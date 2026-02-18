The Athletic объясняет, почему одна из сильнейших зимних спортивных наций мира не смогла стать хоккейным грандом.

Будучи подростком, Матс Цуккарелло отправился из родной Норвегии в Швецию на хоккейный турнир. По дороге он зашел в видеопрокат, где нашел VHS кассету с подборкой лучших моментов победного похода «Колорадо» за Кубком Стэнли 2001 года.

«Наверное, посмотрел ее раз 400», — вспоминает 38-летний форвард «Миннесоты», сыгравший 942 матча в НХЛ — более чем на 700 игр больше, чем любой другой его соотечественник.

Символично, что величайший хоккеист Норвегии нашел один из главных источников вдохновения вдали от дома.

Матс Цуккарелло globallookpress.com

Норвегия и Швеция делят более 1600 километров общей границы, формируя Скандинавский полуостров. Северо-восточная часть Норвегии огибает Швецию и также граничит с Финляндией.

Все три страны — северные государства с населением свыше 5 миллионов человек и богатыми традициями зимних видов спорта, но Норвегия выделяется даже на этом фоне

При населении всего 5,6 миллиона человек она остается настоящей олимпийской сверхдержавой: по состоянию на утро среды Норвегия возглавляет медальный зачет зимних Игр в Милане-2026. Норвегия заняла первое место и в 2022 году, опередив Германию на 10 медалей — при том, что население Германии почти в 15 раз больше.

Однако в хоккее с шайбой, одном из самых знаковых зимних видов спорта, где традиционно доминируют финны и шведы, норвежцы заметно отстают. В нынешнем сезоне НХЛ сыграли всего три норвежца — Матс Цуккарелло, защитник «Тампа-Бэй» Эмиль Лиллеберг и проспект «Детройта» Михаэль Брандсегг-Нюгорд. Для сравнения: в лиге выступают 95 шведов и 46 финнов.

Норвегия не сумела квалифицироваться ни на мужской, ни на женский хоккейные турниры Зимних Олимпийских игр-2026 в Милане. Генеральный секретарь Федерации хоккея Норвегии Петтер Сальстен назвал это «печальным фактом». Участие в крупном международном турнире могло бы помочь федерации привлечь к хоккею больше молодых игроков.

По данным IIHF (Международная федерация хоккея на льду), хоккейные федерации Финляндии и Швеции насчитывают не менее 65 тысяч зарегистрированных игроков каждая. В Норвегии же, согласно последним данным национальной ассоциации, лицензированных хоккеистов всего 14 742. Футбол, гандбол и лыжные виды спорта здесь заметно популярнее.

«У нас дома это небольшой вид спорта», — признает Цуккарелло.

Матс Цуккарелло и Патрик Торесен globallookpress.com

Со стороны отсутствие заметных успехов Норвегии в хоккее выглядит странно — особенно с учетом ее доминирования в других зимних видах спорта. Страна расположена в регионе, где рядом находятся мощные хоккейные державы. У Швеции население больше, но у Финляндии — нет. Так что же мешает Норвегии занять более заметное место на хоккейной карте?

Объяснения уходят на десятилетия назад. Причины, как правило, культурные — успехи в других видах спорта сделали их куда популярнее внутри страны — и экономические. Сказывается и география: Норвегия более гористая, чем Швеция и Финляндия, а такой рельеф идеально подходит для лыжных видов спорта, где норвежцы традиционно доминируют.

«В Норвегии много кумиров, но большинство из них — представители других видов спорта: например, лыжных гонок и подобных дисциплин», — говорит 60-летний Петтер Сальстен, который трижды представлял страну в олимпийском хоккейном турнире. — «У нас, возможно, более жесткая конкуренция за молодых спортсменов».

Нагляднее всего ситуация проявляется в нехватке ледовых арен. По данным национальной хоккейной ассоциации, в Норвегии всего 54 крытых катка. В радиусе 100 километров от Стокгольма их больше, чем на всей территории Норвегии. В Швеции и Финляндии, согласно IIHF, насчитывается не менее 300 крытых арен в каждой стране.

Норвегия — население (5,652 млн), зарегистрированные игроки (14 742), крытые катки (54), игроки в НХЛ (3)

Швеция — население (10,688 млн), зарегистрированные игроки (76 841), крытые катки (366), игроки в НХЛ (95)

Финляндия — население (5,627 млн), зарегистрированные игроки (66 078), крытые катки (300), игроки в НХЛ (46)

Матс Цуккарелло в интервью изданию The Athletic в апреле возложил ответственность за нехватку катков на норвежские власти, назвав ситуацию «плохим управлением».

Большинство ледовых арен страны сосредоточено на юге — многие вокруг Осло, столицы государства. В других регионах, особенно на севере, катков значительно меньше — и, по мнению Цуккарелло, именно из-за этого страна теряет потенциальных игроков.

