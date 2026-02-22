В воскресенье, 22 февраля, сборная Канады сыграет против сборной США в матче за 1-ее место Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

37' Бросок Макара в ближний угол ворот США, зафиксировал шайбу вратарь Хеллебайк.

37' Позиционная атака Канады.

36' Селебрини вывел Колтона Парэйко на дальней штанге ворот США, но не попал в створ защитник канадцев.

35' Классно разыгрывали шайбу канадцы, Девон Тэйвз завершал броском с близкого расстояния, шайба рядом со штангой ворот США пролетела.

34' Позиционная атака сборной США, отодвигают тем самым игру от своих ворот американцы.

Канада — США globallookpress.com

33' Бросал Марнер по воротам США, успел защитник американцев Джейккоб Славин клюшку подставить и переправить шайбу за пределы площадки.

32' Формат игры 5 на 4.

32' Селебрини хлестко бросал в створ ворот США, отбил, а затем накрыл шайбу вратарь американцев Коннор Хеллебайк.

31' Вывели американцы шайбу из своей зоны в меньшинстве.

31' Расставились канадцы в большинстве в зоне атаки Канады.

30' Формат 5 на 3, Канада в большинстве.

30' Удаление у США, за задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Чарли Макэвой.

30' Удаление у США, на 2 минуты за задержку соперника удален Джейк Гюнцель.

30' Коннор Макдэвид убежал на рандеву с вратарем США, но переиграть Хеллебайка не сумел.

29' Позиционная атака сборной США.

28' Тейдж Томпсон в упор бросал по воротам Канады, шайба в считанных сантиметрах от штанги пролетела.

Канада — США globallookpress.com

27' Тейдж Томпсон хлестко бросил из круга вбрасывания зоны атаки США, среагировал вратарь канадцев Биннингтон.

27' Удаётся канадцам наложение смен совершать, держатся в обороне хоккеисты США как могут.

26' Брок Нельсон бросал с близкого расстояния по воротам Канады, выручил канадцев вратарь Биннингтон.

25' Брэд Маршан нанес бросок с центра зоны атаки Канады, успел щитком отразить шайбу вратарь американцев Хеллебайк.

25' Затяжная позиционная атака сборной Канады.

24' Инициатива у Канады, вынуждены игрок США много работать в обороне и уповать на быстрые контр выпады.

23' Удаётся хоккеистам США перевести игру в зону атаки.

22' Коннор Макдэвид бросил с входа в зону атаки Канады, вратарь США Хеллебайк шайбу корпусом отразил, проскакала она рядом с воротами.

21' Разбивается игра на маленькие отрезки в начале второго периода.

21' Второй период начался.

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось сборной США забить 1 шайбу.

20' Джей Ти Миллер бросил из круга вбрасывания зоны атаки США, зафиксировал шайбу вратарь канадцев Биннингтон.

20' В полном составе играет сборная Канады, хорошо сыграли в обороне в меньшинстве они.

19' Удалось канадцам вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

19' Расставились американцы в большинстве в зоне атаки и тщательно готовят угрозу воротам Канады.

18' Удаление у Канады, за задержку соперника клюшкой удален Ши Теодор.

17' Попытка быстрого перехода США от обороны к атаке обернулась пробросом.

16' Доставка Айкела шабы на пятак у ворот Канады, но партнерам не позволили добраться до шайбы канадцы.

16' Сэм Райнхарт хлестко бросил от синей линии США, ловушкой выудил шайбу вратарь Хеллебайк.

15' Сохраняется в игре сумасшедшая интенсивность.

14' Грамотно обороняется сборная США, действуя с подстраховкой и не позволяя канадцам совершать индивидуальные проходы.

13' Канада проводит позиционную атаку, хоккеисты США удачно её нейтрализуют, встречая соперника на своей синей линии.

Канада — США globallookpress.com

12' Кейл Макар проверил бдительность вратаря США броском в створ, на чеку Хеллебайк.

11' Игроки США провели затяжную позиционную, канадцы свели её к борьбе у бортов и там отжали шайбу.

10' Тройка канадцев Селебрини — Макдэвид — Маккиннон отлично комбинирует в зоне атаки.

10' Позиционная атака сборной Канады не привела к броску по воротам, внимательно американцы обороняются.

09' Зацепились хоккеисты США за шайбу и проводят позиционную атаку.

08' Поочерёдно команды проводят атаки.

