ESPN рассказывает о внушительном прогрессе сборной Норвегии, которая стала одним из участников ЧМ-2026.

Разгромив сначала Эстонию (4:1), а затем и сборную Италии (4:1), Норвегия официально квалифицировалась на свой первый чемпионат мира за последние 27 лет.

Но как же так вышло, что при наличии в составе звезд мирового уровня вроде Эрлинга Холанна и Мартина Эдегора это произошло только сейчас?

Лишь немногие игроки нынешнего поколения вообще родились, когда Норвегия одержала победу над Бразилией (2:1) на чемпионате мира 1998 года.

Но главный тренер Столе Сольбаккен, один из полузащитников известной своей прагматичностью (а кто-то скажет и цинизмом) команды Эгила Ульсена, прекрасно помнит, что значит выступать за национальную сборную на главной футбольной сцене. И именно он сформировал у нынешней версии сборной Норвегии собственное лицо.

«Футбол, конечно, сильно изменился с тех пор, когда я играл сам, но у этого поколения тот же характер и тот же настрой, что были у нас.

Все с нетерпением ждут приезда в расположение сборной, все верят в проект и желают друг другу только лучшего. Можно бесконечно говорить о тактике и требованиях к игрокам на поле, но всё это мало значит, если не создать командный дух», — говорит Сольбаккен.

Столе Сольбаккен и Эрлинг Холанн globallookpress.com

Команда Сольбаккена, над которой раньше подшучивали за излишнее усложнение игры, сейчас излучает контроль, оптимизм и уверенность. Долгие (а порой и упрямые) годы, что бывший тренер «Вулверхэмптона» и «Копенгагена» уделял структуре и стилю, наконец принесли плоды после длительного периода скепсиса вокруг сборной.

Норвегия превратилась в команду, которая выглядит одновременно тщательно обученной и эмоционально цельной. Это подтверждают и сухие доказательства — интенсивность прессинга, количество отборов в финальной трети, разница по ожидаемым голам (xG). Но есть и нечто менее осязаемое: ощущение, что пишется новая история.

«Сольбаккен выстроил потрясающую культуру внутри команды. Они прошли через огромное количество критики, и это, без сомнения, сделало их сильнее», — уверен бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Норвегии Эрик Торстведт.

Успех в Лиге наций вернул Норвегию на правильный путь

Переломный момент для Норвегии, которая больше 20 лет была не в лучшем состоянии, наступил в прошлом году, во время осенней кампании Лиги наций. В октябре 2024-го команда Сольбаккена проиграла Австрии со счетом 1:5.

Этот матч словно подчеркнул все претензии к ее наивности. Но по итогам двух заключительных встреч Норвегия возглавила группу и поднялась в Лигу А.

Сборная Норвегии globallookpress.com

«Именно тогда игроки наконец поняли, чего хочет Сольбаккен. Те сцены на стадионе, когда Норвегия выиграла свою группу в Лиге наций... Уже тогда ощущалось, что начинается что-то новое. Это была "всего лишь" Лига наций, и награда — всего лишь повышение в Лигу А, но это что-то значило.

Мы, наконец, что-то выиграли. Это был огромный перелом; всего несколькими неделями ранее Сольбаккена считали бесполезным, многие требовали его отставки», — говорит Торстведт.

Этот момент стал тем эмоциональным перезапуском, в котором команда так нуждалась. С того момента начало происходить нечто удивительное. Норвегия выиграла 11 официальных матчей подряд, включая уверенную победу над Италией (3:0), разгром Израиля (5:0) и почти сюрреалистичный раз Молдовы (11:1) этой осенью.

Матч с Израилем оставил след, выходящий далеко за рамки счета.

«Я считаю, что Норвегия — одна из двух лучших команд Европы вместе с Испанией», — заявил тогда главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон.

И это было совершенно серьезное заявление. Редкая оценка уровня команды Сольбаккена.

Статистика подтверждает эти слова. Норвегия забила больше всех в европейском отборе на ЧМ (37 голов), при этом ее показатель xG составил 24,70. В обороне — тоже прорыв: всего пять пропущенных мячей в восьми матчах.

Еще недавно всё это казалось невозможным для команды без стабильного вратаря и с обороной, которая собиралась скорее от нужды, чем по задумке. Сольбаккен, которому в следующем году исполнится 57 лет, не скрывает удовлетворения, когда речь заходит о балансе. Он строил эту команду терпеливо, слой за слоем.

