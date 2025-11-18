The Athletic составил список из 12 ключевых игроков, которые уже гарантировали себе участие на ЧМ-2026.

Кастинг почти завершен, режиссер начал выбирать главных героев. Жеребьевка ЧМ-2026 пройдет 5 декабря, мы вступаем в решающую фазу отбора, при этом 32 сборные уже гарантировали себе место в финальной части турнира, присоединившись к хозяевам — Мексике, Канаде и США.

Расширение турнира с 32 до 48 участников открыло больше возможностей для сборных, которые ранее ни разу не играли в финальной части чемпионата мира. Следующим летом на турнире будет как минимум три дебютанта.

Ниже — список из 12-ти лучших футболистов, чьи сборные точно поедут на ЧМ-2026.

Луис Диас (Колумбия)

Луис Диас расцвел в «Баварии» после летнего перехода из «Ливерпуля», и если он привезет эту ослепительную форму на главный турнир, у Колумбии будет возможность удивить.

Диас забил семь мячей в отборочном турнире ЧМ-2026, уступив лишь Лионелю Месси (8).

Луис Диас globallookpress.com

Его очевидная техника сочетается с неуемной агрессией без мяча — он постоянно оказывает давление на защиту соперника.

Неспособность сдаваться даже в безнадежных эпизодах была прекрасно видна в матче Бундеслиги против «Унион Берлин»: перехватив мяч практически на лицевой лини, он умудрился поразить ворота почти с нулевого угла.

Смесь мастерства и характера сделает его страшным кошмаром даже для защитников топ-сборных.

Криштиану Роналду (Португалия)

Лучший бомбардир в истории сборных последний раз выйдет на главную футбольную сцену.

Криштиану Роналду на днях заявил, что завершит свою невероятную карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но он точно не собирается уходить спокойно. На клубном уровне, с тех пора как он перешел в саудовский «Аль-Наср», Роналду уже несколько лет находится в тени, чего не скажешь о его выступлениях за национальную команду.

В активе Криштиану 143 гола за сборную Португалии — значительно больше, чем у Месси (114).

Однако Роналду наверняка не дает покоя тот факт, что все эти голы так и не привели его сборную к победе на ЧМ. Это единственный трофей, которого нет в его коллекции. Возможно, летом 2026-го он наконец-то исправит это.

Мохаммед Салах (Египет)

Ласково прозванный болельщиками «Ливерпуля» «Египетским королем», Мохаммед Салах обладает таким же статусом и в национальной команде.

В прошлом сезоне он привел «Ливерпуль» к 20-му чемпионству в истории, став лучшим бомбардиром АПЛ с 29 голами.

Мохамед Салах globallookpress.com

Сборная Египта зависит от него еще сильнее: большая часть состава выступает в местном чемпионате, поэтому присутствие Салаха становится критически важным.

На счету Салаха 63 гола в 108 матчах за сборную Египта, но его выступления на чемпионатах мира пока проходили под знаком разочарования.

В 2018 году Салаху мешала травма плеча, а в 2022-м Египет вовсе не смог протий квалификацию. Скорее всего, предстоящий ЧМ станет для него последней возможностью проявить себя на главном турнире для сборных.

Габриэл Магальяйнс (Бразилия)

У «Арсенала» — самая надежная оборона в АПЛ, всего пять пропущенных мячей в 11 матчах, и в центре этого стального каркаса — бразильский защитник Габриэл, пусть сейчас он и выбыл из-за травмы, полученной в товарищеском матче с Сенегалом на выходных.

Габриэл Магальяйнс globallookpress.com

Прежде всего, бросается в глаза физическая мощь Габриэла: ни один игрок «Арсенала» не выиграл больше верховых единоборств, чем Габриэл (93 с начала прошлого сезона).

Кроме того, он максимально опасен и в атаке: в активе Габриэла уже 18 голов, забитых после стандартных положений. К слову, это лучший показатель в лиге с момента его перехода в «Арсенал» в 2020 году.

Любопытно, но отличные выступления за клуб долгое время не конвертировались в стабильные вызовы в сборную. К 27 годам Габриэл провел за сборную Бразилии всего лишь 17 матчей. Но 10 из этих 17 игр пришлись на последние два года, что указывает на его растущее влияние. Его надежность должна стать главной опорой Бразилии в обороне.

Алисон (Бразилия)

Успехи «Ливерпуля» последних лет фактически начались вскоре после подписания Алисона летом 2018 года. С тех пор он — лучший вратарь Премьер-лиги, воплощение спокойствия и надежности в обороне «Ливерпуля».

Алисон globallookpress.com

Бразилец демонстрирует феноменальную игру на линии ворот. Начиная с сезона-2018/19 Алисон отразил 783 удара в АПЛ и пропустил 194 гола. Но качество этих ударов (по модели ожидаемых голов — xGOT) говорит о том, что средний вратарь пропустил бы на 22 гола больше.

Кроме того, он одинаково уверенно начинает атаки и коротким, и длинным пасом.

Единственная проблема — здоровье. Сейчас Алисон травмирован и провел всего 28 матчей в чемпионате Англии за последние два сезона.

Если Алисон избежит травм, у Бразилии, возможно, будет лучший вратарь на турнире.

Гарри Кейн (Англия)

В 32 года нападающие обычно начинают сдавать, но Гарри Кейн — это совершенно другой случай.

