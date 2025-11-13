The Athletic разбирает, что произошло в турецком футболе, почему скандал со ставками потряс Суперлигу и низшие дивизионы и какие шаги будут предприняты дальше.

Турецкий футбол еще не успел оправиться от скандала, разразившегося месяц назад, когда сотни судей оказались замешаны в ставках на матчи. Теперь центр внимания сместился к игрокам — Турецкая футбольная федерация (TFF) объявила о временной дисквалификации 1 024 игроков в рамках того же расследования.

В официальном заявлении TFF сообщила, что все они были уличены в участии в букмекерской деятельности и переданы на рассмотрение Профессионального дисциплинарного комитета федерации.

The Athletic разобрал, что именно произошло и каковы возможные последствия.

Что случилось в понедельник?

В пресс-релизе TFF объявила о временном отстранении 1 024 игроков в связи с расследованием ставок в профессиональных футбольных лигах Турции.

Опубликованный на официальном сайте федерации список в формате PDF включал 27 игроков из клубов Суперлиги, высшего дивизиона страны. Эти 27 футболистов представляли 14 из 18 клубов элиты, включая двух игроков действующего чемпиона — «Галатасарая».

Больше всего подозреваемых оказалось в «Аланьяспоре» — четыре, по двое выявлены в «Бешикташе», «Коньяспоре», «Кайсериспоре», «Ризеспоре», «Газишехире», «Гёзтепе», «Касымпаше», «Трабзонспоре» и «Фатих Карагюмрюке». По одному игроку попали под санкции в «Антальяспоре», «Эйюпспоре» и «Самсунспоре».

Оставшиеся 997 футболистов представляют низшие дивизионы — Первую, Вторую и Третью лиги (второй, третий и четвертый уровни профессионального футбола в Турции).

TFF также сообщила, что матчи Суперлиги и Первой лиги будут проходить по расписанию, а вот встречи во Второй и Третьей лигах отложены на две недели.

Замешаны ли известные игроки?

Да. Самое громкое имя в списке — Эрен Элмалы, 25-летний защитник «Галатасарая», который в этом сезоне принял участие во всех четырех матчах стамбульцев в Лиге чемпионов, включая победу 1:0 над «Ливерпулем» в сентябре.

Элмалы провел 20 матчей за сборную Турции и был включен в заявку команды на ближайшие отборочные встречи чемпионата мира против Болгарии и Испании, но был отстранен после появления обвинений.

Хочу подчеркнуть: мое имя оказалось в этом списке лишь потому, что около пяти лет назад была сделана ставка на матч с участием моей бывшей команды — без моего ведома и участия. С тех пор я не имею никакого отношения к ставкам и этой истории. Эрен Элмалы защитник «Галатасарая»

В скандале также фигурирует Джелиль Юксель, 27-летний полузащитник, воспитанник академии «Галатасарая», ныне выступающий за «Самсунспор».

«Я полностью верю, что турецкое правосудие восторжествует, — написал Юксель в социальной сети. — Обвинения против меня незаконны, и мне крайне жаль, что моя карьера оказалась под ударом. Я намерен защищать свои права всеми доступными законными способами».

В опубликованном списке оказались два футболиста стамбульского «Бешикташа»: 24‑летний запасной вратарь Эрсин Дестаноглу и 34‑летний защитник Неджип Уйсал, проведший один матч за сборную Турции.

В социальной сети Дестаноглу заявил, что выдвинутые против него обвинения «полностью беспочвенны, необоснованны и не соответствуют действительности».

— «Я не позволю судить себя на основе этих клеветнических и ложных заявлений, — подчеркнул голкипер. — Я намерен использовать все предусмотренные законом правовые инструменты, чтобы защитить свое имя».

Уйсал, в свою очередь, выступил с письменным заявлением, которое распространили турецкие СМИ.

За всю жизнь я никогда не имел отношения к ставкам. Я не скачивал приложения для ставок, не имею аккаунтов или членства ни на одном сайте. Кто-то открыл учетную запись на букмекерском сайте, используя мой турецкий идентификационный номер, без моего ведома. С этой учетной записи были сделаны две ставки с использованием бонусного купона — но я не открывал этот аккаунт и не делал этих ставок. Неджип Уйсал защитник «Бешикташа»

Что говорят клубы?

Помимо заявлений самих футболистов, с официальными комментариями выступили и несколько клубов Суперлиги. В «Бешикташе» выразили полную поддержку своим игрокам.

Мы полностью уверены в невиновности обоих наших футболистов. С нашей стороны будут незамедлительно предприняты инициативы в сотрудничестве с TFF. Завтра утром игроки также обратятся в прокуратуру Стамбула, чтобы подать официальные возражения по делу. «Бешикташ» заявление клуба

«Галатасарай» подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией.

Наш клуб тщательно контролирует этот чувствительный процесс. Мы надеемся, что он завершится максимально справедливо и корректно, без ущерба для личных прав наших футболистов и репутации турецкого футбола. Как мы уже заявляли ранее, наша позиция в этом вопросе остается жесткой и принципиальной — речь идет о доверии и честности в футболе. Клуб внимательно отслеживает детали расследования и ожидает его завершения, чтобы правосудие было восстановлено в полном объеме. «Галатасарай» заявление клуба

В свою очередь, «Самсунспор» заявил, что является клубом, который «действует в соответствии с принципами справедливости, честности и фэйр-плей», а «Коньяспор» и «Фатих Карагюмрюк» выразили надежду, что принципы правосудия будут соблюдены в ходе расследования.

