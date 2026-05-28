В четверг, 28 мая, сборные Канады и США сыграют четвертьфинале Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16:35 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Чемпионата мира 2026 Канада — США. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Канада: Гривз Джет Вратарь, Бушар Эван, Уозерспун Паркер, Козенс Дилан, Селебрини Макклин, Кросби Сидни, Демело Дилан, Райлли Морган, Виларди Габриэль, Томас Роберт, Шайфли Марк, Уайтклауд Зак, Нурс Дарнелл, Холлоуэй Дилан, О'Райлли Райан, Таварес Джон, Матейчук Дэнтон, Браун Коннор, Минтен Фрейзер, Мартон Порте.

США: Уолл Джозеф, Фолк Джастин, Лорей Мэйсон, Леонард Райан, Новак Томми, Стивз Алекс, Борген Уилл, Линдгрен Райан, Коронато Мэтт, Мур Оливер, Ховард Исаак, Клифтон Коннор, Кайзер Уайатт, Оливье Мэтью, Сассон Макс, Коттер Пол, Уфко Райан, Планте Макс, Нельсон Дэнни, Хэгенс Джеймс.

Канада

Канада уверенно прошла групповую стадию Чемпионата мира 2026 и заняла первое место в турнирной таблице своей группы с 20 очками в копилке. Разница заброшенных и пропущенных шайб у «кленовых листьев» впечатляет (+20) — 33:13. Канадцы досрочно оформили выход в плей-офф ЧМ, поэтому последнюю встречу проводили без давления результата, но при этом добыли волевую победу над Чехией со счетом 3:2.

Каждый из семи своих матчей на этом турнире Канада предсказуемо выиграла и подтвердила статус главного фаворита ЧМ-2026. Только в одной игре северо-американцы не смогли уложится в 60 минут — в овертайме дожали сборную Норвегии (6:5). В последнем матче группового этапа против чехов «кленовые листья» уступали после двух периодов (1:2), но сумели вырвать победу (3:2).

США

Сборная США едва не провалила групповую стадию Чемпионата мира 2026 и с большим трудом отобралась в плей-офф. «Звездно-полосатые» заняли в своей группе четвертое итоговое место и всего на один балл опередили Германию. Разница заброшенных и пропущенных шайб оказалась чуть выше баланса (+4) — 25:21.

Старт на Чемпионате мира 2026 получился для сборной США непростым. В первом туре американская команда уступила Швейцарии (1:3). Затем еще были поражения от Финляндии (2:6) и Латвии (2:4). В итоге все решила победа в серии буллитов над Германией (4:3), которая в последствии и стала определяющей в борьбе за выход в плей-офф.

Личные встречи

Между собой эти команды пересекаются довольно часто на различных турнирах — примечательно, что в двух последних матчах в основное время была зафиксирована ничья. В предыдущей очной дуэли, которая состоялась в финале Олимпийских игр 2026, там в овертайме победу одержала сборная США (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83