ESPN составил рейтинг главных фаворитов чемпионата мира-2026 за 100 дней до старта турнира.

Теперь официально: вторник, 3 марта, начался 100-дневный обратный отсчет до старта чемпионата мира 2026 года — 11 июня в Мехико встретятся сборные Мексики и Южной Африки. Но прежде чем мы до этого дойдем, нам предстоит преодолеть несколько серьезных препятствий.

В последнюю неделю марта определятся обладатели последних шести путевок в финальную часть ЧМ: четыре команды из Европы и еще две — через межконтинентальные стыковые матчи.

Кроме того, впереди драматичная и напряженная концовка европейского клубного сезона. Травмы ведущих игроков в этот период неизбежно повлияют на шансы сборных на чемпионате мира. За несколько недель до старта турнира все 48 тренеров национальных команд объявят окончательные заявки.

В связи с этим мы запускаем наш регулярный «рейтинг силы» (Power Rankings), чтобы показать, как сейчас выглядит расклад сил.

Да, мы знаем, что несколько топ-команд должны пройти квалификацию: в частности, Италия получила несколько «условных» голосов на случай, если сумеет пройти плей-офф квалификации.

Но уже сейчас достаточно информации, чтобы начать отделять настоящих претендентов на титул от тех, чьи шансы выглядят куда более скромными.

Следующий рейтинг выйдет за 50 дней до старта турнира (22 апреля), когда состав участников будет полностью определён. Ещё одно обновление появится уже накануне открытия чемпионата — после того как будут объявлены окончательные заявки.

1. Испания

В этой версии рейтинга Испания практически единогласно заняла первое место, получив 15 из 21 голосов. Складывается впечатление, что сейчас это уже мир «Ла Рохи», а все остальные просто живут в нем. Но будет ли то же самое и на чемпионате мира?

Сборная Испании globallookpress.com

В квалификации испанцы не выглядели особенно ярко, хотя и заняли первое место в группе с Болгарией, Турцией и Грузией, выиграв пять из шести матчей. При этом у них есть серьезные козыри в атаке — Ламин Ямаль, Педри и Ферран Торрес.

Победа на Евро-2024 без Родри, обладателя «Золотого мяча», показала, что команда способна функционировать даже без ключевых игроков. Однако определенные опасения вызывает оборона.

Остаются вопросы относительно того, кто из четверки Дин Хёйссен, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт и Пау Кубарси будет выходить в центре защиты. На позиции вратаря основным, вероятнее всего, останется Унаи Симон, несмотря на великолепную форму Давида Райи в «Арсенале».

Что касается Ямаля, то этот игрок настоящий «чит-код» против любой насыщенной обороны. Ямаль (22 результативных действия в 22 матчах Ла Лиги за «Барселону» в этом сезоне) снова будет тем, от кого ждут невозможного в ключевые моменты. При этом есть опасения из-за огромного количества минут, которые он проводит на поле, несмотря на то что ему всего лишь 18 лет.

Есть и более широкий вопрос — молодость этой сборной. На крупных турнирах зачастую решающую роль играет опыт, и пока не совсем понятно, откуда ему взяться здесь.

Группа с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем не должна доставить подопечным Луиса де ла Фуэнте особых хлопот, но в матчах против более серьезных соперников им придется выйти на новый уровень.

2. Франция

Les Bleus — одна из самых мощных сборных мира, независимо от критериев оценки состава. Практически на каждой позиции у французов есть сразу несколько игроков высокого уровня.

После того как они пронеслись через квалификацию с пятью победами в шести матчах, а Килиан Мбаппе наколотил кучу голов, будущее снова выглядит безоблачным.

Сборная Франции globallookpress.com

Но смогут ли они легко отмахнуться от эмоционального потрясения после поражения от Аргентины в финале ЧМ-2022? Тот матч завершился со счетом 3:3 после дополнительного времени, а судьба трофея решилась в серии пенальти, несмотря на хет-трик Мбаппе, который в концовке игры даже мог принести победу своей команде.