07' Канадцы встрепенулись и активно атакуют.

07' Гоол! 0:1. Мэтт Болди за счёт дриблинга прорвался к воротам Канады, по пути обыграв защитника канадцев Девона Тэйвза и технично послал шайбу мимо вратаря Биннингтона.

Канада — США globallookpress.com

06' Хоккеисты безостановочно проводят силовые приёмы, никто не прокатывается мимо оппонента.

05' Позиционная атака сборной Канады.

05' Высоко сборная США встречает атаку сборной Канады, усложняя её развитие сразу после собственной потери.

04' Быстрая атака канадцев, Маклин Селебрини завершал броском с центра зоны США, сумел среагировать вратарь американцев Хеллебайк.

03' В высоком темпе начинается игра, команды при первой возможности бегут в атаку.

02' Сэм Беннетт кистевым броском метил в дальний угол ворот США, ловушкой поймал шайбу вратарь Коннор Хеллебайк.

01' Бросок Айкела с центра зоны атаки США, сумел щитками парировать шайбу вратарь Джордан Биннингтон.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами сборной Канады.

До матча

16:09 Команды появились на льду, скоро матч начнётся.

16:00 Матч пройдет на «Арене Санта-Джулия» в Милане, вмещающей 16 000 зрителей.

15:50 Главными судьями будут Горд Дуайер из Канады и Крис Руни из США.

Стартовые составы команд

Канада: Биннингтон, Томпсон, Макар, Харли, Парэйко, Тэйвз, Теодор, Даути, Санхайм, Селебрини, Макдэвид, Маккиннон, Стоун, Судзуки, Марнер, Уилсон, Беннетт, Маршан, Джарвис, Хорват, Хагель, Райнхарт.

США: Эттингер, Хеллебайк, Фэйбер, Славин, Сандерсон, Веренски, Ханифин, Макэвой, Хьюз, Айкел, Келлер, Ткачук, Болди, Мэттьюс, Гюнцель, Томпсон, Ларкин, Хьюз, Трочек, Нельсон, Ти Миллер, Ткачук.

Канада

С 9 очками и разницей голов +17, сборная Канада выиграла групповой турнир Олимпиады в Милане. На стадии общего этапа Канада без малейшего сопротивления прошлась по Чехии (5:0), Швейцарии (5:1) и Франции (10:2). В 1/4 финала против чехов команде Джона Купера впервые пришлось отыгрываться. Победу канадцы одержали благодаря шайбе Митча Марнера в овертайме (4:3, от). В 2 гола «кленовые» горели финнам в полуфинале, но вновь забрали результат на морально-волевых (3:2).

Сборная Канады не испытывала никаких проблем на групповой стадии, но в плей-офф столкнулась с давлением больших матчей и едва не пронеслась мимо главной игры на этой Олимпиаде. В двух встречах в рамках плей-офф в Милане команда Джона Купера испытывала дефицит остроты, которую ранее налегке создавали верхние звенья. Однако благодаря настойчивости в чужой зоне и нацеленности на броски «кленовым» удалось добиться своего. В составе Канады встречу может пропустить Сидни Кросби.

США

На стадии группового турнира США заработали 9 очков и заняли 1-е место, на 6 зачетных баллов опередив Германию, Данию и Латвию. Общий этап Олимпиады сборная США начала с уверенной победы над Латвией (5:1). Далее последовали эффектные +3 в игре с Данией (6:3) и разгромил Германии (5:1). В четвертьфинале команда Майка Салливана не без проблем разобралась со Швецией. Исход встречи решила шайба Куинна Хьюза в овертайме (2:1, от). В 1/2 финала Штаты справились со Словакией (6:2).

Сборная США приехала в Милан в качестве одного из двух главных претендентов на золото. Команда собрала яркие верхние звенья и привезла надежную линию защиты. Не менее заметным элементом в системе команды Майка Салливана является голкипер Коннор Хеллебайк. Несмотря на слабый сезон в составе «Виннипега», на этой Олимпиаде вратарь стабильно выдает 91+% спасений. У США под вопросом участие Тэйга Томпсона.

Личные встречи

В 8 последних личных встречах команды одержали по 4 победы. В 2 личных встречах из 3 последних команды играли вничью в основное время. В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.32

По словам хоккейного эксперта LiveSport.Ru Евгения Сергиенко нас ожидает не самый результативный матч.