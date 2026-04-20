Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Дуглас Сантос

«Зенит», защитник, 32 года

Дуглас Сантос рассматривает вариант с возвращением домой.

По данным издания Bolavip со ссылкой на журналиста ESPN Бруно Андраде, 32‑летний защитник «Зенита» объявил, что будет рассматривать различные варианты перехода после ЧМ‑2026. А если не получится ни с кем договориться, то покинет питерский клуб в 2027 году, когда истечёт срок его соглашения с «Зенитом» в качестве свободного агента.

После назначения Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии Дугласа Сантоса «на старости лет» неожиданно стали привлекать в состав «Селесао», и у него есть отличные шансы отправиться на предстоящий мундиаль.

Всего за национальную сборную левый защитник или опорник успел провести пять матчей и не забил ни одного мяча. Сейчас на портале Transfermarkt Дугласа Сантоса оценивают в 8 млн евро.

В этом сезоне он провёл за «Зенит», в который перебрался в 2019 году, 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Наш прогноз: «Зенит» отпустит этим летом Дугласа Сантоса за выслугу лет в случае хорошего предложения.

Маркиньос

«ПСЖ», защитник, 31 год

Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос по окончании сезона рассматривает возможность покинуть клуб, информирует издание GFFN со ссылкой на L’Équipe.

31‑летний бразилец стал одним из первых новичков резко разбогатевшего «ПСЖ» в 2013 году, перебравшись из итальянской «Ромы» за сумму в 31 млн евро. Его переход лично лоббировал Карло Анчелотти, присмотревший талантливого 18‑летнего бразильца в своём бывшем клубе. Тогда Маркиньос стал одним из первых звёздных новичков «ПСЖ» — команды, которая только набирала обороты в чемпионате Франции.

И вот, похоже, время защитника в стане парижан подходит к концу после 13 лет выступления. Он раздумывает над возвращением на родину, и клуб не станет ему препятствовать, завышая сумму трансфера, — если он сможет договориться с одним из клубов бразильской Серии А.

В этом сезоне Маркиньос в основном выступает в Лиге чемпионов, а в матчах Лиги 1 Луис Энрике даёт ему передышку. Всего в текущем сезоне он провёл 26 матчей и забил в них 2 мяча. Рыночная цена воспитанника «Коринтианса» сейчас составляет 30 млн евро.

Наш прогноз: Маркиньос вернётся в Бразилию — тамошние клубы сейчас потянут его трансфер.

Ян Дьоманде

«РБ Лейпциг», полузащитник, 19 лет

Главной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно является покупка крайнего нападающего.

По данным авторитетного издания L’Équipe, сейчас в шорт‑листе клуба находятся две кандидатуры: Габриэль Мартинелли из «Арсенала» и Ян Дьоманде из «РБ Лейпцига». Советник президента «ПСЖ» Луиш Кампуш уже провёл переговоры с представителями обоих футболистов и остался доволен услышанным.

Приоритетом для чемпиона Франции является покупка 19‑летнего Дьоманде, проводящего очень яркий сезон в Бундеслиге. Всего в этом сезоне он сыграл 29 матчей, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

В настоящий момент ивуариец оценивается на трансферном рынке в 75 млн евро. В составе «РБ Лейпциг» он выступает с лета 2025 года, когда его подписали из «Леганеса» за 20 млн евро.

Если не получится купить Дьоманде, то руководство «ПСЖ» переключится на 24‑летнего бразильца Мартинелли, не имеющего твёрдого места в основе «Арсенала». В этом сезоне в АПЛ вингер сыграл 26 матчей, забил один мяч и сделал 3 ассиста. Его сейчас оценивают в 45 млн евро.

Наш прогноз: «ПСЖ» летом подпишет более талантливого и молодого Дьоманде.

Руни Бардагжи

«Барселона», полузащитник, 20 лет

Шведский вингер Руни Бардагжи не очень доволен своим нынешним положением в стане «Барселоны» и хочет получать больше игровой практики.

По данным портала Mundo Deportivo, этой ситуацией хочет воспользоваться туринский «Ювентус» и подписать летом талантливого полузащитника.

Не потеряли интерес к 20‑летнему игроку «Монако», «Порту» и «Бетис», которые «вели» Бардагжи до его трансфера в «Барселону» летом 2025 года из датского «Копенгагена».