Есть еще один фактор — подтверждение конца эпохи Дидье Дешама на посту главного тренера. В январе он объявил, что покинет сборную сразу после чемпионата мира. Желание проводить тренера на высокой ноте может стать серьезным психологическим давлением. К тому же, группа, в которой оказались чемпион Кубка африканских наций Сенегал и Норвегия (привет Эрлингу Холанну), может превратить эту прощальную вечеринку в весьма непростое испытание.

И еще о Мбаппе. В последние месяцы в «Реале» всё чаще шепчутся о его физическом состоянии, а недавние новости о травме колена означают, что он далек от оптимальной формы. Если Майкл Олисе, Дезире Дуэ и Усман Дембеле будут на пике формы, Мбаппе сможет немного расслабиться. Однако остаются вопросы, связанные с выбором игроков на флангах обороны. Большинство крайних защитников проводят довольно блеклый сезон, и это вызывает определенные опасения.

3. Аргентина

Этим летом мир ждет «последний танец» Криштиану Роналду (о нем позже), но этот же турнир может стать финальным аккордом в международной карьере Лионеля Месси.

Осознать, что эпоха обоих титанов завершится на одном и том же чемпионате мира, почти невозможно.

Лионель Месси globallookpress.com

Впрочем, кажется, что сам Месси сейчас играет в свое удовольствие, «на деньги заведения»: после эпичной победы над Францией в 2022 году и двух подряд титулов Копа Америка он уже всё всем доказал. Аргентина подтвердила статус «машины для турниров», став одной из первых сборных на планете, забронировавших место на ЧМ-2026, причем сделали они это еще в марте 2025-го.

Сейчас «альбиселесте» находятся в процессе смены караула между поколением Месси и «новой волной», но это не мешает им быть главными претендентами на исторический дубль. Никому со времен легендарной сборной Бразилии (1958, 1962) не удавалось защитить титул чемпионов мира, и у Лионеля Скалони есть всё, чтобы повторить этот подвиг.

Даже без завершившего карьеру в сборной Анхеля Ди Марии, окружение Месси впечатляет: стальной центр поля в лице Де Пауля, Энцо Фернандеса и Макаллистера, плюс Лаутаро Мартинес в атаке. В «рамке» по-прежнему зажигает Эмилиано Мартинес — лучший (и самый эпатажный) голкипер современности.

Главным «джокером» команды может стать Хулиан Альварес. Несмотря на голевую засуху в мадридском «Атлетико», в сборной он всегда преображается. Матчи группового этапа против Алжира, Австрии и Иордании должна стать легкой прогулкой для опытной команды Скалони.

4. Англия

Ах, Англия. «Три льва». Так все-таки — it’s coming home? Вернется ли футбол домой хоть когда-нибудь? Главная дилемма англичан остается неизменной десятилетиями: как собрать воедино суперзвезд и при этом заткнуть проблемные дыры — в частности, на левом фланге обороны и в опорной зоне — так, чтобы эта конструкция не просто поехала, а полетела.

Сборная Англии globallookpress.com

За голы, как обычно, отвечает Гарри Кейн. Ширину и креатив на флангах должны обеспечивать Букайо Сака и Энтони Гордон, а Деклан Райс — задавать темп и энергию в центре поля.

Но пока ни у кого нет понимания, получится ли собрать по-настоящему классную команду из этих индивидуально сильных игроков.

Поиски идеального партнера для Райса в полузащите и выбор пары центральных защитников (где у каждого кандидата есть свои плюсы и минусы) — главная головная боль Томаса Тухеля.

Немецкому специалисту остается лишь сокрушаться из-за отсутствия «проходных» соперников в группе, на которых можно было бы проводить эксперименты по ходу дела. Сборные Хорватии, Ганы и Панамы устроят англичанам проверку по полной программе. А это значит, что мартовские товарищеские матчи против Уругвая и Японии приобретают для фанатов куда большее значение, чем хотелось бы за 100 дней до старта мундиаля.

5. Бразилия

Готова ли сборная Бразилии снова бороться за титул?

