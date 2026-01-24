ESPN рассказывает, почему не всем талантливым бразильцам удается заиграть в европейских топ-клубах.

Их прозвали «Поколением на миллиард». Талантливые атакующие игроки, прошедшие через академию бразильского «Палмейраса», которым было суждено совершить великие дела. Но где именно?

Терминология здесь действительно имеет значение. Эту группу игроков — Эндрика, Луиса Гильерме и Эстевана — назвали так не в честь титулов, которые они должны были выиграть для клуба из Сан-Паулу. Изначально было понятно, что они не задержатся здесь надолго. Зато они должны были принести солидную сумму в клубную казну.

«Один миллиард» относится к сумме (в бразильской валюте), которую «Палмейрас» рассчитывал получить от европейских топ-клубов. Такова логика современного рынка: самые талантливые игроки из Южной Америки очень рано уезжают в Европу. И отчасти эта логика была обоснована трансфером Винисиуса Жуниора.

Почти десять лет назад, когда мадридский «Реал» заплатил около 40 миллионов фунтов за 16-летнего вингера из «Фламенго», это казалось безумием. Им пришлось ждать, когда ему исполнится 18 лет, чтобы забрать Винисиуса в столицу Испании. На момент заключения сделки он не сыграл ни одного матча на взрослом уровне.

Но то, что в 2016-м выглядело как сумасшествие, вскоре стало восприниматься совершенно иначе.

Винисиус стал ключевым игроком «Реала», и, оглядываясь назад, стало казаться, что испанский клуб заполучил одного из самых ярких игроков мира по дешевке.

Главные европейские клубы и раньше пытались заполучить южноамериканские активы как можно скорее, полагая, что их адаптация пройдет легче, если начать «лепить» игрока под себя с самого начала. Успех «Реала» убедил их в правильности этого пути.

Именно Винисиус, по сути, построил те ворота, через которые предстояло пройти «Поколению на миллиард» из «Палмейраса».

Эндрик: оказался лишним в «Реале»

Эндрик прошел тот же путь, перейдя в «Реал» в возрасте 18 лет. И у нападающего «Палмейраса» было преимущество перед его предшественником из «Фламенго». Винисиус был еще относительно «сырым», когда достиг совершеннолетия и совершил переезд. Он был скорее «перспективой», чем «реальностью», и ему пришлось провести некоторое время в «Кастилье», прежде чем его подняли в основу.

Эндрик globallookpress.com

Эндрик, с другой стороны, был уже готовым игроком. Он выиграл взрослый титул с «Палмейрасом»; он был ключевой фигурой, когда в концовке сезона-2023 они обошли «Ботафого» и стали чемпионами бразильской Серии А. Более того, к тому моменту он уже дебютировал в составе сборной Бразилии. Эндрик забил единственный гол, когда бразильцы обыграли Англию на «Уэмбли» в марте 2024 года, а несколько дней спустя добавил результативный удар в матче с Испанией на «Бернабеу».

Так почему же он сейчас не в столице Испании? Почему Эндрик играет на правах аренды за «Лион»? Ответ очевиден: в «Реале» для него пока нет место в основном составе.

Бывший главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти по-своему отреагировал на уход Карима Бензема, построив команду без классического центрфорварда. Винисиус выдал свой лучший сезон, смещаясь в центр и используя пространство в штрафной. Анчелотти, возможно, даже не хотел, чтобы клуб приобретал Килиана Мбаппе, приход которого явно создал проблемы с тактическим и психологическим балансом.

Клуб, однако, может совершать трансферы, основываясь на медийном эффекте не меньше, чем на спортивных причинах. И бедный Эндрик просто оказался лишним. С его статистикой не было ничего плохого, когда он получал шанс сыграть, но эти возможности бразилец получал чересчур редко.

Эндрик globallookpress.com

Это породило другую проблему. Винисиус был менее опытным, но, по крайней мере, было ясно, что это за игрок: правоногий вингер, который на огромной скорости смещается слева в центр. Жизнь центральных нападающих сейчас сложнее. Многие из тех, кто идеально вписался бы в схему 4-4-2, могут испытывать трудности с интеграцией в систему, где есть только одно место для чистого форварда.

У Эндрика есть эта «проблема самоопределения». Он «девятка»? Его рост может быть проблемой, к тому же он любит опускаться глубже и тащить мяч. Но при этом он и не совсем вингер.

Анчелотти, ныне возглавляющий сборную Бразилии, посоветовал Эндрику уйти в аренду, чтобы играть и развиваться. Именно по этой причине он перешел в «Лион», откуда попытается прорваться в состав сборной на ЧМ-2026.

Эстеван: отлично устроился, пусть и в других условиях

Эстеван наблюдал и учился. Он на девять месяцев младше Эндрика, и их пути в первой команде «Палмейраса» пересеклись лишь ненадолго. Эстеван претендовал на место в основе в последние два месяца пребывания Эндрика в клубе.

