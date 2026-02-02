The Athletic разбирается, почему отношения Лукаса Пакеты и «Вест Хэма» закончились горечью, взаимными обидами и возвращением бразильца в родной «Фламенго».

В конечном счете самым показательным оказалось не то, что «Вест Хэм» сказал в заявлении о разрешении Лукасу Пакете перейти во «Фламенго», а то, что клуб предпочел не упоминать.

«Футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить руководство, игроков, сотрудников и наших преданных болельщиков за неизменную и искреннюю поддержку, которую они оказывали Лукасу на протяжении всего времени его пребывания в клубе и, в особенности, в последние два с половиной года», — говорилось в сообщении.

При этом благодарности самому Пакете в заявлении демонстративно не нашлось.

Лукас Пакета globallookpress.com

Этот нюанс многое говорил о напряженной атмосфере, в которой прошли последние месяцы бразильца в клубе, а также о скрытой обиде — в «Вест Хэме» чувствовали, что поддержка, оказанная Пакете на протяжении двух лет, пока он находился под следствием по делу о возможных нарушениях, связанных со ставками, так и не была взаимной.

Сам футболист позже утверждал в своем заявлении, что желание вернуться «домой» в Бразилию продиктовано стремлением «вернуть внутреннее спокойствие».

Как бы то ни было, столь горький финал союза, который изначально обещал так много, должен вызывать сожаление у обеих сторон — и у клуба, и у игрока.The Athletic пообщался с несколькими источниками, хорошо осведомленными о ситуации Пакеты в «Вест Хэме». Все они попросили об анонимности ради сохранения рабочих отношений — и помогли разобраться, почему все закончилось именно так.

Именно манера поведения Пакеты в этом месяце в итоге заставила руководство «Вест Хэма» — пусть и без особого энтузиазма — одобрить его возвращение во «Фламенго», клуб его детства.

6 января 28-летний полузащитник почувствовал спазм в спине в домашнем матче против «Ноттингем Форест» (1:2) и был заменен на 63-й минуте. По словам одних источников в клубе, травма игрока сборной Бразилии носила незначительный характер, однако другие с этим категорически не соглашались.

Те же источники утверждают, что после поражения от «Фореста» Пакета сообщил главному тренеру Нуну Эшпириту Санту, что находится не в том эмоциональном состоянии, чтобы играть. В руководстве «Вест Хэма» считали, что полузащитник психологически вымотан расследованием Футбольной ассоциации по делу о ставках — расследованием, по итогам которого в июле 2025 года он был полностью оправдан.

Пакета был настроен на возвращение во «Фламенго», за который он выступал с 2016 по 2019 год, забив 18 мячей в 95 матчах. 12 января «Вест Хэм» отклонил первое предложение бразильского клуба в размере €35 млн (£30,3 млн; $40,9 млн). После этого Пакета попросил не включать его в состав на матч третьего раунда Кубка Англии против «Куинз Парк Рейнджерс».

Лукас Пакета и Неко Уильямс globallookpress.com

Учитывая шаткое положение команды в Премьер-лиге, лондонцы поначалу не хотели отпускать Пакету, который к тому моменту уже тренировался отдельно от основной группы. Его контракт действовал до лета 2027 года, а клуб оценивал игрока в €60 млн.

Тем временем, внешнее давление только росло. Даже Винисиус Жуниор— нападающий «Реала» и сборной Бразилии, а также близкий друг Пакеты со времен их совместных выступлений за «Фламенго», — открыто выражал надежду на его возвращение.

«Я хочу, чтобы он был счастлив, — сказал Винисиус в интервью TNT Sports. — Его счастье — это мое счастье, а счастье "Фламенго" — наше общее. Мы выросли и играли вместе во "Фламенго". Я знаю, как много этот клуб для него значит».

Лукас Пакета и Винисиус globallookpress.com

22 января «Вест Хэм» отклонил второе предложение «Фламенго» — €38 млн (£32,9 млн) плюс €4 млн (£3 млн) в виде бонусов. Параллельно Нунк Эшпириту Санту пытался убедить Пакету остаться в команде до конца сезона.