После двух подряд вылетов на стадии четвертьфинала бразильцы, как и всегда, обладают шикарным составом. Но на этот раз у них еще и невероятно опытный тренер: Карло Анчелотти — харизматичный итальянец, который всегда умеет находить общий язык со звездами и под руководством которого мадридский «Реал» выиграл больше десяти трофеев.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Если кто-то и способен превратить хаотичную атакующую энергию Родриго, Рафиньи и Винисиуса Жуниора в по-настоящему работающую систему, то это именно он.

Но на чемпионатах мира одной атакой титулы не выигрываются. Оборона Бразилии всё еще выглядит незавершённым проектом. Анчелотти пытается выстроить ее вокруг защитника «Арсенала» Габриэла и вратаря «Ливерпуля» Алиссона, рассчитывая добавить команде стабильности и спокойствия у своих ворот.

Но недавние поражения от Боливии и Японии (в матче с японцами Бразилия вела 2:0 к середине второго тайма, после чего пропустила трижды за 19 минут) показали, что баланс всё еще не найден.

Теперь всё зависит от того, смогут ли Бруно Гимарайнс и Каземиро «сшить» игру команды в центре поля.

6. Португалия

Да, это единственный значимый трофей на уровне сборных, который Криштиану Роналду до сих пор не выигрывал.

Но закончится ли ЧМ-2026 чем-то иным, нежели пять предыдущих попыток? Четвертое место в 2006-м остается его высшим достижением, после чего следовали вылеты в 1/8 финала (дважды), на групповом этапе и в четвертьфинале — и каждый раз мир видел слезы Роналду.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Сегодня зависимость от Криштиану постепенно уменьшается. Но дело скорее не в том, что Роналду утратил свои качества, а в том, сколько талантливых игроков появилось вокруг него.

И главный вопрос — решится ли тренер Роберто Мартинес на смелый шаг: сделать Криштиану не автоматическим игроком стартового состава, а скорее лидером и опорой команды.

Как бы ни сложилась эта ситуация, атакующая мощь португальцев все равно впечатляет. Бруну Фернандеш — главный архитектор игры впереди, Рафаэл Леан способен разрывать фланги, а полузащита с Бернарду Силвой, Витиньей и Рубеном Невешем способна подавить большинство соперников просто за счет своего уровня.

Добавьте к этому Нуну Мендеша, который приносит на фланге обороны скорость и энергию, и Рубена Диаша, отвечающего за порядок в защите.

Матчи группового этапа с Колумбией, Узбекистаном и победителем межконтинентального плей-офф (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго) не выглядят серьезным испытанием.

Куда больше о перспективах Португалии скажут мартовские товарищеские матчи против хозяев турнира — Мексики и США.

7. Германия

Сборную Германии по-прежнему называют одним из тяжеловесов мирового футбола. Но в последние годы это звучит скорее как напоминание о прошлом, чем описание настоящего.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Да, у Die Mannschaft впечатляющая история: три титула чемпионов Европы (1972, 1980, 1996) и четыре победы на чемпионатах мира (1954, 1974, 1990, 2014). Но реальность последних турниров куда скромнее — два подряд вылета уже после группового этапа ЧМ.

Пять побед в шести матчах квалификации немного снизили уровень тревоги, однако вопросов по-прежнему много, и касаются они практически каждой позиции. При этом времени, чтобы окончательно всё расставить по местам, остается всё меньше.

Талантливые игроки никогда не были дефицитом для немцев. В нынешнем составе ключевыми фигурами остаются Йозуа Киммих, Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Но им явно нужна более надежная поддержка партнеров.

Германия попала в одну группу с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором и должна спокойно выйти в 1/16 финала. А вот что будет дальше — предсказать гораздо сложнее.

8. Нидерланды

Нидерландцы заставили своих фанатов понервничать, забронировав путевку на летний праздник футбола в последний момент: ничья с Польшей и последующий разгром Литвы (4:0) в Амстердаме в заключительном туре квалификации сняли все вопросы.

Сборная Нидерландов globallookpress.com

Из-за ее нестабильности сборную Нидерландов крайне трудно анализировать в преддверии мундиаля, где ей предстоит сразиться с Японией, Тунисом и победителем европейского плей-офф (Украиной, Швецией, Польшей или Албанией).

Однако индивидуальный класс и «бетон» в обороне способны завести эту команду очень далеко.

