GOAL рассказывает, что мешает Филу Фодену играть в сборной Англии так же ярко, как и в «Манчестер Сити».

Если бы Фил Фоден забивал за сборную Англии с той же регулярностью, что и за «Манчестер Сити», он уже находился бы рядом с Букайо Сака и Полом Скоулзом в топ-40 лучших бомбардиров в истории национальной команды. Вместо этого, чтобы найти его имя, приходится пролистывать архивы до игроков, чьи фотографии — черно-белые или даже относятся к эпохе, когда еще нельзя было делать снимки.

У Фодена всего четыре гола в 46 матчах за сборную, и он делит 140-е место вместе с бывшим вингером «Ливерпуля» Ником Бармби, который сыграл вдвое меньше матчей, а также уступает защитникам Тони Адамсу, Стюарту Пирсу и Гари Кэхиллу (у всех по пять мячей). По показателю «голы за матч» он всего лишь на 409-м месте. Контраст с его статистикой в «Манчестер Сити» весьма существенный: 104 гола и 64 ассиста в 333 играх.

Фил не забивал за Англию с сентябре 2023 года, а в официальных турнирах — с 2022-го. Перед этим был дубль в матче с Исландией в Лиге наций. На его счету девять результативных передач, но лишь одна из них пришлась на период после ЧМ-2022.

Фоден — далеко не единственный футболист, который за клуб играет ярче, чем за сборную. Но его спад при переходе из небесно-голубого «Ман Сити» в белую форму Англии заметно сильнее, чем у любого другого игрока подобного уровня. И есть смысл вновь разобраться, почему так происходит.

«Очевидное решение»

Неудачи Фодена в сборной остаются загадкой вот уже почти пять лет — с момента его дебюта в составе «Трех львов». Хотя последние полгода Томас Тухель мог об этом и не вспоминать.

Фил Фоден globallookpress.com

После сложного сезона Фоден находился в состоянии выгорания и попросил не вызывать его на июньские матчи с Андоррой и Сенегалом. А на сентябрьские матчи отбора против Андорры и Сербии он просто не мог поехать из-за травмы.

К октябрьскому сбору он восстановился и был готов играть, но Тухель на этот раз решил обойтись без него. Тогда же немец не вызвал и Джуда Беллингема, что стало главной неожиданностью.

Но теперь, когда Беллингем снова регулярно играет за «Реал» после операции на плече, а Фоден демонстрирует отличную форму в обновленном «Сити», Тухелю пришлось «услышать стук в дверь» и вернуть обоих в состав.

«Большие имена, большие личности, огромные таланты. Здорово видеть, что оба в тонусе, оба в форме, оба приносят своим клубам важные победы. Это было очевидное решение. Мы найдем им центральные роли, чтобы раскрыть их потенциал. Их вклад в успехи клубов был огромным, они ключевые игроки для "Сити" и "Реала". Мы рады, что они готовы и находятся в отличной форме», — сказал Тухель о возвращении Беллингема и Фоден в состав сборной.

Взаимодействие с Беллингемом

Однако возвращение обоих в сборную ставит перед Тухелем ту же головоломку, что стояла перед Гаретом Саутгейтом: как одновременно использотвать двух талантливых игроков, которые хотят действовать в схожих зонах?

Джуд Беллингем и Фил Фоден globallookpress.com

Когда Англия добралась до финала Евро-2024, показывая унылый футбол, многие эксперты и болельщики задавались вопросом: не стоило ли Саутгейту оставить кого-то одного — Фодена или Беллингема? И поскольку Беллингем забил два гола, в том числе один из них ударом «ножницами», который спас Англию от позора в матче со Словакией, критика в первую очередь звучала в адрес Фодена.

На чемпионате Европы Фоден в основном действовал слева в схеме 4-2-3-1, но провалился и в роли «десятки» рядом с Беллингемом в перестроенной расстановке 3-4-3 против Швейцарии. После той игры его статистика разлетелась по соцсетям: ни одного удара в створ, ни одного созданного момента и 19 потерь мяча.

Хочет играть в центре, а не на фланге

Спустя несколько месяцев Фоден, похоже, обвинил Саутгейта в том, что тот использовал его на позиции, где он уже давно не играл, даже несмотря на то, что именно там он блистал с 2019 по 2023 год.

