«Dream Team» Кройфа, «Барселона» Месси, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и еще шесть драматичных падений

Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» в 2021 году

Поражение «Манчестер Сити» от мадридского «Реала» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов окончательно ознаменовало конец эпохи некогда могущественной команды Хосеп Гвардиолы.

После матча в Мадриде Пеп согласился с этим ощущением: «Ничто не вечно. Раньше у нас была исключительная команда, но сейчас это не так».

Теперь это бесспорный факт, «Сити» больше не является одной из доминирующих сил в футболе — и самое удивительное заключается в том, насколько стремительно произошел этот спад. Всего лишь за полгода они превратились из главного претендента на титул в АПЛ в команду, которая может завершить сезон за пределами топ-4.

Однако это далеко не первый случай падения команды, которая долгое время считалась почти непобедимой. Всегда есть момент (матч, трансфер или смена тренера), который становится точкой невозврата.

«Арсенал» Арсена Венгера

Было по-настоящему грустно наблюдать за болельщиком «Арсенала» с плакатом «Хватит — значит хватит!» во время матча Премьер-лиги против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» всего лишь через месяц после начала сезона 2017/2018.

Арсен Венгер globallookpress.com

Публичная критика в адрес Арсена Венгера вызывала чувство разочарования, ведь именно благодаря французу «Арсенал» долгое время доминировал в английском футболе. Более того, в сезоне-2003/2004 «канониры» стали чемпионами Премьер-лиги, пройдя всю дистанцию без поражений.

Но еще более удручающим было осознание того, что этот болельщик мог прийти на стадион с таким плакатом, будучи уверенным в том, что «Арсенал» снова не победит и его разочарование разделят тысячи других фанатов.

Всего за четыре месяца до этого Венгер подписал новый двухлетний контракт. Это случилось сразу после победы в Кубке Англии, но этот триумф не смог заглушить нарастающее разочарование болельщиков. К тому моменту вера в способность Венгера привести клуб к новому титулу Премьер-лиги практически исчезла.

И, по правде говоря, были все основания так думать. Всё изменилось после ухода из клуба Дэвида Дейна в 2007 году, именно тогда началось падение. В 2018-м «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на шестом месте поэтому неудивительно, что болельщики постоянно кричали с трибун «Венгер, уходи!».

Тем не менее, человек, который безусловно изменил английский футбол, позже признался, что был глубоко расстроен тем, что его фактически вынудили уйти за год до окончания контракта.

«Враждебность со стороны части болельщиков и руководства была несправедливой. У меня было ощущение, будто я построил тренировочный центр и стадион своими руками... Это было очень тяжело, очень жестоко. "Арсенал" был для меня вопросом жизни и смерти, и без него наступили очень одинокие, очень болезненные моменты», — признался Венгер в 2020 году.

«Boot-room» и закат «Ливерпуля»

«Ливерпуль» почти два десятилетия был главной силой в английском футболе. С 1973 по 1990 год клуб 11 раз становился чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка европейских чемпионов и два Кубка УЕФА.

Благодаря культуре «Boot Room» (комната на «Энфилде», в которой проходили совещания тренерского штаба «Ливерпуля»), заложенной легендарным Биллом Шенкли, казалось, что это будет продолжаться вечно.

Кенни Далглиш globallookpress.com

Однако 22 февраля 1991 года, во время напряженного матча Кубка Англии против «Эвертона», Кенни Далглиш осознал, что должен покинуть пост главного тренера. «Ливерпуль» в четвертый раз вышел вперед на «Гудисон Парк», но в тот момент шотландец оказался буквально парализован тревогой.

«Я стоял у кромки поля и понимал, что нужно сделать замену, чтобы укрепить защиту. Я видел, что нужно сделать и что произойдет, если я этого не сделаю, но в итоге я так и не предпринял никаких действий. В тот момент я все понял», — позже вспоминал Далглиш.

Через два дня его отставка стала потрясением для всего английского футбола. «Ливерпуль» на тот момент был лидером чемпионата и его ждал ответный матч с «Эвертоном» на «Энфилде».

Ходило множество слухов о причинах ухода Далглиша, но правда заключалась в том, что он был эмоционально истощен. Как позже рассказывали его бывшие игроки, катастрофа на «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года стала серьезным эмоциональным потрясением для тренера, который посетил похороны всех жертв трагедии.

