитника «Челси» Эссьена и его партнера по сборной Ганы («Черные звезды») Асамоа Гьяна.

Тед Бейтс

Тед Бейтс (новая версия) globallookpress.com

Вполне возможно, это самая печально известная статуя в футболе. В 2007 году «Саутгемптон» открыл этот памятник с ужасными пропорциями в честь своей легенды — человека, который был игроком, тренером, директором и президентом клуба.

Все футбольные трансферы

К сожалению, работа вызвала столько насмешек со стороны фанатов, что «Святым» в итоге пришлось заплатить двойную цену, чтобы уже в следующем году заменить ее на нормальную.