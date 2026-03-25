15-летний сын Криштиану Роналду тренируется с командой U-16 «Реал Мадрида». Медиа уже пишут о «возвращении громкой фамилии на "Бернабеу". Но реальность — как это часто бывает с Роналду — сложнее.

Что произошло

Во вторник, 25 марта, Криштиану Роналду-младший провёл тренировку с командой «Реал Мадрид» U16 на базе «Вальдебебас». По данным The Athletic и Marca, тренировка прошла «с прицелом на присоединение к молодёжным структурам клуба в ближайшем будущем».

Парню 15 лет. Он играет нападающего. Сейчас числится в академии «Аль-Наср» — саудовского клуба, за который его отец выступает с декабря 2022 года. До этого — юношеские команды «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Путь, который буквально повторяет маршрут отца по карте мирового футбола.

Если переход состоится, Роналду-мл. присоединится к «Ла Фабрике» — академии клуба, где его отец забил 450 голов в 438 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории «Реала».

Почему семья в Мадриде

Тут важен контекст, который большинство источников упускают. Семья Роналду сейчас в Мадриде не потому, что планировали переезд. Роналду-старший получил мышечную травму в феврале в матче Саудовской лиги, и восстанавливается в Испании. Его не вызвали в сборную Португалии на товарищеские матчи с США и Мексикой. Во вторник он выложил фото из тренажёрного зала с подписью «улучшаюсь каждый день».

По данным ESPN, «Реал» открыл двери для сына бывшего игрока на время пребывания семьи в Мадриде — в том числе из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, затрудняющей возвращение в Саудовскую Аравию. То есть тренировка — это, скорее, жест гостеприимства , чем первый шаг к контракту. Хотя одно не исключает другого.

Две версии

И вот тут — интересное расхождение в версиях и вообще понимании того, что происходит.

Испанская AS пишет, что Роналду-мл. провёл две тренировки и произвёл «идеальное первое впечатление» . Football España добавляет: сам факт тренировок в «Ла Фабрике» «предполагает, что подписание контракта — дело ближайших недель».

А ESPN — другой тон. Источник, близкий к клубу, сказал агентству, что «отчёты о Роналду-мл. не позитивные» . Другой источник «не исключает полностью» возможного перехода, но формулировка — осторожная. Не «мы хотим его подписать», а «мы не закрываем дверь» .

Два уважаемых издания — две картины. Возможно, истина посередине: парень достаточно хорош, чтобы тренироваться с моложёдкой «Реала», но не настолько, чтобы клуб считал его приоритетным приобретением. «Реал» принимает его из уважения к отцу и смотрит, что из этого выйдет.

Кто такой Роналду-младший

Криштиану Роналду-мл. родился 17 июня 2010 года в Сан-Диего, США. Имя матери никогда не было публично раскрыто — Роналду-старший получил полную опеку.

Играет нападающего — как отец. Рос при академиях клубов, за которые играл отец: «Реал» (ранние годы), «Ювентус», «МЮ», «Аль-Наср». По сути — кочевое детство с переездом каждые два-три года, но всегда в среде элитного футбола.

В мае 2025-го получил первый вызов в юношескую сборную Португалии (U15), несмотря на американское гражданство по рождению. Дебютировал против Японии на турнире Влатко Марковича в Хорватии — бабушка была на трибуне. Потом — переход в U16, шесть матчей, первый гол за сборную. На турнире Влатко Марковича в 2025-м забил дважды в финале.

Роналду-старший в 2020 году, когда сыну было десять, дал откровенное интервью:

У него есть потенциал. Он большой, быстрый, хорошо ведёт мяч. Но этого мало — я говорю ему это каждый день. Нужно много работать и посвящать себя этому. А он пьёт колу и фанту, и я на него злюсь. Я ругаюсь, когда он ест чипсы. После тренажёра говорю — иди в холодную воду на восстановление. А он: «Папа, вода такая холодная, не хочу». Но я понимаю — он ребёнок. Криштиану Роналду отец

Через пять лет тот же ребёнок тренируется на базе «Реала». Кола и фанта, видимо, остались в прошлом.

Тень отца

Главный вопрос, который будет сопровождать Роналду-мл. всю карьеру: он — сын легенды или футболист сам по себе?

Это ловушка, из которой почти никто не выбирается. Сыновья великих футболистов крайне редко достигают уровня отцов. Джордан — сын Зидана — играл за резервы «Реала» и закончил в низших лигах. Энцо Зидан — чуть лучше, но тоже не «Реал» основного состава. Тиаго Месси — пока слишком мал, но уже в академии «Интер Майами». Джованни Симеоне — пожалуй, самый успешный пример: играет в Серии А, но до уровня отца — космическая дистанция.

Роналду-мл. уже находится под таким давлением, которое невозможно себе представить. Каждый его матч — видео в соцсетях. Каждый гол — миллионы просмотров. Каждая тренировка — заголовки. Ему 15, и за ним следит вся планета.

Если он окажется в «Ла Фабрике» — давление только усилится. Потому что это не просто академия. Это академия клуба, где его отец стал богом.

Что дальше

Конкретных сроков подписания нет. Football España пишет «в ближайшие недели». ESPN — что «Реал» не единственный клуб, который следит за прогрессом парня, — другие европейские топ-клубы тоже мониторят ситуацию.

Если переход подтвердится, Роналду-мл. будет жить при академии «Реала» — в резиденции «Ла Фабрики», вместе с другими юношами. Отдельно от семьи, которая базируется в Саудовской Аравии. В 15 лет.

И тут — неизбежная спекуляция: если сын переезжает в Мадрид, не вернётся ли и отец? У Роналду-старшего контракт с «Аль-Наср» до 2027 года. Ему 41. 964 гола за карьеру — до заветной тысячи осталось 36. Возвращение в «Реал» — сюжет из голливудского фильма, но не из реальности: Роналду-старший уже не тот игрок, и клуб строит будущее вокруг Мбаппе, Винисиуса и молодёжи.

Но его сын — уже на «Вальдебебасе». И это — начало чьей-то истории. Пока не ясно — чьей именно: 15-летнего мальчика с ко многому обязывающей фамилией или просто красивого эпизода в саге о самом знаменитом футболисте планеты.