«Он просто не мог продолжать. Все эмоции и стресс, связанные с "Хиллсборо", вся тяжесть ответственности, которую он чувствовал, сломали его. Эта трагедия стала для отца разрушительной», — рассказывала позже его дочь Келли.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Преемником Далглиша стал Грэма Сунесса, еще одна легенда «Ливерпуля», но он оказался совершенно другим. При нем «Boot Room», олицетворявшая преемственность и традиции клуба, оказалась невостребованной. А его каденция ознаменовалась не только провальными результатами, но и неудачным интервью The Sun, газете, которая опубликовала множество лживых статей о трагедии на «Хиллсборо».

«Ливерпулю» после Сунесса понадобились годы, чтобы снова стать одним из лучших клубов Англии.

«Dream Team» Йохана Кройфа

Йохан Кройф всегда был самоуверенным, но у него были на это веские основания. Он по-прежнему остается самой влиятельной фигурой в истории футбола, сыграв ключевую роль в революции игры. Именно его философия футбола породила целую плеяду выдающихся тактиков.

Когда Кройф открыто восхвалял свою блестящую «Барселону» перед финалом Лиги чемпионов 1994 года против «Милана», это никого не удивляло.

Йохан Кройф globallookpress.com

Его знаменитая команда, прозванная «Dream Team», к тому моменту уже успела выиграть ЛЧ и четыре титула Ла Лиги.

«Мы — фавориты. Мы более целостны, конкурентоспособны и опытны, чем в 1992 году против "Сампдории" на "Уэмбли". "Милан" — это нечто неординарное? Нет. Они зациклены на обороне, а мы всегда стремимся атаковать», — сказал нидерландец перед знаменитым матчем в Афинах.

Непосредственно перед игрой Кройф сказал своей команде: «Вы лучше их. Вы победите».

Но они не победили. Более того, «Барселона» была не просто повержена — она была уничтожена. «Россонери» во главе с вдохновенным Деяном Савичевичем разгромили каталонцев со счетом 4:0. Этот удар оказался сокрушительным для команды Кройфа.

В первые пять лет под руководством Кройфа «Барса» выиграла 11 трофеев, а после этого — ни одного. В 1996-м легендарный нидерландец был уволен. Поговаривают, что на фоне неудачных результатов Йохан подрался с вице-президентом клуба Жоаном Гаспаром.

После того как за предыдущие пять лет клуб выиграл 11 трофеев, он не смог взять ни одного в оставшиеся годы правления Кройфа. В 1996 году он был бесславно уволен, а во время конфликта с вице-президентом Жоаном Гаспаром услышал фразу: «Ты больше не принадлежишь этому месту». По слухам, дело дошло даже до рукоприкладства.

Никто не мог тогда предположить, но унизительное поражение в Греции стало началом конца эпохи Кройфа в «Барселоне».

Только в 2008 году, когда команду возглавил один из его учеников, Пеп Гвардиола, «Барселона» вернулась к философии атакующего футбола.

«Барселона» Месси

Поражение «Барселоны» от «Баварии» со счетом 2:8 — один из самых позорных результатов в истории футбола. Некоторые до сих пор убеждены, что именно после этого матча Лионель Месси впервые задумался об уходе с каталонского клуба.

Лионель Месси globallookpress.com

При этом аргентинец понимал, что проект Жозепа Бартомеу развалился задолго до унизительного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов 2020 году.

В сентябре 2020 года Месси признался: «Правда в том, что уже давно нет ни проекта, ни чего-то подобного».

Всего за пять лет до этого «Барса» праздновала победу в Лиге чемпионов на олимпийском стадионе в Берлине, обладая, возможно, лучшим атакующим трио всех времен: рядом с Месси играли Луис Суарес и Неймар. Тогда казалось, что эта команда непобедима.

Но Бартомеу не просто не сумел развить успех— он просто разрушил фундамент, на котором была построена эта победа, катастрофическими трансферами.

В результате главный архитектор величия «Барсы» устал от хаоса в клубе задолго до разгрома от «Баварии». И хотя он нехотя согласился доиграть последний год контракта, летом 2021-го Месси покинул клуб в качестве свободного агента.

Это стало вынужденной мерой не только для него самого, но и для обремененной долгами «Барселоны».

Бартомеу, опозоренный управленческими провалами, ушел с поста президента «Барселоны» в октябре 2020 года. Однако это не решило финансовых проблем клуба. Он оставил «Барселону» на грани банкротства и лишил клуб возможности продлить контракт с Месси.

Сегодня «Барса» снова претендует на титул в Ла Лиге и на победу в Лиге чемпионов, но финансовые последствия правления Бартомеу ощущаются до сих пор.

Исторический путь Месси на «Камп Ноу» должен был завершиться слезами радости, а не горечи.

