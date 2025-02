«Dream Team» Кройфа, «Барселона» Месси, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и еще шесть драматичных падений

Некоторые считают, что упадок «Манчестер Юнайтед» начался еще раньше, с истории о скаковом жеребце. Именно спор между Фергюсоном и бывшими акционерами клуба, Джоном Манье и Джей Пи Макманусом, за права на чемпиона-скакуна по кличке Rock of Gibraltar привел к продаже «Манчестер Юнайтед» ненавистной семье Глейзеров в 2005 году.

Преемником Далглиша стал Грэма Сунесса , еще одна легенда «Ливерпуля», но он оказался совершенно другим. При нем «Boot Room», олицетворявшая преемственность и традиции клуба, оказалась невостребованной. А его каденция ознаменовалась не только провальными результатами, но и неудачным интервью The Sun, газете, которая опубликовала множество лживых статей о трагедии на «Хиллсборо».

