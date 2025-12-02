GOAL внезапно решил напомнить, что Дэвид Бекхэм был не только самым стильным футболистом, но и одним из самых выдающихся и при этом недооцененных мастеров своего поколения, чье футбольное наследие куда масштабнее, чем просто красивый имидж.

Один из лучших полузащитников своей эпохи, пожалуй, лучший мастер навесов в истории и исполнитель штрафных, способный бросить вызов величайшим мастерам всех времен — Дэвид Бекхэм был, мягко говоря, особенным игроком.

И все же из-за его медийного влияния за пределами поля одного из великих чемпионов последних 30 лет часто забывают, когда речь заходит о настоящих легендах спорта.

Бекхэм — или, если учитывать его новый титул, сэр Дэвид Бекхэм — ознаменовал собой целую эпоху как на поле, так и за его пределами. Это фактически была эволюция от простого футболиста к глобальному бренду. Для футбола он стал тем же, кем ранее Майкл Джордан стал для баскетбола.

Бекхэм превратился в настоящую мировую икону, раздвинув границы спорта и проложив путь для Криштиану Роналду, Неймара, Лионеля Месси и других, кто последовал по его стопам.

Но это не должно затмевать того, чего «Бекс» сумел достичь с чисто футбольной точки зрения, и того, почему он по праву занимает место в нашем Зале славы.

Играй как Бекхэм

В конце 1990-х и начале 2000-х Бекхэм был лицом футбола, игроком, на которого равнялся каждый подросток — как в плане спорта, так и в плане стиля. Его постоянно меняющиеся прически копировали по всему миру: от мелирования в стиле бой-бэндов до «армейского ежика», который он носил в начале нового тысячелетия; от ирокеза, который приводил в бешенство сэра Алекса Фергюсона, до скандальных африканских косичек и пучка времен выступлений за мадридский «Реал».

Его бутсы adidas Predator стали обязательным атрибутом для любого начинающего футболиста, а футболка «Манчестер Юнайтед» с седьмым номером внезапно превратилась в пик моды.

Многие фанаты хотели выглядеть как Бекхэм, но абсолютно все мечтали бить по мячу так, как он. Его безошибочно узнаваемый стиль — с характерным взмахом правой руки за спиной в момент, когда он закручивал очередной мяч в штрафную, — стал одним из самых известных силуэтов в спорте. Он даже вдохновил на создание фильма, название которого ( «Играй как Бекхэм») привело в игру новую аудиторию.

Однако никто и никогда не приблизился к абсолютному совершенству этого технического приема. Бекхэм умел вычерчивать миллиметровые траектории с классом, элегантностью и естественностью, которые свойственны скорее художникам, чем спортсменам.

Больше, чем икона стиля

За глянцевым фасадом Бекхэма, несомненно, скрывался один из сильнейших полузащитников своего времени и, вероятно, самый недооцененный чемпион своей эпохи.

Он стал жертвой масс-медиа, которых больше интересовали его отношения с поп-звездой Викторией Адам, чем его перформансы на «Олд Траффорд» по выходным.

Долгие годы о Бекхэме больше писали на первых полосах таблоидов, чем в спортивных разделах. Поэтому общее восприятие его места среди настоящей элиты неизбежно искажалось тем, что он был сначала медийной личностью, а уже потом футболистом. Словно он был слишком красив, слишком идеален и слишком стилен, чтобы воспринимать его всерьез.

Но давайте проясним одну вещь: Бекхэм был уникальным игроком. Он не был чистым вингером, который восхищал толпу дриблингом и скоростью, но своей правой ногой он заставлял всех терять дар речи, раздавая ювелирно точные передачи.

Он был скорее фланговым плеймейкером (хотя моментами и пытался переквалифицироваться в центрального хавбека) — полузащитником с отточенной техникой, божественным видением поля и экстраординарным обращением с мячом. Неслучайно его единогласно признают лучшим исполнителем фланговых передач всех времен и одним из лучших (если не лучшим) исполнителем штрафных ударов в истории.

Его гол в ворота Греции в октябре 2001 года, который вывел Англию на чемпионат мира в Японии и Южной Корее, остается его «Моной Лизой» — шедевром, который навсегда закреплен в истории футбола. Так же, как и его сказочный гол с центра поля в ворота «Уимблдона» в 1996 году, символически ознаменовавший начало его легендарной карьеры в «Манчестер Юнайтед».

Внешность бывает обманчива

Однако величие Бекхэма на поле нельзя сводить лишь к точности его передач и ударов.

Занимая третье место по количеству матчей в истории сборной Англии, Бекхэм на протяжении шести лет был капитаном национальной команды. Он надевал капитанскую повязку в 58 матчах, пройдя путь от «врага народа номер один» после удаления в игре против Аргентины на ЧМ-1998 до символа искупления и лидерства.

Харизматичный и смелый лидер на поле, Бекхэм всегда был готов пожертвовать собой ради команды. Он был истинным образцом профессионализма, что неоднократно подчеркивали даже самые суровые тренеры, в том числе Фабио Капелло. Итальянец даже пошел на то, чтобы ослушаться инструкций президента Флорентино Переса, и вернул Бекхэма в стартовый состав «Реала». Это решение привело к историческому триумфу в Ла Лиге перед тем, как англичанин уехал в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Где бы он ни играл, Бекхэм оставлял свой след: от титулов с «Юнайтед» до трофеев в Мадриде, от успехов в МЛС до коротких периодов в «Милане» и «Пари Сен-Жермен».

Бекхэм умел погружаться в любую новую среду со скромностью, которая не имела ничего общего с тем образом, который годами выстраивали вокруг него таблоиды.

Достоин «Золотого мяча»?

В 1999 году, когда Бекхэм стал ключевым игроком «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и помог команде завоевать требл, он, пожалуй, заслуживал того, чтобы забрать домой и «Золотой мяч».

Однако награда в тот год досталась Ривалдо. Бразилец из «Барселоны» провел невероятный сезон в Ла Лиге, тогда как в Лиге чемпионов каталонцы не смогли выйти из группы.

Бекхэм же, напротив, был вынужден собирать себя по частям после чемпионата мира, где его сделали изгоем, подвергали публичной травле со стороны английских фанатов и встречали на стадионах Премьер-лиги под аккомпанемент свиста, оскорблений и проклятий. Он выдерживал эту безжалостную враждебность, ни разу не показав своих эмоций, и отвечал просто тем, что у него получалось лучше всего — игрой в футбол.

«Чем больше его травили, тем лучше он играл», — скажет позже его бывший одноклубник Уле-Гуннар Сульшер.

Шесть голов и 12 ассистов в Премьер-лиге, два гола и восемь результативных передач в Лиге чемпионов, а также важнейший гол в полуфинале Кубка Англии против «Арсенала» — Бекхэм, безусловно, внес решающий вклад на пути «красных дьяволов» к бессмертию.

«Золотой мяч» 1999 года, в голосовании за который Бекхэм занял второе место, вероятно, позволил бы ему перейти в иное измерение в коллективном сознании — войти в круг бесспорных «номеров один».

Сегодня, спустя 12 лет после завершения карьеры, переоценка ценности, значимости и футбольной ауры сэра Дэвида Бекхэма — это не жест ностальгии, а скорее акт справедливости по отношению к одной из величайших икон спорта.