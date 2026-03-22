Издание GOAL рассматривает самые неожиданные сюжеты ЧМ-2026, которые могут оказаться в центре внимания этим летом, и делает прогнозы, касающиеся крупнейших звезд футбола.

Чемпионаты мира невероятно непредсказуемы. Достаточно одной ошибки, чтобы гигант пал. Достаточно одного сенсационного поражения, чтобы появилась сказка о Золушке, которая навсегда займет место в истории мундиалей.

Поэтому прогнозировать результаты этих турниров — глупо, особенно в новом формате с 48 командами, в котором участвуют звезды от Гарри Кейна до Кристиана Пулишича. К счастью, есть глупцы, готовые попробовать свои силы в смелых прогнозах на неизбежный хаос этого лета.

В преддверии чемпионата мира авторы GOAL сделали по три смелых прогноза относительно того, как этот турнир повлияет на некоторых из самых больших звезд футбола — и на некоторых из самых маленьких тоже.

Неймар попадет в состав сборной Бразилии… и сыграет

Конечно, он должен играть, верно? Вот в чем дело с Неймаром: он всегда как бы выбивается из строя. И хотя Карло Анчелотти — сторонник строгой дисциплины, он также ценит гармонию в команде.

И вот что важно: Бразилия действительно любит Неймара. Не только команда, но и вся страна. Родриго ранее сказал, что включение Нея в состав должно быть «очевидным», и, судя по всему, его восстановление после, казалось бы, довольно серьезной травмы колена идет довольно хорошо.

Неймар globallookpress.com

Теперь сложный вопрос в том, что произойдет, когда он будет в команде. Сложно оправдать присутствие Неймара на скамейке запасных, раздающего «пятюни» и тусующегося с игроками во время перерывов на питье воды. Казалось бы, если атакующий полузащитник находится в строю, он должен играть.

И так уж получилось, что сборной Бразилии не помешало бы немного энергии и креативности в центре поля, и, возможно, кто-то, кто мог бы взять на себя нагрузку, несправедливо возложенную на Винисиуса. Если бы только кто-то был доступен… следите за новостями.

Новый рекорд по пропущенным голам

Южной Корее тяжело пришлось на чемпионате мира 1954 года. В первом матче они потерпели сокрушительное поражение от Венгрии Ференца Пушкаша со счетом 0:9, а во втором матче против Турции проиграли со счетом 0:7, выбыв из турнира.

Спустя все эти годы, несмотря на расширение формата и изменения игровых ситуаций, эти 16 голов по-прежнему остаются самым большим количеством пропущенных голов за всю историю чемпионатов мира.

Может ли это измениться этим летом? Все предпосылки для разгромного поражения нескольких команд, безусловно, есть. Расширение турнира до 48 команд означает, что этим летом в нем примут участие несколько стран, которые никогда бы не прошли квалификацию на предыдущие чемпионаты мира.

Четыре команды — Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан — впервые участвуют в турнире, а это значит, что им предстоит столкнуться с соперниками такого уровня, какого они никогда прежде не видели.

Сборная Узбекистана globallookpress.com

Кюрасао, например, сыграет с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Узбекистан встретится с Португалией и Колумбией, а Иордании придется иметь дело с Аргентиной, Алжиром и Австрией.

Ситуация может еще больше ухудшиться. Хотя для этого потребуются некоторые сенсации, у Суринама и Новой Каледонии также есть шанс пройти квалификацию через плей-офф. Они занимают 123-е и 149-е места в мировом рейтинге соответственно.

Огромная разница в уровне команд приведет к нескольким разгромам. Эти разгромы могут стать историческими, хотя более слабые участники турнира будут стремиться избежать повторения печального рекорда Южной Кореи.

Португалия не выиграет ни матча в плей-офф

Португальцев очень сложно остановить. Без сомнения, они обладают одними из лучших атакующих талантов в мире. Их полузащита внушает страх. Их фланговые игроки просто великолепны. Конечно, у них немного слабоват правый фланг обороны, и центральный защитник может стать проблемой. Но звёзды есть на всех позициях на поле.

Однако есть одна большая, очевидная проблема, ей 40 лет, и она играет в саудовской Профессиональной лиге.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду на данный момент занимается накруткой статистики. Он хочет забить 1000 голов. Он хочет выиграть всё возможное. Он хочет доказать на этом чемпионате мира, что может сравняться с высшим достижением Лионеля Месси в футболе. Но Роналду разрушает баланс этой команды.

Любая команда, достаточно организованная, чтобы нейтрализовать его, и достаточно атлетичная, чтобы контратаковать, может разгромить Португалию на контратаках. Так что да, многое зависит от группы.

Если Колумбия окажется так хороша, как ожидается (подробнее об этом позже), Португалии предстоит непростой матч 1/16 финала. Например, Хорватия — вполне возможный соперник. Может быть очень неприятно.

