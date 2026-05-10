Станет ли «Барселона» чемпионом в игре с «Реалом»?

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 4.90

10 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Барселона — Реал с коэффициентом для ставки за 4.90.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив находится в полушаге от завоевания чемпионского титула в текущем сезоне.

Команда из Барселоны в настоящий момент имеет в своем активе 88 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В 34 матчах «блуагранас» смогли забить 89 мячей, а пропустили всего 31.

Последние матчи: в прошлых турах каталонцы переиграли «Осасуну» (2:1), «Хетафе» (2:0), «Сельту» (1:0) и «Эспаньол» (4:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Также «сине-гранатовые» проиграли «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:2, 2:1).

Не сыграют: в лазарете только Ламин Ямаль.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика даже в случае ничейного результата досрочно станут чемпионами. Это и есть целью «Барселоны», которая ровно прошла весь сезон.

В целом же, сезон «Барселоны» нельзя считать полностью успешным, ведь Кубок Испании и Лига чемпионов были, можно сказать, провалены.

«Реал»

Турнирное положение: команда из Мадрида, скорее всего, выиграет серебряные медали текущего сезона.

Сейчас у мадридцев 77 зачетных баллов и вторая строчка в турнирной таблице. «Сливочные» имеют отличную разницу забитых и пропущенных мячей — 70:31.

Последние матчи: в прошлых турах «Королевский клуб» выиграл у «Эспаньола» (2:0), но сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

До этого же мадридский коллектив выиграл у «Алавеса» и поделил очки с «Жироной» (1:1).

Также команда из столицы Испании дважды проиграла «Баварии» (1:2, 3:4) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди и Родриго. Отстранены — Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени.

Состояние команды: подопечные Альваро Арбелоа будут во что бы то ни стало пытаться не дать «Барселоне» стать чемпионом в очном матче. Для этого « Реалу » нужна только победа в этой игре.

«Реал» проводит провальный сезон и заслуженно завершит его без трофеев. В этом году игра мадридцев явно оставляет желать лучшего и нужны какие-то изменения.

Статистика для ставок

«Барселона» выиграла 5 последних матчей

«Реал» проиграл 1 из последних 5 матчей

В последнем очном поединке команд «Барселона» победила «Реал» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» считается небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.90, а победа «Реала» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.55.

Прогноз: команды будут играть на победу, но вполне могут сыграть вничью, которая сделает «Барсу» чемпионом.

4.90 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.90 на матч «Барселона» — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 3900₽, общая выплата — 4900₽

Ставка: ничья за 4.90.

Прогноз: ожидаем результативный футбол в исполнении команд, ведь они любят забивать.

3.05 обе забьют больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Барселона» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: обе забьют больше 1,5 за 3.05.

Не пропустите

Дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Реал» с коэффициентом 5.00.