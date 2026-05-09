В матче много голов не ждем

прогноз на РПЛ, ставка за 2.30

10 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Балтика». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Локомотив — Балтика с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» после 27-ти туров занимает третью строчку в таблице с 50 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре московская команда свела вничью 11 встречу в текущем сезоне. «Локомотив» поделил очки с московским «Динамо» (1:1).

Ранее команда проиграла поединок против самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2 и сыграла вничью против питерского «Зенита» со счетом 0:0.

Не сыграет: в лазарете команды Сесар Монтес (з), Николай Комличенко (н) и Вадим Раков (н).

Состояние команды: «Локомотив» в последних шести матчах имеет всего одну победу, два поражения и три поединка вничью. Команда за два тура до конца чемпионата удерживает третью строчку и уже не борется за серебряные медали.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 46 очками после 29 туров. Общая разница мячей — 37:18.

Последние матчи: В последнем матче калининградская команда потерпела четвертое поражение в сезоне, проиграв с минимальным счетом 0:1 казанскому «Рубину».

Ранее «Балтика» вновь проиграла в чемпионате России, уступив тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1, и сыграла вничью против грозненского «Ахмата» со счетом 1:1.

Не сыграет: в лазарете команды Александр Филин (з), Брайан Хиль (н) и Максим Бориско (в).

Состояние команды: «Балтика» сбавила обороты во второй части сезона РПЛ. В 11 матчах после возобновления чемпионата команда смогла всего в двух поединках обыграть своих соперников, потерпела четыре поражения и пять раз сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Балтика» не знает побед в шести последних матчах

«Локомотив» одержал всего одну победу в крайних шести поединках

В трех очных матчах «Балтика» дважды проиграла «Локомотиву» и сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.65, а победа «Балтика» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.69.

Прогноз: Ожидаем, что в матче не будет много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2 мячей.

2.30 ТМ 2

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 2.30.

Прогноз: Команды не стабильно выступают в последних матчах. Рискнем и поставим на ничейный результат матча.

3.65 Ничья

Ставка: Ничья в матче за 3.65.