Есть ли другие фигуранты расследования?

Да, и немало. Скандал с участием игроков стал продолжением громкого дела о ставках среди арбитров, о котором стало известно 27 октября. Тогда выяснилось, что сотни судей в Турции делали ставки на футбол в течение последних пяти лет — начиная с 2020 года.

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу на пресс-конференции сообщил, что из 571 действующего арбитра в турецком футболе у 371 были зарегистрированы аккаунты на букмекерских сайтах. Из них 152 активно делали ставки.

Хаджиосманоглу привел поразительные цифры: один из арбитров совершил 18 277 ставок, а еще десять человек — более 10 000 ставок каждый. Более того, семь главных арбитров и 15 ассистентов, регулярно участвовавших в ставках, обслуживали матчи в двух высших дивизионах страны.

«Чтобы вернуть турецкий футбол туда, где он должен быть, мы должны очистить его от всей грязи, какая только осталась», — заявил Хаджиосманоглу на пресс-конференции.

Через четыре дня, 31 октября, федерация объявила о дисквалификации 149 арбитров. Сроки отстранения варьируются от восьми до двенадцати месяцев, при этом расследование в отношении трех судей все еще продолжается.

В последние годы работа арбитров регулярно становилась предметом ожесточенных дискуссий и обвинений в предвзятости. Самый резонансный случай произошел в декабре 2023‑го, когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коча ударил арбитра Халила Умута Мелера по лицу после матча. Инцидент тогда вызвал шок по всей стране и привел к временной приостановке всех матчей Суперлиги.

Ведутся ли еще какие-либо расследования?

Да. Прокуратура Стамбула с апреля этого года проводит расследование по делу о возможных договорных матчах. Позже к нему было присоединено параллельное расследование, начатое прокуратурой Антальи.

По данным агентства Reuters, со ссылкой на государственное агентство Anadolu, 7 ноября турецкие власти выдали ордера на задержание 21 человека, среди которых — 17 арбитров и президент одного из клубов.

Спустя четыре дня Reuters, ссылаясь на местные СМИ, сообщило, что восемь человек, включая главу одного из известных турецких клубов, были арестованы.

Издание The Athletic обратилось в этот клуб за комментарием, однако на момент публикации ответа получено не было.

Какие правила регулируют ставки со стороны футболистов?

Как ранее напоминал The Athletic, кодекс этики ФИФА, который распространяется на всех участников футбольной деятельности — игроков, судей, функционеров и агентов — строго запрещает им принимать участие прямо или косвенно в ставках, азартных играх, лотереях или любых подобных событиях, связанных с матчами или футбольными соревнованиями.

Согласно статье 27 кодекса, нарушение этого правила карается штрафом не менее 100 000 швейцарских франков (около 95 000 фунтов стерлингов или 125 000 долларов) и дисквалификацией сроком до трех лет.

Кроме того, статья 57 Дисциплинарного регламента Турецкой футбольной федерации, на которую TFF ссылалась в своем пресс-релизе, запрещает игрокам, судьям и официальным лицам делать ставки на футбольные матчи. За подобные нарушения предусмотрено отстранение от трех месяцев до одного года.

Между тем, УЕФА, контролирующий европейский футбол, сообщил The Athletic, что находится в контакте с TFF по данному вопросу, но воздерживается от дальнейших комментариев на текущем этапе.

Случалось ли нечто подобное в других футбольных лигах?

Скандалы, связанные со ставками, в мировом футболе — явление нередкое, однако турецкий случай выделяется своими масштабами.

В 2009 году прокуратура немецкого города Бохум провела масштабное расследование, вскрывшее сеть договорных матчей по всей Европе. Под расследование попали около 200 игр в девяти странах, а игроки, тренеры и официальные лица признавались в получении взяток.

А в прошлом году, как сообщало агентство Reuters, Китайская футбольная ассоциация пожизненно дисквалифицировала 38 игроков и пятерых функционеров клубов после двухлетнего расследования договорных матчей и ставок.

Тем не менее, нынешний скандал в Турции может стать самым крупным за последние годы, что объясняет мрачную оценку ситуации, данную президентом TFF Ибрагимом Хаджиосманоглу в интервью CNN 31 октября.

В турецком футболе глубокий моральный кризис. Здесь нет структуры, нет системы. Главная проблема коренится в отсутствии этики. Появление этого скандала похоже на осушение болота. Давайте осушим болото и продолжим двигаться дальше. Ибрагим Хаджиосманоглу президент Федерации футбола Турции

Как это повлияет на зимнее трансферное окно?

Массовые отстранения футболистов вызвали цепную реакцию в турецком футболе — теперь под угрозой сроки зимнего трансферного окна.

Первоначально оно должно было открыться 5 января и закрыться 10 февраля. Однако из-за того, что многие клубы могут остаться без части игроков, TFF обратилась в ФИФА с просьбой продлить трансферный период на 15 дней сверх установленного срока, чтобы команды могли восполнить потери в составах.

Если ФИФА одобрит продление, это может создать проблемы для других европейских лиг, поскольку турецкие клубы смогут вести переговоры и подписывать игроков уже после закрытия их собственных трансферных окон. Так, например, в Англии, Испании, Италии и Франции зимнее окно закрывается 2 февраля.

Издание The Athletic направило запрос в ФИФА за комментарием.