ESPN анализирует, как «Барселона» планирует распорядиться талантом Ламина Ямаля — выжать максимум в ближайшие сезоны или сохранить его для будущих побед.

Эти два утверждения одновременно кажутся невозможными — но оба, похоже, правдивы:

1. Ламин Ямаль — лучший футболист Ла Лиги.

2. Ламину Ямалю 18 лет.

Это ни для кого не новость: еще в прошлом году Ламин Ямаль занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». А его отец тогда заявил, что неполучение награды стало для сына «самым большим моральным ущербом, который когда-либо наносили человеку».

Это было неверно по двум причинам. Во‑первых, потому что… [здесь следовало бы отчаянно размахивать руками, пытаясь охватить все грехи человечества за несколько тысячелетий его существования]. Во‑вторых, потому что Ямаль объективно не был лучшим игроком мира. По системе «гол+пас» он уступил даже таким футболистам, как Олли Уоткинс, Йоан Висса и Тим Кляйндинст. Мохаммед Салах набрал 47 результативных действий — у Ямаля было 22.

Есть простое правило: если ты — атакующий игрок, и кто‑то на твоей позиции делает вдвое больше результативных действий, чем ты, — ты не лучший игрок мира.

Но в этом сезоне Ямаль вышел на совершенно новый уровень. Его возможное поражение в очередном конкурсе популярности вроде «Золотого мяча» уже не будет выглядеть несправедливостью вселенского масштаба, однако аргументы в его пользу теперь действительно весомы.

На счету испанца 27 результативных действий, а в пересчете на 90 минут он в среднем набирает 0,95 гола+ассиста без учета пенальти — лучший показатель в Ла Лиге.

А потом случилось то, что случается почти всегда. Он получил травму. 22 апреля Ямаль повредил заднюю поверхность бедра, и теперь его организм ведет гонку со временем, чтобы успеть восстановиться к стартовому матчу сборной Испании на чемпионате мира.

И именно здесь возникает главный парадокс, связанный с игроком такого уровня в столь юном возрасте. Ламин Ямаль действительно уже сейчас входит в число лучших футболистов планеты. А «Барселона», как и каждый год, стремится быть лучшей командой мира — и чем чаще на поле появляется Ямаль, тем сильнее становится каталонский клуб.

Быть 18-летним и одновременно одним из лучших игроков мира — это уникальный случай, футбольная история еще не видела ничего подобного. Но в эпоху, когда календарь становится все плотнее с каждым сезоном, сочетание юности и статуса суперзвезды означает еще и другое: риск однажды столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем становится выше, чем у кого-либо еще.

Почему Ямаль — это следующий Месси или Неймар

Давайте на минуту забудем о его возрасте — или хотя бы просто удержим эту мысль где-то на фоне, пока сравниваем Ямаля со всеми футболистами, выступавшими на высшем уровне за последнее десятилетие.

Если вы смотрели матчи «Барселоны» в последние два года, то прекрасно понимаете, как все устроено. Да, есть высокий прессинг, высокая линия обороны, передачи Педри, движение Роберта Левандовского и все остальное — но вся игра проходит через Ямаля.

Он не подросток, который пользуется пространством, созданным другими суперзвездами. Совсем наоборот: именно он создает пространство и моменты для остальных.

Достаточно взглянуть на тепловую карту всех касаний «Барселоны» в матчах Ла Лиги этого сезона.

Тепловая карта всех касаний «Барселоны» в этом сезоне Ла Лиги

Сразу бросается в глаза, насколько активнее команда действует через правый фланг: там намного больше желтых и оранжевых зон. А еще — скопление касаний внутри штрафной справа, которого практически нет слева. Ямаль получает мяч и в глубине поля, и непосредственно в чужой штрафной.

Он с большим отрывом лидирует в Ла Лиге по числу передач в штрафную площадь соперника. Но при этом занимает второе место по количеству касаний внутри штрафной — между Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе из «Реала».

Именно такой тип футболистов стал определяющим для современного футбола: вингер с огромным объемом вовлеченности в игру. Такие игроки получают мяч значительно чаще, чем центральные нападающие, потому что располагаются глубже. И им легче находить пространство, чем атакующим полузащитникам, поскольку они действуют шире.

Но лучшие из них при этом забивают не меньше топ-форвардов и создают столько же моментов, сколько классические «десятки». В итоге появляются футболисты, которые решают исход матчей в самых опасных зонах поля — и одновременно сами же доставляют мяч в эти зоны.

Главные примеры такого типа игроков — два предшественника Ямаля в «Барселоне»: Неймар и Лионель Месси. И, по сути, со времен выступлений этой пары в Европе мы не видели никого, кто делал бы на поле то, что делает Ямаль.

Один из способов понять, насколько велика роль игрока в атаке, — посмотреть, как часто именно он становится последним участником владения. По сути, это означает, что футболист берет на себя ответственность завершить атаку: рискнуть с обостряющей передачей, пойти в обводку или нанести удар, считая это лучшим вариантом развития эпизода.