Непобедимый «Манчестер Сити» Гвардиолы

Казалось, что доминированию «Манчестер Сити» в английском футболе не будет конца. Такие ощущения были в мае 2024 года, когда «горожане» завоевали четвертый подряд титул АПЛ.

Однако потеря Родри, получившего серьезную травму в начале этого сезона, оказалась почти нокаутирующим ударом, от которого «Сити» до сих пор не смог оправиться.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Были и другие факторы: испанец был не единственным ключевым игроком, выбывшим из-за травмы в этот сложный период. Кроме того, команда оказалась слишком возрастной.

Но ключевой причиной падения стала потеря Родри, главного дирижера в полузащите «Ман Сити». Вскоре после его травмы команда потерпела невероятные пять поражений подряд.

Тем не менее, окончательно стало ясно, что психологически команда сломалась, в конце ноября: «Ман Сити» в домашнем матче ЛЧ против «Фейенорад» вел 3:0, но в итоге позволил сопернику сравнять счет. Болельщики на «Этихаде» были шокированы увиденным.

Самым тревожным сигналом стало даже не само поражение, а состояние Пепа Гвардиолы. Когда он пришел на послематчевую пресс-конференцию, его голова была покрыта царапинами — это четко указывало на психологическое напряжение, которое он испытывал, пытаясь найти способ избежать краха.

Конечно, в будущем Гвардиола, возможно, построит новую великую команду. Этот процесс уже начался — в январе 2025 года клуб потратил более 200 миллионов фунтов на усиление состава.

Но очевидно одно: эпоха, вдохновленная мастерством Бернарду Силвы, Илкая Гюндогана и Кевина Де Брейне, подошла к концу.

«Милан» Сильвио Берлускони

Когда «Милан» завоевал свой седьмой (и пока последний) кубок Лиги чемпионов в 2007 году, тогдашний президент клуба Сильвио Берлускони напомнил всем, в каком состоянии находилась команда, когда он взял ее под свое крыло в 1986-м.

«Наша цель была ясной: привести клуб к вершине в Италии, в Европе и в мире. И мы это сделали!», — заявил тогда Берлускони.

Сильвио Берлускони globallookpress.com

Состояние медиамагната сыграло ключевую роль в превращении «Милана» в один из величайших клубов в истории футбола. Именно его инвестиции позволили создать команду мечты во главе с Арриго Сакки, которая дважды подряд выигрывала Кубок чемпионов в 1989 и 1990 годах.

Однако позже Берлускони осознал, что он уже не может позволить себе подписывать любых звезд. Более того, он не мог даже удерживать своих главных талантов.

Летом 2012 года, всего через год после победы в Серии A, «Милан» потерял сразу двух ключевых игроков — Златана Ибрагимовича и Тиаго Силву, которые ушли в подконтрольный Катару «Пари Сен-Жермен».

Берлускони оставался владельцем клуба до 2016 года, но было очевидно, что его эпоха в «Милане» близилась к концу.

Когда же Берлускони, наконец, со скрипом согласился продать любимый клуб, его слова были полны горечи: «Я делаю это с болью и эмоциями, но также с осознанием того, что в современном футболе для конкуренции на высшем уровне требуются инвестиции и ресурсы, которые одна семья больше не в силах обеспечивать».

«Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона

19 мая 2013 года — день, который разделил историю «Манчестер Юнайтед» на «до» и «после». На протяжении двух десятилетий клуб доминировал в английском футболе под руководством сэра Алекса Фергюсона.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

Но с того момента, как великий шотландец провел свой последний матч в качестве главного тренера, «Манчестер Юнайтед» постепенно превратился в середняка.

За эти годы команда сумела завоевать несколько трофеев (включая Лигу Европы при Жозе Моуринью), но так и не смогла добавить к своим 13 чемпионским титулам в Премьер-лиге (все были выиграны при Фергюсоне) хотя бы еще одну победу. К тому же, «красные дьяволы» неоднократно терпели унижения в Лиге чемпионов.

Оглядываясь назад, можно сказать, что уход Дэвида Гилла в то же лето, когда завершил карьеру Фергюсон, стал не менее серьезной потерей для «Юнайтед». Его преемник на посту генерального директора, Эд Вудворд, потратил сотни миллионов фунтов на трансферы, допуская одну ошибку за другой, и так ни разу не угадал с выбором главного тренера. В 2022-м он покинул клуб.

Некоторые считают, что упадок «Манчестер Юнайтед» начался еще раньше, с истории о скаковом жеребце. Именно спор между Фергюсоном и бывшими акционерами клуба, Джоном Манье и Джей Пи Макманусом, за права на чемпиона-скакуна по кличке Rock of Gibraltar привел к продаже «Манчестер Юнайтед» ненавистной семье Глейзеров в 2005 году.