Италия снова пропустит турнир

Немного сжульничаем, сделав прогноз на «перед Чемпионатом мира», но его осуществление значительно изменило бы ситуацию в группе B.

Сборная Италии уже давно играет плохо. «Адзурри» пропустили два последних Чемпионата мира. С момента завоевания трофея 20 лет назад они выиграли всего один матч чемпионата мира. Сейчас они снова в стыковых матчах, и любой, кто следит за этой командой, знает, что это не гарантирует успеха.

Сборная Италии globallookpress.com

Недостатки итальянского футбола были неоднократно выявлены, и эти недостатки привели к снижению качества как в Серии А, так и в национальной сборной. При оценке этой конкретной группы игроков слабые места очевидны.

Италия уже целое поколение не выпускает по-настоящему динамичного нападающего. Лучший нападающий команды, Матео Ретеги, играет в Саудовской Аравии. Защитники и близко не сравнятся по качеству с легендами прошлых лет.

Если сложить все эти факты, получится посредственная команда, которая потерпела сокрушительное поражение от Норвегии в отборочном турнире и оказалась в таком плачевном положении.

Смогут ли они выбраться из этой ситуации? Конечно, но не стоит на это рассчитывать. Разница в классе невелика, а у Италии нет игроков, способных переломить ход игры, а это значит, что исход матча может измениться в самый неподходящий момент, когда на кону стоит Кубок мира.

Колумбия выдаст рывок к трофею

Вот тут-то всё может усложниться. Что считать «успехом» на этом чемпионате мира? Конечно, команд больше, чем когда-либо. Это должно привести к лёгким играм группового этапа. Но это также может означать более сложные матчи плей-офф — и больше возможностей для неудач.

Но у Колумбии есть всё необходимое, чтобы стать настоящим претендентом на победу на чемпионате мира, способным изменить ситуацию. У них надёжная защита, хороший тренерский штаб, опыт, и есть настоящая звезда в лице Луиса Диаса.

Луис Диас globallookpress.com

Посмотрите на эту команду, и вы увидите, что у неё нет серьёзных слабых мест. Их поддержка в Соединённых Штатах также будет огромной.

Они доказали на Кубке Америки 2024 года, что могут на равных бороться с грандами — поражение в дополнительное время от Аргентины в финале не является чем-то постыдным. И они могут сделать это снова здесь. Если они выиграют свою группу, то всё пойдёт как по маслу.

Им потребуется несколько благоприятных результатов, чтобы избежать встречи с Аргентиной в четвертьфинале. Но при паре удачных обстоятельств это команда, способная выйти в полуфинал — и к тому же очень симпатичная.

Месси не побьет рекорд по количеству забитых голов, а Мбаппе — побьет

С 16 голами на своем счету Мирослав Клозе остается лучшим бомбардиром в истории Чемпионатов мира. Однако Лионель Месси настигает его. Ему нужно всего три гола этим летом, чтобы догнать Клозе и еще больше укрепить свое наследие на большой арене.

В целом, однако, не Месси с наибольшей вероятностью побьет рекорд Клозе этим летом; на самом деле это сделает Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Находясь сразу за Месси с 12 голами, Мбаппе, безусловно, имеет все шансы превзойти и аргентинца, и немца этим летом. На чемпионате мира 2018 года он забил шесть голов, в том числе два в финале. В 2022 году он забил восемь, включая хет-трик в финале.

Можно утверждать, что даже в свои 27 лет Мбаппе может закрепить за собой звание лучшего игрока в истории чемпионатов мира на предстоящем турнире. Обогнать Месси и превзойти Клозе было бы достаточно, чтобы закрепить место Мбаппе в истории, находясь в самом расцвете сил.

У Ламина Ямаля закончатся силы

Ламин Ямаль в этом году действительно отлично играл за «Барселону». Многие сравнивали его с Лионелем Месси, но он, пожалуй, больше похож на Неймара — весь в финтах, обманных движениях и вращениях. Если он и не лучший игрок в мире, то уж точно входит в тройку лучших.

Но существует также огромная опасность усталости для молодых игроков. Ямаль играет на высочайшем уровне за «Барселону» уже более двух лет. Он, без сомнения, является ключевым игроком «сине-гранатовых». Но это сопряжено с усталостью и травмами.

Ни один нападающий не провел за «Барсу» больше минут в Ла Лиге, чем он. Если же экстраполировать это на все соревнования, ситуация выглядит более тревожной. Сейчас март, а он отыграл почти 3000 минут в этом сезоне.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Короче говоря, истощение может быть неизбежным. Если «Барса» останется в борьбе трофей Лиги чемпионов и будет стремиться к победе в Ла Лиге, испанец может приехать на чемпионат мира, уже сыграв 60 матчей.

Усталые ноги и американское солнце? Первый чемпионат мира для Ламина может оказаться не таким зрелищным, как многие надеются.