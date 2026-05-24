В воскресенье, 24 мая, состоится матч группового этапа Чемпионата мира 2026 между сборными Словакии и Канады. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:10 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

21:05 Главными арбитрами встречи назначены Тобиас Бьёрк из Швеции и Иржи Ондрачек из Чехии.

21:00 Сегодняшний матч пройдет во Фрибурге на «БСФ Арене», который вмещает.

20:50 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча групповой стадии Чемпионата мира 2026 Словакия — Канада. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

Словакия: Главай Самуэль, Гайдош Франтишек, Росандич Мислав, Фашко-Рудаш Мартин, Поспишил Мартин, Поспишил Кристиан, Кмец Вильям, Кох Патрик, Окульяр Оливер, Гривик Марек, Лишка Адам, Штрбак Максим, Княжко Самуэль, Хромьяк Мартин, Чедерле Себастьян, Сикора Адам Нападающий, Радивоевич Лука, Мешар Фили, Коллар Андрей, Науш Аурель.

Канада: Гривз Джет Вратарь, Бушар Эван, Уозерспун Паркер, Козенс Дилан, Селебрини Макклин, Кросби Сидни, Демело Дилан, Райлли Морган, Виларди Габриэль, Томас Роберт, Шайфли Марк, Уайтклауд Зак, Нурс Дарнелл, Холлоуэй Дилан, О'Райлли Райан, Таварес Джон, Матейчук Дэнтон, Браун Коннор, Минтен Фрейзер, Мартон Порте.

Словакия

Сборная Словакии еще не обеспечила себе место в плей-офф Чемпионата мира 2026, поэтому для нее очень важно успешно провести предстоящую встречу с канадцами. Сейчас у словаков на счету 11 очков и это третья строчка в группе. Позади в одном турнирном балле Норвегия и в двух — Швеция, но у них проведено на один матч больше.

В четырех стартовых матчах на этом турнире сборная Словакии одержала победы: три в основное время и одну над Словенией в серии буллитов (5:4). В предыдущей встрече словаки потерпели первое поражение на ЧМ-2026, уступив принципиальному сопернику — сборной Чехии со счетом 2:3.

Канада

Сборная Канады уверенно шагает по групповой стадии Чемпионата мира 2026 и занимает в своей группе первое место с 14 набранными очками. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляем (+15) — 25:10. «Кленовые листья» досрочно оформили выход в плей-офф ЧМ, осталось только выяснить, с какого итогового места.

Каждый из пяти своих матчей на этом турнире сборная Канады предсказуемо выиграла, подтвердив статус фаворита. Лишь в одной игре «кленовые листья» не уложились в основное время, но дожали Норвегию в овертайме (6:5). В предыдущей встрече канадцы были сильнее сборной Словении (3:1).

Личные встречи

Между собой соперники встречались на каждом из прошедших четырех Чемпионатов мира и в каждом из этих матчей праздновала победу сборная Канады. В прошлом году на ЧМ-2025 «кленовые листья» разгромили Словакию (7:0) в рамках группового этапа.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90