В этом сезоне Ямаль завершал владения 427 раз — и это намного больше, чем у любого другого футболиста в Испании за долгое время.

Если посмотреть на десять сезонов за последние десять лет в топ-5 европейских лиг с самым высоким индивидуальным «usage rate» — долей владений, завершенных конкретным игроком, — то в списке окажутся два сезона Месси (2019/20 и 2020/21), сезон Неймара в «Барселоне» (2016/17)… и нынешний сезон Ямаля.

«Usage rate» — доля владений, завершенных конкретным игроком

Главное различие заключается в возрасте. Самому молодому Месси или Неймару из этого списка было 24 года — Неймару в его последнем сезоне за «Барселону».

Ямалю же до этого возраста еще шесть лет.

Тревожная статистика перегруженных подростков в европейском футболе

Когда Ямаль находится на поле, он выполняет невероятно энергозатратную роль. Мяч снова и снова идет именно к нему — и каждый раз именно он должен принимать решения в ключевых эпизодах, от которых зависит судьба атаки.

Каждая минута — на максимальной интенсивности. А главное — этих минут слишком много.

Достаточно взглянуть на график, отображающий лидеров по игровому времени среди полевых футболистов не старше 18 лет в базе данных Stats Perform. В выборку входят все официальные матчи — как за клубы, так и за сборные — начиная примерно с 2009 года.

Сначала Ламин Ямаль, а потом все остальные

Если же брать только внутренние чемпионаты топ-5 европейских лиг, картина становится чуть более плотной, зато база FBref позволяет заглянуть еще дальше — вплоть до начала 1990-х. И вот как выглядит топ-10:

1. Ламин Ямаль («Барселона») — 7327 минут

2. Пау Кубарси («Барселона») — 6728

3. Эдуардо Камавинга («Ренн» / «Реал») — 6252

4. Уэйн Руни («Эвертон» / «Манчестер Юнайтед») — 6226

5. Икер Муньяин («Атлетик») — 6101

6. Сесар Аспиликуэта («Осасуна») — 5800

7. Гави («Барселона») — 5791

8. Майкл Оуэн («Ливерпуль») — 5645

9. Хави Мартинес («Атлетик») — 5547

10. Майкл Болл («Эвертон») — 5341

Как сложилась дальнейшая карьера у всех этих ребят? Честно говоря, не очень.

После перехода в «Реал» в 2021 году Камавинга уже пропустил 50 матчей из-за травм — по данным Transfermarkt. Муньяин стал самым молодым автором гола в истории Ла Лиги, но в 23 года порвал крестообразную связку и так и не вернулся на прежний уровень. Гави был основным игроком «Барселоны» в 16 и 17 лет, однако затем также получил разрыв «крестов» — и за три сезона после травмы пока так и не восстановил прежнюю форму.

Лучший сезон Майкла Оуэна по системе «гол+пас» пришелся вообще на 17-летний возраст. В 19 лет он порвал подколенное сухожилие, а в 26 — крестообразную связку. Хави Мартинес порвал «кресты» в 25 лет и после перехода в «Баварию» лишь однажды преодолел отметку в 2000 минут за сезон.

А Майкл Болл дебютировал за сборную Англии в 20 лет, в феврале 2001-го, но уже в декабре того же года серьезно повредил медиальную связку колена — и больше за национальную команду не сыграл ни разу.

Впрочем, были и более позитивные сценарии.

Уэйн Руни был железным игроком: 13 сезонов подряд он проводил не менее 2000 минут в АПЛ за команды, которые постоянно выступали сразу в нескольких турнирах, — плюс неизменно играл за сборную Англии. Сесар Аспиликуэта, в свою очередь, дебютировал в Ла Лиге еще в 2007 году, большую часть карьеры провел в Лиге чемпионов и АПЛ, а в нынешнем сезоне уже 15 раз выходил в старте «Севильи».

Если не учитывать Кубарси — ровесника и современника Ямаля, — получается, что из девяти игроков семеро столкнулись с карьерными проблемами из-за травм. И только двоим удалось пройти этот путь без серьезного надлома. А если добавить к этому тот факт, что современный футбол сегодня перегружен матчами как никогда прежде, то перспективы Ямаля начинают выглядеть уже не столь безоблачными.

Что должна делать «Барселона»?

Разговоры о травмах в футболе очень быстро скатываются в псевдонауку — в попытки уловить закономерность в случайных колебаниях человеческого организма.

Возьмем, к примеру, «Ливерпуль». В первый сезон Арне Слота команда относительно избежала серьезных проблем с травмами, и объяснение казалось очевидным: клуб отказался от «хэви-метал»-футбола Юргена Клоппа, игроки стали меньше бегать — и, соответственно, меньше ломаться. Но уже во втором сезоне при Слоте, когда команда заиграла еще спокойнее и экономнее, травмы снова посыпались одна за другой.

На самом деле мы более-менее уверенно знаем лишь о двух факторах, повышающих риск травм: предыдущие повреждения и объем нагрузок. Несколько лет назад на конференции Sloan Sports Analytics Conference было представлено исследование, авторы которого использовали именно эти параметры для прогнозирования вероятности травм. Но куда интереснее была сама идея исследования: предотвращение травм и грамотное управление нагрузкой требуют долгосрочного планирования.