Учитывая, что его первый выход в стартовом составе сборной Бразилии пришелся на дебютный матч Анчелотти у руля «селесао», Эстеван превращается в ключевого игрока основы в походе национальной команды за долгожданным шестым титулом чемпионов мира.

Как Эстевану удалось обойти Эндрика? Всё просто: чистый талант.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Эстеван — пожалуй, самый яркий игрок, появившийся в Бразилии со времен Неймара. Тренер «Палмейраса» Абел Феррейра, в прошлом правый защитник, в какой-то момент публично упрашивал клуб не продавать Эстевана так рано. Он едва сдерживал эмоции, описывая игрока как «нечто иное, отличное от всего, что я когда-либо видел».

Эстеван — главный талант поколения. Но есть и другой фактор. Переезд в Европу не затормозил его карьеру. Он ее ускорил. У него была возможность выбирать команду в Европе. Но — и это очень необычно для бразильского атакующего игрока — он отказал и «Реалу», и «Барселоне».

Похоже, было две причины выбрать «Челси». Одну из них в прошлом году объяснил его агент: лондонский клуб был готов рассматривать его не просто как вингера, но и как игрока, способного смещаться в центр и играть на позиции «десятки». Это, особенно при наличии Коула Палмера, — долгосрочный проект. Но в краткосрочной перспективе был еще более веский аргумент: ему практически гарантировали игровое время.

У перехода в «Челси» есть и обратная сторона. Хаос, кажется, стал частью ДНК лондонского клуба. В истории английского футбола всего пять раз тренера увольняли после того, как он выиграл два трофея в предыдущем сезоне. И каждый раз это происходило в «Челси». После того, как Энцо Мареску заменили на Лиама Росеньора, Эстеван работает уже со вторым тренером в своем дебютном сезоне в европейском футболе.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Элемент конфликта заложен в самой нынешней модели клуба, которая, кажется, нацелена на развитие молодых игроков не меньше, чем на завоевание трофеев.

Однако для Эстевана важно то, что он играет и блистает на топ-уровне. Да, среди фанатов есть некоторое недовольство тем, что он играет недостаточно много. Но для самого игрока это не должно быть проблемой. Слишком большое количество матчей сейчас может лишить его свежести перед чемпионатом мира. А он захочет сохранить ту форму, когда, уже будучи игроком «Челси», он забил пять мячей за Бразилию в период с сентября по ноябрь.

Это пугающая статистика. Винисиусу потребовалось около пяти лет и 30 матчей, чтобы достичь отметки в пять голов за сборную.

Луис Гильерме: груз ожиданий и перезагрузка

А если говорить о Винисиусе, то «Вест Хэм», возможно, надеялся, что получил свою собственную версию вингера «Реала», когда летом 2024 года подписал Луиса Гильерме.

Третий участник «Поколения на миллиард», безусловно, внес свой вклад в казну «Палмейраса». «Молотобойцы» заплатили за него около 25 млн фунтов, о чем они сейчас, вероятно, жалеют.

Быстрый и мощный, левоногий, но обычно действующий справа, Луис Гильерме выглядел очень интересно в зеленой футболке «Палмейраса». Однако «Вест Хэм» не получил от него ровным счетом ничего.

Луис Гильерме globallookpress.com

В общей сложности он провел в АПЛ 17 матчей, при этом чаще всего выходя на замену, и в «Вест Хэме», вероятно, с облегчением вздохнули, сумев отбить часть затрат, когда продали его в лиссабонский «Спортинг».

Можно ли теперь назвать его плохим игроком? Вовсе нет. Стоит помнить о его возрасте. Луис Гильерме старше Эндрика и Эстевана, но ему исполнится 20 лет только в следующем месяце.

Его подписывали совсем юным, веря исключительно в его потенциал. На его счету был всего один гол на взрослом уровне (пусть и шикарный победный мяч в важном выездном матче Кубка Либертадорес против эквадорского «Индепендьенте дель Валье»), но это казалось слишком хлипким основанием, чтобы тратить такие деньги.

Сумма трансфера сыграла с игроком злую шутку. Луис Гильерме лишен экстраординарной тонкости Эстевана и быстро столкнулся с проблемой. Его козыри — мощь и взрывная скорость. Но в Англии он оказался в более плотном футболе, где меньше пространства для разгона, а защитники быстрее и сильнее тех, против кого он играл раньше.

Ему неизбежно требовалось время, чтобы переварить всё это, что крайне трудно сделать, когда на тебе висит груз огромного ценника. Перезагрузка — лучшее решение для всех сторон. У него еще есть время, чтобы вернуться на топ-уровень.

История Луиса Гильерме, и в меньшей степени истории двух других парней, подчеркивают опасность мышления категориями «Поколения на миллиард». Это превращает молодых людей в товар. И помимо проблем с адаптацией к другому стилю игры, есть еще вопросы привыкания к жизни в новой стране, с другим языком, культурой и климатом.

Почти неизбежно, что не все из них добьются успеха. Но это не остановит европейские клубы в их погоне за южноамериканским золотом.