Главное, что я смог работать с группой, которая всё комфортнее чувствовала себя в той манере игры, которую мы хотели видеть. Возможно, в начале я был слишком амбициозен, но со временем понял: с теми игроками, которые у нас есть, нам нужно играть смелее. Проще говоря, уверенно навязывать сопернику более атакующий стиль, даже если речь о традиционно более сильных сборных. Столе Сольбаккен Главный тренер сборной Норвегии

По мнению Торстведта, Норвегия перестала бояться соперников: «Слишком многое совпало одновременно. Эдегор перестал быть просто хорошим игроком для сборной, став по-настоящему феноменальным. Антонио Нус а, который в клубе испытывал трудности, в футболке Норвегии напоминает вингера мирового уровня. А когда у тебя есть Холанн, забивающий больше гола за игру за сборную…Ну, одно дело — штамповать голы за "Манчестер Сити", но делать это в составе Норвегии — совсем другое».

Антонио Нуса globallookpress.com

Одним из ключевых стал июньский матч с Италией в Осло. Многие ожидали, что «Скуадра адзурра», пропустившая два последних чемпионата мира и переживающая собственную перестройку, обнажат слабости Норвегии. Но эта игра стала настоящим тактическим откровением.

Больше всего в матче с Италией, несмотря на то, что все говорили о первом тайме, когда мы вели 3:0, мне понравился второй. Мы отлично контролировать мяч, спокойно комбинировали и параллельно отдыхали. Это заставляло итальянцев тратить силы на прессинг, а мы сохраняли энергию и атаковали, когда появлялись возможности. Ранее норвежские команды точно не делали ничего подобного. Столе Сольбаккен Главный тренер сборной Норвегии

Для многих тот второй тайм выглядел просто рутинной оборонительной работой. Но для Сольбаккена он стал символом трансформации команды, которая раньше паниковала под прессингом, но теперь использует владение мячом как защитный инструмент.

Тактический сдвиг

Хотя основное внимание по-прежнему привлекают голы Холанна и действия Эдегора, главный прорыв Сольбаккена связан со структурой игры. Его Норвегия не просто стала атаковать больше — она стала атаковать грамотнее.

Переход от реактивного футбола к контролю владения стал определяющей чертой норвежцев под руководством Сольбаккена, и его почерк заметен буквально во всём: компактная схема 4-3-3 / 4-2-3-1, которая при прессинге превращается в ромб; движение мяча, призванное спровоцировать прессинг соперника и затем взорваться контратакой; коллективная установка на смелость при игре с мячом.

Столе Сольбаккен globallookpress.com

«Тактически у нас есть определенные сходства с командой 1998 года, особенно в зональной обороне в то время, когда многие делают ставку на персональный прессинг. Думаю, это дает нам преимущество», — говорит Сольбаккен.

Это оборонительное преимущество, выстроенное вокруг Кристоффера Айера и центрального защитника «Болоньи» Торбьёрна Хеггема, стало тихим, но важным элементом успеха.

Норвежская зональная модель делает акцент на компактности и перехватах, а не на силовых единоборствах. Этот сдвиг заметно укрепил команду, которая не так давно пропускала чересчур много.

Полузащитник Сандер Берге стал одним из символов стиля Сольбаккена. 26-летний полузащитник обрел прежнюю форму в «Фулхэме», демонстрируя уверенность и стабильность, которых ему редко удавалось достичь в предыдущих сезонах.

«Его много критиковали, но теперь Берге наконец показывает, каким блестящим игроком он может быть. Он, может, и известен прежде всего своими оборонительными качествами, но в этой сборной он выступает скорее как помощник Эдегора. Он тоже умеет создавать моменты, особенно когда всё внимание соперника приковано к капитану», — говорит Торстведт.

Сборная Норвегии дважды разгромила Италию в квалификации ЧМ-2026 globallookpress.com

Сольбаккен согласен с оценкой влияния Берге: «В "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли" у Сандера была не самая ключевая роль, плюс его преследовали травмы. Но в "Фулхэме" он сделал огромный шаг вперед. В сборной мы смогли создать для него роль, которая идеально подходит под его сильные стороны».

Обычно ему достается роль одного из полузащитников «бокс-ту-бокс», который располагается за Эдегором и опускается в опорную зону при обороне. Это дает Норвегии баланс между изяществом и атлетизмом. Умение Берге продвигать мяч под давлением и смело идти вперед дополняет более глубокие передачи Патрика Берга и филигранное творчество Эдегора, формируя трудоспособную, но изобретательную полузащиту.

Эволюция норвежцев заметна не только на тепловых картах и табло, но и в статистических сводках. Перед последним туром Норвегия лидировала среди всех европейских команд в отборе ЧМ по количеству обводок один в один (34,7 в среднем за 90 минут — намного больше, чем у Бельгии и Испании), а также занимала первое место по продвижению мяча рывками (26,1 в среднем за 90 минут; у Португалии — 25). Эти цифры отражают одновременно стиль и уверенность команды.