Исследователи создали сложную модель, которая заранее анализировала календарь сезона — учитывала количество дней между матчами, уровень соперников и другие факторы — и на основе этого предлагала схему ротации состава.

Да, такой подход не всегда максимизирует результат здесь и сейчас. Но, как утверждали авторы исследования, если благодаря этому ваши игроки остаются здоровыми на протяжении всего сезона, то в долгосрочной перспективе команда, скорее всего, наберет больше очков. А если смотреть на несколько сезонов вперед — вероятность успеха возрастает еще сильнее.

Интуитивно это звучит вполне логично.

Мы знаем, что большинство тренеров существуют в режиме краткосрочного выживания и практически не имеют гарантий работы. Как правило, они готовятся к ближайшему матчу, а с последствиями разбираются уже потом — перед следующим матчем, и так по кругу. Формально каждая игра стоит одинаковые три очка, но на практике многие тренеры ведут себя так, будто ближайший матч важнее встречи через три месяца.

Исследование фактически подтвердило эту гипотезу. Анализ двух сезонов АПЛ показал, что большинство тренеров выбирали так называемый «жадный» подход к составу. Они снова и снова выпускали доступных игроков, даже если те недавно провели огромное количество минут или уже имели свежие травмы и богатую историю повреждений.

И если посмотреть на количество нынешних игроков «Барселоны», появляющихся в подобных рейтингах, кажется, что клуб тоже грешит этим подходом.

Мы уже говорили о Ямале, Кубарси и Гави, но есть еще и Педри — в своем дебютном сезоне за «Барселону» он провел 2500 минут уже в 17 лет, а с тех пор практически постоянно сталкивается с мышечными травмами без контакта с соперником. Более того, почти каждый ключевой игрок каталонцев в этом сезоне получил повреждение задней поверхности бедра — а такие травмы обычно считаются признаком перегрузки.

Конечно, это легко связать с невероятно интенсивным стилем, который Ханс-Дитер Флик прививает «Барселоне». Но утверждать это наверняка мы не можем.

Зато мы точно знаем другое: количество матчей на высшем уровне достигло такой отметки, что практически все заметные тренеры и футболисты уже публично высказывались о безумных нагрузках, которым подвергаются их организмы.

И дело не только в «Барселоне». Во всем мировом футболе заметно растет зависимость от молодых игроков. До 18-летия бразильские легенды Роналдо и Роналдиньо суммарно провели меньше минут, чем Винисиус Жуниор, Эндрик или Эстеван по отдельности. Беньямин Шешко к своему 22-летию уже наиграл около 16 тысяч профессиональных минут — тогда как ни Златан Ибрагимович, ни Тьерри Анри к тому же возрасту не добрались даже до отметки в 11 тысяч.

С точки зрения физиологии, регулярные матчи и тренировочные нагрузки, рассчитанные на полностью сформировавшихся игроков, увеличивают риск травм от перегрузки у подростков. В этом возрасте зоны роста, сухожилия и связки все еще остаются уязвимыми, а чрезмерный объем высокоскоростной работы и короткие промежутки на восстановление могут привести к долгосрочным структурным повреждениям. То, что начинается как небольшая проблема — повторяющееся растяжение задней поверхности бедра или стрессовый перелом, — может быстро превратиться в хроническую проблему на всю карьеру. Даррен Берджесс директор по физподготовке «Ювентуса»

В идеальном мире футбольные власти не доводили бы спорт до предела ради еще большего заработка. Но, что ж, добро пожаловать в 2026 год.

В итоге именно тренерам и игрокам приходится пробираться через минное поле под названием «побеждать и не ломаться» — несмотря на систему, которая подталкивает их работать на максимуме возможностей.

Сам Ямаль хочет играть каждую минуту каждого матча — профессиональные спортсмены вообще устроены иначе. Да и футбол — не НБА с системой плей-офф: каждая ничья или поражение в чемпионате напрямую уменьшают ваши шансы на титул. А тренеры топ-клубов, проводящих максимальное количество матчей за сезон, кажется, имеют сегодня еще меньше гарантий стабильности, чем когда-либо раньше.

Разумеется, организм каждого игрока уникален. Возможно, Ямаль окажется одним из тех футболистов, кто способен проводить по несколько тысяч минут ежегодно вплоть до 30 лет, ограничиваясь лишь обычным набором мелких травм, неизбежных в любой карьере.

Но реальность остается простой: большое количество матчей и уже перенесенные повреждения повышают вероятность новых травм для любого футболиста. У Ямаля за плечами уже колоссальная нагрузка — и теперь к этому добавилась первая серьезная травма.

Так что в следующем сезоне «Барселона» окажется перед выбором, который невозможно игнорировать: хочет ли клуб выжать максимум из своего 19-летнего феномена прямо сейчас или же постарается сделать все, чтобы он продолжал доминировать и в 29?