Арена «Йордал Амфи» в Осло globallookpress.com

Строительство ледовых арен обходится дорого — и не менее затратным является их содержание. По данным Норвежской ассоциации хоккея, за последние десять лет в стране появилось лишь семь новых крытых катков.

Разрыв в инфраструктуре начал формироваться задолго до нынешнего распределения ресурсов. Шведская хоккейная федерация была основана в 1912 году — более чем за два десятилетия до создания норвежской, появившейся только в 1934-м.

Профессор спортивной педагогики Университета Умео Йозеф Фален отмечает, что развитие хоккея в Швеции еще с 1930-х годов поддерживали лесопромышленные и горнодобывающие компании. По его словам, государство также инвестировало в строительство спортивной инфраструктуры, создавая рабочие места в предвоенный период.

Во время Второй мировой войны Норвегия оказалась под оккупацией Германии, что серьезно ударило по экономике страны и, вероятно, повлияло на ряд решений, принятых уже после окончания войны.

Им пришлось сосредоточиться на восстановлении страны, тогда как мы в Швеции могли уделять внимание менее насущным вопросам и, возможно, поэтому позволить себе инвестировать в такие, казалось бы, прозаичные вещи, как спортивная инфраструктура. Йозеф Фален профессор спортивной педагогики Университета Умео

В Норвегии хоккею также приходилось бороться за внимание людей с другими популярными зимними видами спорта — прежде всего с лыжами.

В статье 2025 года в журнале «Sport in Society» Кристиан Толструп Йенсен отмечал, что в довоенный период хоккей был распространен лишь в районах вокруг Осло и Тронхейма, тогда как в Швеции и Финляндии клубы существовали во многих городах по всей стране.

Швеция — Норвегия на ЧМ-2022 globallookpress.com

Обе эти державы получили серьезную фору перед Норвегией — и в инфраструктуре, и в культурной значимости хоккея. После Второй мировой войны этот разрыв только увеличился: Швеция и Финляндия продолжали развивать хоккей, Норвегия же активнее вкладывалась в объекты для других видов спорта.

«Конечно, это вопрос выбора, но этот выбор также отражает уже сложившуюся реальность», — отмечает профессор социологии спорта Эрнульф Сейппель из Норвежской школы спортивных наук.

Участие норвежцев в хоккее выросло в 1970‑е годы, когда «сокращение рабочего времени и расширение системы социального обеспечения вызвали бурный рост числа членов клубов и спортивных объектов», пишет Йенсен. Но этого оказалось недостаточно, чтобы догнать соседей: к тому моменту хоккей в Швеции и Финляндии уже имел прочные традиции.

Сегодня норвежский хоккей по уровню скорее сопоставим с хоккеем Дании — южного соседа через Северное море. Однако у датчан в последние годы больше импульса — по крайней мере в мужском хоккее.

В 2024 году Дания обыграла Норвегию и завоевала путевку на Зимние Олимпийские игры 2026 года. Тот матч до сих пор не дает покоя Михаэлю Брандсеггу-Нюгорду — он говорит, что помнит поражение 1:4 «как будто это было вчера».

Следующим летом датчане сенсационно обыграли Сидни Кросби и сборную Канады на ЧМ-2025. На нынешней Олимпиаде датчане завершили групповой этап с результатом 1–2, обыграв Латвию со счетом 4:2. Во вторник сборная Дании уступила сборной Чехии (2:3) в стыковом матче и завершила выступления на турнире.

У норвежцев все же есть поводы для оптимизма. Петтер Сальстен говорит, что общее число занимающихся хоккеем в Норвегии сейчас рекордное, а статус команды, способной бороться за выход в четвертьфиналы крупных международных турниров — примерно как у Дании, — выглядит вполне реалистичной целью.

Его также вдохновляет прогресс женского хоккея: в 2025 году норвежская сборная впервые с 1997-го пробилась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею (правда, уже на 2026 год команда снова вернулась в первый дивизион). По мнению Сальстена, путь наверх в женском хоккее потенциально проще, чем в мужском.

«Если не считать Канаду и США, то в женском хоккее мы вполне можем добиться серьезного прогресса в ближайшие пять–семь лет», — считает он.

Тинус Люка Коблар globallookpress.com

В мужском хоккее Матс Цуккарелло гордится тем, что сборная страны уже 19 лет подряд выступает на чемпионатах мира. Кроме того, сразу два норвежца — Михаэль Брандсегг-Нюгорд («Детройт») и Стиан Сольберг («Анахайм») — были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2024 года. А в 2025-м «Торонто» взял еще одного норвежца, Тинуса Люка Коблара, во втором раунде.

«Надеюсь, дети у нас дома будут смотреть на это и понимать, что можно стать сильным игроком, даже если ты из Норвегии», — говорит Брандсегг-Нюгорд.

По его словам, среднестатистический норвежец обычно знает лишь одного хоккеиста — Цуккарелло. Но с появлением нового поколения игроков ситуация может измениться в ближайшие годы, даже если Норвегия так и не станет столь же богатой на звезд, как традиционные хоккейные державы.