Тем не менее, Фергюсон был главным архитектором беспрецедентного успеха «Юнайтед» в эпоху Премьер-лиги. Харизматичный и вспыльчивый лидер, он держал под контролем практически все вопросы. И что немаловажно, команда продолжала побеждать даже после прихода Глейзеров.

Именно уход Фергюсона стал той самой точкой невозврата. Заменить его было практически невозможно, учитывая, что он — величайший тренер в истории футбола. Но настоящая катастрофа заключалась не только в его уходе, а в том, что в последующие 12 лет клубом управляли люди, некомпетентность которых лишь усугубила кризис.

«Галактикос»

Казалось, у Флорентино Переса не было шансов на победу на президентских выборах в «Реале» в 2000 году. До него ни один кандидат не смог свергнуть действующего президента. Лоренсо Санс был в сильной позиции после второй победы в Лиге чемпионов за три года.

«Реал» Мадрид в эпоху «Галактикос» globallookpress.com

Однако Перес победил благодаря двум причинам. Во-первых, он пообещал погасить внушительный долг, накопившийся при Сансе. А во-вторых, он дал слово подписать Луиша Фигу, который в то время играл за «Барселону». Удивительно, но он выполнил оба обещания.

Значение трансфера Фигу сложно переоценить. Этот переход ознаменовал начало эпохи «Галактикос», в рамках которой Перес взял за правило подписывать как минимум одну суперзвезду каждое лето. И некоторое время эта стратегия работала.

«Реал» выиграл Ла Лигу в первом же сезоне Фигу. На следующий год команда завоевала Лигу чемпионов благодаря культовому голу Зинедина Зидана, который побил рекорд Фигу по стоимости трансфера. А после того, как Роналдо привел Бразилию к победе на чемпионате мира 2002 года, он стал лучшим бомбардиром «Реала» в Ла Лиге.

Между тем, трансфер Дэвида Бекхэма в 2003 году был скорее маркетинговым приобретением, нежели усилением команды. А продажа Клода Макелеле в «Челси» в том же трансферном окне стала по-настоящему катастрофическим решением Переса. Именно тогда стало ясно, что он полностью потерял баланс в своей трансферной стратегии.

Если увольнение Висенте Дель Боске можно назвать ошибкой, то уход Макелеле превратился в символ провала Переса. Без надежного опорника защита «Реала» рассыпалась, а его преемник Карлуш Кейруш оказался не в состоянии спасти ситуацию.

В итоге в 2006 году Перес подал в отставку, оставив клуб в глубочайшем кризисе. «Реал» не выигрывал крупных трофеев три года подряд — это была самая продолжительная серия без титулов с 1953 года.

Тики-така «Барселоны» и сборной Испании

Хосеп Гвардиола всегда ненавидел термин «тики-така». Для него он означал «передача ради передачи».

«Это просто чушь, у нее нет никакой цели. Вы должны делать передачу с четким намерением, с целью довести мяч до ворот соперника. Не верьте тому, что говорят. "Барселона" не играла в тики-таку! Это полностью выдумано! Не верьте ни единому слову!», — сказал однажды Гвардиола.

«Барселона» в 2011 году globallookpress.com

К сожалению для Гвардиолы, тот стиль футбола, который он внедрил на «Камп Ноу» в 2008 году, навсегда останется известен как «тики-така». Но, как бы его ни называли, он оказался невероятно эффективным — как для «Барселоны», так и для сборной Испании.

Каталонцы выиграли две Лиги чемпионов за три сезона под руководством Гвардиолы (в 2009 и 2011 году), а Испания стала победителем Европы в 2008 и 2012 году, а также чемпионом мира в 2010.

Однако футбол не стоит на месте: игра меняется, эволюционирует, и со временем команды находят способы противодействовать доминирующим тактическим стилям.

Уже в последний сезон Гвардиолы в «Барселоне» было множество признаков того, что соперники научились сдерживать каталонскую машину.

Тем не менее сборная Испании не собиралась отказываться от «тики-таки, за что была жестко наказана на ЧМ-2014.

"У нас уже много лет есть эта философия, и, думаю, было бы ошибкой менять ее. Мы знаем, что либо победим, либо умрем с этим стилем игры", — заявил Хави перед матчем с Нидерландами. В итоге они умерли вместе с „тики-такой“ — Испания потерпела сокрушительное поражение от Нидерландов (1:5), после которого так и не смогла оправиться. Действующие чемпионы не смогли выйти из группы, а "тики-така" навсегда осталась в прошлом.