Гарри Кейн globallookpress.com

Лучший бомбардир в истории сборной Англии проводит, возможно, лучший сезон в карьере. Это единственный игрок, который может соперничать в контексте результативности с Эрлингом Холанном. В текущей кампании у англичанина 26 голов за клуб и сборную.

Но игра Кейна — теперь это не только голы. Он компенсировал потерю скорости блестящей игрой в качестве созидателя. Это хорошо видно по его карте передач в недавнем матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии (2:1).

С учетом того, что у Англии много техничных вингеров, универсальность Кейна позволит максимально раскрыть потенциал команды следующим летом.

Абдукодир Хусанов (Узбекистан)

Три страны — Иордания, Узбекистан и Кабо-Верде — впервые сыграют на чемпионате мира следующим летом.

Выбор лучшего игрока из числа тех, кто выступает за эти команды, очевиден: центральный защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Абдукодир Хусанов globallookpress.com

Для аутсайдеров, которые будут большую часть матчей обороняться, особенно удобно иметь ключевого игрока именно в центре защиты.

Хусанов — агрессивный, самоотверженный защитник, бросается под удары, выигрывает единоборства с невероятной яростью. Именно эти качества станут основой игры Узбекистана.

Плюс он работает под руководством человека, олицетворяющего идеал защиты: сборную Узбекистана тренирует Фабио Каннаваро, легендарный итальянский центрбек, чемпион мира 2006 года и обладатель "Золотого мяча".

Усман Дембеле (Франция)

Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча", благодаря чему автоматически попал в этот список. Нападающий "Пари Сен-Жермен" помог клубу наконец-то выиграть Лигу чемпионов и стал главной звездой сезона.

Усман Дембеле globallookpress.com

Дембеле ранее постоянно критиковали, но всё изменилось, когда Луис Энрике перевел его на позицию "девятки". Сочетание умных движений, фантастического дриблинга и хладнокровия перед воротами подняло Усмана на вершину мирового футбола.

К сожалению, сейчас он восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Но после возвращения у него будет огромное желание проявить себя, в том числе в национальной команде.

Лионель Месси (Аргентина)

Когда Лионель Месси поднял в Катаре кубок чемпионата мира, это ощущалось как идеальный финал невероятной карьеры. Долгожданная вершина, которую аргентинец так долго не мог покорить.

Лионель Месси globallookpress.com

Но, к радости болельщиков по всему миру, нападающий "Интер Майами" решил сыграть и на чемпионате мира в Северной Америке. По всей видимости, он верит, что Аргентина способна защитить чемпионский титул.

Выступая за клуб в одной из стран-хозяек, Месси даже в 38 лет остается недосягаемым по уровню для соперников по МЛС. В прошлом сезоне он совершил 57 результативных действий — на 15 больше, чем ближайший преследователь.

Кроме того, он продолжает блистать в сборной, завершив южноамериканский отборочный турнир в статусе лучшего бомбардира.

Для Месси, который выиграл всё, о чем мечтал, ЧМ-2026 станет приятным бонусом. Но при этом очевидно, что он по-прежнему способен решать судьбу матчей.

Эрлинг Холанн (Норвегия)

Бросавший тень своим отсутствием на прошлом чемпионате мира, Эрлинг Холанн не мог позволить себе пропустить еще один турнир.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Забив в квалификации невероятные 16 голов, включая пять в матче с Молдовой (9:1) и еще два игре против Италии (4:1), он практически в одиночку протащил Норвегию на ее первый ЧМ с 1998 года.

Игра Холанна почти полностью сконцентрирована в чужой штрафной. Часто оставаясь в тени при развитии атак, он словно хищник ждет единственного шанса. И когда он появляется — это почти гарантированный гол.

Сумасшедшая скорость и мощь делают Холанна практически неудеджимым. Если он продолжит забивать в том же темпе, то завершит сезон с немыслимыми 95 голами в 60 матчах.

Килиан Мбаппе (Франция)

Килиан Мбаппе не выиграл прошлый чемпионат мира, но точно не по собственной вине. Нападающий "Реала" оформил хет-трик в финале ЧМ-2022, однако Франция в итоге уступила Аргентине в серии пенальти.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но то поражение никак не повлияло на его концентрацию. Француз продолжает демонстрировать невероятную результативность. В этом сезоне у Мбаппе 13 голов в 12 матчах Ла Лиги. Кроме того, взрывная скорость и филигранная реализация — тоже на месте.

Если говорить о личных достижениях, у Мбаппе есть шанс уже следующим летом превзойти рекорд Мирослава Клозе (16 голов на ЧМ). В активе Килиана сейчас 12 мячей на чемпионатах мира.

Но индивидуальные награды будут на втором плане. Главная цель — возвращение титула.

Джуд Беллингем (Англия)

Это имя будет будоражить Англию вплоть до стартового свистка первого матча на турнире. Джуд Беллингем был талисманом сборной на Евро-2024, прославившись своей фразой "Кто же еще? " после победного гола "ножницами" в матче со Словакией.

Джуд Беллингем и Томас Тухель globallookpress.com

Теперь у Англии новый главный тренер — Гарета Саутгейта заменил Томас Тухель, который, похоже, воспринял тот риторический вопрос слишком буквально. Беллингем не попал в заявку сборной на октябрьские матчи и начал на скамейке недавнюю игру против Сербии.

Однако надо признать, что после операции на плече Беллингем снова демонстрирует высочайший уровень игры.

Прогнозы и ставки на футбол

Вряд ли Тухель повезет Англию на ЧМ-2026 без столь талантливого игрока, который, к тому же, обладает умением забивать решающие голы.