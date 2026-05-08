прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

9 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вольфсбург» и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вольфсбург — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Вольфсбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков за 32 встречи при разнице мячей 63:42.

Последние матчи: в последнем матче «волки» разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1) в 32-м туре Бундеслиги

До того команда сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» (0:0) и обыграла «Унион» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Арнольд, Клейтон, Дардаи, Фишер, Рожерио, Зилт, Винт.

Состояние команды: «Вольфсбург» проводит катастрофически ужасный сезон и находится в шаге от вылета, но в последних матчах «волки» показывают достойную игру и набирают очки.

Если в матче с «Баварией» команде получится отобрать очки, то на главный матч сезона с прямым конкурентом из «Санкт-Паули» подопечные Дитера Хеккинга настраиваться в менее напряженной обстановке.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 83 балла за 32 тура при разнице голов 116:35.

Последние матчи: в последнем матче мюнхенцы спаслись от поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1).

До того команда разошлась миром с «Хайденхаймом» (3:3) в Бундеслиге и проиграли «ПСЖ» (4:5) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Кардозо, Гнабри, Киала, Майк.

Состояние команды: «Бавария» проводит мощный сезон и была близка к треблу, но вылет из Лиги чемпионов от «ПСЖ» лишил шансов на это достижение.

Последняя неделя у мюнхенцев явно не задалась, но и отдавать все силы на чемпионат «рекордмейстеры» не будут — Бундеслига, а следующий важный матч состоится в финале Кубка Германии против «Штутгарта».

Статистика для ставок

«Бавария» не выигрывала в последних трех матчах

«Вольфсбург» не проигрывал три игры кряду

В последнем очном матче «Бавария» разгромила на своем поле «волков» со счетом 8:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» является явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «мюнхенцев» ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.80, а победа «Вольфсбурга» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно различными коэффициентами — 1.27 и 3.35.

Прогноз: Команды находятся в разных ситуациях, но «Баварии» этот матч не представляет этой ценности, что нельзя сказать о «Вольфсбурге»

2.12 «Вольфсбург» не проиграет

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Вольфсбург» — «Бавария» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет за 2.12.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Вольфсбург» забьет более одного мяча.

2.08 Тотал «Вольфсбурга» больше 1,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Вольфсбург» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал «Вольфсбурга» больше 1,5 за 2.08.