Именно поэтому руководство лондонского клуба предложило бразильской стороне компромиссный вариант: продать Пакету с условием его немедленного возвращения в «Вест Хэм» на правах аренды. Однако «Фламенго» настаивал на полноценном переходе уже сейчас.

Несмотря на отсутствие Пакеты в стартовом составе, «Вест Хэм» наконец начал показывать прогресс на поле. Команда впервые с 2023 года одержала три победы подряд — над «КПР», «Тоттенхэмом» и «Сандерлендом».

Ирония заключалась в том, что именно этот небольшой подъем и помог «молотобойцам» добиться прорыва в переговорах с «Фламенго». Руководство «Вест Хэма» попросило бразильский клуб представить свое финальное предложение в прошлое воскресенье, а уже на следующий день стороны пришли к соглашению.

По словам источников в клубе, одной из причин затянувшихся переговоров стала структура платежей. Кроме того, «Вест Хэм» стремился включить в договор высокий процент от последующей перепродажи — на случай, если Пакета в будущем окажется в одном из клубов Саудовской Про-лиги.

В среду лондонцы приняли предложение в размере €42 млн (£36,5 млн; $51,4 млн), после чего Пакета получил разрешение вылететь в Бразилию для прохождения медицинского обследования. Тем же днем клуб опубликовал заявление, в котором едва скрывал свое раздражение.

Лукас ясно дал понять, что по личным и семейным причинам он хочет вернуться домой, в Бразилию, и начать новый этап карьеры после того, как в июле 2025 года был оправдан по обвинениям ФА в нарушении правил — делу, которое рассматривалось два года и стало для него серьезным психологическим испытанием. Несмотря на то что клуб сделал все возможное, чтобы убедить Лукаса остаться, он твердо настаивал на своем желании уйти. В связи с этим главный тренер и руководство клуба с сожалением согласились удовлетворить его просьбу о трансфере. «Вест Хэм» заявление о трансфере Лукаса Пакета во «Фламенго»

На предматчевой пресс-конференции перед субботней игрой против «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту выбрал куда более примирительный тон.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Лукас ясно дал понять, что хочет вернуться домой. С точки зрения клуба все могло сложиться иначе, но есть как есть. Мы продолжаем двигаться дальше, понимая, что он особенный человек и футболист, и желаем ему всего наилучшего. Лукаса невозможно заменить, потому что он уникален, обладает особыми качествами. Нам нужно идти вперед. Нуну Эшпириту Санту главный тренер «Вест Хэма»

Сам Пакета попрощался с клубом через видео в социальной сети, которое набрало более миллиона просмотров.

Я хочу поблагодарить всех в клубе — персонал, сотрудников и игроков — за годы, проведенные здесь. Это были уникальные, незабываемые моменты. Были и счастливые, и непростые времена, но я всегда старался быть лучшей версией себя, и мы все знаем, почему сейчас это уже невозможно. Некоторые шрамы останутся со мной на всю жизнь, и один из них помог мне понять, что я больше не могу бороться с тем, что уже не мое. Я отклонял предложения от клубов-соперников, чтобы остаться в Европе. Я никогда не просил уйти. Я лишь попросил вернуться домой, и надеюсь, однажды вы поймете: нет ничего более утешительного, чем возвращение домой. Мне это нужно ради моего психического здоровья, ради моей жены и моих детей. Мне нужно снова почувствовать радость от футбола и обрести внутренний покой. Я понял, что здесь мне все равно пришлось бы продолжать борьбу в битвах, которые уже не мои. Я возвращаюсь домой, но всегда буду вас поддерживать. Спасибо за все, «Вест Хэм». Лукас Пакета экс-футболист «Вест Хэма»

The Athletic обратился к Пакете и «Фламенго» за комментариями.

Возвращение Пакеты во «Фламенго» готовилось на протяжении 17 месяцев.

Летом 2024 года бразильский клуб сделал предложение, которое источники в «Вест Хэме» охарактеризовали как «смешное». Переговоры вел бывший вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, и неудача на первом этапе его не остановила. Сам Пакета всегда был открыт к возвращению на родину — об этом он рассказывал бразильскому изданию Globo Esporte в ноябре.