Фил Фоден globallookpress.com

«Я чувствовал разочарование, потому что не смог показать того, чего хотел. Играть слева было очень сложно, крайне трудно влиять на игру. После сезона, в котором я стал лучшим игроком Премьер-лиги, играя в центре полузащиты, мне было тяжело снова привыкать к этой роли», — сказал он в интервью Manchester Evening News в январе 2025 года.

Стоит также учитывать, что во время Евро Фодену пришлось покинуть расположение сборной, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребенка, после чего он стремительно вернулся назад, чтобы не пропустить ни одного матча. Уехать от семьи буквально сразу после такого события и не видеть первые недели жизни новорожденного — испытание не из легких.

В первом матче Тухеля во главе сборной Англии (против Албании — прим.) Фоден вышел справа позади Гарри Кейна, а Беллингем снова действовал на позиции «десятки». Однако спустя несколько дней, в игре с Латвией, Фоден начал уже на скамейке и вышел во втором тайме, заменив Беллингема. Замена оказалась удачной: именно Фоден отдал голевую передачу на Эберечи Эзе, установив окончательный счет 3:0.

«Фоден — не вингер»

Вернув Беллингема и Фодена в состав на ближайшие матчи, Тухель сразу обозначил их роли.

Томас Тухель globallookpress.com

Джуд возвращается как «десятка». Это его лучшая позиция. Одна из его сильнейших сторон — умение забивать из этой зоны. Фил будет играть ближе к штрафной соперника. Главное для него — роль в центральной части поля. Я не вижу в нем вингера. Он будет кем-то, кто между «девяткой» и «десяткой», если можно так сказать. Томас Тухель Главный тренер сборной Англии

Тухелю важно не повторить ошибки Саутгейта: не считать Фодена и Беллингема неприкасаемыми. Так же, как в свое время Свен-Йоран Эрикссон и Фабио Капелло пытались любой ценой уместить Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда в центре поля, и в итоге потерпели фиаско.

Тот факт, что Тухель уже однажды исключал обоих из состава, вселяет надежду. Но одно дело — оставить звезду вне заявки на матч отбора, и совсем другое — сделать это на крупном турнире.

Команда на первом месте

Тухель еще месяц назад, когда не вызвал Беллингема и Фодена, ясно дал понять, что большое количество звезд в составе не является залогом успеха.

Если говорить радикально, мы не собираем самых талантливых игроков. Мы собираем тех, кто даст нам сплоченность и целостность, чтобы быть лучшей командой. Это ключевой момент. Томас Тухель Главный тренер сборной Англии

У Тухеля есть текущий сбор и два товарищеских матча в марте, чтобы понять, смогут ли Беллингем и Фоден играть вместе. Если нет — он должен вспомнить собственные слова и оставить одного из них вне стартового состава, если так будет лучше для команды.

Фил Фоден globallookpress.com

После дубля Фодена в матче с дортмундской «Боруссией» и незадолго до объявления ноябрьского состава Пеп Гвардиола поддержал Тухеля и одновременно бросил вызов самому Фодену.

«Томас очень умен, прекрасно понимает, что нужно сборной, и он отлично знает Фила. У Англии огромный выбор игроков на высочайшем уровне, поэтому конкуренция на этой позиции колоссальная. И Филу нужно подталкивать себя — становиться лучше, лучше и еще раз лучше», — сказал Гвардиола.

Новый тренер — новое мышление

Фоден снова вернулся на уровень, когда его признавали лучшим игроком Премьер-лиги. Но это не означает, что он автоматически сможет повторить свои подвиги за сборную — ни на этой неделе, ни на ЧМ.

Фил Фоден и Томас Тухель globallookpress.com

Однако сейчас у сборной другой тренер, да и сам Фоден пребывает в совершенно ином состоянии — расслаблен, уверен и снова играет с удовольствием.

Но он выступает под руководством специалиста, который не привязан ни к одному игроку личной симпатией (кроме, вероятно, Кейна) и без колебаний накажет Фодена, если тот не будет соответствовать уровню национальной команды.

Прогнозы и ставки на футбол

Теперь всё в руках атакующего полузащитника «Ман Сити». Пора наконец подняться на ту же высоту в сборной, которую он стабильно держит в клубе.