С одной стороны, сам Бардагжи летом может рассмотреть вариант с арендой — футболисту важно получать больше игрового времени для развития. С другой стороны, «Барселона» не намерена расставаться с игроком даже временно. Главный тренер сине‑гранатовых Ханс‑Дитер Флик доволен игрой молодого вингера.

Всего в этом сезоне во всех турнирах за «Барселону» резкий и техничный Бардагжи провёл 23 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Сейчас его трансфер оценивается в 15 млн евро. Летом прошлого года каталонцы заплатили за него без учёта бонусов всего 2,5 млн евро.

Ведат Мурики

«Мальорка», нападающий, 31 год

«Барселона» присматривается к 31‑летнему Ведату Мурики. По данным издания Diario Sport, если каталонцы не смогут заполучить Хулиана Альвареса из «Атлетико», то готовы переключиться на более бюджетного косовара.

Этот сезон получается для нападающего по прозвищу «Пират» просто невероятным. Всего в Примере Мурики сыграл 30 матчей и забил в них уже 21 гол, являясь вторым бомбардиром в списке главных бомбардиров лиги. И всё это — в составе команды, которая борется на протяжении всего сезона за выживание.

По данным источника, подписание Мурики в качестве запасного варианта для «Барселоны» вполне реально. Сейчас спортивный департамент во главе с Деку активно мониторит ситуацию, узнаёт цену на нападающего и условия контракта у ближайшего окружения бомбардира.

Известно, что в контракте Мурики есть клаузула в размере 40 млн евро, но понятно, что «Барселона» не будет платить такие деньги за возрастного футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро, поэтому сумма сделки в районе 10 млн евро вполне реальна. Мурики выступает за «Мальорку» с лета 2022 года, перейдя из «Лацио».

Наш прогноз: «Барса» подпишет Мурики, если выгорит дело с более статусными форвардами типа Альвареса или Гирасси.

Алекс Скотт

«Борнмут», полузащитник, 22 года

Центральный полузащитник Алекс Скотт с ранних лет привлекает внимание топовых европейских клубов, но за последние полтора года его прогресс немного замедлился — чему виной частые травмы.

Но сейчас 22‑летний англичанин полностью избавился от них, показывает в последних турах футбол высокого качества и является лакомым кусочком для многих.

По данным портала The Independent, главным претендентом на трансфер Скотта сейчас является лондонский «Челси», который видит в нём потенциальную замену, скорее всего, покидающему клуб Энцо Фернандесу. Также не потерял к нему интерес и мадридский «Реал», но там Скотт точно не является первым выбором в центр поля.

«Борнмут» не против отпустить полузащитника, но уже объявил, что за его трансфер потребует не менее 50 млн фунтов стерлингов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Всего в этом сезоне полузащитник молодёжной сборной Англии провёл за «вишенок» в АПЛ 32 матча, забил 3 гола и сделал одну голевую передачу. За «Борнмут» он выступает с 2023 года, перебравшись из «Бристоль Сити».

Наш прогноз: «Челси» может стать неплохим выбором для талантливого Скотта.

Данило

«Ботафого», полузащитник, 24 года

Петербургский «Зенит» нацелился на очередного бразильца, выступающего в Серии А.

По информации журналиста ESPN Бруно Андраде, нынешний лидер РПЛ вступил в переговоры с центральным полузащитником «Ботафого» Данило дос Сантосом.

«Зенит» готов выложить за него сумму в 13–14 млн евро, а также в счёт будущего перехода списать задолженность в размере 12 млн евро за Артура Гимараэса, который перебрался как раз из стана питерцев в «Ботафого».

Руководство «одинокой звезды» было готово рассмотреть это предложение, однако сделка сорвалась по инициативе самого игрока. Данило решил отложить вопросы о будущем до завершения чемпионата мира 2026 года, на который надеется быть вызванным Карло Анчелотти.

Всего в составе «Селесао» 24‑летний Данило провёл 2 матча и забил один гол, дебютировав в её составе в марте 2026 года. За «Ботафого» в этом сезоне во всех турнирах полузащитник сыграл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.

Наш прогноз: Данило найдёт себе клуб в Европе, а «Зенит» продолжит поиски в Бразилии.