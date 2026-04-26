В воскресенье, 26 апреля, «Галатасарай» примет «Фенербахче» в рамках 31-го тура турецкой Суперлиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:50 Матч пройдет на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле, вмещающем 53 798 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Ясин Кол.

Стартовые составы команд

«Галатасарай»: Чакыр, Санчес, Бардакджи, Якобс, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Йылмаз, Акгюн, Зане, Осимхен.

«Фенербахче»: Эдерсон, Браун, Шкриньяр, Остерволде, Семеду, Канте, Гендузи, Нене, Талиска, Актюркоглу, Шериф.

«Галатасарай»

«Львы» несутся к очередному чемпионству. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы. При этом «Галатасарай» на 4 очка опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Генчлербирлиги» (0:2). До того команда нанесла поражение тому же сопернику (2:1). А вот поединок с «Коджаелиспором» завершился паритетом (1:1). В пяти своих последних матчах «Галатасарай» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Львы» нынче выглядят не столь монолитно. Команда недавно вылетела из Кубка Турции. Причем «Галатасарай» традиционно удачно противостоит «Фенербахче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Фенербахче»

«Жёлтые канарейки» сражаются за чемпионский титул. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы. Причем «Фенербахче» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает больше двух мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жёлтые канарейки» в овертайме уступили «Коньяспору» (0:1). До того команда не сумела переиграть «Ризеспор» (2:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Кайсериспору» (4:0). При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Жёлтые канарейки» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми. При этом «Фенербахче» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Галатасараю» команда не проигрывает уже год. В этом поединке «жёлтые канарейки» явно будут действовать активно. Шансы на чемпионство пока не потеряны, да и в атаке команда выглядит симпатично.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча. В рамках турецкой Суперлиги матч завершился вничью 1:1 на поле «Фенербахче», ещё одна игра состоялась в рамках Суперкубка Турции 10-го января 2026, тогда победа осталась за «Фенербахче» 0:2.

За всю историю команды сыграли 172 матчей. В 58 играх победил «Фенербахче», в 56 «Галатасарай», оставшиеся 58 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.38