В распоряжении Рональда Кумана достаточно и того, и другого. Мемфис Депай (8 голов в отборе) остается главной угрозой впереди, Коди Гакпо и Дониэлл Мален добавляют атаке на разнообразия на флангах, а трио Френки де Йонг, Тиджани Рейндерс и Райан Гравенберх контролируют всё, что происходит в центре поля.

И не стоит списывать со счетов Хави Симонса, даже несмотря на его тяжелую адаптацию в «Тоттенхэме».

В защите же несравненный Вирджил ван Дейк окружен атлетичными и динамичными партнерами — взломать такую оборону будет нелегко. Предстоящие спарринги с Норвегией и Эквадором должны дать четкое понимание того, на что реально претендуют «оранжевые».

9. Марокко

Едва прийдя в себя после поражения от Сенегала в финале Кубка африканских наций, сенсационные полуфиналисты ЧМ-2022 горят желанием доказать, что их успех на таком уровне — это не случайность.

Марокканцы буквально пролетели квалификацию, став одной из первых стран, официально забронировавших билеты на ЧМ-2026.

Сборная Марокко globallookpress.com

Показательно и другое: в рамках отбора авторами забитых мячей стали сразу 12 игроков, что говорит о глубине состава и разнообразии вариантов в атаке.

Нападающие Юссеф Эн-Несири и Аюб Эль-Кааби всегда начеку в штрафной, полузащита насквозь пропитана опытом игроков из топ-5 европейских лиг, а Ашраф Хакими давно утвердился в статусе одного из лучших атакующих защитников мира.

Группа с Бразилией, Гаити и Шотландией подбросит марокканцам три совершенно разных стилистических вызова, но у «Атласских львов» достаточно класса и уверенности, чтобы снова выйти в плей-офф ЧМ.

10. Колумбия

Пропустив ЧМ-2022, Los Cafeteros возвращаются — и, возможно, даже сильнее, чем раньше.

Колумбийцы уверенно прошли квалификацию, заняв третье место в южноамериканской отборочной группе (семь побед и семь ничьих в 18 матчах).

При этом команда особенно впечатляет надежной игрой в обороне, которая стала ее фирменной чертой в последние годы.

Луис Диас globallookpress.com

В атаке выделяются Луис Диас и Луис Суарес (не тот, о котором вы подумали) вдвоем забили 11 мячей в квалификации, а роль главного архитектора игры по-прежнему выполняет Хамес Родригес. Переезд в МЛС и выступления за «Миннесоту Юнайтед» помогли ему набрать хорошую форму перед турниром.

Но важны не только результаты — важна и динамика команды. Колумбия не проигрывает уже больше года, с тех пор как уступила Бразилии (1:2). За это время команда уверенно выглядела в матчах против нескольких участников чемпионата мира — Канады, Новой Зеландии, Австралии и Парагвая, а также разгромила одного из хозяев турнира, Мексику, со счетом 4:0.

В группе колумбийцам предстоит сыграть с Португалией, дебютантом турнира Узбекистаном и победителем межконтинентального плей-офф (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго).

По всем раскладам они должны уверенно выходить из группы — и затем стать крайне неприятным соперником для любого, кто встретится с ними в плей-офф.

11. Бельгия

На протяжении последнего десятилетия сборная Бельгии была постоянным участником решающих стадий чемпионатов мира.

Команда эпохи так называемого «золотого поколения» регулярно входила в число фаворитов: четвертьфинал в 2014 году и бронза в 2018-м стали вершинами этого периода.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Но время берет свое. Лидеры той команды постепенно сходят со сцены: Акселю Витселю уже 37 лет, Кевину Де Брейне — 34, Ромелу Лукаку — 32. И хотя их влияние по-прежнему заметно, сборная всё больше выглядит командой в процессе перестройки.

При этом у бельгийцев уже появляются признаки нового цикла. Шарль де Кетеларе постепенно берет на себя роль главного созидателя в атаке, рядом с ним действует взрывной вингер Жереми Доку.

В центре поля энергию и баланс добавляет Юри Тилеманс, в обороне всё увереннее выглядит Артур Теат, а в воротах по-прежнему стоит один из лучших голкиперов мира — Тибо Куртуа.