«Как только меня обвинили (ФА) и должен был начаться весь судебный процесс, Браз приехал ко мне домой, сделал предложение и спросил, что я думаю, — говорил Пакета. — Конечно, я всегда хотел вернуться во "Фламенго", но в тот момент еще сомневался. Потом я поговорил и с директором "Вест Хэма" (мажоритарным владельцем Дэвидом Салливаном) и сказал: Я хочу вернуться, я знаю, что во "Фламенго" мне будет хорошо, но я не могу быть неблагодарным клубу, который так сильно меня поддерживает».

25 июля, во время предсезонного турне «Вест Хэма» по США, юридическая команда Пакеты сообщила ему, что он полностью оправдан. В течение двух лет расследования бывший главный тренер Дэвид Мойес — выступавший свидетелем на слушаниях по делу Пакеты, — а также его партнеры по команде создавали для игрока максимально безопасную атмосферу на тренировочной базе.

Лукас Пакета globallookpress.com

После того, как стало известно о расследовании ФА, в «Вест Хэме» прошло командное собрание без участия Мойеса. По словам источников, знакомых с деталями встречи, полузащитник Эдсон Альварес, ныне выступающий на правах аренды за турецкий «Фенербахче», пообещал защищать Пакету на поле.

Последний по‑настоящему значимый вклад Пакеты — гол и голевая передача на капитана Джаррода Боуэна в матче с «Брайтоном» (2:2) 30 декабря. Однако, по правде говоря, терпение болельщиков «Вест Хэма» к игроку, которого они когда-то обожали, к тому моменту уже давно иссякло.

Апогеем этого раздражения стало удаление Пакеты в проигранном матче с «Ливерпулем» в ноябре. В последующие дни полузащитник извинился перед главным тренером и партнерами по команде. Позже Нуну признал, что футболист был «расстроен» и «страдал», а источники в клубе утверждают, что штрафовать Пакету не стали.

Жаль, что все закончилось именно так. Нет сомнений, что Пакета внес весомый вклад в успехи «Вест Хэма» после перехода из «Лиона» в августе 2022 года — трансфера стоимостью €43 млн с возможными бонусами еще на €17 млн.

Лукас Пакета с кубком Лиги конференций globallookpress.com

Он был частью команды, выигравшей Лигу конференций‑2023 в Праге, где именно его передача позволила Боуэну забить победный мяч в финале против «Фиорентины». Всего за «Вест Хэм» он провел 139 матчей, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.

Его игра была настолько яркой, что летом 2023 года Пакета был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако расследование Футбольной ассоциации поставило крест на этих планах. Прошлым летом интерес к полузащитнику проявляла «Астон Вилла», но он дал понять, что намерен остаться, запомнившись ярким празднованием гола в матче с «Ноттингем Форест» в августе.

Партнеры по команде обожали играть с ним. Бывший нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио считал, что Пакета стоит £50 млн, а экс-защитник лондонцев Владимир Цоуфал в интервью The Athletic говорил, что Пакета «играет в футбол так, будто танцует на Копакабане. Он потрясающий и совсем не чувствует давления. Он просто всегда получает удовольствие от игры».

Дэвид Мойес, со своей стороны, был готов мириться с эксцентричностью Пакеты, учитывая его способность решать исход матчей.

«Иногда он меня просто сводит с ума, — говорил Мойес в октябре 2023 года после победы над "Фрайбургом" в Лиге Европы. — Но любой, кто его видел, скажет: у этого парня невероятный талант. Есть такое слово — "мэверик", свободный художник. Для нас он именно такой. Он может делать вещи, которые я бы не назвал стандартными, но мы действительно наслаждаемся тем, как он играет».

Дэвид Мойес и Лукас Пакета globallookpress.com

В раздевалке также с пониманием относились к тому, что над Пакетой так долго висели обвинения, связанные со ставками. После того, как он не сдержал слез, получив желтую карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:1) в мае 2025 года, его поддержал Боуэн.

«В тот момент для меня было главным просто обнять его, — рассказывал Боуэн The Athletic после игры. — Я не хотел, чтобы он сорвался или сделал что‑то глупое. Я хотел его поддержать».

Одноклубники продолжали демонстрировать Пакете безусловную поддержку и любовь, однако в момент, когда команда особенно нуждалась в нем, полузащитник уже не смог ответить тем же на поле. Именно это и сделало расставание на этой неделе неизбежным.