Что касается нехарактерной для Норвегии любви к дриблингу, Сольбаккен признает: «С Оскаром Боббом и Антонио Нусой в составе это в определенной степени естественно».

Но за цифрами всё равно стоит структура. Перед вингерам стоит задача изолировать защитников соперника как можно выше, в то время как трио центральных полузащитников обеспечивает стабильность сзади. Возможно, именно поэтому Норвегия пропускает так мало, несмотря на ярко выраженный атакующий стиль.

Холанн — воплощение принципа «команда прежде всего»

16 голов Холанна в восьми матчах отборочного цикла при xG 9,86 говорят о его беспощадной эффективности.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Но еще важнее его самоотверженность — активный прессинг, забегания, которые дают дополнительное пространство и создают возможности для Эдегора и Нусы. Всё это идеально демонстрирует коллективную модель Сольбаккена.

По мнению Торстведта, именно тактическая зрелость сделала Норвегию по-настоящему цельной.

Роль Сольбаккена нельзя недооценивать. Одни тренеры сильны в работе с людьми, но слабее в тактике, другие — наоборот. А он совмещает оба аспекта. Он предельно честен и прямолинеен с игроками. Помню, как несколько матчей назад он всерьез взялся за Оскара Бобба прямо на заполненном стадионе, но ему сходит это с рук, потому что он абсолютно искренний и прямой. Эрик Торстведт Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Норвегии

Сольбаккен также назвал один из ключевых компонентов: «Большое значение имеют дистанции. Это фундамент. Не только для работы нашей зональной обороны, но и для того, чтобы игрок с мячом всегда имел правильные варианты для передачи в атаке».

Мартин Эдегор globallookpress.com

Эти «дистанции» — пространство между линиями, между игроками, между решениями — могут звучать просто, но именно они определяют современную Норвегию.

Эта синхронность позволяет Эдегору делать передачи, о которых другие даже не задумываются; Холанну — идеально выбирать момент для рывков, а обороне — сохранять структуру, не откатываясь назад под давлением.

Не менее важна и роль лидеров.

«Тот факт, что игроки вроде Эдегора, Холанна, Берге и Александера Сёрлота несут большую ответственность и лидерские функции в своих клубах, очень помогает нам. Но важно и то, что роли лидеров распределены внутри команды. У нас есть коллективное понимание того, как мы создаем и поддерживаем культуру внутри сборной», — говорит Сольбаккен.

Это «разделенное лидерство» стало мантрой внутри команды. Оно объясняет, почему атмосфера в раздевалке принципиально отличается от хрупких команд прошлых лет. Даже суперзвездность Холанна не подавляет общую идентичность, а, скорее, усиливает ее.

«Все СМИ хотят поговорить именно с ним, а система охраны команды фактически строится вокруг того, чтобы держать к нему дистанцию. Но помогает то, что он невероятно простой. Сольбаккену удается поддерживать баланс. Время от времени он дает ему небольшой отдых, отчасти чтобы держать Пепа Гвардиолу в хорошем настроении и не перегружать Эрлинга, когда в этом нет необходимости», — говорит Торстведт.

Что дальше?

Улыбка Сольбаккена после выхода на чемпионат мира была довольно сдержанной. Но под спокойствием и невозмутимостью почти наверняка скрывалось чувство тихого удовлетворения.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Тренер, которого многие считали слишком зацикленным на структуре и повторении — инструментах, которые легче внедрить в клубе, чем в сборной с ограниченным временем на подготовку, — построил команду, чей порядок стал ее силой, а дух — ее фундаментом.

Мы — сочетание физической мощи и техники. Помните: сегодня на поле не было Эдегора. Мы выбрали двух трудолюбивых полузащитников, хотя они тоже очень техничны. Ни одна команда не может преуспеть, опираясь только на одну черту. Разве что «Барселона» при Пепе Гвардиоле могла позволить себе стопроцентную ставку на технику. Столе Сольбаккен Главный тренер сборной Норвегии

Спустя 27 лет всё это потребовало огромного объема скрытой работы, но главное, что сейчас у Сольбаккена есть чувство облегчения.

«Когда я увидел результаты жеребьевки, я был почти уверен, что с первого место на ЧМ выйдет Италия. Но в итоге вышли мы, и мы этим безмерно гордимся. Я предъявил большие требования к игрокам, и они оказались готовы к этому. Они проделали потрясающую работу.

Я не думаю, что в моей жизни может произойти что-то более прекрасное. Это просто нереально.

Квалификация была тяжелой, действительно тяжелой. Легко сказать, что, когда мы победили Италию в первом матче, всё было решено, но ведь потом нужно играть еще, проводить тренировки, тактические разборы, быть вместе. Многое может случиться. Поэтому сейчас я чувствую огромное облегчение», — подытожил Сольбаккен.