Группа с Египтом, Ираном (по крайней мере на данный момент) и Новой Зеландией должна позволить бельгийцам без особых проблем выйти в плей-офф. А там их индивидуального мастерства вполне может хватить, чтобы компенсировать возможные игровые огрехи и пройти как можно дальше.

12. Норвегия

Крайне трудно понять, чего именно ждать от норвежцев.

С одной стороны, у Норвегии есть впечатляющее ядро игроков — прежде всего, Мартин Эдегор и Эрлинг Холанн.

Сборная Норвегии globallookpress.com

Норвегия безупречно прошла квалификацию: 8 побед в 8 матчах, 37 забитых мячей и всего пять пропущенных в группе с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой.

Но есть важный нюанс: это первый чемпионат мира для Норвегии с 1998 года. Поэтому пока сложно сказать, насколько уверенная игра в отборе сможет перенестись на уровень большого турнира.

Ближайшие матчи против участников чемпионата мира — Нидерландов и Швейцарии — должны дать более ясное представление о реальной силе команды.

Но одно понятно уже сейчас: если норвежцы хотят выйти из сложной группы, им снова понадобится результативность Холанна.

В квалификации Эрлинг забил впечатляющие 16 мячей, и на чемпионате мира именно его голы могут стать главным аргументом Норвегии.

13. Сенегал

Сенегал подходит к чемпионату мира в статусе одной из самых сбалансированных сборных мира — во многом благодаря триумфальному выступлению на 35-м Кубке африканских наций в начале года.

Садио Мане globallookpress.com

«Львы Теранги» продемонстрировали невероятную коллективную волю, сумев преодолеть хаос финального матча против Марокко и забрать титул.

Предстоящие товарищеские игры против Перу и Гамбии вряд ли станут серьезным индикатором их готовности к мундиалю, но эта опытная банда во главе с Садио Мане, Николасом Джексоном, Калиду Кулибали и Исмаилой Сарром опасна для любого соперника.

Впрочем, жребий был суров: в одной группе с Францией и Норвегией сенегальцы просто не имеют права на ошибку — им потребуется безупречная игра с первой до последней минуты.

14. Хорватия

Кажется, мы уже не раз думали, что Хорватия больше не сможет держать прежний уровень на крупных турнирах. Но каждый раз она снова доказывает обратное.

Лука Модрич globallookpress.com

Под предводительством, кажется, вечного 40-летнего Луки Модрича и целой плеяды опытных ветеранов, эта команда остается грозной силой в любых обстоятельствах.

Повторить успех 2018-го (финал) или 2022-го (бронза) этим летом будет крайне непросто, но благосклонный жребий дает им отличную фору.

Группа с Мексикой, Южной Африкой и победителем европейского стыка (Чехией, Ирландией, Данией или Северной Македонией) практически гарантирует хорватам место в 1/16 финала. А что произойдет дальше — сейчас никто не возьмется предсказать.

15. Япония

Замыкает наш рейтинг сборная Японии, более известная по своему прозвищу «Синие самураи».

В Азии их лидерство давно не вызывает сомнений, но настоящий уровень готовности команды к чемпионату мира станет понятнее после мартовских товарищеских матчей против Шотландии и Англии.

Ватару Эндо globallookpress.com

Одно можно сказать уже сейчас: на чемпионатах мира Япония почти всегда играет на пределе своих возможностей. В двух последних турнирах команда доходила до 1/8 финала, сочетая высокий командный темп, дисциплину и индивидуальное мастерство.

На прошлом ЧМ японцы и вовсе заняли первое место в группе, обыграв Германию и Испанию. Эти результаты отлично показывают их потенциал.

Однако на этот раз у команды может возникнуть серьезная проблема. Под вопросом участие капитана Ватару Эндо. Полузащитник «Ливерпуля» перенес операцию на голеностопе и пропустит остаток сезона, что ставит под сомнение его готовность к летнему турниру.

Если Эндо не сможет сыграть на чемпионате мира, это станет ощутимым ударом для баланса в центре поля японской сборной.